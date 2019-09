Война как трамплин для мировой революции

Садыкова Б.И., Доктор политических наук О поисковой работе в архивах Премьерный показ фильма «Семнадцать мгновений весны» застал меня в Москве. Придя в библиотеку иностранной литературы, старалась как можно продуктивнее поработать до шести вечера с тем, чтобы успеть к просмотру очередной серии в 19-30. Моя квартирная хозяйка Маргарита Александровна, дочь Лауреата Сталинской премии оператора Александра Левицкого, жила в самом центре столицы, в двух шагах от кафе «Лира», где был снят один из эпизодов фильма. Согласно устоявшейся традиции Маргарита Александровна с марта до поздней осени жила на своей даче в Абрамцево. Но в тот 1973 год она вернулась в Москву на полтора месяца раньше, нарушив свой привычный график. Дочь ее Наталья была оператором программы «Время», и мы в нетерпении забрасывали ее вопросами о содержании будущих серий. Все участники фильма получили награды за работу. Все. Кроме Юлиана Семенова, автора книги. «Почему обойден тот, без которого не было бы фильма?» - допытывались позже мы у Натальи. Но и она не знала ответа на этот вопрос. Вопрос этот не давал мне покоя и позже, когда мне посчастливилось проникнуть в самые крупные архивы Европы. Работая над исследованиями о деятельности Мустафы Чокая, которые вышли в свет в виде шести книг и сценария документального фильма, я параллельно искала ответ на этот преследовавший меня вопрос. В каждой своей книге я указывала, что мои исследования проводятся во исполнение последней воли супруги Мустафы Чокая Марии Яковлевны. Написанию этих книг я посвятила чуть больше двадцати лет своей жизни. Работа сверхсложная и увлекательная одновременно. В то же время я признавалась себе, что в Казахстане, на родине Мустафы Чокая, на тот момент вряд ли кто взялся бы за это дело. Знание языков, умение ориентироваться в городах Европы, навыки ведения поисковых работ и анализа архивных документов - все это давало мне уверенность в том, что я преодолею препятствия, какими бы они ни были. Итак, первые архивные центры - это Бундесархив и архив МИД Германии в Берлине. Содержания документов начисто заглушили мой романтический порыв, навеянный «Семнадцатью мгновениями». Что ж, полагала я, в конце концов, это не документальный фильм, а художественный. К тому же поиск истины не должен ограничиваться только одним-двумя архивными центрами. Последовала работа в многочисленных архивах Франции (МИД, Национальная библиотека Франции, Библиотека Центра Помпиду, архив Префектуры полиции, Военный архив, архивы Института Восточных языков и Цивилизаций, Архивы департамента Марн, Архивы Французского сопротивления… все не перечислить), а также архивы Женевы (Международного Красного Креста, Верховного Комиссариата по делам беженцев) и архивные центры Варшавы. Вот только Россия отвечала «нет!» на мои неоднократные просьбы предоставить допуск к архивам РГВА (Российский Государственный Военный Архив). Отмечу сразу, что копии документов, касающихся темы Второй мировой войны, переданы мной в фонд Архива Президента РК. Самым сложным для меня оказалось получение доступа к архивам антибольшевистского движения «Прометей». Движение «Прометей» было создано в 1926 году усилиями глав национальных автономий, разгромленных большевиками после прихода Советов к власти в России. Главы провозглашенных автономий единодушно решили продолжить свою борьбу в условиях эмиграции. Таким образом, в Европе при поддержке польского правительства было создано масштабное движение, оппозиционное тоталитарному сталинскому режиму. Одним из членов движения был Мустафа Чокай. В сентябре 1939 года архивы «Прометея» были изъяты немецкими спецслужбами и увезены в Берлин. А в 1945 году их советские коллеги сразу после вхождения в Берлин забрали себе. Так они оказались под крепким замком РГВА. Лишь в 2014 году поляки сумели вернуть себе свою собственность, а в 2016 году увидела свет моя книга «Türkistan Milli Birliği» по названию организации, основанной Мустафой Чокаем. Написана книга на русском языке. Знакомство и анализ содержания архивных документов постепенно приводят меня к мысли о том, что автор «Семнадцати мгновений» не был удостоен награды по известной советской традиции - «он слишком много знал». Юлиан Семенов, работая в архивах, узнал то, что в наши дни, наконец, стало достоянием всей мировой общественности. По той же устоявшейся традиции мы, постсоветские граждане, узнаем истину последними. В своей статье я не «открываю Америку», а лишь привожу документы и свидетельства очевидцев событий, предшествовавших Второй мировой войне. Центральное место занимают два документа, подписанные Сталиным и Гитлером 23 и 24 августа 1939 года: Секретный протокол и Договор о ненападении. Задача настоящей статьи Непрекращающийся интерес исследователей к прометейской тематике вызван, прежде всего, уникальным характером этого антибольшевистского движения: оно по сути и размаху представляло собой масштабную системную оппозицию сталинскому тоталитарному режиму. «Прометей» влиял на умы передовой интеллигенции не только советских республик. Достаточно вспомнить, что прометейский девиз «За нашу и вашу свободу!» был подхвачен послевоенными представителями интеллигенции (диссидентами) в СССР и странах Восточной Европы. В истории Казахcтана свой след оставило движение казахской молодежи «Жас тулпар», осененное идеями прометейского деятеля Мустафы Чокая. Зачинателями его были казахские студенты, обучавшиеся в вузах Москвы и Ленинграда. Возглавил движение Мурат Ауэзов, сын великого писателя Мухтара Ауэзова, члена партии Алаш. Задача настоящей статьи - на основании анализа архивных документов внести ясность в вопрос, касающийся двух важных межгосударственных документов: советско-германского секретного протокола (23.08.1939) и советско-германского пакта о ненападении (24.08.1939). Представляется важным определить обоснованность утверждения о том, что пакт о ненападении предоставил СССР передышку, позволив стране укрепить свою обороноспособность. Немаловажно также выяснить причину многолетнего замалчивания Россией факта существования секретного протокола, подписанного СССР и Германией В этой связи непременный интерес представляют материалы, сохранившиеся в архивах «Прометея», надолго заточенных в РГВА, а также архивные документы, хранящиеся в других странах. Они позволяют внести ясность в суть политических событий, происходивших в предвоенной Европе. Их содержания помогают вскрыть истинную подоплеку дружеских отношений Сталина и Гитлера, понять причины последующего резкого охлаждения этих отношений, что в итоге привело к «вероломному нападению» Германии на Советский Союз. Отправная точка анализа Что же предшествовало подписанию договора о ненападении между Германией и Советским Союзом 24 августа 1939 года? И почему спустя 22 месяца двусторонняя договоренность была нарушена Гитлером? Предварительное ознакомление с содержанием архивных материалов указывает, что за отправную точку при рассмотрении вопроса целесообразно обратиться к документу 1930 года. Это свидетельство начальника Восточного отдела ОГПУ Георгия Агабекова1, который в рамках своих должностных полномочий располагал обширными сведениями о внутренней и внешней политике Сталина. Георгий Агабеков указывает, что, согласно сталинскому распоряжению, особая миссия советских спецслужб заключалась в строгом следовании установке Ленина. А именно - «идти на всех парах к одной цели, к войне, и через войну - к мировой социалистической революции»2. Всесторонний анализ содержаний архивных источников, касающихся отношений между СССР и Германией в предвоенный период, фокусирует внимание исследователя на вышеназванные два соглашения: 1) договор о ненападении от 24 августа 1939 года и 2) подписанный за день до этого секретный протокол от 23 августа 1939 г. Москва, отдавая себе отчет в том, чем может обернуться предание огласке сути секретного протокола, продолжала отрицать сам факт его подписания даже после опубликования документа в 1989 году3. Милитаристские намерения Сталина и Гитлера 1. Стратегия и тактика продвижения большевиков к мировой революции Прометейские деятели рассматривают политическую обстановку тридцатых годов в Европе в тесной увязке с провозглашенной Лениным теории об исторической роли «большевиков» как миссионеров социализма: торжество революции первоначально в одной стране (то есть СССР) должно дать старт ее распространению во всем мире. Именно этот тезис был в основе ленинско-сталинского внешнеполитического курса. Если революции не будут свершены по инициативе самих трудящихся капиталистических стран, то миссия Советов - разбудить пролетариат этих стран и действенно поддержать их усилия по свержению власти капитала. Согласно ленинской теории, так же как феодализм сменился капитализмом, последний должен уступить место новой формации - социализму. Гегемоном в ускорении этого процесса должен стать русский рабочий класс, ибо только он обладал бесспорным правом на укрепление своей диктатуры. Это право, названное Сталиным «высшим», было апробировано еще в 1920 году, когда, по утверждению «отца народов», Красная армия «вынуждена была в интересах обороны власти рабочего класса пойти на Варшаву»4. Мусульманские коммунисты, пребывавшие в неведении относительно далеко идущих планов большевистских вождей, разработали свою теорию мусульманского национального коммунизма, которая разнесла в пух и прах содержание ленинского учения. Первыми жертвами сталинской критики оказались автор теории мусульманского национального коммунизма татарин Мирсаид Султан-Галиев5 и его казахские единомышленники, члены партии Алаш во главе с Алиханом Букейхановым6. В партии Алаш состоял также Мустафа Чокай, который, эмигрировав в Европу, вошел в ряды антибольшевистского движения «Прометей». Подписанный секретный протокол - не просто свидетельство формального сближения Сталина и Гитлера. Фрагмент конфиденциальной беседы Риббентропа и Молотова, состоявшейся спустя 13 месяцев плюс 12 дней после подписания протокола (то есть 12.11.1940), выявляет ее тематику: предварительный обмен мнениями относительно будущих сфер влияния Германии и СССР. «…Риббентроп: После долгих размышлений …[мы пришли к] заключению, что великие державы должны продвигаться к югу: Япония - к южным морям, Германия - к Центральной Африке, Италия - к Северной Африке. А Россия … к каким морям? Молотов : Какое море подразумеваете вы? Риббентроп: Я хочу назвать Персидский залив. Молотов : Надо рассмотреть вопросы конкретным образом. На Россию часто нападали через Дарданеллы. Что скажет Германия насчет Болгарии и Румынии? Каковы планы немцев относительно Греции, Югославии? Что Германия будет делать с Польшей? Риббентроп: У Германии в этих странах только экономические интересы…но давайте рассмотрим крупные вопросы… Что думает Молотов об Индии? Молотов: Война против англичан уже выиграна… Я спрошу мнение Сталина и моих друзей… Однако вопросы завтрашнего дня связаны с днем сегодняшним. Надо завершить то, что начато7, прежде чем предпринимать новое…»8 2. Сталинская теория «ледокола» Появление Гитлера на политической арене в Германии утвердило Сталина в мысли о возможном воскрешении немецкого милитаризма. «Будучи сторонником «теории ледокола», Сталин был за временное политико-экономическое соглашение с Германией. За это он был готов гарантировать нейтралитет СССР в случае вступления Германии в войну с третьей державой. По его мнению, немецкий милитаризм, единожды воскреснув, должен был повернуть штыки в сторону победителя войны 14 - 18 годов и потребовать пересмотра границ между Востоком и Западом, потребовать также ликвидации Данцигского коридора. И, таким образом, была бы развязана новая мировая империалистическая война без участия советской России. Тогда милитаристский рейх стал бы тем «ледоколом», который демонтирует арматуру мирового капитализма в пользу нейтрального СССР, а затем осталось бы только направить корабль социализма в проем, открытый Германией»9. Замысел Сталина стал достоянием немецкой стороны. Глава Службы безопасности СД Вальтер Шелленберг отмечает в своих мемуарах, что «именно политика Сталина поддержать германский национализм в надежде натравить Германию на западную буржуазию привела к тому, что он [Сталин] дал указание германской компартии своим главным врагом считать не гитлеровскую национал-социалистическую, а социал-демократическую партию»10. Шелленберг предположил, что, по расчетам Сталина, в момент икс Гитлер должен будет обратить свое оружие против буржуазии Запада, и борьба эта приведет к истощению его [Запада] сил11. 4. «Особая миссия» ЧК в организации международных конфликтов События в Испании, которые, по существу, были прелюдией ко Второй мировой войне, подтвердили вышеприведенное высказывание Георгия Агабекова об особой роли, отведенной Сталиным чекистам. Она заключалась в организации расправ с политическими оппонентами большевиков, будь они внутри страны или за пределами СССР. После прихода к власти Гитлера роль агентов ЧК стала главенствующей. Чекисты действовали в составе III-го Интернационала (Коминтерна), созданного Лениным в 1919 году и объединившего в своих рядах коммунистические и социалистические партии ряда стран под эгидой русской коммунистической партии. На территории Испании Москва предпочла вначале действовать через подставные организации, каковыми были Коминтерн, Профинтерн и Международный Красный Профсоюз. Создание Интернациональных бригад инициировали две последние организации, а помощь им в этом оказывали сталинские «интернационалисты» при поддержке НКВД. В городах, заполоненных чекистами, убийства и пытки проводились по тем же сценариям, которые были отработаны Сталиным внутри СССР12. Как отмечает прометейский деятель Мустафа Чокай в обзоре международных событий, еще до начала гражданской войны в Испании советская Россия занялась поставками оружия республиканскому правительству, направила в Испанию военных специалистов и политических советников; что большевистская ЧК пустила корни, опутав страну паутиной своих ячеек13. Факты тайных действий сталинских чекистов подтверждены проживавшим в Европе Г. Агабековым. Под давлением сотрудника НКВД Зелинского он был вовлечен в операцию по вывозу из Испании художественных ценностей. По указанию Сталина, следовало возместить расходы, которые понесла советская сторона, оказывая помощь «испанским товарищам»14. Таким образом, прометейские прогнозы оказались верными в оценке политической обстановки в 1939 году в Европе: в среде стран-участниц событий сформировались два оппозиционных блока. Первый объединил Англию и Францию, а второй - Германию и Италию. Европейцы опасались, что Россия, заняв отстраненную позицию, может напасть на ту страну, которая окажется самой ослабленной после вооруженного противостояния этих блоков. По этой причине «корректоры» европейской политики пытались вовлечь Россию в лоно пакта «Берлин - Рим»15. 5.Обстановка в Германии накануне нападения Германии на Польшу Содержания встреч прометейцев с политическими деятелями и представителями разных слоев населения Берлина, с находящимися в столице Германии представителями разведслужб Японии были представлены в форме подробных отчетов, путевых заметок, результатов наблюдений. Опубликованные на страницах журнала La Revue de Prométhée, они представляют особую ценность, так как отражают истинную обстановку в Германии накануне войны. Судя по высказываниям жителей Берлина, нет враждебной пропаганды против СССР. Напротив, в Берлине запрещены публичные выступления против Советов. Есть немало старых чиновников, тайно мечтающих о германо-российской дружбе. В отношении Польши чаще всего высказывалось мнение о том, что немцам трудно смириться с существованием Коридора16. Из числа документов, отражающих отчеты Мустафы Чокая о поездках в Берлин, наибольший интерес для рассматриваемой темы представляют его беседы с офицером японской армии по фамилии Танака, который был направлен в этот период в Берлин. (В Париже сбором информации занимался японский офицер Томинага.) Интерес японской стороны к национальным движениям, в частности к организации «Туркестан Милли Бирлиги», был вызван обстановкой на советском Дальнем Востоке. Там были сконцентрированы русские эмигранты из антисоветских организаций. Именно на них опиралась Япония в разработке своей антибольшевистской политики. С учетом обострения межнациональных проблем в СССР Япония быстро переориентировала свой внешнеполитический курс17. Капитан Харашкевич оценил этот факт как результат плодотворной работы прометейцев на Дальнем Востоке… Разговоры Танаки с Мустафой Чокаем велись в три захода. Больше всего Танаку интересовало, разразятся ли в случае японо-советской войны восстания в Украине, Туркестане и на Кавказе; когда и какие военные операции могут спровоцировать желаемые японцами восстания. Ответ Мустафы Чокая был таков: японские контакты с кругами русских националистов на Дальнем Востоке, встречи Танаки с гетманом и некоторыми кавказскими деятелями, враждебно настроенными к признанным национальным центрам Кавказа, - все это ослабляет эффект усилий японцев по сближению с национальными центрами Украины, Кавказа, Туркестана18. Командировки Мустафы Чокая и других прометейских деятелей в Берлин помогли определить, что отношения рядовых немцев к новому (нацистскому) режиму можно оценить как вполне удовлетворительные, а контакты с немецкими чиновниками и с японским офицером - как весьма полезные19. Сведения и факты, свидетельствующие о взаимоотношениях Сталина и Гитлера, публиковались также на страницах журнала La Revue de Prométhée. Они отражены в нижеследующих материалах. 1) Свидетельский рассказ Ростислава Шульгина «В Германии за месяц до начала войны»20. Можно выделить два момента. Первый касается бесед с попутчиком в вагоне, высокопоставленным немецким чиновником, который предупредил Р. Шульгина, приняв его за француза: «Время идет, мсье. Франция должна поспешить с принятием решения. С русскими мы еще можем найти общий язык. Они, конечно, свиньи, но у них империя. И если мы возьмемся за ее обустройство, то мир вздрогнет»». Проезжая мимо какого-то вокзала, попутчики заметили на запасном пути товарный поезд, а на платформах его семидесяти сцепленных вагонов танки, бронемашины и застывшие, как на параде, солдаты. Лицо немца озарила лучезарная улыбка: «Вот истинный облик рейха, сильного и миролюбивого!» Далее попутчики увидели огромный плакат, растянувшийся вдоль железнодорожного полотна: Kiegsgefangenenlager (лагерь для военнопленных). В берлинском ресторане на замечание Шульгина относительно пищи метрдотель и официант в один голос заявили: «Вот помиримся с Россией, и все пойдет хорошо!» «Еще четыре года назад в Германии говорили об агонии России», - отметил про себя Шульгин. Иностранный ученый, проживающий в Германии и знающий ее хорошо, заметил, что немцы рассуждают так: «Мы хотим мира. Но мы хотим также есть и пить. Так почему бы нам не прогуляться в Польшу с оружием в руках?!» Но когда Ростислав Шульгин воскликнул «Но это же развяжет всеобщую войну!», собеседник с ним согласился. Но добавил, что этого мнения мало кто придерживается в Германии. Шульгин перевел тему разговора на Россию. Ученый заявил, что немцы надеются на союз с Москвой. «Но ведь Гитлер - смертельный враг коммунизма!» - удивился Шульгин. На что прозвучал ответ: «Да, Но только на первый взгляд. На деле политический строй Германии и России все больше сближается. А чувство ненависти между Сталиным и Гитлером есть не более чем притворство. Причиной тому соперничество за личное верховенство, а не соперничество идеологий… Впрочем, - вновь заговорил ученый, - советско-германское сотрудничество никогда не прерывалось. Рапалльские соглашения и те, что были подписаны в Германии в 1924-м - 1926-м годах, не денонсировались. Напротив, они регулярно продлевались. Советско-германское сотрудничество имеет настолько тесный характер, что, когда Гитлер в Нюрнберге произносил одну из своих масштабных антикоминтерновских речей, у Бранденбургских ворот рейхсвер проводил свои секретные маневры. А единственным иностранным наблюдателем был только советский военный атташе. Drang nach Osten - неблеф. Если соглашение Москва-Берлин будет подписано, эти ловкачи договорятся друг с другом: Германия по традиции направится к Балканам и Багдаду, а Москва направится к Индии и постарается вернуть то, что упустила в 1918 году.» Мнение ученого согласуется с духом документа из темпельхофского архива, приведенного выше. 2) Статья Мустафы Чокая «Роковая роль советского вторжения»21 посвящена провальному началу германской интервенции на территорию Польши, когда немецкие моторизованные и бронированные части застряли на первой защитной линии Сан - Висла в болотах. На полосе фронта шириной 200-250 км, которая охватывает все Закарпатье, часть польской Украины и упирается в советскую границу, местность покрыта дремучими лесами и при отсутствии городов сильно затрудняла и даже сводила на нет действия немецкой армии. И тут на помощь к немцам пришел Сталин спас Гитлера, нарушив тем самым ленинское предупреждение не вмешиваться в конфликт до полного истощения воюющих сторон. Советские войска были направлены на подмогу немецкой армии по настоянию Гитлера. Ситуация для Сталина была щекотливой, так как следовало перед лицом мировой общественности представить удобный для сокрытия истинной причины предлог, чтобы оправдать появление Красной армии на советско-польской пограничной территории. Посол Шуленбург телеграфировал 10 сентября 1939 г., какой выход был найден: «Молотов заявил, что советское правительство намеревается… заявить, что Польша разваливается на куски и что вследствие этого Советский Союз должен прийти на помощь украинцам и белорусам, которым «угрожает» Германия. Этот предлог представит интервенцию Советского Союза благовидной в глазах масс и даст Советскому Союзу возможность не выглядеть агрессором»22(выделено мной, - Б.С.). 14 сентября 1939 г. газета «Правда» опубликовала неправду под заголовком «О внутренних причинах военного поражения Польши»: «Трудно объяснить такое быстрое поражение Польши одним лишь превосходством военной техники и военной организации Германии, а также отсутствием эффективной помощи Польше со стороны Англии и Франции.» В пику польскому правительству и прометейским деятелям Сталин преподнес себя как тонкий и искусный проводник политики национальностей, подвергая критике правящие круги своего западного соседа: «Национальная политика правящих кругов Польши характеризуется подавлением и угнетением национальных меньшинств, и особенно украинцев и белорусов…» «Национальные меньшинства Польши не стали и не могли стать надежным оплотом государственного режима…» Москва вплоть до наших дней упорно защищала эту сталинскую версию, хотя западному миру о секретном протоколе, подписанном 23 августа 1939 года, было известно еще в ходе Нюрнбергского процесса23. 3) Ответом на сталинское заявление в газете «Правда» может служить обширный материал «L’amitié germano-russe»24, в центре внимания которого были темы, касающиеся истинной причины дружбы двух диктаторов - Сталина и Гитлера. Их объединяла общая тяга к мировому господству, неуемное желание завоевать страны Европы и Азии, обнадеживая при этом один другого, что будут поделены сферы влияния каждого на Востоке и Западе. Диктаторы считали себя вправе игнорировать любую межгосударственную договоренность (в данном случае с Англией и Францией), найти мнимые предлоги для обвинения в своих неблаговидных поступках третьих лиц и тем самым отвести от себя всякую ответственность за содеянное. Во-первых, Россия, сблизившись с Германией, сумела-таки развязать войну в Европе, ставшей отправной точкой мировой революции. Во-вторых, благодаря этому альянсу Советский Союз завладел обширной территорией, простирающейся до самого сердца Европы. Именно там спустя 20 лет большевики используют те же методы грабежа и террора, которые они применяли в 1918 - 1920 гг. в Украине и на Кавказе. Москва уверена, что после скорого присоединения к России украинских земель в Польше появятся новые объекты для завоевания. Не исключено, что это будет сама Германия. 6. Какие выводы были сделаны прометейцами из анализа действий Москвы и Берлина в преддверии Второй мировой? Мир, видя, что с 1920 года Москва не предпринимала никаких действий против Европы, убаюканной пацифистскими речами Литвинова, был поражен неожиданным выпадом СССР против Польши и стран Балтии. Мир подзабыл к тому времени, что русский империализм присутствовал во все времена в латентной форме, не переставая вожделенно смотреть на Польшу и в особенности на Балтийское море. Москва никогда не отказывалась от идеи мировой революции, трамплином для которой должна была стать война. Что касается предательства Гитлера, то оно отличается от предательства сталинского. В отличие от Сталина, предавшего Англию и Францию, Гитлер предал самого себя и свою доктрину. Мир допустил ошибку, полагая, что основным замыслом Сталина была борьба против гитлеризма. Для Гитлера борьба с большевизмом была смыслом его жизни, как верили на Западе. И это было источником симпатий к нему даже со стороны тех, кто не поддерживал ни его режим, ни его внешнюю политику. Гитлер писал о своем отношении к большевизму в своей книге Mein Kampf, высказывался о большевизме в своих бесчисленных речах, утверждая, что его историческая роль - борьба с «варварским проклятием, идущим с Востока». Бесспорно, считают прометейцы, что из них двоих более сильным является Гитлер. Первой серьезной преградой, которую Сталин не осмеливался перейти, была Польша, за которой находилась антибольшевистская Германия. Но эту первую преграду разрушил Гитлер. Москву после этого ничто не удерживало. Опасаясь быть втянутым в войну, Сталин отступает перед Вислой, отступает перед линией Керзона, но при этом не отказывается от Закарпатья, Волыни, Восточной Галиции, о которых мечтал Гитлер, желая возродить бывшую Австрию. Гитлера особенно привлекала нефть Галиции. Тем не менее, он уступает Сталину все, что тот просит. Уступает также страны Балтии. Он требует колоний, но при этом отказывается распространять на них влияние Германии. Тут он предает не только свою антибольшевистскую идею, но и идею пангерманизма. Он пытается сохранить то, что уже окончательно потеряно, - свой личный авторитет. Весь цивилизованный мир должен понять, заключают прометейцы, что бок о бок с национал-социалистической угрозой надвигается угроза русского империализма под личиной большевизма. Придется противостоять и той, и другой опасности. И тогда в этой борьбе роль угнетенных народов выйдет на первый план (выделено мной, - Б.С.)25. Заключение Анализ содержания документов «Прометея» свидетельствует о нижеследующем. - Во-первых, не позволяет утверждать, что подписание советско-германского пакта имело благотворное влияние, дав СССР возможность получить передышку и, соответственно, возможность укрепить обороноспособность страны. Изначально СССР, надеясь на возрождение у Германии милитаристского духа, решил использовать ее как детонатор военного конфликта в Европе, что помогло бы большевикам реализовать ленинское учение об организации мировой революции. - Во-вторых, подписание советско-германского секретного протокола, преследовавшего единственную цель, - раздел мира на сферы влияния двух тоталитарных государств - ввергло их в состояние соперничества и, как следствие, сделало неизбежным нарушение взаимных договоренностей. - В-третьих, к моменту начала советско-германской войны возникла угроза нападения Японии на СССР. В случае согласия прометейцев организовать восстания на национальных окраинах России роль угнетенных народов в этом суровом конфликте оказалась бы определяющей. Прометейцы отказались от этого шага. Причиной отказа послужило неприятие ими насильственных форм борьбы, что было основополагающим принципом прометейского движения. - В-четвертых, немецкая сторона, узнав истинную причину сближения СССР с Германией, нарушила подписанный двусторонний пакт о ненападении. В результате разразилась война, которая вошла в историю ХХ века как самая смертоносная и самая масштабная по числу стран-участниц. - В-пятых, вожделенная большевиками революция, трамплином для которой должна была стать война, состоялась. Но не в том масштабе, как планировал Сталин. - В-шестых, пора российским историкам отказаться следовать сталинскому указанию оперировать понятием «Великая Отечественная война», вычеркнув 1939 - 1941 гг. от общей продолжительности Второй мировой войны (1939-1945). Как свидетельствует анализ взаимоотношений двух диктаторов, ответственность за развязывание Второй мировой войны в одинаковой мере лежит на Сталине и Гитлере. Сноски: 1. 