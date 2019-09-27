Тест на лояльность

и его последствия «Таймс» читают те, кто управляет страной. «Дейли миррор» ­ те, кто думает, что управляет страной. «Гардиан» читают люди, которые думают, что именно они должны управлять страной. «Морнинг стар» читают те, кто уверен, что Британией должна управлять какая­нибудь другая страна. «Индепендент» читают люди, которые не знают, кто именно управляет страной, но уверены, что делают они это совсем не так. «Дейли мейл» обычно читают жены тех, кто управляет страной. «Файненшл таймс» ­ люди, которые владеют страной. «Дейли экспресс» читают люди, которые полагают, что страна должна управляться так же, как она управлялась всегда. «Дейли телеграф» ­ те, кто до сих пор думает, что это по­прежнему их страна. А читателей «Сан» совершенно не интересует, кто именно управляет страной, лишь бы у нее были достаточно большие сиськи». Из книги Энтони Джея и Джонатана Линна «Да, господин Премьер­министр» ТЕСТИРОВАНИЕ на знание основ марксизма для журналистов. Именно это ждет в ближайшее время многих китайских журналистов, по информации гонконгской газеты South China Morning Post. В уведомлении, полученном от партийного комитета по контролю прессы КПК, говорится, что журналисты китайских государственных изданий в Пекине будут обязаны сдать экзамен на знание основ марксизма-ленинизма и трудов председателя Коммунистической партии Си Цзиньпина. «Сдача экзамена станет условием для получения новых удостоверений журналистов, работа без которых в стране невозможна. На тестирование будут даны две попытки. Журналисты и редакторы смогут готовиться к тестированию в приложении, в которое 23 сентября будут загружены примеры экзамена. Экзамен должен будет проверить журналистов на лояльность к лидеру партии, отмечает газета. Из пяти разделов тестирования два будут посвящены знанию трудов Си Цзиньпина. Проверка будет проводиться с помощью запущенного в январе отделом пропаганды Компартии приложения, агрегирующего выступления лидера партии. Его в стране часто сравнивают с цитатником Мао Цзэдуна — сборником ключевых изречений Мао, впервые изданным в Китае в 1966 году. Ожидается, что после проверки пекинских журналистов экзамен будет приниматься по всей стране. Когда это произойдет — пока неизвестно», - сообщает радио «Азаттык». Китайским коллегам теперь особо не позавидуешь, однако, не факт, что и у нас не захотят подобным образом искусственно «лоялизировать» журналистов. На этой неделе первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Нур-Султане заседание Совета Безопасности при втором президенте, который пока отсутствовал, так как находился в самой приятной для себя атмосфере - на саммите ООН в Нью-Йорке. Главной темой СБ стала именно медийная среда. «Первый вопрос - это информационная безопасность. Вопрос весьма актуальный. В настоящее время в сравнении с традиционными СМИ преобладает Интернет, в том числе социальные сети. С одной стороны, это хорошая тенденция. В Интернете много познавательной и обучающей информации. С другой стороны - есть и угрозы, связанные с обеспечением кибербезопасности», - цитирует елбасы сайт Tengrinews.kz. - Нам необходимо перенимать опыт других стран в этом вопросе. С одной стороны, нужно поддерживать данное развитие, но в то же время важно обеспечить безопасность людей». Вот после слов «перенимать опыт других стран» у нас внутри немного и похолодело. Мы только недавно согласились принять в дар от КНР суперкомпьютер и решили открыть совместные дата-центры, которые могут быть использованы для фильтрации информации в интернете, а тут такое предложение шикарное - фильтровать и журналистов по принципу лояльности. Соблазн может быть очень велик. И даже то, что власти начали говорить о неких «пряниках» для СМИ - отмене НДС и разрешении рекламы слабоалкогольных напитков, это, наоборот, настраивает на ощущение, что это не зря, что будет и «дубинка». Вернее, она итак давно есть - это статьи уголовного кодекса РК 130, 174 и 274 - «Клевета», «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» и «Распространение заведомо ложной информации». Наличие этих статей, история их применения в практике казахстанской действительности превратили их в жесткие барьеры для работы СМИ, провоцируя самоцензуру и страх вызвать гнев со стороны властей у работников пера и камеры. Отменить две из них - 130-ю и 174-ю - на недавнем заседании НСОД попросила известный адвокат Айман Умарова. Однако, четкой позиции главы государства по этому вопросу мы не увидели, наоборот, он опять говорил об опасности слухов: «Слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эпатажных эмоциональных людей, чтобы достичь определенных целей. Надо понимать, что такая манипуляция людьми является частью геополитики, цель которой — подорвать единство народа и дестабилизировать ситуацию в Казахстане». В общем, не услышали мы пока заверений по поводу либерализации работы журналистов. В отличие, скажем, от быстро и четко высказанной позиции по запрету продажи земли иностранцам, там второй президент постарался сразу поставить точку. Видимо, в этом вопросе господин Токаев придерживается позиции, что ««взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности». Вот только сохранение нынешнего положения в области медиа уже почти привело к потере медийного рынка. И даже вышеуказанные «пряники» в виде НДС или слабоалкагольной рекламы вряд ли смогут помочь выжить казахстанским СМИ, эти меры опоздали лет на 10-15. Сегодня даже отмена запрета на владение СМИ иностранцами (тоже довольно неприятный, но избирательный запрет) никак не поможет журналистам - уровень инвестиционного климата в стране и привлекательность ее экономики не позволяют надеяться на приход в медийный рынок серьезных иностранных инвесторов. Кроме, разве что, китайских. Но про то, как вопрос регулирования СМИ сегодня решает наш великий восточный сосед, мы уже писали выше. Ставка на «новые медиа», на соцсети, на массовый госзаказ для блогеров и сайтов, которую сделало несколько лет назад государство в вопросе своей «информационной безопасности», не сработала. Оказалось, что их всеохватность напугала даже самих создателей соцсетей, пример с влиянием российских «фабрик троллей» на американские выборы уже стал классическим. Теперь мы видим, что тот же Facebook жестко «локализовал» своих пользователей, которым более бессмысленно иметь по пять тысяч друзей и миллиону подписчиков - максимум, что они видят в своих лентах (и кому передают свой контент) это 20-30 «близких друзей». Переход на Telegramm-каналы тоже не выход - не будучи настоящими СМИ и журналистами «телеграмм-медиа» превратились в отстойник для публикации слухов и непроверяемой информации. Более популярный Instagram в принципе не рассчитан на формат медиа - это, скорее, всемирная фабрика тщеславия, где не читают, а смотрят фото и видео. В каком-то смысле отдушиной мог бы быть YouTube, но там довольно странные правила размещения видео-контента и модерации (что позволяет выступать цензорами даже не странам, но отдельным компаниям и даже личностям), да и сам формат видео - это больше перенесенный в интернет телевизор, чем пища для ума и анализа. Для реальной защиты информационного пространства страны необходимы не «боты» в соцсетях, не запрет всего и вся, не максимальное ужесточение наказаний для критиков, а здоровый конкурентный и свободный рынок традиционных СМИ, который за последние годы намеренно или нет, но был разрушен. Простой пример - демонтаж системы продажи печатных СМИ через ларьки в Алматы, за который нужно сказать «огромное спасибо» бывшему акиму города Байбеку и его предшественникам. Наводя внешний «европейский» лоск в центре крупнейшего мегаполиса страны, он почему-то избавился от внутреннего содержания западных ценностей - свободы распространения информации, донесения ее до читателей и зрителей. То же самое с упомянутыми выше законами - после их принятия и нескольких показательных процессов над журналистами власти не усилили «информационную безопасность», а ослабили ее. А завтра, если вдруг случится что, ей же самой не на кого будет опереться, потому что по-настоящему опереться можно лишь на то, что сопротивляется. А в вымоченных в киселе партийной дисциплины и страха перед уголовным преследованием медиа и кастрированных соцсетях наши власти смогут искать опору также успешно, как и в болоте. А это значит, что и с обществом им будет довольно тяжело наладить обратную связь, ведь эффективность оплаченной пропаганды с каждым годом падает в геометрической прогрессии. И в острый момент, когда понадобиться именно единение системы и населения, может оказаться, что они давно живут в разных мирах, и каждый будем сам за себя.