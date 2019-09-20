или надежда для китайских казахов? ДН ВЧЕРА второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter написал: «Как я говорил ранее, надо отказаться от слова «оралман» в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина «кандас». Жетi атасын бiлетiн халыкка «кандас» деген угым жарасады». Второе предложение можно вольно перевести, как «знающему своих предков народу больше подходит термин «сородич, соплеменник». В более прямом смысле этот термин означает «единокровие» (тут некоторые коллеги уже перевели его как «единокровец», но мы такого слова в словаре не нашли), то есть некое «общее происхождение». Видимо, таким образом, глава государства постарался выразить свою поддержку данной социальной группе, ожидавшей, что во время своего недавнего визита в Китайскую Народную Республику он все же замолвит словечко за тысячи казахов, подвергающихся в настоящее время репрессиям в СУАР КНР. Однако в информации о насыщенной программе визита (вернее, в том, что было показано и рассказано) такого, чтобы Нур-Султан в лице Токаева поднимал этот вопрос, не сообщалось. Теперь же, видимо, чтобы продемонстрировать, что власть об оралманах не забыла, их и предлагается переименовать. 12 сентября сайт Radio Free Asia разместил статью о том, что «В Китае десятки людей задержаны за то, что пересылали гимн Казахстана». По информации источников RFA, власти Или-Казахского района СУАР КНР схватили около трех десятков казахов, обвиненных в «незаконном распространении иностранных видео». «Они арестовали 30 человек за распространение песен из Казахстана, - заявил RFA выходец из Китая, ныне проживающий в Казахстане по имени Нурбек. - Судя по всему, один из них был осужден на 15 лет тюрьмы». Аресты были произведены в июле и августе этого года. Один из задержанных - 19-летний молодой человек, обозначенный как Kastir Borat (довольно странное имя, которое, впрочем, может быть объяснено искажением имен при написании их китайскими иероглифами), и получил длительный срок заключения за пересылку песен казахстанских исполнителей, несмотря на то, что он только что закончил школу. Семье осужденного не дали увидеться с ним после суда, также он был лишен права на адвоката. Другой бывший житель Китая заявил RFA о том, что полиция требовала с семей задержанных взятки за их освобождение, но нарушила свои обещания, а детей осужденных поместили в закрытые детские сады, больше похожие на детские дома. Другие оралманы жалуются, что их пенсионные накопления были отобраны китайскими властями. Главная же проблема китайских казахов в том, что многие из них лишены возможности покинуть КНР и уехать в Казахстан. Оралманы в Казахстане призывают Пекин отпустить их родных из Китая. «ДН» не раз писала о системе «образовательных лагерей» или «лагерей политического перевоспитания», сеть которых покрыла весь СУАР КНР. Малейшее подозрение в нелояльности государственному строю, проявление религиозности или верности национальной культуре может стать поводом для заключения в подобные лагеря, где лишенные свободы люди подвергаются плохому обращению и насильно обучаются коммунистической идеологии и китайскому языку. По подсчетам международных правозащитников, всего в лагеря могли попасть по всему Синьцзяну около полутора миллионов мусульман, главным образом, уйгуров и казахов. Находящиеся в Казахстане выходцы из Китая начали собирать свидетельства преследования мусульман в КНР, а также прошения от оралманов правительству Казахстана защитить их родственников, лишенных свободы. Среди них были не только граждане КНР, но и получившие казахстанское гражданство лица. Позиция Нур-Султана свелась к тому, что Казахстан может попросить Пекин только за своих граждан, которых посадили в Китае за двойное гражданство, но не может влиять на политику китайских властей в отношении собственных граждан. Тогдашний министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов говорил в 2018 году только про проблемы казахстанцев: «Есть проблемы у имеющих двойное гражданство, есть проблемы у людей с гражданством Китая, получивших вид на жительство. А также есть проблема с получением пенсионных накоплений в Китае у этнических казахов, уже получивших казахстанское гражданство. Мы на официальном уровне проводим переговоры. Я был с официальным визитом в КНР в апреле и поднимал эти вопросы». В итоге в прошлом году в Пекине делегация МИД РК подняла вопрос «о положении этнических казахов, переселившихся из Китая в Казахстан и принявших гражданство Республики Казахстан». «Выражена настоятельная просьба об объективном и справедливом рассмотрении дел и освобождении задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахов», - говорилось в сообщении МИД РК. Что означают слова «достигнута договоренность о выработке общих подходов по решению проблем этнических казахов из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР», сказать сложно, но в декабре прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров заявил: «…Китайская сторона в качестве доброго жеста выдала разрешение на выезд более чем двум тысячам гражданам казахам, проживающим на территории Китая». Однако, радужной картине мешают дела Сайрагуль Сауытбай и Серикжана Биляша. Первая - беженка из Китая, пытавшаяся укрыться в Казахстане, в итоге была вынуждена уехать в Швецию, где она получила убежище. Второй - лидер волонтерского объединения «Атажурт ерлiктерi», которыый помогал собирать информацию о репрессированных в Китае казахах, был арестован и избежал тюремного заключения только в обмен на молчание и отказ от общественной деятельности. За казахов-граждан КНР Казахстан вступаться, видимо, не захотел или не мог. Тем временем ситуация в регионе пока не поменялась и продолжает оставаться трагической для наших соплеменников - тех самых «кандас», о которых говорил Токаев. Применение этого термина вместо «оралман» просто по смыслу его значения должно предполагать именно глубокое вовлечение в проблемы всех казахов в мире, а не только тех, кто сам уже переселился в Казахстан (именно этот факт отображал термин «оралман» - «вернувшийся»). Но произойдет ли это на самом деле - пока непонятно. Пока же правозащитники бьют тревогу - репрессии в СУАР КНР касаются не только взрослых, но и детей. В заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном 15 сентября, говорится, что «в китайском регионе Синьцзян «не поддающееся учету» число детей, родители которых содержатся под стражей либо проживают в изгнании, содержатся в учреждениях государственной системы «социального обеспечения» без согласия родителей либо без доступа к ним». «Осуществляемое правительством Китая принудительное изъятие детей [из их семей] является, пожалуй, самым жестоким элементом осуществляемых им репрессий в Синьцзяне, - цитирует сайт Azattyq.org Софи Ричардсон, директора HRW по Китаю. - Детей следует либо немедленно вернуть под присмотр родственников в Китае, либо разрешить им воссоединиться со своими родителями за пределами страны». «Правительства должны выступить против невыносимой боли, которую власти Китая причиняют семьям в рамках своей кампании репрессий в Синьцзяне, - сказала Ричардсон. - Им следует дать понять Китаю, что воссоединение с семьей является основополагающим правом человека». Правозащитная организация призвала власти Китая «прекратить забирать детей уйгуров и представителей других мусульманских тюркоязычных коренных народов Синьцзяна из их семей и незамедлительно вернуть детей, находящихся в детских домах и приютах, их родным». «Отсутствие исчерпывающей информации о ситуации с детьми, помещенными в Синьцзяне в государственные детские учреждения и школы-интернаты без согласия родителей, согласно заявлению HRW, обусловлено государственным контролем и надзором в регионе, в том числе «суровыми наказаниями в отношении тех, кто высказывается либо имеет контакты за границей». «Иностранные журналисты, побывавшие в Синьцзяне в 2018 и 2019 годах, не смогли посетить или сфотографировать эти учреждения, отмечают правозащитники и добавляют, что территории этих учреждений обнесены оградами с колючей проволокой и находятся под видеонаблюдением», - сообщает «Радио «Азаттык». Если же Нур-Султан действительно серьезно хочет не просто переименовать оралманов в «соплеменников», а реально собирается бороться за интересы всех казахов в мире, то те вопросы, которые сегодня поднимают международные правозащитники, должны оглашаться не в Нью-Йорке, а в Нур-Султане - именно нашими дипломатами и политиками. Не обязательно в конфликтном с Китаем ключе, но очень последовательно и максимально эффективно для всех китайских казахов, а желательно и представителей остальных национальностей нашей многонациональной страны, страдающих сегодня в СУАР, прежде всего уйгуров. Своим твитом Касым-Жомарт Токаев взваливает на себя серьезную ношу и ответственность, благодаря чему он может занять достойное место в истории Казахстана, либо просто играет в слова. И ясно - каковы именно его намерения - должно быть уже очень скоро.