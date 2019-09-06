Гонконг пошел на компромисс

Смирится ли с этим Пекин? ДН ВЛАСТИ автономного Гонконга (Сянгана) пошли на выполнение одного из пяти основных требований протестующих, уже более трех месяцев еженедельно выходящих на манифестации: они отозвали законопроект об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в континентальный Китай. Таким образом, глава подчиняющейся Пекину администрации города Кэрри Лэм попыталась выйти из политического кризиса, вызванного регулярными миллионными демонстрациями против законопроекта, вылившимися в итоге в протест против политики центрального правительства в Пекине. Ранее, по неподтвержденной информации, именно власти КНР запрещали г-же Лэм идти на уступки манифестантам и уходить в отставку (это еще одно требование недовольных). Не совсем понятно, как теперь Пекин отреагирует на решение властей Гонконга - поддержит их стремление к компромиссу или, наоборот, пойдет на более активное вмешательство в подавление оппозиционных акций на острове. Для председателя КНР Си Цзиньпина гонконгский кризис стал самым серьезным вызовом за последние годы, потраченные им на трансформацию китайской системы смены партийных поколений в неограниченное сосредоточение власти в своих руках, а также системы тотального контроля над гражданами страны через новые технологии. О решении главы гонконгской администрации стало известно из ее телевизионного обращения в среду. «Во-первых, хочу заявить, что правительство Специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах, ради того, чтобы полностью успокоить общественность. Секретарь по вопросам безопасности подаст ходатайство в соответствии с правилами процедуры, когда Законодательное собрание возобновит свою работу (в октябре)», - цитирует Лэм агентство РИА «Новости». Кроме того, по ее словам, власти Гонконга будут налаживать прямой диалог со всеми силами. «Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение», - сказала она. О том, что Лэм готова идти на уступки, стало известно несколько ранее, когда в понедельник к журналистам попала аудиозапись, на которой Лэм возложила на себя ответственность за разразившийся в Гонконге политический кризис. На этой записи глава администрации Гонконга также говорила, что подала бы в отставку, если бы у нее была такая возможность. Позднее в тот же день на пресс-конференции Лэм опровергла информацию о том, что она хочет покинуть свой пост. «Из аудиозаписей, утекших в прессу 2 сентября, стало известно, что Лэм винит себя в развитии политического кризиса и что, по ее словам, она не может простить себе воцарившийся в Гонконге хаос…. В записях Лэм говорит, что протесты шокировали Гонконг и повергли в смятение его жителей, а насилие ведет Гонконг к очень опасной ситуации. «Независимо от того, какого рода недовольство люди испытывают по отношению к правительству или обществу, насилие - это не способ решения проблем», - цитирует ее слова BBC. По информации агентства Reuters, ссылающегося «на людей, напрямую знакомых с ситуацией», ранее Лэм уже хотела отозвать законопроект об экстрадиции, но власти Китая запретили ей выполнять какие-либо требования протестующих. «Попытка отозвать законопроект сейчас направлена на то, чтобы ослабить поддержку протестов среди населения города», - считают обозреватели The Wall Street Journal. Однако отмена законопроекта об экстрадиции является лишь одним из пяти требований протестующих. Они требуют отменить использование термина «массовые беспорядки» в отношении своих протестов, освободить и оправдать всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции против манифестантов, а также ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание. «Комментируя заявление Лэм, один из лидеров демократической оппозиции Гонконга Джошуа Вонг заявил в серии твитов, что отзыв законопроекта в текущих условиях - это «слишком мало и слишком поздно», - отмечает BBC. Ключевой вопрос на данный момент прост: пошла ли Лэм на уступки самостоятельно или сделала это после получения инструкций из Пекина? Во втором случае это означает, что именно центральное правительство Китая осознает всю серьезность ситуации, особенно в свете торговой войны с США и международного осуждения политики подавления национальных и религиозных меньшинств в СУАР, и пытается маневрировать, пока не прибегая к вводу дополнительных сил НОАК на территорию автономного острова для подавления любого недовольства. Тогда возможно продолжение попыток найти компромисс для мирного разрешения гонконгского кризиса, а в перспективе и усиление демократического характера управления «экономическими воротами» Китая. Как известно, бывшая британская колония Гонконг была передана под управление Пекина по договору 1997 года, в соответствии с которым коммунистическое правительство КНР обещало не менять политический и экономический строй на острове и поддерживать принцип «одна страна - две системы». Однако о том, насколько с тех пор сократились рамки самоуправления и свободы острова и что по этому поводу думают его жители, можно судить по опросу Гонконгского центра изучения общественного мнения, данные которого были обнародованы 28 августа. «…Доверие жителей к главе Гонконга упало до самого низкого уровня как в карьере Кэрри Лэм, так и в постколониальной истории Гонконга вообще. 77% опрошенных сказали, что недовольны работой правительства - это самое большое число недовольных с 1997 года», - сообщает BBC. Если же Лэм пошла на уступки вопреки инструкциям Пекина, это может вызвать самые печальные последствия для Гонконга - вплоть до полной утраты им самостоятельности и оккупации частями НОАК. Так, накануне заявления властей Гонконга в Пекине выступила официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин, которая дала понять, что Пекин может пойти на введение чрезвычайного положения на острове. «Мы уверены, что при поддержке центрального правительства Китая и жителей Гонконга правительство Гонконга имеет волю и все возможности для того, чтобы как можно скорее остановить насилие, взять хаос под контроль и восстановить порядок путем принятия необходимых и действенных законных мер», - заявила Сюй Луин, подчеркнув, что Пекин «не допустит, чтобы беспорядки в Гонконге продолжались бесконечно, если ситуация в Гонконге усугубится и выльется в неподконтрольные правительству беспорядки, которые поставят под угрозу национальный суверенитет и безопасность, центральное правительство Китая не станет бездействовать и сидеть сложа руки». Речь идет о том, как она пояснила, что, согласно статье 18 Основного закона Специального административного района Сянган, «в случае, когда правительство Гонконга не в силах контролировать беспорядки и ситуация угрожает национальной безопасности, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей может вынести специальное решение о введении в Гонконге чрезвычайного положения, а впоследствии центральное правительство КНР может издать приказ о том, что в Гонконге будут реализовываться соответствующие общенациональные законы». Соответственно, речь идет как минимум о временной отмене автономного статуса города-острова, что надо понимать как ввод войск из континентальной части Китая, где они уже сосредоточились неподалеку от Гонконга и готовы вступить в него в любой момент. Если это произойдет, то итогом может стать новый политический и экономический кризис во всей Восточной Азии и АТР, который затронет весь мир, ведь Гонконг - это еще и одна из крупнейших мировых бирж, а также основные «ворота для инвестиций» в КНР. Открытая оккупация Гонконга может иметь крайне негативные последствия и для самой китайской экономики, и так страдающей от тарифного противостояния в рамках торговой войны с США. Принимая решение о вводе или сохранении status quo в Гонконге, Пекин будет отвечать на вопрос о том, что именно первично в его глазах - политика или экономика?