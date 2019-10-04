Институциональная слабость

и перспективы демократии «… Авторитарный режим не связан с правовым государством, не связан с институтами. Таким образом, удержание авторитарного режима под нынешним персональным составом требует от него выстраивания внеправового баланса внутри своего окружения. Почему внеправового? Потому что авторитарный режим означает отсутствие правового государства в целом в наших условиях. Поскольку нет правового государства, любой автократ понимает, что, уходя, он уходит в тюрьму, если не умирает. Любой автократ понимает, что, если он перестает быть ключевым элементом баланса, его сносят и он оказывается в лучшем случае в тюрьме. Михаил Ходорковский НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ некоторые члены Национального совета общественного доверия начали сообщать о том, что их предложения, высказанные на заседании этой внеконституционной структуры, уже принимают реальные очертания. Вроде как власти дозрели до того, чтобы обсуждать реальную реформу - перевод законодательства по митингам от разрешительного принципа (когда для его проведения нужно обязательное предварительное разрешение от властей) - к уведомительному (когда организаторы митинга просто сообщают свои планы властям). Казалось бы - прорыв? Вряд ли. И не только потому, что это всего пока лишь разговоры, но и потому, что такие вещи должны даже обсуждаться не в рамках неясных структур и неизбранных персоналий, а через реально существующие институты демократии, которые сегодня существуют лишь как формальные. О том, что в администрации второго президента Казахстана начали обсуждать инициативы, оглашенные на НСОД, сообщил советник Касым-Жомарта Токаева Ерлан Карин. В своем аккаунте в Facebook он написал: «Вчера в Акорде прошло первое рабочее совещание в рамках Плана по рассмотрению предложений членов Национального совета. В совещании, которое прошло под председательствованием первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Дархана Калетаева, приняли участие руководители различных госорганов (Генпрокуратуры, МВД, Министерства юстиции, Министерства информации и общественного развития), структурных подразделений Администрации Президента - Отдела внутренней политики, Государственно-правового отдела, Отдела правоохранительной системы. Основной темой совещания стал вопрос по совершенствованию законодательства о митингах. Как известно, о необходимости совершенствования законодательства о митингах Президентом было озвучено в Послании и во время его выступления на первом заседании Национального совета. В обсуждении приняли участие члены Нацсовета - Мухтар Тайжан, Жемис Турмагамбетова, Асылбек Кожахметов, уполномоченный по правам человека Эльмира Азимова, а также приглашенный эксперт, известный правозащитник Евгений Жовтис, который представил основные подходы проекта закона о мирных собраниях, подготовленный общественным советом города Алматы. Все участники совещания отметили, что изменения в законодательство назрели и что, в частности, необходимо четко классифицировать формы общественныx мероприятий - митинг, демонстрация, пикетирование, упростить процедуру согласования проведения мирных собраний. По итогам совещания было дано поручение Министерству информации и общественного развития обобщить все предложения и позиции. На этой неделе также состоится совещание под председательствованием заместителя руководителя Администрации Президента РК Тимура Сулейменова по экономическому блоку предложений членов Нацсовета. Иными словами, работа внутри Нацсовета перешла в новую фазу - детальное рассмотрение и проработка каждого предложения». Комментируя Карина, упомянутый Мухтар Тайжан в своем аккаунте подчеркивает: «От себя добавлю, все ведомства вчера согласились, что назрел новый Закон о митингах и собраниях с уведомительным, а не разрешительным, как сейчас, принципом порядка проведения митингов и собраний». Казалось бы, можно бросать чепчики в небо: гражданское общество добилось своего от власти, которая сделала все, чтобы максимально снизить митинговую активность. Да, вроде как у нас и так три митинга разрешенных уже прошли, но вот «неразрешенных» - как хватали и сажали, так и хватают и сажают. Проблемы с выражением людей - они не в законах, тем более что Конституция, казалось бы, уже все это прописала, а в позиции властей. Как сейчас, по согласованию, отказывают, когда хотят - под предлогом того, что «площадка занята», так и с уведомлением будет то же самое - просто чуть больше работы будет у акиматов, чтобы реально «бронировать» разрешенные площадки в любое время. Раньше на бумаге можно было отказать - написав, что там запланирован «молодежный праздник», а теперь придется выводить подведомственных госслужащих за кинотеатр «Сары-Арка» или в Южный парк реально. Делов-то. Если не верите, то посмотрите на Россию, где всегда был уведомительный порядок для митингов, но реально оппозиционные шествия все равно разгоняются, а их участники сажаются «за сопротивление полиции». Проблема, повторимся, не в законах. Она - в том, как организована нынешняя государственная система, которая строится не на демократических институтах, прописанных в Конституции страны, а на личностных и классовых взаимоотношениях элит. Даже с НСОДом - властям понадобилось создать какой-то новый, не прописанный в основном законе страны орган, с которым она теперь носится, как с писаной торбой, чтобы показать обществу, что она «слышит» его. И делается это вместо того, чтобы обеспечить право любого из граждан быть избранными в тот же мажилис или маслихаты, чей хлеб сегодня, фактически, и отобрал НСОД. Парламент давно перестал представлять интересы граждан и даже в момент, когда это становится контрпродуктивным для сохранения самой системы на «опасном повороте» транзита, система не идет на то, чтобы насытить его реальным содержанием, она просто продуцирует очередной квазиорган, который сегодня есть, а завтра - нет. На днях в Интернете вышло интересное интервью Михаила Ходорковского, в котором он рассуждает о природе авторитаризма в России. И многие его мысли, если заменить слово «Россия» на «Казахстан», кажутся весьма метким определением существующих проблем. И когда его спрашивают о главной слабости Путина, он отвечает так: «Главная слабость Владимира Путина, которая очень печальна для нашей страны, в том, что он вообще не верит в институты. Он верит в то, что человек может быть ему верным, он верит в то, что он может контролировать человека, но в институты он не верит. Почему Путин не может видеть для себя в качестве выхода более-менее приемлемый для всех вариант перевода страны на модель парламентской демократии? Пиночет прошел по этому пути, и сформированная им модель позволила ему на протяжении многих десятилетий, хотя и при определенных дискомфортах, не быть осужденным, а продолжать оставаться уважаемым человеком, уйдя от власти. Владимир Путин по этому пути, на мой взгляд, пойти не способен по причине того, что он не верит в институты в принципе. Он не верит в институты в России, он не верит в институты на Западе. Это серьезная ошибка». У нас же, фактически, все обстоит очень похожим образом. Да, формально у нас все есть. Официально у нас уже даже сменилась власть: первого президента сменил второй. Но реально мы видим, что пока особенно ничего не изменилось, и когда елбасы собирает министров, своего сменщика и остальных «ответственных лиц», они также сидят с опущенными лицами вдоль стола (за которым он председательствует), как и все прошедшие десятилетия. Ушедший на покой первый президент все так же активен и вызывает к себе для отчета руководителей любого уровня. Ну, а кадровая чехарда в верхах, когда один только глава администрации президента сменяется чаще, чем «переобувают» колеса на автомобилях, показывает, что либо новый официальный лидер так мучительно неуверен в своем выборе, либо выбор там делает не он. В итоге же получается, что единственный реально действовавший, как институт государственности, пост теперь тоже становится аморфным и все упирается в персоналии, ранжируемые по шкале преданности. И то же самое - не только во власти. Оппонирующие внутри и за пределами страны силы точно так же не верят в институты демократии, а верят в свое право оказаться во власти. И слова Ходорковского о том, что авторитаризм в оппозиции также вреден, как и во власти, ибо ее победа кончится лишь сменой имен, но не системы, абсолютно точно отражает и казахстанские реалии. Даже желаемые многими казахстанцами перемены революционные - вовсе не панацея, но, вероятно, вообще вход во врата сирийского ада. Выход только один - переход к реальному наполнению конституционных институтов демократическим содержанием, как это с годами сумели обеспечить в Чили или Испании. Но тут все тоже упирается в персоналии - ведь пока это может быть только личным решением узкого круга лиц…