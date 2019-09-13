Данайцы ли китайцы?

Или праздные мысли о суперкомпьютере из Китая ГОСУДАРСТВЕННЫЙ визит второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, несмотря на то, что встречают его с помпой и почетом, довольно малосодержательный. Среди документов, которые подписали г-н Токаев и глава китайского государства, в основном протоколы да меморандумы - по сути своей просто обмен мнениями и информацией по каким-то вопросам. Реальных соглашений всего 2 - «О сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов» и «О сотрудничестве по проекту предоставления суперкомпьютера казахстанской стороне Правительством КНР». Первое - оно опять же носит сугубо технический характер на уровне ЧС-ников, а вот второе - и есть, судя по всему, наиболее серьезный результат этого визита. Но насколько полезным будет подарок китайской стороны? Не связаны ли с ним определенные риски? Какие сомнения вызывает сама ситуация с использованием подобной техники в условиях казахстанской политической реальности? Попробуем разобраться. Итак, что мы знаем из официальных источников? Деталей, на самом деле, крайне мало. Да, на портале «Открытых НПА» размещены три документа, связанные с «Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве по предоставлению суперкомпьютера Правительством Китайской Народной Республики», но деталей в них совсем мало. Говорится лишь о том, что китайцы поставят нам этот суперкомпьютер бесплатно, наладят его работу и обучат персонал, а наши, соответственно, примут его и не будут брать таможенных пошлин с провоза оборудования за китайский счет. В соглашении есть некий перечень оборудования, но эти названия, наверное, не скажут много никому, кроме узких специалистов. Разместить чудо техники предполагается на базе Центра обработки данных (ЦОД) ИТ-парка «Альянса университетов Нового Шелкового пути» при Казахском национальном университете им.аль-Фараби. Университетский Альянс нового Шелкового пути, как следует из доступной в Интернете информации, «является неправительственной и некоммерческой организацией, направленной на обеспечение открытости и международного сотрудничества в области высшего образования», созданном Сианьским университетом коммуникаций совместно с органами местного самоуправления провинции Шэньси в мае 2015 года для воплощения проекта «Один пояс, Один путь». Суть «Одного пояса, Одного пути», по официальной информации, «заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая». Судить о суперкомпьютере нам, как неспециалистам, получается лишь по такому параметру, как производительность и цена. Впрочем, уже тут появляются вопросы и разночтения. Так, к примеру, в сообщении сайта 24.kz, входящего в холдинг агентства «Хабар», компьютер описывается в таких тонах и цифрах: «Прогресс ждет и отечественных ученых. Такого в Казахстане еще не было. Китай на основе гранта предоставит уникальный суперкомпьютер. Объемы его производительности поймут, пожалуй, лишь профессионалы - 2 тысячи терафлопс. Такую чудо-машину вычислительной техники имеют лишь 5 государств». Однако в документе под названием «СПРАВКА по предоставлению суперкомпьютера Правительством Китайской Народной Республики», размещенном на портале «Открытых НПА», говорится про то, что «теоретическая производительность суперкомпьютерного кластера будет составлять 1200 терафлопс». Правда, как мы могли убедиться после некоторого поиска информации, производительность бывает «рабочая» и «пиковая». Возможно, разность данных связана именно с тем, что разные источники указывают эти два разных параметра. На- счет того же, что «такую чудо-машину вычислительной техники имеют лишь 5 государств», это довольно громкое, но мало что проясняющее заявление. Если посмотреть рейтинги самых мощных суперкомпьютеров в мире, то их производительность на порядок больше, не говоря уже о цене. По информации агентства «КазТАГ», стоимость китайского суперкомпьютера составит 6 миллиардов тенге, или около $15,4 миллиона, в то время как самый «дешевый» суперкомпьютер первой десятки стоит $130 миллионов. Кстати, китайских суперкомпьютеров в этом списке только один: Tianhe-2 за $390 миллионов. Вот как он описывается: «Китайский Tianhe-2 (что переводится как "Млечный путь-2") является самым быстрым суперкомпьютером в мире. Компьютер, разработанный командой из 1300 ученых и инженеров, находится в Национальном суперкомпьютерном центре в Гуанчжоу. Он был построен китайским Оборонным научно-техническим университетом Народно-освободительной армии Китая и компанией INSPUR. Tianhe-2 способен выполнять 33 860 триллионов вычислений в секунду. К примеру, один час расчетов суперкомпьютера эквивалентен 1000 годам работы 1,3 миллиарда человек. Используется машина для моделирования и анализа правительственных систем безопасности». Вот тут нужно сделать паузу и еще раз прочесть последнее предложение: «Используется машина для моделирования и анализа правительственных систем безопасности». Система государственной безопасности Китая сегодня строится вокруг по-настоящему самого амбициозного со времен Карла Маркса проекта «Система социального кредита», критики которой называют ее системой «цифровой диктатуры» или «цифрового тоталитаризма». Смысл ее заключается в использовании современных вычислительных систем и искусственного интеллекта в соединении с тотальным сбором информации для оценки благонадежности всех (вообще всех!) граждан КНР. «ДН» уже не раз писала о планах по ее внедрению, которые на национальном уровне запланированы в КНР уже на следующий 2020 год, а также о том, что де-факто она уже работает в тестовом режиме, как один из механизмов политики ассимиляции национально-религиозных меньшинств в СУАР КНР и на Тибете (наряду с системой «лагерей политического перевоспитания»). Позвольте привести несколько ее оценок из статьи «Большой брат 2.0. Как Китай строит цифровую диктатуру» Леонида Ковачича из Московского центра Карнеги. «Из программы (Системы социального рейтинга)следует, что к 2020 году не только каждая компания, но и каждый житель материкового Китая будет отслеживаться и оцениваться этой системой в режиме реального времени. Рейтинг доверия физлиц будет привязан к внутреннему паспорту. Рейтинги будут публиковаться в централизованной базе данных в Интернете в свободном доступе. Обладатели высокого рейтинга будут пользоваться различными социальными и экономическими льготами. А тем, у кого рейтинг будет плохой, придется страдать - на них обрушится вся мощь административных санкций и ограничений. Главная задача, и это прямым текстом указывается в «Программе Госсовета», чтобы «оправдавшие доверие пользовались всеми благами, а утратившие доверие не могли сделать ни шагу», - пишет автор статьи. Также автор Московского центра Карнеги рассказывает, что «система уже работает в пилотном режиме примерно в тридцати городах Китая». «Передовиком в этом деле стал город Жунчэн в провинции Шаньдун. Всем жителям города (670 тысяч человек) дается стартовый рейтинг 1000 баллов. Далее в зависимости от их поведения рейтинг либо растет, либо падает. Разрозненная информация о жизни и деятельности гражданина поступает из муниципальных, коммерческих, правоохранительных, судебных органов в единый информационный центр, где обрабатывается с помощью технологии big data, и рейтинг гражданина, соответственно, либо повышается, либо снижается. В Жунчэне единый информационный центр анализирует, ни много ни мало, 160 тысяч различных параметров из 142 учреждений. Активно приветствуется и система доносов. Гражданину, сообщившему куда следует о всяких нехороших делах своего соседа, полагается как минимум пять баллов». Итак, мы видим, что «сердцем» системы социального кредита (или цифрового тоталитаризма - кому, как нравится) является единый информационный центр, который должен самостоятельно анализировать постоянно поступающую информацию на всех граждан страны. Поступать она будет не только от государственных баз данных и централизованных структур слежения, но и от частных компаний, вроде Alibaba и Tencent, которые владеют основными сервисами мобильных платежей Alipay, WeChatPay, а также аналог заблокированных в Китае Twitter и Facebook - Sina Weibo. «Кстати, Alibaba уже запустила собственный рейтинговый сервис Sesame Credit, - сообщается в указанной статье, где также приводится информация о том, что управляется он суперкомпьютером. - По какому алгоритму считаются рейтинги, компания держит в секрете. Известно лишь, что на рейтинг влияет, реальное ли имя ты указал при регистрации аккаунта в соцсетях, что ты пишешь, что читаешь и даже то, кто у тебя в друзьях. Если в друзьях люди с низким рейтингом - твой рейтинг тоже падает. Так что лучше не водиться с неблагонадежными личностями». Судя по тому, насколько огромный объем данных должен обрабатываться, вполне понятно, почему китайцы и построили самый мощный на данный момент суперкомпьютер, который, судя по всему, и будет на национальном уровне ключевым элементом системы социального рейтинга. Кстати, построившая его в сотрудничестве с Оборонным научно-техническим университетом Народно-освободительной армии Китая компания INSPUR является разработчиком и того суперкомпьютера, что будет подарен Казахстану, во всяком случае именно эта компания указана в уже упоминавшемся документе под названием «СПРАВКА по предоставлению суперкомпьютера правительством Китайской Народной Республики». Все это, конечно, еще не означает, что подарок Токаеву - это цифровой троянский конь, который будет поставлять нашим соседям важную информацию о наших гражданах и, возможно, секретную тоже. Само по себе не означает. Если бы буквально на прошлой неделе мы не узнали, что китайские проправительственные хакеры атаковали системы связи Казахстана ради слежки за уйгурами (!). Источник этой информации вызывает доверие - это агентство TomsonReuters. Оно утверждает, что информация об атаках предоставлена двумя сотрудниками разведки и двумя консультантами по безопасности, которые участвовали в расследовании инцидентов. «Хакеры, работающие на правительство Китая, взломали телекоммуникационные сети, чтобы отследить уйгурских туристов в Центральной и Юго-Восточной Азии. (…) В рамках кампании разные группы китайских хакеров поставили под угрозу операторов связи в таких странах, как Турция, Казахстан, Индия, Таиланд и Малайзия», - переводит содержание статьи Reuters агентство «КазТАГ». «Указанные страны, по словам правозащитников, используются в качестве транзитных маршрутов между Синьцзяном и Турцией, чтобы избежать преследования со стороны китайских властей», - сообщает оно. «Хакеры являются частью более широкой кибершпионажной кампании, нацеленной на «ценных людей», таких как дипломаты и иностранные военные», - цитирует Reuters свои источники. В его статье подчеркивается, что «Китай также уделяет первостепенное внимание отслеживанию перемещений этнических уйгуров - данную группу меньшинств Пекин, согласно сообщению, воспринимает как угрозу для своей безопасности». «Китай сталкивается с растущей критикой со стороны международного сообщества по поводу своего обращения с уйгурами в Синьцзяне. Члены данной этнической группы подвергались массовым задержаниям в центрах, которые в Китае называют центрами «профессионального обучения», и широкому государственному надзору. Предполагаемые кибератаки Пекина на уйгуров показывают, как он может проводить эту политику за пределами своих физических границ», - пишут авторы материала. Официально же Пекин неоднократно отрицал причастность к кибератакам или к любому жестокому обращению с уйгурами (как и казахами - «ДН»), чьи религиозные и культурные права, по заверениям Пекина, полностью защищены. Министерство иностранных дел Китая заявило, что любые заявления о кибератаках должны быть подтверждены доказательствами. «Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Китай является решительным гарантом безопасности в Интернете. Мы последовательно и решительно выступаем против любых форм интернет-атак и подавляем их», - заявили в МИД КНР. Reuters отмечает, что не смог определить, какие именно операторы связи были скомпрометированы. «Правительственные чиновники в Индии и Таиланде отказались от комментариев. Власти Малайзии, Казахстана и Турции не сразу ответили на запросы о комментариях», - цитирует «КазТАГ» сообщение Reuters. «Ранее американская компания Volexity, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала отчет, в котором подробно описываются попытки Китая взломать телефоны и учетные записи электронной почты уйгуров по всему миру. Исследователи из Google также сообщили, что они обнаружили компанию неизвестных сторон по заражению тысяч iPhone Apple, которые, по словам источников, были направлены против этнических уйгуров», - сообщается в материале. И буквально на днях на сайте Eurasianet.org вышел материал под заголовком: «Китай везет Большого Брата в Центральную Азию. Китай экспортирует свою модель проникающего, всеобъемлющего наблюдения в Центральную Азию, часто бесплатно». В нем рассказывается, как китайские компании, предоставляющие услуги наладки следящего оборудования, вроде систем видеоконтроля за дорожным движением и общественными местами, продвигаются в различных странах нашего региона. Тотальный видеоконтроль - один из основных механизмов той политики, которую ведет Пекин в СУАР КНР, где, по некоторым данным, количество мусульман - уйгуров и казахов, - попавших в так называемые «лагеря политического перевоспитания», составляет до миллиона человек. Китайские компании принимают участие в тендерах по программам «Безопасный город» в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, а также программах по выпуску биометрических паспортов. Иными словами, китайские спецслужбы довольно активны на центральноазиатском направлении, собирая информацию по потенциальному антикитайскому активу, сочувствующим мусульманам СУАР КНР, а также любую иную, которая им может быть интересна. Не можем не вспомнить и арест в начале этого года гражданина России и ведущего казахстанского китаеведа Константина Сыроежкина, привлеченного по статье «Государственная измена». Хотя общественности не было сообщено ничего о том, в чью пользу родившийся в Казахстане гражданин России «предавал родину», высока вероятность, что речь идет не о нашем северном соседе, а именно о восточном. А каков шанс, что получаемый нами суперкомпьютер будет действительно решать научные задачи (учитывая весьма плачевное состояние нашей науки), а не будет применяться для помощи в национальной системе баз данных и контроля за Интернетом. В этом году ожидаемое всеобщее декларирование имущества и доходов было отменено именно из-за того, что государственные базы данных неактуальны и слабо взаимосвязаны, что может судить о недостаточной «вооруженности» именно вычислительными мощностями. Кроме того, мы помним, что наше правительство ввело не так давно новые правила для провайдеров и мобильных операторов, с критикой которых за прямой доступ спецслужб к системам телекоммуникации выступил скандинавский холдинг TeliaSonera, имевший долю в KCell. Таковой доступ также требует именно мощной системы обработки информации. Ну, и недавние «учения» с казахстанским сертификатом безопасности, который был раскритикован ведущими мировыми IT-компаниями, которые прямо назвали его инструментом за слежением за пользователями соцсетей. Тот факт, что он не был введен официально, возможно, также связан с необходимостью в вычислительном комплексе, который бы и управлял контролем за доступом казахстанцев к Всемирной сети. Осознавая все это, вряд ли будет совсем уж безосновательным предполагать, что получаемый суперкомпьютер будет привлекаться государством для решения подобных задач, что и таит в себе столь большие «троянские» риски. Никто же не может гарантировать, что не брезгующий использовать хакеров для слежения за своими потенциальными визави гигант не оставил в операционной системе «дареного коня», зубы которому обычно «не смотрят», каких-нибудь незаметных приложений, которые будут слать зашифрованные пакеты с информацией для «материнской организации». А оно нам надо?