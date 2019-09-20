На Финляндию!

за Гондурасом «…Везде пишут, что с тех пор, как я возглавил кабинет, в стране ничего не изменилось. ­ Вы должны гордиться! ­ Это не комплимент, Бернард. Я прочитал 10 утренних газет Лондона. В 9 из них обо мне не говорится ничего хорошего. ­ А в 10­й? ­ А в 10­й ­ еще хуже: я там вообще не упомянут. ­ А что у них против вас сегодня? ­ Ну, в принципе, везде одно и то же: что я ­ болтун! Ха! ­ Святые угодники! ­ Да, неожиданно, не правда ли? Пишут, что вся моя администрация только и делает, что разглагольствует, что я все время говорю и говорю, но ничего не предпринимаю. Но это же не так! Я планирую много реформ. У меня большие проекты будущего развития, целая новая философия управления: глубокие изменения в социальном и геополитическом климате в нашей стране и многое другое… ­ А что вы уже сделали? ­ Пока еще ничего…» Из британского телесериала «Да, господин премьер­министр!» ИНОГДА то, что называется «ирония судьбы», проявляет невероятно черный юмор. Стоило на этой неделе правительству наметить в ориентиры для плана по улучшению рейтинга Казахстана по легкости ведения бизнеса Финляндию, как буквально на следующий день вышел рейтинг стран мира по уровню «счастья», в котором искомая страна оказалась на недостижимом первом месте, а наша - сразу вслед за Гондурасом. Вкупе с очередными горизонтально-волновыми перестановками во власти, никак не мотивированными и не разъясненными, все это создает ощущение сюрреальности, в которой наша страна пребывает все последние годы. Пока правительство упорно гоняется за рейтингами, из страны все ширится поток мигрантов, покидающих родину в поисках лучшей жизни. Конечно, сам глава правительства г-н Мамин не произносил ленинских слов про «догнать и перегнать» Финляндию, ставших знаменитыми после того, как Никита Хрущев в 1957 году пообещал догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения. Вопреки сложившемуся мнению, автором этих крылатых слов генеральный секретарь не был, а принадлежат они Владимиру Ульянову, более известному как Ленин. В своей брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» он писал: «Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны. Но этого мало. Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически». С тех пор эти слова вошли буквально в плоть и кровь советского чиновничества, употреблявшего их к месту и без оного. Возвращаясь к Финляндии, нужно отдать пальму первенства министру национальной экономики Руслану Даленову, который и заявил, что перед правительством сегодня «стоит цель войти в первую двадцатку (рейтинга DoingBusiness Всемирного банка. - «ДН») к 2025 году». «Сегодня это уровень таких стран, как Финляндия, Австралия и Латвия. Сдерживающими факторами в этом рейтинге являются: сфера международной торговли, процедуры подключения к системе электроснабжения, получения разрешений на строительство, получения кредитов, налогообложения, а также регистрации предприятия и собственности», - заявил он, отчитываясь перед премьером Аскаром Маминым. Перед этим глава Кабмина дал главе МНЭ четкое поручение: «Поручаю Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами до конца октября текущего года подготовить очередной, восьмой пакет поправок по улучшению условий ведения бизнеса. Данный пакет предусматривает реформу по улучшению важных для инвесторов бизнес-процессов при открытии предприятий, регистрации собственности, получение разрешений на строительство». Трогательная забота о бизнесе была не просто поставлена на повестке дня, а вынесена в «приоритетные задачи» не сама по себе, из заботы о благосостоянии граждан, а по куда более важному поводу - с целью «подъема в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса». На том заседании много говорилось про разные рейтинги и слагаемые оценок экспертов, тот же Даленов указал своим коллегам, что «очередной региональный обзор Всемирного банка планируется в 2021 году, поэтому местным исполнительным органам необходимо обратить внимание на сдерживающие факторы для улучшения своих позиций к тому времени». Говорилось и про рейтинг LPI Всемирного банка, и про Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума, и про суверенные кредитные рейтинги Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch. Везде были поставлены конкретные задачи - входить в 30, 40, 50. В общем, планов обозначено было самое громадье, и как еще в начале сентября сказал премьер, что за их выполнение будет персональная ответственность с чиновников. Ну а буквально на следующий день вышел международный рейтинг WorldHappinessReport, который, вольно можно перевести как «Рейтинг счастливости стран», представляющий собой плоды труда международного исследовательского проекта, пытающегося изменить цифровые показатели уровня жизни населения различных стран совместно с результатами их опросов по такому абстрактному показателю, как его ощущения от жизни. «При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. Помимо указанных статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют», - описывает механизм оценок рейтинга сайт Rating.kz. Так вот, в этом ранжире счастья-несчастья первой второй год уже оказывается эта самая Финляндия, которую наше правительство хочет догнать в DoingBusiness. Первая пятерка стран по уровню счастья вся состоит из стран Северной Европы - Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды. Во второй пятерке есть представители двух неевропейских государств - Канада и Новая Зеландия, но европейцев опять же больше - Швейцария, Швеция и Австрия. Наша же страна находится на 60-й позиции, между Гондурасом и Боливией (причем, нужно учитывать, что в последней легализовано употребление листьев коки и детский труд с 10 лет). Слабое утешение - несколько наших ближайших соседей и бывших собратьев по «одной шестой части суши» заняли позиции еще ниже: Россия заняла 68-е место, Беларусь - 81-е, Кыргызстан - 86-е, Армения - 116-е, Украина - 133-е. Кстати, в мире есть одна страна, которая и вовсе отвергает цифровые рейтинги, отмечая свое развитие только в «Валовом национальном счастье». Именно эту меру развития ввел «в качестве неофициальной государственной философии Бутана четвертый король этой страны Джигме Сингье Вангчук в 1972 году». Так милосердный король попытался оградить его родину, счастливо прозябавшую в средневековье, от резкой интеграции в мировую экономику и бед, которые она бы принесла буддийскому обществу. В WorldHappinessReport-2019 она тоже есть, но на 95-ом месте. Видимо, от того, что экономику все же сложно заменить психологией, даже если это прикажет сам король. Сейчас там, кстати, правит уже пятый король из династии Вагчуков - Джигме Кхесар Намгьял Вангчук. Чтобы оценить состояние страны, можно привести цифру ВВП на душу населения - $6,112, что чуть больше, чем на три тысячи долларов меньше, чем в нашей стране. Да, можно сказать, что мы смешиваем мухи и котлеты, и DoingBusiness касается конкретных параметров экономики, в то время как WorldHappinessReport - куда большая абстракция. Однако тут мы скажем так - для нас, как и для большинства населения, абстракцией является именно позиция страны в рейтингах, о которых так пекутся власти, забывая о том, как мы действительно чувствуем себя на родине каждый день. И тот факт, что угнаться за Финляндией в деле реального положения граждан страны, их довольства или недовольства текущей ситуацией нам не проще, чем подпрыгнуть до Луны, это не просто совпадение, а реальность. Несчастливая реальность.