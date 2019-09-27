Социальная разница,

или Пропасть в доходах ДН РАЗНИЦА в доходах между абсолютным большинством населения Казахстана и супербогатым меньшинством стала одной из магистральных тем сентября в Казахстане благодаря иностранным аналитикам, проанализировавшим доступную статистику в этой сфере. Основной вывод: 162 человека (одна тысячная процента взрослого населения страны) владеют примерно 55% общего богатства в стране, в то время как 96,6% обладают доходами менее $10 тысяч в год. К чему может привести такой перекос в структуре доходов казахстанского общества? Один из основателей теории социальной стратификации и мобильности российский и американский социолог и культуролог Питирим Сорокин в своей книге «Человек. Цивилизация. Общество» пишет: «Если экономическое неравенство становится слишком сильным и достигает точки перенапряжения, то верхушке общества суждено разрушиться или быть низвергнутой». Впрочем, и без призрака революции (хотя не этим ли объясняется жесткость, с которой власти относятся к любой несанкционированной политической активности?) такой перекос в доходах имеет целый ряд негативных последствий – от низкой социальной мобильности и роста преступности до роста финансовой, экономической и политической нестабильности. Однако в недавнем послании второго президента народу Казахстана выравнивание доходов прямо не упомянуто вообще, а послабления и льготы самым малообеспеченным слоям населения практически никак не смогут повлиять на данный перекос. Цифровые значения по доходам населения граждане страны узнали благодаря отчету «Private equity market in Kazakhstan», составленному международной аудиторской компанией KPMG, однако сама она в этом документе ориентируется не только на цифры, то также на данные Credit Suisse Research Institute (Global Wealth Report) и The Forbes. «Небольшая группа лиц с высокими доходами играет важную роль в частном сегменте (национального богатства) - таков основной вывод главы «Распределение богатства» указанного отчета. Значительная доля экономики по-прежнему остается в руках государства. «Государственный сектор еще занимает высокую долю экономики Казахстана, - пишут авторы исследования. - Казахстан, как и многие другие постсоветские государства, до сих пор характеризуется неравномерным распределением богатства между государственным и частным секторами. Все данные, связанные с долей государственного сектора в экономике, являются оценочными, поскольку официальная статистика не публикуется. Как эксперты отметили, активы, принадлежащие государственным и квазигосударственным структурам, составляют около 60% ВВП». Что же касается остального, то есть частного сектора, то он монополизирован в руках считаных лиц. «При переходе к рыночной экономике, с сопровождавшим ее ускоренным процессом приватизации государственные активы были неравномерно распространены в течение 27 лет, - сообщается в докладе. - Распределение капитала… показывает структуру экономики Казахстана, где высокодоходные физические лица и принадлежащие им компании - так называемые бизнес-конгломераты /семейные офисы - занимают большую долю. Таким образом, согласно данным Credit Suisse, 50 самых богатых бизнесменов в Казахстане владеют 42% совокупного богатства взрослого населения, или 16% номинального ВВП». Согласно приведенной статистике, в Казахстане «0,001% населения, или 162 человек, имеют более 50 миллионов долларов дохода в год, что совокупно составляет около 50% от общего богатства населения». В целом статистика доходов взрослого населения получилась таковой: 11 711 334 человека, или 96,6% населения, зарабатывают в год менее $10 тысяч; 326,322 человека (2,7%) - от $10 тыс. до $100 тыс.; 42 301 человек (0,35%) - от $100 тыс. до $1 млн.; 5838 человек (0,05%) - от $1 до $50 млн; 112 человек – от $50 до $80 млн; 45 человек – от $80 до $800 млн; и 5 человек – $2-3 млрд. «Взрослые, зарабатывающие от 10 тысяч до 1 миллиона долларов, составляют лишь около 3% населения, в то время как среднее значение этого показателя в Украине и Беларуси составляет 1%; в Индонезии, Турции, России и Бразилии - 20%; в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 26%; в целом по миру - 35%; а в таких развитых экономиках, как США и Великобритания - 71%. Неравномерное распределение богатства наблюдается в ряде постсоветских государств, что связано с различными факторами, в том числе с тем, что частная собственность существует в течение относительно короткого периода времени», - пишут авторы отчета, указывая на необычно низкую долю «среднего» класса. Чем грозит такой перекос, когда одна тысячная процента взрослого населения страны владеет 55% общего богатства в стране, а 96,6% обладает доходами менее $10 тысяч в год, пишет вышеупомянутый Сорокин: «Существует точка "насыщения", дальше которой общество не может продвигаться без риска крупной катастрофы. Когда же она достигнута, социальное здание рушится, и его верхние слои низвергаются. Как это происходит, путем ли революции, реформы, вторжения или вследствие внутренней дезорганизации, путем ли налогообложения или грабежа, сути дела не меняет. Важно лишь то, что как-то это все же осуществляется. Как любое физическое тело имеет свою точку чрезмерного напряжения, так аналогично существует точка чрезмерного напряжения для «социального тела». В зависимости от ряда условий точка «перегрузки» отличается для разных физических структур. Точно так же опасность достижения точки перенапряжения экономической стратификации неодинакова для разных обществ и зависит от их размеров, окружения, человеческого материала, характера распределения богатств и т. д. Как только общество начинает приближаться к точке перенапряжения, начинается революционная, уравнительная, социалистическая и коммунистическая «лихорадка», заражающая все большие и большие массы людей, вызывающая все усиливающееся возмущение народа, затем искомая «операция» или путем революционным, или реформаторским совершается. Таков вечно повторяющийся цикл истории». Если же говорить о менее страшных перспективах, то речь идет, как о самых простых последствиях, которые мы уже наблюдаем - рост преступности, низкая социальная мобильность, снижение качества и продолжительности жизни населения, так и о малозаметных угрозах. Среди них – рост финансовой нестабильности, вызванной тем, что отстающая по доходам часть населения влезает в непомерные и неподъемные для себя долги, беря кредиты, которые она не может вернуть. Тот факт, что при Токаеве была озвучена и реализуется идея о списании долгов наименее защищенных граждан в БВУ, отражает именно следствие этих процессов. Ну, а плохие кредиты, в свою очередь, отравляют банковские кредитные портфели. Когда все это накладывается, то происходит резкий спад потребления, который усиливает кризисные явления в экономике, что, в свою очередь, отрицательно отражается на экономическом росте. А вместе эти факторы опять же формируют социальную и политическую нестабильность, о которой говорил и Сорокин. Как со всем этим будут бороться власти страны, пока не ясно. Тут есть два пути – сокращать количество самых бедных, надеясь на то, что «верхняя страта» зарабатывающих менее $10 тысяч в год и станет фундаментом стабильности, либо увеличивать процент реального среднего класса. Но что делать с супербогатыми? Этих людей нельзя называть self made, поскольку основу их богатства составляют полученные в результате приватизации активы, вместе с тем, они вряд ли будут активно работать над выравниванием социальных перекосов, а потому они завтра могут стать красной тряпкой для 96% населения. Может поэтому в последнее время ходят слухи о желании новых членов «золотой пятидесятки» покинуть экономическое и политическое пространство нашей страны?