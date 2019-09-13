Подъем и партпереворот

как шанс для последних из могикан «старой оппозиции» «Если преступность неизбежна, то пусть она хотя бы будет организованной». Лорд Витинари, из серии книг Терри Пратчетта «Плоский мир» СКАНДАЛЬНЫЙ СЪЕЗД Объединенной социал-демократической партии «Акикат», завершившийся смещением Ермурата Бапи, продемонстрировал не только «клиническую смерть» политической оппозиции, как структурного элемента текущей казахстанской политической системы, но и проблески надежды на то, что не вся палитра личностей вне власти стоит на компрадорских позициях, горя желанием обменять скромные политические капиталы на какие-нибудь должности или звонкую монету. А это значит, что потенциально разрушительной и ожидавшейся радикализации протеста, оставшегося без альтернативы запрещенным организациям, может и не произойти. У реально выросшего уровня недовольства качеством работы государства и правящей партии еще есть шанс оформиться в легитимные структуры, которые - в будущем - смогут принять участие в управлении государством, реально конкурировать за власть, упорядочивая и уравновешивая политическую структуру будущего постназарбаевского Казахстана. И происходит это вопреки выстраиваемой архитектуре двухпрезидентской модели политической структуры страны, которая хотела бы опереться на внеконституционные институты взаимодействия с гражданским обществом, не обязывающие ее реально прислушиваться к настроениям широких слоев населения. Если говорить без лишних подробностей, то переход партии ОСДП под контроль неформальной группы «Жана Казахстан», давшей одновременно властям спарринг-партнера на выборах президента, столь старательно отыгравшего роль мальчика для битья, казался частью одной большой сделки. Группа в разной степени оппозиционных, националистических и эмигрантских игроков вступала в сделку с властью, чтобы формировать предсказуемый политический ландшафт, на котором второй президент должен был начать работать под чутким надзором первого президента, в обмен на что несостоявшиеся «младоказахи» рассчитывали на попадание в парламент и оформление партийной структуры квазиоппозиционной направленности. Властям новая волна ручной оппозиции тоже была к месту - на фоне полной индефферентности общества к формальной парламентской оппозиции и невозможности использовать ее для модерации протестного электората новая волна политических фигур могла сыграть роль азефо-гапоновской агентуры. Поведение кандидата от этой группы на выборах, присутствие ее члена на государственной службе (советником), а также передача им пребывающей в коме политической партии - все это достаточно логично вписывалось в рамки подобной сделки. До недавнего съезда ОСДП. Итак, что же произошло? Формально - делегаты собранного Бапи съезда неожиданно сместили его самого и, естественно, «прокатили» предлагаемого им нового лидера - Жанболата Мамая. Естественно, веры в то, что это было самостоятельное решение партийных низов, немного - слишком долго длилось состояние анабиоза, в котором ОСДП отлеживалась на фоне падающего уровня жизни населения, политической турбулентности и процессов квази-транзита власти. Иными словами, партийный переворот больше всего походит на спецоперацию сверху, которая выдавила из легитимного поля тандем Бапи-Мамая. В тактической перспективе это, конечно, означает возврат к старой системе коматозной оппозиции и, скорее всего, станет прологом к будущим парламентским выборам на безальтернативной основе. Но непосредственно для самих исключенных из партии активистов это практически подарок - обеление их репутации от подозрений в очередном политическом «договорняке», освобождение от связывавших руки обязательств (если таковые были), возможность работать на перспективу, дистанцироваться от скомпрометировавших себя товарищей, начать политическую деятельность с чистого листа. Да, лишившись единственной возможной партийной площадки, Бапи и Мамай не смогут быстро вернуться на политическое поле, целый электоральный цикл можно считать упущенным. Ясно, что никаких новых политических объединений им зарегистрировать в ближайшее время не удастся. И хотя нам неизвестно, сколько времени остается до выборов, сам характер событий показывает, что даже относительно самостоятельные фигуры в формальных институтах власти не нужны: ни на уровне парламента, ни на уровне местных властей. Такое у нас уже было - когда маслихаты окончательно перестали избираться на альтернативной основе, похожий «ход конем» - создать общественные советы при структурах власти и нацкомпаниях - тоже был применен несколько лет назад. Но и там все было очень быстро приведено к тому же результату, когда общественность во власти не представлена вообще никак. Что-то подобное мы видим сейчас в случае с Национальным советом общественного доверия - несмотря на то, что в Конституции этот орган никак не прописан, властям удалось пригласить туда несколько фигур, которые дают надежду на легитимизацию этой инициативы в глазах общественности. Наверное, не случайно, когда именно после этого был проведен съезд, то дуэт Бапи-Мамая вдруг перестал удовлетворять авторов политических раскладов. Однако, даже если сразу после начала работы НСОД социологические опросы и дали хорошую картинку (в отличие от рейтингов «Нур Отана»), попытка заменить им реальный допуск демократической конкуренции в мажилис обречена на неудачу. Во-первых, потому что у НСОД нет реальных полномочий, во-вторых, потому что недостаточно их и у самого второго президента в двухпрезидентской системе. То есть публичная критика на заседания Нацсовета так и останется просто словами, которые не будут удовлетворять общественный запрос на реальные и быстрые перемены в стране. О том, насколько высок его уровень, можно судить по просто беспрецедентной поддержке, которую получил кандидат Косанов на прошедших президентских выборах, несмотря на то, что он практически не вел избирательную кампанию. О том же, насколько этот запрос требует реактивности действий, можно судить по настоящей травле, начавшейся против Косанова в Интернете , когда стало ясно, что защищать свои результаты он не будет. И Бапи, будучи не только старым соратником, но и достаточно близким родственником экс-кандидата в президенты, не может этого не видеть. На этом фоне, по некоторым признакам видно, что сама политическая конкуренция, но в форме борьбы кланов во властных коридорах продолжается весьма активно. С этим можно связать разблокирование откровенно «мочильных» ресурсов и прогнозы остатков «старой оппозиции», чей компрадорский век уже прошел. То, что власти решили сохранить этот «спорт» под ковром, не давая ему выливаться в виде реальной политической конкуренции на тех же выборах, говорит об ограниченности ресурсов управления ситуацией внутри системы. Этим шансом, конечно, постарается воспользоваться и эмигрантская среда, по понятным причинам более заинтересованная в том, что она называет «демонтажем всей системы», тем более что сегодня любой мелкий протест из-за локальных причин слишком легко может принять общенациональные масштабы. Но революцию сделать из-за рубежа невозможно. Еще меньший потенциал у разрозненных или даже стратифицированных новорожденных групп, пока более напоминающих «кружки по интересам» и происхождению. Дети и внуки той части советских элит, что оказалась несколько обделена властью в независимом Казахстане, они имеют слишком много амбиций для ограниченного опыта и «политической толстокожести», которыми обладает «последний из оппозиционных могикан» Бапи. Кстати, возможно, ему не простили именно стремление консолидировать эти протестные группки вокруг ОСДП, что никак не соответствовало интересам стратегии контролируемого сверху политического поля, на котором пока нет места для сколько-нибудь широкой и плохо контролируемой фронды. Видимо, в этом - координации различных протестных и критически настроенных общественных сил, с мощной палитрой информационных ресурсов, сфокусированной на промахах системы, лежит будущее неудачливого руководства ОСДП. За примерами далеко ходить не нужно: так работает в соседней России Алексей Навальный, чья стратегия даже в условиях персональных репрессий и понятных ограничений на свободу слова в России, дает плоды. Например, в виде результатов недавних выборов в Мосгордуму. Воспользуется ли этим шансом дуэт Бапи-Мамай, хватит ли у них, последних из могикан «старой оппозиции», сил и умения для того, чтобы хотя бы частично воплощать опыт Навального, покажет уже ближайшее время. Эмигрантские круги, попытавшиеся заимствовать стиль российского оппозиционера, сподобились лишь на пару слабо сделанных роликов, никакого особого внимания к себе не привлекших. Так что для оставшихся на родине оппозиционных могикан это, возможно, единственная реальная возможность эффективно заниматься политикой. Если, конечно, они реально хотят теперь ею заниматься…