Как фактор риска ­ Ты кто? ­ А ты? ­ Я ­ Вамех Вахвари! А ты ­ кто? ­ Я ­ Бенджамен Глонти. ­ Бенджамен? Глонти? Что это за фамилия ­ Глонти?.. А почему ты не кланяешься, Бенджамен Глонти? ­ А ты? Из кинофильма Георгия Данелии «Не горюй» ПЕЧАЛЬНО известная статья Уголовного кодекса РК под номером 174, по которой «провели» многих политических и общественных активистов, религиозных проповедников, полностью называется так: «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Социальная рознь, национальная, родовая, расовая и религиозная - это, в принципе, понятно и объяснимо. Но изначально многих смутило определение «сословная рознь». Потому что термин «сословие», согласно Большому энциклопедическому словарю (2000 г. издания), - это «социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и обязанностями». Отмечается, что для «сословной организации, обычно включающей несколько сословий, характерна иерархия, выраженная в неравенстве их положения и привилегий». Получается, что казахстанское законодательство закрепило социальное неравенство? Непонятно. Однако если судить по некоторым событиям последнего времени, как минимум некоторые чиновники все это именно так воспринимают. Опытный читатель может сразу же указать на то, что некое подобие сословности было закреплено и в советское время - помните строку «происхождение» в анкетах, куда надо было записать «из крестьян», «из рабочих», «интеллигент», «служащий». Ну, там в этом был определенный смысл, ведь это было общество, где каждое из указанных сословий имело свои права и ограничения. Например, «из бывших эксплуататоров» было сложно прорваться на нормальную работу, а в партию принимали в первую очередь именно по признаку «рабоче-крестьянского происхождения». Не говоря уже о том, что советские «крестьяне» - колхозники до 1974 года даже паспорта не получали и оттого не могли свободно переезжать в города, что, естественно, с позиции сегодняшнего дня рассматривается именно как неравенство положения разных групп. Все это так, но сейчас официально в государстве Казахстан такого нет. В Конституции РК в статье 14 указано: «Все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». Таким образом, мнение о том, что современные сословия - это «служащие», «представители власти», «предприниматели», «пенсионеры» - противоречит Основному Закону, в котором никаких сословий нет, а указанные термины достаточно охвачены терминологией «социальные группы», которая отдельно от сословий указана в той же 174-й статье. Но все это в теории. На практике же мы имеем не только «трудовые династии» и семейные таланты к государственному управлению, которым буквально «пропитаны» высшие уровни госслужбы, менеджмента национальных компаний и парламент. Но это полбеды. Большая беда приходит тогда, когда сами представители власти начинают верить, что они - особое отдельное, заслуженное сословие, которое имеет большие права и свободы. Вот пример (цитата информационного сообщения агентства «КазТАГ»): «…26 августа в гражданскую активистку Галину Арзамасову стреляли у входа в акимат Талгарского района в Алматинской области. Сообщалось, что активистка ранена. 27 августа в пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматинской области сообщили, что подозреваемого в ранении Арзамасовой задержали. По данным полиции, им оказался 22-летний житель Талгарского района. Отмечалось, что изъято пневматическое оружие. Также в ДП Алматинской области добавили, что досудебное расследование ведется по ч. 3 ст. 293 (хулиганство) УК РК. 28 августа в пресс-службе Министерства внутренних дел заявили, что дело взято на контроль МВД Казахстана. 30 августа в пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что аким Панфиловского сельского округа Талгарского района Алматинской области Аппазов Нургали Адильбекович и его водитель Сманов Гани Хамидинович задержаны по подозрению в нападении на активистку Галину Арзамасову в Алматинской области. В этот же день в акимате Талгарского района сообщили, что Аппазов, который был назначен акимом округа в декабре 2015 года, освобожден от занимаемой должности по результатам комиссионного выезда в с. Панфилово от 28 августа. В районном акимате отметили, что в последний свой визит 26 августа к акиму района активистка поднимала вопрос про земельный участок близ школы в с. Карабулак, который перешел в частную собственность. 27 августа аким района Рыскелды Сатбаев выехал в с. Карабулак, чтобы проверить на месте, как участок возле школы оказался в частных руках. Факт подтвердился, и по нему были приняты необходимые меры. На основании этого аким сельского округа уволен со своей должности». Если просто, то активист пришла в акимат, добиваясь справедливости, а то ли аким, то ли его водитель просто выстрелили в нее, словно помещик - в надоевшего холопа. То есть представитель местной власти не отделался отпиской, не спрятался за дверьми, не заболтал (мы не говорим уже о том, чтобы реально начал разбираться с проблемой!), а просто начал (или отдал приказ) стрелять в надоедливую гражданку! Ну, ладно, скажут некоторые читатели, затесалась в стройные ряды слуг народа темная фигура, которая попутала времена и нравы. Но, будто бы, чтобы опровергнуть их на этой же неделе парадоксальным образом высказался один из депутатов - Владимир Божко. Давайте мы его для начала просто процитируем: «Мозгами надо думать, чтобы «не взрывать». Нужно понимать и видеть, что делает власть. Да на одной только цифре - в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только из-за [этого], извините, надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает «дайте ему все», должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека». Вот этот тон, пренебрежение к людям, которым предлагается становиться на колени или в стойло - это все те же барские замашки, которые растут из сословного прошлого, когда барин казнил и миловал своих крепостных сам, без судов и старост. Насколько уместно такое в современном обществе? Вопрос, конечно, риторический. Потому как в социальных сетях эти слова вызвали самую негативную и эмоциональную реакцию, и многие даже известные в стране люди теперь настаивают на том, чтобы мажилисмен с опытом работы в спецслужбах принес народу страны что-то вроде извинений. Ну, или хотя бы объяснился, зачем и почему он использует в адрес избирателей такие определения и призывы. Слово «избиратели» тут, наверное, не совсем уместно - никто персонально Божко в мажилис не избирал, выборы у нас по партийным спискам, и переживать о своем личном рейтинге одобрения ему нет нужды. Но подумал бы о своей партии, да и о власти вообще - какой он выставляет ее в глазах простых граждан? Если уж мы вспомнили о статье 174 УК РК, то именно такие действия государственных служащих должны быть проанализированы на предмет - вызывают ли они социальную рознь? Мы ведь не можем рассматривать их поступки (а слова - это тоже поступки, не говоря уже о стрельбе) отдельно от того, что они облечены властью и обязанностью защищать интересы народа. Это же не в частной беседе, у дома на заваленке, а на пороге акимата, в здании парламента - через СМИ. У нас, конечно, суды могут все трактовать иначе, как в случае с текущим конфликтом между сенатором Мусабаевым и бизнесменом Ниязовым, где призыв первого изъять имущество второго в пользу государства был трактован не как действия государственного лица (и давление на бизнес), а как частная инициатива, отчего жаловаться на них в партию «Нур Отан» было нельзя (!). Ситуация в Казахстане после президентских выборов и до будущих парламентских остается довольно сложной. Мы видим, что население уже перестало быть пассивным и аполитичным, люди готовы выходить на митинги, судиться с властями, требовать соблюдения и расширения поддержки государства. На этом фоне подобное поведение чиновников, уверовавших в исключительность, «сословность» своего положения, является одним из главных факторов риска, поскольку в таком виде оно может спровоцировать новое возмущение и выступления с требованиями к власти.