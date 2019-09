JÝSAN BANK И FIRST HEARTLAND BANK УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ

г. Алматы 02.09.2019 г. Процесс объединения Jýsan Bank и First Heartland Bank успешно завершен. В результате объем активов объединенного банка - First Heartland Jýsan Bank - составил 1,264 трлн тенге. В рамках процесса объединения, собственный капитал банка увеличился на 14% - до 144 млрд тенге, а средства клиентов превысили 620 млрд тенге.«Объединенный банк будет предоставлять конкурентные услуги и сервисы за счет синергии корпоративной клиентской базы First Heartland Bank и развитой продуктивной линейки Jýsan Bank. Данная консолидация двух взаимодополняющих бизнесов, позволит восстановить лидирующие позиции в сфере банковского обслуживания», - прокомментировал председатель правления АО «First Heartland Jýsan Bank» Бекжан Пирматов. По словам руководителя, объединение двух банков запланировано в рамках новой бизнес стратегии, нацеленной на восстановление доверия клиентов и предоставление казахстанцам лучших финансовых инструментов и сервиса. «Jýsan Bank уже сейчас по ряду показателей является надежным банком с большим запасом ликвидности. Объединение с First Heartland Bank, ранее являвшимся частью глобальных банков и унаследовавшим от них богатый опыт предоставления сервиса международного уровня, еще больше упрочит позицию Jýsan Bank на финансовом рынке Казахстана», - поделилась член правления и заместитель председателя правления АО «First Heartland Jýsan Bank» Толганай Ботаканова. По состоянию на 1 августа текущего года показатель Jýsan Bank по текущей ликвидности (k4), при нормативе не менее 30%, составил целых 1 549,6%, то есть превышает более чем в 50 раз. При этом коэффициент достаточности капитала (k1), измеряющий отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска, составил 27,5% (при нормативе не менее 7,5%). Иными словами, Jýsan Bank не просто выполняет все пруденциальные нормативы, но и имеет огромнейший запас устойчивости Справка: First Heartland Jýsan Bank (ранее - Цеснабанк) работает на казахстанском финансовом рынке с 1992 года. На сегодняшний день Jýsan Bank (Жусан Банк) представлен 116 отделениями в 22 регионах Казахстана. Jýsan Bank предлагает своим клиентам - физическим и юридическим лицам полный спектр банковских услуг, включая открытие и обслуживание текущих счетов, международных пластиковых карт, кредитование, мобильный банкинг, депозиты и денежные переводы по Казахстану и миру. В своей работе Банк стремится обеспечивать своим клиентам оперативный, высококачественный и клиентоориентированный уровень сервиса. В феврале 2019 г. АО "First Heartland Securities", инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные Школы", приобрело 99.8% простых акций АО "Цеснабанк". 26 апреля 2019 года новый акционер провел ребрендинг Банка. Обновленный банк стал называться АО "First Heartland Jýsan Bank" с розничным брендом "Jýsan Bank" ("Жусан банк" в утвержденной казахской латинице). 13 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингам АО «FirstHeartland Jýsan Bank» (Jýsan Bank) со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «В-/В». В то же время рейтинг банка по казахстанской национальной шкале был повышен с «kzBB-» до «kzBB». По состоянию на 2 сентября 2019 года АО «First Heartland Jýsan Bank» входит в тройку лидеров рынка по доле высоколиквидных активов с суммой более 705 млрд тенге или 80% от всех активов, а также занимает первое место по размеру созданных резервов на кредитный портфель. Мустапаева Айсулу 8 747 482 28 94 a.mustapayeva@j ysanbank.kz Алматы қ. 02.09.2019 ж. JÝSAN BANK ЖӘНЕ FIRST HEARTLAND BANKБІРІГУДІ СӘТТІ АЯҚТАДЫ Jýsan Bank және First Heartland Bank бірігу барысы сәтті аяқталды. Осының нәтижесінде First Heartland Jýsan Bank біріккен банкінің активтер көлемі 1,264 трлн теңгені құрады. Біріктіру барысы аясында банктің жарғылық капиталы 14%-ға - 144 млрд теңгеге дейін ұлғайып, несие қоржыны 620 млрд теңгеден асты. «Біріккен банк First Heartland Bank-тың корпоративтік клиенттік базасы және Jýsan Bank-тың дамыған өнімдер желісі есебінен бәсекеге қабілетті қызметтер мен сервистерді ұсынатын болады. Бірін-бірі толықтырып отырған осы екі бизнестің шоғырландырылуы банктік қызмет көрсету саласындағы көшбасшы орынды қайта қалпына келтіруге мүмкіндік бермек», - деп атап өтті «First Heartland Jýsan Bank» АҚ басқарма төрағасы Бекжан Пірматов. Басшының айтуынша, екі банктің бірігуі жаңа бизнес стратегия аясында жоспарланды. Аталмыш стратегия клиенттердің сенімін қайтару және қазақстандықтарға ең үздік қаржылық құралдар мен сервисті ұсынуға бағытталған. «Jýsan Bank қазірдің өзінде бірнеше көрсеткіштер бойынша үлкен өтемпаздық қоры бар сенімді банк болып табылады. Бұған дейін жаһандық банктердің бір бөлігі ретінде халықаралық деңгейдегі сервистерді ұсыну жағынан бай тәжіtрибені мирас етіп алған First Heartland Bank-пен бірігу Jýsan Bank-тың Қазақстан қаржылық нарығындағы орнын одан бетер нығайта түспек», - деп бөлісті «First Heartland Jýsan Bank» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Толғанай Ботақанова. Үстіміздегі жылдың 1 тамызындағы жағдайға сәйкес Jýsan Bank көрсеткіші ағымдағы өтемпаздық бойынша (k4) 30%-дан кем емес норматив жағдайында жалпы 1 549,6% -ды құрады, яғни бұл 50 еседен астамға артық. Осы тұста банктің жеке капиталының активтерге қатынасын тәуекел дәрежесі бойынша өлшейтін капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k1) 27,5% -ды құрады (норматив мұнда 7,5%-дан кем емес). Басқаша сөзбен айтқанда, Jýsan Bank пруденциялық нормативтердің барлығын орындап қана қоймай, орасан зор тұрақтылық қорға ие болып табылады. Анықтама: First Heartland Jýsan Bank (бұған дейін - Цеснабанк) Қазақстан қаржы нарығында 1992 жылдан бастап қызмет етіп келеді. Қазіргі таңда Jýsan Bank-тың (Жусан Банк) Қазақстанның 22 өңірінде 116 бөлімшесі бар. Jýsan Bank өзінің клиенттеріне – жеке және заңды тұлғаларға ағымдағы шоттар мен халықаралық пластик карталарын ашу және оларға қызмет көрсету, несиелеу, мобильдік банкинг, Қазақстан және әлем бойынша депозиттер мен қаржылай аударымдарды жасау сынды банк қызметтерінің кең шеңберін ұсынады. Өз жұмысында Банк өз клиенттеріне жылдам, жоғары сапалы және клиентке бағдарланған қызметті ұсынуға ұмтылады. 2019 жылдың ақпанында "First Heartland Securities" АҚ, «Назарбаев университеті» автономдық білім беру ұйымдары тобы қаржылық холдингтік компаниясының инвестициялық бөлімшесі, «Назарбаев зияткерлік мектептері» «Цеснабанк» АҚ қарапайым акцияларының 99.8%-ын сатып алды. 2019 жылдың 26 сәуірінде жаңа акционер Банктің ребрендингін жүргізді. Жаңаланған банк "Jýsan Bank" бөлшек сауда брендімен (бекітілген қазақша латын әліпбиінде «Жусан банк») "First Heartland Jýsan Bank" АҚ деп атала бастады. 2019 жылдың 13 тамызында Standard & Poor’s халықаралық рейтингтік агенттігі «FirstHeartland Jýsan Bank» АҚ (Jýsan Bank) рейтингін «Тұрақтыдан» «Позитивтіге» қарай қайта қарастырып, эмитенттің ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелік рейтингтерін «В-/В» деңгейінде растады. Сонымен қатар, банктің қазақстандық ұлттық шкала бойынша рейтингі «kzBB-»-дан «kzBB»-ға дейін көтерілді. 2019 жылдың 2 қыркүйегінде «First Heartland Jýsan Bank» АҚ сомасы 705 млрд теңгеге тең жоғары өтемпазды активтер үлесі бойынша нарықтағы көшбасшылардың үштігіне кірді және бұл бүкіл активтердің 80%-ын құрайды, сондай-ақ, несиелік қоржындағы құрылған қорлар көлемі бойынша бірінші орында тұр. Мұстапаева Айсұлу 8 747 482 28 94 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript