Сколько стоит политика?

Зять президента США считает, что 50 млрд. долларов. А арабы уверены в том, что это - стоимость самого зятя Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН Нет, наверное, в современном мире более нелепого и долгоиграющего по количеству так называемых «мирных планов» конфликтов, как ближневосточный. А точнее - его сердцевины - противостояния Израиля и народа Палестины, которое продолжается не первый десяток лет. Где-то подобные противоречия разрешались военным путем, где-то - выкручиванием рук местным политикам со стороны политиков «развитых и влиятельных» государств.Но израильско-палестинскому конфликту просто катастрофически не везет с «мирными решениями». Так называемое мировое сообщество столько этих самых планов разрабатывало-придумывало, что только копиями проектов подобных соглашений можно легко оклеить все стены жилых помещений в Израиле и Палестине, а также в окрестных арабских странах. Денег на «мирное урегулирование» проблемы потрачено и вовсе немерено- десятки миллиардов долларов (и до сих пор денежки немалые на бесконечный процесс примерно расходуются). Ладно бы только Израиля и Палестины подобное касалось. Политики более чем 40 стран (как минимум) все эти годы чего-то там обсуждали, проводили консультации (все больше в уютных европейских столицах), выпускали разные бюллетени-прокламации о том, что вроде они о чем-то договорились. А через пару дней - уже о том, что не договорились на самом деле ни о чем. А уж такие словесно-дипломатические штампы, как «Мадридский процесс», «дух Осло» и прочее, больше вызывают язвительные насмешки (и давно уже), нежели воспринимаются как нечто серьезное и к даже минимальному выполнению обязывающее. И вот сейчас главный «решатель» ближневосточного конфликта - Соединенные Штаты - выдвинули «совершенно новый и судьбоносный» план, от которого у арабов последние волосы встали дыбом на головах. А у представителей администрации Д.Трампа наоборот - в глазах засиял неподдельный оптимизм. То есть то, что не подвластно политикам и военным, предлагается попросту купить - за деньги, причем вроде бы большие, а на деле - их никто не дает и совершенно точно не даст на будущее. Конфликт - вечный, и решения у него нет. Зато желающих в нем поучаствовать - как всегда больше, чем достаточно Итак, что же предлагается Соединенными Штатами, чтобы вроде как закрыть ближневосточную проблему раз и навсегда? Впервые с 1963 года планируется вместо решения политических вопросов на первое место выдвинуть экономику. Американские власти предложили заключить обеим сторонам так называемую «сделку века», согласно которой большие деньги будут предложены палестинцам (причем не только тем, кто проживает сейчас на «оккупированных землях», но и на территории соседних с Израилем государств (Египта, Ливана, Сирии и Иордании). Для того чтобы определиться, кто и кому будет выделять сумму в 50 миллиардов долларов, всех желающих пригласили позаседать в столице Бахрейна Манаме. Однако туда не приехали не только представители Израиля и Палестины, но и те, кто потенциально мог бы на подобную «сделку века» хотя бы минимально раскошелиться. Причина? Никто не верит в то, что политические принципы можно купить за деньги. А большая любовь нынешнего президента США решать все международные вопросы как бизнес-сделки в этом регионе точно никаких прорывов не принесет. После того как США признали в мае прошлого года Иерусалим официальной столицей Израиля и перенесли туда свое посольство, Вашингтон резко сократил практически все виды помощи, которые так или иначе предназначались для палестинцев. Американцы отказались давать деньги ООН и другим международным организациям, работающим с палестинцами, а также закрыли представительство Палестины в Вашингтоне («странно, государства такого нет, а посольство его у нас есть - непорядок, надо их закрыть», - заявил тогда американский президент). Поскольку политические взгляды на сам факт существования Палестины как независимого государства у премьер-министра Израиля и главного советника по ближневосточным делам президента США - его зятя Джареда Кушнера - практически полностью совпадают, то будущее Палестины теперь рассматривается исключительно в рамках автономии государства Израиль. Никаких больше разговоров о сосуществовании двух государств быть не может, а соответственно, и деньги под этот миф и пустую трату времени Соединенные Штаты выделять не намерены. Зачем же нужна тогда «сделка века»? Американская администрация считает, что все дело - в бедности палестинского населения. Поэтому если ему дать денег «в помощь», то оно не будет больше оспаривать существование государства Израиль, а также перестанет бороться за свою независимость на оккупированных землях. С учетом же того разброда, который уже не первый год наблюдается в рядах палестинского руководства, а также повальной коррупции в рядах палестинской верхушки, контроль за выделяемыми деньгами Палестине предлагается взять на себя …Израилю. Со всеми для арабов вытекающими последствиями. Сам этот новый «мирный план» для Ближнего Востока подвергается резкой критике, как в США, так и в арабском мире. Ждать, пока станет ясно, что же это такое, никто не собирается. Арабские страны совершенно не заинтересованы на подобное выделять свои средства, поскольку больше никто не собирается признавать независимость государства Палестины, а само правительство Соединенных Штатов и особенно администрацию Белого дома в Вашингтоне в арабском мире открыто именуют «филиалом правительства Израиля в США». Сами палестинцы при всех имеющихся у них разногласиях выступают резко против любой сделки с США и Израилем. Здесь интересен сам факт выделения денег (если такое вообще когда-нибудь произойдет)для подобной сделки. Сумму в 50 млрд. долларов американцы вовсе не собираются выкладывать на подобный процесс из своего кармана. Они будут пытаться выкручивать руки прежде всего странам Персидского залива, Японии и Евросоюзу, чтобы те взяли на себя все расходы по «мирному процессу» на Ближнем Востоке. Хотя до этого самого региона очень многим странам давно нет никакого дела. Напомню, что с 1937 года международным сообществом выдвигалось 77(!) самых различных планов разрешения арабо-израильского противостояния. Все они провалились, и точно такую же судьбу предсказывают «сделке века», сколько бы американское руководство на этот план ни возлагало своих надежд. И это при том, что над последним планом Белого дома работало более 200 самых различных специалистов, обитающих в Вашингтоне, и не первый год только и кормящихся на разного рода «всеобъемлющих предложениях» по мирному урегулированию арабо-израильских разногласий. Арабы давно устали от палестино-израильских разборок. Они хотят нормализовать отношения с Израилем и якобы «защититься» от опасного соседа - Ирана Здесь стоило бы учесть довольно существенные сдвиги, которые произошли не только в политике США в отношении стран Ближнего Востока, но и в отношении политических верхушек самих арабских государств к этому вопросу (отношение народов этих стран - совершенно другая история). Так вот, решение палестинского вопроса для первых лиц государств того же Персидского залива, а также Египта, Сирии, Ирака - давно уже не приоритет. Идут войны в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене - вот они на первом плане в заботах этих правителей, а конфликт палестинцев с Израилем - так он десятилетиями длится, чего на него особое внимание обращать? Куда важнее для этих арабских начальников нынче пусть и поэтапная и неспешная, но все же нормализация отношений с Израилем. Военная конфронтация с ним не стоит на повестке дня ни у одной арабской страны (все они, откровенно говоря, боятся Израиля и его военной мощи, а объединяться между собой, чтобы Израилю противостоять - так они скорее все между собой в очередной раз переругаются, нежели выработают какую-то единую принципиальную позицию в отношении данной проблемы. Один конфликт между Катаром и другими странами Залива чего стоит!). Между тем совершенно очевидно, что конфликт на Ближнем Востоке - исключительно политический, и никакими экономическими подачками в виде «сделок века» его не решить. На данном этапе получается так, что политические интересы тех же палестинцев вообще никто не принимает во внимание. А поскольку проблемой занимаются именно американцы, то руководство Палестины уверено: все, что будет исходить из Вашингтона, принесет выгоду только Израилю и его политическому руководству. Важно и то, что никто и никаких денег согласно плану США выделять на «улучшение материального состояния палестинцев» не намерен. А без политики, то есть признания самого факта существования государства Палестины, ни о каком мирном разрешении конфликта в регионе говорить не приходится. Американцы предлагают фактически Израилю поглотить палестинские территории, а это- практически гарантированное возобновление массовых протестов и вооруженной борьбы палестинцев на землях, которые теперь будут уже официально считаться частью Израиля. «С Израилем - Бог, и в этом его главное преимущество над арабами», - пояснил посол США в Израиле. Ну, тогда если это на самом деле так, то какой смысл вообще что-либо в регионе обсуждать? Ведь арабы при любых раскладах (потому что с ними может быть только Аллах, а его помощи пока особо для них не видно) будут тогда проигравшей стороной, а уж палестинцы - и подавно? У кого крепче военная дубинка - тот и прав. А разворовать 50 млрд. долларов - так долго ли умеючи? И здесь вот о чем стоило бы напомнить. Американцы хотят вынуть из карманов других стран огромные деньги и якобы направить их на улучшение жизни палестинцев. Но как можно давать деньги правительствам нефункционирующих, по сути дела, государств (а это не только Палестина, но и Израиль, где коррупционные скандалы сотрясают тамошнее руководство многие годы)? Официально считается, что Катар деньгами нынче помогает администрации сектора Газа, Саудовская Аравия - палестинцам на Западном берегу, какие-то средства поступают от Японии и стран ЕС. Так вот, согласно официальным подсчетам, ежегодно только на правом деле помощи палестинцам (сюда нужно прибавить еще немереные суммы, оприходуемые из бюджета ООН) растворяется по карманам далеко не последних в мире чиновников примерно 5 млрд. долларов. Так какие проблемы возникнут с оприходыванием суммы еще в 50 млрд.долларов? К примеру, Египту из этих денег предполагается выделить 9 млрд. долларов. И это - на срок в 10 лет. И что: кто-то действительно думает, что эта сумма улучшит жизнь проживающих там полумиллиона палестинцев? А может, улучшит - и существенно - жизнь пары тысяч чиновников, которые будут подобные средства контролировать? Самое интересное в том, что везде и на всех уровнях уже пилят-делят именно деньги (которые еще никто не дал и, скорее всего, не даст вовсе). О палестинцах, их землях, каких-то высоких материях, связанных с «мирным планом», статусе Иерусалима и прочих «мелочах» уже никто и нигде даже не задумывается. Чуть ли не официально признано, что Палестины как государства вроде бы больше нет, и никогда не будет (по крайней мере, таковы планы нынешнего руководства Соединенных Штатов, которые, естественно, поддерживает Израиль). Тут надо принимать к сведению, что во время всех предыдущих войн между арабским миром и Израилем (в центре которых была фактически именно судьба Палестины как якобы незаконно оккупированного Израилем государством) главным вопросом являлось, с одной стороны, единство позиции арабов, а с другой- их реальные военные возможности «наказать» израильтян. Так вот, нынче ситуация очень даже сильно отличается от той, что была и в 1948, и в 1967, и в 1973 годах. Нынче нет на карте Советского Союза, который всегда и во всем (включая военную помощь) поддерживал именно арабские государства и был непримиримым противником Израиля. Ничего подобного больше нет: теперь премьер-министр Израиля вместе с президентом России ходит по Красной площади на праздновании Дня Победы 9 мая. А арабские начальники ничем похожим похвастаться не могут. Нет в данный момент и никакого - даже минимального - единства в позиции арабских стран в отношении Израиля. Часть из них желает нормализовать отношения с израильским руководством. Другая часть с помощью Израиля и США не прочь была бы защититься от гипотетической угрозы со стороны мощного и влиятельного в регионе Ирана. В военном же плане так и вовсе именно совместные действия против Израиля даже пары арабских государств попросту исключены. Вот повоевать в третьей арабской стране против своих же братьев-арабов - это уже не первый день продолжается в Йемене. Да и если бы сегодня по какой-то причине один -два арабских президента решили, что надо Израиль наказать за «оккупацию палестинских территорий», в военном плане это бы для них закончилось полным разгромом. Российские ПВО не будут сбивать израильские самолеты (они их, скорее всего, как раз таки пропустят), а американцы дадут кредиты и поставят современное оружие именно Израилю, а вовсе не своим «стратегическим партнерам» по типу Саудовской Аравии и ОАЭ. Знают об этом прекрасно арабские правители, поэтому ни из-за Палестины, ни по какой другой причине воевать с Израилем они точно не станут. Соответственно, можно с уверенностью сказать о том, что вся эта ближневосточная политическая каша, не первый десяток лет варящаяся в регионе, никаким миром - и никогда не закончится. Кто обладает военной силой - тот и будет прав (а это - Израиль). Никакими деньгами - даже десятками миллиардов долларов - проблему здесь не решить, да никто, в принципе, на это и не рассчитывает. Будущее Палестины - в ее собственных руках, если ее руководство сможет поднять на вооруженную борьбу против Израиля прежде всего свою собственную молодежь (что очень и очень трудно будет сделать). То есть все, как было «плохо и нестабильно» на Ближнем Востоке, таковым на обозримую перспективу и останется. Вне зависимости от того, сколько и каким миллиардам долларов «помощи» приделают ноги те, кто на так называемой «сделке века» намерен заработать себе не только денежный, но и политический капитал.