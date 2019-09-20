Жить станет веселее

Но не сегодня и не завтра Нигмат РАМАЗАНОВ Правительство ежегодно в конце августа пересматривает прогноз социально-экономического развития страны на текущий год и среднесрочную перспективу, на основе которого формируется бюджет. Судя по ожиданиям властей, темпы роста экономики будут постепенно ускоряться, что положительно отразится на благосостоянии населения. Однако, как это традиционно обещают чиновники, произойдет это не сегодня и завтра, а только в среднесрочной перспективе. Прогнозы экономического развития и параметров бюджета на текущий год и среднесрочную перспективу корректируются ежегодно, причем не один раз в зависимости от фактических результатов и изменения внешних условий. Основанием для пересмотра основных параметров развития называются, как правило, уточнение оценки ВВП, изменение внешних условий и прогнозов международных организаций касательно роста мировой экономики, а также мировых цен на товарных рынках, в первую очередь - на нефть. Годом ранее прогнозы на текущий год формировались, исходя из мировых цен на нефть 60 долларов за баррель, темпы прироста ВВП в реальном измерении оценивались в 3,9%. В начале этого года параметры были пересмотрены в сторону снижения стоимости нефти до 55 долларов за баррель и 3,8% по показателю роста ВВП. Согласно последней корректировке, прогноз мировых цен на нефть оставлен на уровне 55 долларов за баррель. Но при этом, несмотря на ожидаемый фактический рост цен на нефть по сравнению с прогнозом, темпы прироста ВВП на текущий год в реальном измерении оставлены правительством без изменения. До конца года остается не так много времени, и можно ожидать, что цены на нефть в среднем за год сложатся выше прогнозируемого правительством уровня. Повышение мировых цен на сырьевые товары, а также возможное замедление темпов падения добычи нефти должно бы способствовать улучшению макроэкономических показателей. Однако темпы роста экономики в реальном измерении оставлены на прежнем уровне (3,8%). Согласно прогнозу властей, изменятся лишь показатели в номинальном и долларовом измерении. Так, планируется, что объем ВВП в текущем году повысится почти до 67,7 трлн. тенге. Но в условных единицах ВВП снизится до 182,9 млрд. а на душу населения - до уровня около 9,9 тысяч долларов США. Для сравнения, в 2013 году эти показатели составляли около 244 млрд. и более 14 тысяч долларов соответственно, а за шесть лет, во многом в результате девальвации тенге, сократились примерно на треть. Консервативный подход правительства по оценке мировой цены на нефть сохранился и в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Рассмотрены три возможных сценария развития экономики страны при различных ценах на мировых товарных рынках. За основу принят базовый сценарий, при котором мировые цены на нефть в 2020-2024 году прогнозируются на уровне 55 долларов за баррель. Напомним, что год назад цены на указанный период прогнозировались в 60 долларов за бочку. Согласно базовому сценарию темпы прироста отечественной экономики в 2020 году планируются на уровне 4,1% в реальном измерении против 3,8%, ожидаемого властями в текущем году. Темпы прироста ВВП на среднесрочную перспективу по сравнению с прогнозами годичной давности изменились не очень значительно, несмотря на то, что мировые цены на нефть были пересмотрены в сторону снижения. Так, согласно последним ожиданиям чиновников, темпы прироста отечественной экономики будут постепенно ускоряться, достигнут 4,7% в реальном измерении в 2024 году, в среднем за пять лет составят 4,4%. Как известно, основное влияние на показатели развития отечественной экономики оказывают не только цены, но и объемы добычи нефти. Добыча нефти в следующем году прогнозируются в объеме 90 млн. тонн, против 89 млн. тонн, ожидаемых в текущем году. Несмотря на весьма скромные темпы роста добычи нефти, ускорение роста промышленности в целом планируется до 3,1%. Темпы прироста объема строительно-монтажных работ в 2020 году оцениваются на уровне 3,8%, продукции сельского хозяйства - на 8%. При этом ожидается, что динамика роста в сфере услуг также несколько ускорится по сравнению с текущим годом. Прогноз основных показателей на следующий год, как было отмечено, рассчитывался, исходя из цены нефти 55 долларов за баррель, то есть примерно на 10-15% ниже ожидаемого в текущем году уровня. Несмотря на это, правительство рассчитывает, что ВВП в номинальном выражении в 2020 году превысит 74,5 трлн. тенге против порядка 67,7 трлн. тенге, ожидаемых по итогам текущего года. ВВП в долларовом измерении в следующем году, исходя из среднегодового курса 380 тенге за доллар, оценивается в размере 196,1 млрд. долларов США. Соответственно, ожидается повышение ВВП на душу населения до уровня около 10,5 тысяч долларов. В условиях консервативного прогноза мировых цен на нефть и планируемого небольшого увеличения добычи нефти, правительство ожидает снижения показателей внешней торговли. Согласно прогнозу, объем экспорта сократится примерно на 2 млрд. (по сравнению с ожидаемым объемом этого года - до уровня порядка 51,4 млрд., импорта - повысится (более чем на 1,2 млрд.) до 34,1 млрд. долларов. Соответственно, профицит торгового баланса составит менее 17,3 млрд. против ожидаемых в текущем году 20,5 млрд. долларов. Прогнозируется также, что дефицит текущего счета платежного баланса в 2020 году увеличится почти на 2,9 млрд., составит около 7,3 млрд. долларов США. По оценке Национального банка, в следующем году восстановится рост показателей денежно-кредитной политики. Рост объема денежной массы, депозитов и кредитов банков экономике предполагается темпами на уровне динамики ВВП в номинальном измерении. Согласно ожиданиям регулятора указанные показатели по сравнению с текущим годом увеличатся примерно на 10%. При этом уровень монетизации экономики практически не изменится. Останется на очень низком уровне, составит немногим более 31%. Инфляция в следующем году прогнозируется в коридоре 4 - 6%. Напомним, что год назад планировалось добиться замедления роста цен в 2020 году до уровня не выше 4%. Таким образом, согласно прогнозу правительства в следующем году ожидается стабилизация роста ВВП на уровне текущего года. Ожидается, что рост отечественной экономики в среднесрочной перспективе будет постепенно ускоряться и через пару лет будет выше динамики глобального ВВП примерно в полтора раза. Однако достижение запланированного роста ВВП в реальном выражении при прогнозируемом правительством увеличении объемов добычи нефти и снижении мировых ценах на нефть представляется задачей нереальной. Впрочем, сохраняется вероятность, что мировые цены на нефть сложатся выше, чем это предусматривается в базовом сценарии правительства. Возможно, именно на это и рассчитывали чиновники при составлении прогнозов на среднесрочную перспективу. В случае же снижения цен на нефть до ожидаемого властями уровня ухудшатся не только показатели внешней торговли, но и обменный курс доллара сложится заметно выше 380 тенге. Соответственно, помимо прочего, объем экономики и ВВП на душу населения в долларовом измерении не дотянет до планируемого уровня. Так, Национальный банк считает, что темпы роста отечественной экономики в среднесрочной перспективе замедлятся до 3,5%. Добавим, что даже при более благоприятных внешних условиях восстановление макроэкономических показателей в условных единицах до уровня 2013-2014 года будет медленным, несмотря на прогнозируемое правительством наращивание добычи нефти. Как показывает собственная практика, для выхода на устойчиво высокие темпы роста недостаточно не только увеличения добычи углеводородов, но и повышения мировых цен на нефть. В этих условиях драйвером роста могли бы стать структурные реформы, которыми правительство занимается много лет. Но, похоже, чиновники не рассчитывают добиться заметных результатов в решении ключевой проблемы отечественной экономики и в среднесрочной перспективе. Количество новых объектов, введенных по программам индустриально-инновационного развития, перевалило за тысячу, на это были затрачены триллионы тенге, а ожидаемой отдачи не видно. Согласно оценкам правительства, в среднесрочной перспективе планируется опережающий рост обрабатывающей промышленности, но темпы роста ожидаются достаточно скромные. За истекшие годы сколько-нибудь значимых качественных изменений в структуре инвестиций, экспорта и экономического роста не произошло. В отличие от стран, обеспечивших качественный рывок, власти Казахстана так и не смогли родить прорывную идею, которая смогла бы изменить структуру экономики, создать драйверы роста, менее зависимые от внешней конъюнктуры. И, как показывает собственная практика, решить накопившиеся проблемы, связанные с необходимостью диверсификации экономики, быстро не получится. Очевидно, осознание этого факта властями и стало причиной того, что на среднесрочную перспективу закладываются сравнительно невысокие темпы ускорения отечественной экономики, связанные во многом с увеличением добычи нефти, а также, возможно, с ожиданиями более высоких мировых цен на энергоносители. К сожалению, об изменении модели развития и повышении качества планирования говорить не приходится. Именно поэтому прогнозы даже на текущий год пересматриваются не один раз. Прогнозы чиновников не выдерживают никакой критики. Они обещают ускорение роста экономики и повышение благосостояния населения только в среднесрочной перспективе, но и эти прогнозы не подтверждаются. Власти без объяснения причин переносят исполнение своих прежних обещаний на более поздний срок, но они также не выдерживаются. Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров. Снизить инфляцию до уровня 4% и ниже чиновники обещали еще в начале 2000-х годов, а в последний раз - перенесли срок на 2020 год. Обещанный срок наступит совсем скоро, но прогноз по инфляции вновь пересмотрен в сторону повышения. Достижение целевого ориентира теперь в лучшем случае планируется только в 2022 году, но далеко не факт, что эти планы будут претворены в жизнь. Примерно такая же картина с показателем ВВП на душу населения, который планировалось увеличить до уровня 15 тысяч долларов еще в 2013 году. Затем срок не раз менялся, и теперь достижение этого уровня переносится за границы 2024 года. Еще один показатель, оказывающий ключевое влияние на динамику экономики и уровень жизни населения в условных единицах. Чиновники не утруждают себя расчетами и, как правило, на 3-4 года закладывают один и тот же курс тенге по отношению к доллару США. Так, на следующие четыре года курс пары рассчитывался, исходя из стоимости доллара в 380 тенге. Что, в частности, позволяет заявить, что в 2014 году ВВП на душу населения увеличится до 14,3 тысяч долларов. Но такой курс закладывается при ценах на нефть в 55 долларов за баррель. При том, что сегодня при ценах существенно выше 55 долларов за бочку, биржевой курс американской валюты приближается к 390 тенге. В заключении отметим, что при благоприятном сценарии рост экономики страны продолжится, темпы которого будут определяться также тем, насколько активно будут решаться накопившиеся за эти годы проблемы. Положительные темпы роста экономики могут быть признаны эффективными только в случае изменения структуры экономики, роста реальных доходов населения. Но поскольку заметных качественных изменений в структуре инвестиций, экспорта и экономического роста не происходит, рост уровня жизни населения оставляет желать лучшего, скорее всего, одновременно по мере увеличения добычи нефти будут усиливаться структурные дисбалансы, происходить дальнейший откат в сторону экспортно-сырьевой модели.