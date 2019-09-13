Гонки на арбе

по Великому Шелковому пути Владимир ИВАНОВ ОЧЕНЬ СКОРО край семи рек увидит картину, которую не видел уже много веков: по его долинам, пустыням и дорогам пойдут запряженные упряжки - арбы, но не просто пойдут, а будут соревноваться между собой в скорости и умелости их возничих. Международное студенческое соревнование JETISÝ ARBA BÁIGESI 2019 организовано акиматом Алматинской области для приобщения современной молодежи к истории, культурному наследию и духу Великой степи и Великого Шелкового пути. В многодневном соревновании примут участие команды четырех стран - Казахстана, Узбекистана, Индии и Китая, которые будут соревноваться сразу в двух дисциплинах: «Гонка караванов» (на скорость и точность прохождения заданных маршрутов) и «Кубок командного духа» (сопутствующие этнографические спортивные и творческие соревнования). То, что именно в Казахстане возникают такие соревнования, совершенно справедливо с исторической точки зрения. Ведь наша страна считается родиной одомашнивания лошадей, что, по данным археологии, произошло примерно 5-5700 лет назад в рамках Ботайской культуры. Именно в ее культурном слое были обнаружены многочисленные кости лошадей, у которых на зубах появились отметины от удил, были найдены предметы керамики с остатками кумыса и загоны с лошадиным навозом. Организаторы соревнований говорят, что ориентировались на известную статью елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи», где, в частности, говорится: «Наша земля, без преувеличения, стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры. Многое из того, без чего просто немыслима жизнь современного общества - было в свое время изобретено в наших краях. В своем развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. Летописи хранят немало известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных пространствах Евразии. Всем известно, что Великая степь подарила миру коневодство и всадническую культуру. Впервые одомашнивание лошади человеком произошло на территории современного Казахстана, о чем свидетельствуют раскопки поселения «Ботай» на севере страны. Одомашнивание лошади дало нашим предкам немыслимое на тот период превосходство, а в планетарном масштабе произвело крупнейшую революцию в хозяйстве и военном деле. Вместе с тем одомашнивание лошади положило начало культуре всадничества. Всадник на коне, вооруженный луком, пикой либо саблей, стал своеобразным символом эпохи, когда на авансцену истории выходят могущественные империи, созданные кочевыми народами». «В ходе соревнования команды самостоятельно устанавливают лагерь в конечной точке каждого этапа, где организуют быт настоящих кочевников - проживают в перевозимых на своих арбах палатках, готовят блюда кочевой гастрономии, участвуют в спортивных соревнованиях и фольклорных конкурсах в традиционных костюмах своих стран, - сообщили «ДН» в акимате области. - Победитель соревнования JETISÝ ARBA BÁIGESI 2019 определяется по сумме мест, бонусов и штрафов, полученных по итогам Гонки караванов и Кубка командного духа». Также представители местных властей подчеркнули, что идея данного соревнования абсолютно уникальна, а потому была специально «защищена авторским правом и соответствующим Законом РК». По задумке организаторов соревнования, создание в Казахстане нового национального спортивного, туристского и культурного хобби в форме путешествия по дикой природе Алматинской области с использованием древних кочевых технологий казахов в стиле караванов Великого Шелкового пути позволит вовлечь студенческую молодежь в изучение и сохранение интеллектуального и духовного наследия уникальной конно-кочевой цивилизации. «Мы хотим от наших участников демонстрации лучших интеллектуальных, морально-волевых, лидерских и командных качеств современной молодежи, - заявил «ДН» представитель оргкомитета. - Также уверены, что молодые люди будут рады новым знакомствам со своими сверстниками из других стран, что должно улучшить культурный обмен стран Шелкового пути. Ну, и для нас это еще и пропаганда богатства природных и культурных ресурсов Алматинской области для экологического и этнографического туризма, а также экономическое развитие - через создание рабочих мест в туризме опять для молодежи удаленных сельских территорий». Согласно регламенту соревнований, участники должны быть совершеннолетними - старше 18 лет, так как на некоторых участках будут двигаться без сопровождения. Кроме этого правила регулируют состав команд, которые не только должны состоять из 9 человек, но и обязательно включать как минимум 3 девушек. Вот еще выдержка из регламента соревнований: «Программой соревнования предусмотрено 7-дневное обучение арбакешей управлению арбой, подбор и тренировка лошадей, а также совместное 2-дневное обучение членов команд дисциплинам соревнования. Соревнование состоит из 4 этапов гонок и состязаний. Каждую команду возглавляет капитан - Керуен Басы. Керуен Басы является представителем команды в организационном комитете соревнования, осуществляет функции руководства командой в ходе организации и проведения соревнования. Оператором соревнования на время соревнования предоставляются и методом жеребьевки закрепляются за каждой командой по 3 арбакеша (из сельской молодежи), 3 лошади, 3 арбы, палатки для проживания, комплект кухонной утвари и продукты для пропитания. Жеребьевка арбакешей и арб проводится на собрании организационного комитета за 2 дня до начала соревнования. В жеребьевке от лица команды выступает капитан команды. Судейство осуществляется судейской бригадой в составе, определенном организационным комитетом». Пройдут гонки на повозках в Кегенском районе Алматинской области в окрестностях знаменитой ярмарки Каркара, на 3 основных типах ландшафтов Великого Шелкового пути (пустынный, равнинный, горный). Победитель «Гонки караванов» награждается переходящим Кубком «Алтын Керуен» («Золотой Караван»), а в «Кубке командного духа» награда называется еще поэтичнее - «Жетиген Шокжулдыз» («Созвездие семи звезд»). «Обладателем Главного Кубка JETISÝ ARBA BÁIGESI становится команда, занявшая наилучшую сумму мест в соревнованиях по обеим дисциплинам, и награждается переходящим Кубком JETISÝ ARBA BÁIGESI», - сообщается в правилах. Первая дисциплина делится на 4 этапа: - Пустынный маршрут - Равнинный маршрут - Горный маршрут - Гонка арба-биатлон по замкнутой трассе. На первых трех этапах командам выдается схема маршрута и производится раздельный старт караванов с гандикапом в 20 минут. Они должны как можно быстрее пройти маршрут, соблюдая правила техники безопасности, рекомендаций по экипировке и внешнему виду команды, правильно распределив на дистанции темп движения, с учетом физических возможностей участников и лошадей, оставляя в сохранности груз и техническое состояние арб. Чтобы зачесть финиш, на конечную точку караван команды должен прийти в полном стартовом составе, и результат фиксируется по времени прибытия последней арбы. Что касается арба-биатлона, то она напоминает уже не торговые или кочевые передвижения, а настоящую войну колесничих. В ней предусмотрены 3 общих заезда, в каждом из которых участвуют по одной арбе и экипажу из 3 человек (полностью разные по составу) от каждой команды. Проходить дистанцию команды должны не только как можно быстрее, но и поразив при этом все мишени стрелами из казахского лука. Как и в настоящем биатлоне, за каждый промах по мишени экипаж должен совершить штрафной круг. Во второй дисциплине участников ждет целый ряд других этнических соревнований, которые организаторы пока решили не раскрывать. Для Алматинской области гонки на арбах должны стать ярким событием, через которое современные казахстанцы и гости нашей страны будут приобщаться к богатейшей истории Казахстана. Для области обращение к истории передвижения на конном транспорте - это дань взаимодействию кочевой цивилизации с Великим Шелковым путем. В упоминавшейся выше статье елбасы этому взаимодействию придается особая роль: «Уникальное географическое расположение Казахстана - в самом центре Евразийского материка - с древнейших времен способствовало возникновению транзитных «коридоров» между различными странами и цивилизациями. Начиная с рубежа нашей эры, эти сухопутные маршруты трансформировались в систему Великого Шелкового пути - трансконтинентальную сеть торговых и культурных связей между Востоком и Западом, Севером и Югом Большой Евразии. Он стал устойчивой платформой для становления и развития глобального взаимообмена товарами и интеллектуального сотрудничества между народами. Ключевыми посредниками важнейшей торговой магистрали древности и средневековья, обеспечивающими безупречную организацию и безопасность транспортных артерий, стали насельники Великой степи. Степной пояс соединил китайскую, индийскую, персидскую, средиземноморскую, ближневосточную и славянскую цивилизации. С момента своего возникновения карта Великого Шелкового пути в большей степени располагалась в пределах тюркских империй. Именно во времена господства тюрков в Центральной Евразии Великий Шелковый путь достиг наивысшего расцвета и способствовал экономическому процветанию и культурному подъему в международном масштабе».