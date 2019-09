Социальная разница,

Цифровые значения по доходам населения граждане страны узнали благодаря отчету «Private equity market in Kazakhstan», составленному международной аудиторской компанией KPMG, однако сама она в этом документе ориентируется не только на цифры, то также на данные Credit Suisse Research Institute (Global Wealth Report) и The Forbes. «Небольшая группа лиц с высокими доходами играет важную роль в частном сегменте (национального богатства) - таков основной вывод главы «Распределение богатства» указанного отчета.

You have no rights to post comments