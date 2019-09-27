Меньше народа ­ больше кислорода?

Станет ли на нашей планете лучше жить, если число того желающих значительно сократить? Юрий СИГОВ, ВАШИНГТОН То, что нынешние мировые лидеры все чаще, мягко говоря, занимаются при встречах друг с другом натуральной ерундой, уже никого, думаю, не удивляет. Важнейшие проблемы, которые реально решить можно лишь совместными усилиями, либо вовсе игнорируются, либо загоняются в такой «долгий ящик», что вызволять их оттуда, скорее всего, придется только будущим поколениям.И хотя в ведущих западных странах все более популярной становится идея «закрыться» от любого внешнего влияния и заниматься исключительно национальными проблемами (которые в этих странах фактически одни и те же), так или иначе им приходится вырабатывать какие-то новые, казавшиеся еще совсем недавно схемы и механизмы, с помощью которых важнейшие именно глобальные задачи так или иначе, но требуется решать. А что за задачи-то? Ядерные программы Ирана и КНДР? А может быть, вечный конфликт Израиля и арабского народа Палестины? Или ставящая не первый год на грань войны в Азии обстановка в штате Джамму и Кашмир, где Индия считает правой себя, а Пакистан - неправой Индию? А есть еще Украина (кто помнит), полуостров Крым, какие-то Парассельские острова в Южно-Китайском море или где-то возле него. И еще штук с полсотни только находящихся на слуху кризисных мировых проблем. Решение которых либо вообще никого не трогает, либо все делается представителями «обеспокоенного мирового сообщества» исключительно для проформы. Но, оказывается, самой острой проблемой в мире остается ситуация с так называемой бедностью. Я уже как-то писал, что понятие это не просто растяжимое (кто и куда его захочет «растянуть», то в результате и получит), но и чудовищно циничное. Потому как не поймешь по большому счету, кого на самом деле считать бедным, кого надо кормить-поить, чтобы с голоду не окочурился. А у кого не дурно бы и излишки отобрать. Опять-таки на благо тех, кому по каким - то причинам досталось меньше, чем олигарху из России или строительному могулу из Индии. Устойчивое экономическое развитие: для чего, для кого и с какой стати? Если даже наискосок проглядеть основные документы всех без исключения международных организаций (а они изначально не могут быть ни хуже ни лучше тех стран, которые в них входят), то самым мелькающим перед глазами будет удивительная по своей бессмысленности фраза - «устойчивое развитие». Касается это, прежде всего вроде как экономики, но в целом всем странам мира некие «особо информированные» и суперумные ученые-советники намекают: развивайтесь и растите - и все у вас будет зажиточнее, богаче и счастливее. Под это самое «устойчивое развитие» пишутся до сих пор многостраничные программы, Всемирный банк следит вместе с ООН, чтобы десятки неких «обязательных показателей» каждая из стран, взявшая на себя обязательства этого самого устойчивого развития достигнуть, непременно обещанное выполняла. А если где-то и что-то пока не совсем «устойчиво» или не полностью связано с «непрерывным развитием», то международное сообщество процесс подобного замедления обязательно проконтролирует и если надо - то поможет поставленных целей и цифр для сотен таблиц и графиков добиться. Но тут вот какая незадача приключается. Все вокруг на себя обязательства «устойчиво развиваться» взяли. Подписи под красивыми, в тисненых папках документами поставили. На весь мир поклялись, что всякие там бедность да нищета с голодом пополам будут уже в самое ближайшее время искоренены. Но как-то не очень на практике со всеми этими реляциями-обещаниями получается. Ученые из ведущих западных стран продолжают бить тревогу: дескать, народу на нашей планете становится все больше, а кушать им достается все меньше. Да и с бедностью не совсем получается то, что было торжественно запланировано. То есть в Индии-Китае бедных реально становится в процентном соотношении меньше, но это все равно - сотни миллионов людей. При этом в Америке или странах Западной Европы ежедневно выбрасывается на помойку несметное количество продуктов питания. Причем отнюдь не порченых, а самых что ни на есть питательных и желаемых человеком к потреблению. А в Африке тем временем миллионы людей кушают по разу в день, и у них не то что свежих - никаких продуктов питания иногда по нескольку дней не найдешь. Так что с этим предлагается делать? Нет, вовсе не менять социальную систему той или иной страны, не государственный строй в плане экономики, финансов и развития, так называемого малого и среднего бизнеса. На полном серьезе - и это вынашивается вполне серьезными и уважаемыми ведущими западными научными центрами - предлагается бороться с «чрезмерной рождаемостью», уменьшать любыми путями число «голодных ртов» (естественно, в первую очередь в бедных и так называемых развивающихся странах). Ну, и, разумеется, чтобы молодежь не заводила семьи, не имела детей, а кушала и потребляла все сама - в свое собственное удовольствие и не заморачивалась о каких-то там «будущих поколениях». По данному вопросу на очередной сессии Генассамблеи ООН в конце нынешнего месяца, которая обычно проходит в Нью-Йорке, намечено - и тоже в очередной раз - проконтролировать ход выполнения тех самых обещаний, данных мировыми лидерами на срок до 2030 года. Там есть целый пакет из 17 целей и результатов, которые непременно требуется достичь в рамках все того же «устойчивого развития». Но вот что показательно. Пожалуй, впервые уже в официальных документах международных организаций фигурирует «обеспокоенность» тем, что нашей планете якобы угрожает чрезмерный рост населения. А раз так, то те же эксперты ООН пришли просто к «гениальному» выводу. Оказывается, теперь глобальное потепление и так называемое «изменение климата» вызвано не столько ростом выбросов углекислоты в атмосферу и загрязнением воздуха, которым дышат люди, а…чрезмерным ростом населения и ускоренным экономическим ростом отдельных стран (Китай и Индия в первую очередь). А следовательно, там растет потребление, все больше на планете по этой причине скапливается мусора - а отсюда и таяние льдов, ураганы да бураны разрушительные и прочее, что затрудняет жизнь «нормальных граждан нормальных стран». По этим же самым причинам якобы выгорают леса (а ведь в той же Амазонии их жгут на потребу все тому же устойчивому экономическому развитию, под которым вместе с другими подписалось и бразильское правительство), разрушается природа, уничтожаются целые популяции животных и птиц. И все это делают не инопланетяне, а человек-землянин. Для которого новые пастбища, новые дороги, новые аэропорты и вокзалы - это возможность «успеть устойчиво развиваться». И как можно больше потреблять, раз уж такая мода на сытую и богатую жизнь пошла. Здесь вот что еще очень даже немаловажно. Как по команде (вполне возможно, что такова и была дана), целая плеяда ученых, каждый из которых что-то в своем центре-университете вроде изучает, «вдруг» обеспокоились чрезмерным ростом населения нашей планеты. По их оценкам, устойчивого развития в мире невозможно достичь, если население его будет расти нынешними темпами. А вот если их существенно замедлить, то основные цели-цифры тех самых обещаний, которые взяли на себя президенты, отчитывающиеся перед ООН, будут достигнуты. И тогда о будущем планеты вроде как уже и не надо будет особо волноваться. Что важнее: голые цифры или оголтелая мораль? Чем пугают сейчас ученые народы мира? Первое - стремительным ростом населения. Не просто число живых существ на двух ногах с двумя руками увеличивается, а растет стремительно. За 40 лет до начала нынешнего века население нашей планеты утроилось и составило 6 млрд. человек. Понятно, что это ведет к перенаселению городов, загрязнению природы и сокращению площадей сельскохозяйственных угодий и к нехватке питьевой воды. Но все это, в принципе, решаемо, и поднимать по такому поводу крик истошный - скорее безосновательная паника, чем какой-то реально научный трезвый расчет. При этом замечу, что за это время по всей нашей планете гремели войны, причем зачастую весьма губительные и кровопролитные. Люди умирали от нищеты, голода, природных катаклизмов. Но все это, опять-таки, было в пределах «допустимой погрешности», что не нарушало какого-то приемлемого баланса между числом проживающих на Земле людей и доступа их к основным человеческим потребностям, включая и продукты питания. Что мы имеем сегодня? Население Земли приближается к 8 млрд. человек и, по самым реалистичным подсчетам, к 2025 году оно может вполне достигнуть отметки в 9 миллиардов. Опять-таки будет еще больше (что вполне объяснимо) загрязняться окружающая среда, будут настоящие войны за доступ к питьевой воде, не исключено, что вырастет и число голодающих (но одновременно с этим и число тех, кто будет продолжать выбрасывать на помойки тоннами пригодные к употреблению продукты питания). Ученые же твердят, что для улучшения экологии, сохранения природы, снижения самого факта потребления всего и вся нужно определить какое-то «приемлемое» для нашей планеты число людей. Больше которого уже будет ей угрожать настоящий всеобъемлющий кризис. Однако до сих пор никаких реально объясняющих выкладок на научной основе, в которых бы связывалось сокращение население Земли с улучшением качества жизни и охраны окружающей среды, предоставлено так и не было. Так же, как и с играми в «большую политику», целый ряд международных центров, а особенно тех, которые работают по очевидным социальным заказам «сверху» от власть имущих, пытаются ссылаться на так называемые опросы общественного мнения. И их посредством якобы убеждать всех остальных, что во всем мире народы все больше выражают «обеспокоенность» ростом численности населения и неуверенностью, что им по этой причине достанется в нужном количестве и продуктов питания, и комфортного жилья. Фраза «понаехали!» очень, кстати, актуальна и популярна не только в крупных городах (по отношению к гостям из провинции) и развитых странах (Европа и США буквально наводнены мигрантами из бедных государств), но и в целом для объяснения, почему в той или иной стране не решаются важнейшие социальные и иные проблемы. «Видите, сколько в Москве киргизов и таджиков», - сказал мне один очень недовольный пожилой москвич, когда в магазине «Пятерочка» его на кассе обслуживала молодая киргизка, а овощи и фрукты в лотки раскладывали два в возрасте уже таджика. - Куда нам, москвичам, податься?» - вопрошал этот дедушка, словно не понимая, что вопросы эти надо задавать тем, кто разваливал некогда единую страну, да правителям ныне независимых государств, откуда эти самые «пришлые» вынуждены в поисках низко-квалифицированной работы уезжать от дома за тридевять земель. Не заводите детей, не ешьте по пять раз в день, и не пользуйтесь целлофановыми пакетами. И все? Конечно, для нормального человека призывы - да еще от вроде как «цивилизованной части человечества» - сокращать на нашей планете население звучат как-то дико. Полным-полно вариантов, каким образом сделать жизнь людей и при нынешних условиях справедливой, снизить безумное расслоение между богатыми и бедными, и сделать в конечном итоге так, чтобы человек всегда был сыт, и с крышей над головой. А не рвался через десять границ, чтобы в какой-то «стране обетованной» найти для себя и своих детей некое «лучшее будущее». Между тем западные ученые, и полностью поддерживающие их (в том числе финансово) политики уверены, что надо начинать с контроля за рождаемостью (что делал в свое время Китай), еще больше повышать в обществе статус женщин (чтобы им вообще некогда было думать о семье, и главное - детях), и тем самым якобы стимулировать еще больше тот самый пресловутый «устойчивый экономический прогресс». Молодым людям предлагается уж в рамках государственных программ натуральной античеловеческой пропаганды внушать, что иметь детей - это чуть ли не зло, которого можно избежать. Семья - это что-то совсем уж архаичное, надо, дескать, ориентироваться на личное удовольствие от жизни, развлечения, отдых, экономическое процветание и прочее, что снимет с повестки дня вопрос о каком-либо росте населения, как в отдельных странах, так и в целых регионах. Интересно, что молодым людям в Европе и Америке предлагается выбирать между «экологической устойчивостью» и наличием даже одного ребенка. В итоге по предложениям, которые будут озвучены на сессии Генассамблеи ООН, целому ряду стран могут уже быть обозначены цифры рождаемости, к которым они должны будут стремиться. Но цифры не экономического роста или увеличения числа школьников или студентов, а общего числа жителей. То есть страны эти должны будут взять на себя обязательства, скажем, к 2030 году, снизить численность своего населения до совершенно конкретного предлагаемого в документах ООН числа. И пусть попробуют не выполнить - с них будут спрашивать на тех же сессиях, и если надо - то окажут в этом благом начинании посильную «помощь». Тем же странам, прежде всего западного мира, где с каждым годом наблюдается естественное старение населения (в силу улучшения медицинского обслуживания и повышения общего комфорта жизни), предлагается обратить внимание исключительно на планирование создания молодых семей в возрасте как минимум до 35 лет, и чуть ли не выплачивать пособия тем, кто либо в семье не будет вообще заводить детей, либо если и решится, то не более одного ребенка. В этой ситуации потенциальным молодым родителям предлагается хорошенько подумать и обеспокоиться об изменениях климата, экологических катастрофах в Бразилии, Арктике или где-нибудь в тропических лесах Конго. И на основании этой «обеспокоенности» не только не заводить семью, но и упаси Бог даже не пытаться иметь детей. Думаете, это все бред сумасшедшего? Отнюдь - целый сонм «специалистов по демографии и устойчивому экономическому развитию» из более чем 40 стран подобную чушь не просто пропагандируют, а пытаются через механизмы ООН и Всемирного банка навязать всем тем, кто с подобной теорией в корне не согласен. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что все эти «гениальные» идеи выдвигают люди, которые сами живут в чистоте, тепле и сытости-достатке. У них у всех - семьи, и своим детишкам они уже обеспечили очень даже комфортные условия жизни на обозримую перспективу. Зато всем остальным они «из-за улучшения экономических условий во всем мире» предлагают забыть о семьях, детях, и перестать, по сути дела, быть людьми, а не роботами-манекенами, которые выполняют чисто механические и обслуживающие обязанности. Пока что-то молчат как рыба об лед мировые лидеры. Хотя для них принципиально важно по данному вопросу - и детально - не просто высказаться на той же Генассамблее ООН, а четко и ясно выразить свою позицию, прежде всего для собственного населения, а затем и на глобальном уровне. Ведь если посмотреть на ведущих европейских политиков-лидеров своих стран, то у подавляющего большинства из них нет детей (по разным причинам, но тем не менее). Во многих из этих стран помешательство на гендерной тематике, когда женщин начинают на все самые немыслимые посты в правительстве толкать, только чтобы не прослыть «отсталыми» - то все тот же курс по сокращению населения. Пусть не на сегодня, но уже на ближайшую перспективу. А с учетом того, что именно ведущие мировые державы и конкретно - их лидеры и определяют на сегодняшний день ключевые ориентиры дальнейшего развития нашей цивилизации, то именно от них и их отношения к данной проблеме будет зависеть, сколько и каких землян останется на нашей планете уже через 20-25 лет. И может так случиться, что отдельные политики (а такие уже имеются) в качестве решения проблемы якобы избыточного населения Земли предложат либо локальные, либо глобальные военные конфликты. Потому как именно таким образом можно сразу вернуть численность населения планеты к тому самому середины прошлого века, когда вроде бы всем и еды хватало, и комфортные условия были созданы для ровно такого числа людей, которое нынешние «ученые» посчитают сбалансированным и вполне достаточным.