«Атажурт» уже не тот

Регистрация расколола правозащитников НОВОСТЬ о том, что объединение «Атажурт ерiктiлерi», защищающее интересы казахов, пострадавших от репрессий в Китае, наконец, было зарегистрировано официально, вызвала на прошлой неделе живую реакцию не только в самом Казахстане. Легализацию статуса правозащитной группы приветствовали даже в Госдепе США, выпустившем по этому поводу специальный твит, что особенно бросалось в глаза на фоне полного забвения дипломатическими структурами США в Казахстане практики комментирования внутриполитических событий. Однако радость казахстанцев, переехавших в страну из Китая (недавно президент Токаев даже предложил переименовать всех оралманов в «кандастар» - «кровную родню») и переживавших за своих соплеменников в СУАР КНР, оказалась преждевременной. Вместе с регистрацией в рядах волонтеров «Атажурт ерiктiлерi» произошел раскол, и официальный статус получило не большинство, ориентирующееся на бывшего лидера - Серикжана Биляша, а меньшинство, согласившееся занять более лояльную позицию по отношению к Нур-Султану и Пекину. Существующее фактически с 2017 года объединение волонтеров «Атажурт» возникло вокруг проблемы китайских казахов, столкнувшихся с того времени с политикой насильственного стирания этнической и религиозной идентичности. За любые нелояльные действия в провинции, наводненной современными средствами слежения и учета населения (так называемой «цифровой диктатуры»), мусульмане Синьцзяна помещаются в так называемые «лагеря политического перевоспитания» на неизвестный срок. От обычных тюрем эти лагеря отличаются лишь отсутствием уголовных статей наказания, покинуть их по своей воле заключенные не могут. Ежедневно они обязаны заниматься изучением китайского языка и коммунистической идеологии, вне зависимости от своего возраста - от юношей до глубоких стариков. Среди тех, кто попал в такие лагеря, оказались не только граждане Китая, но и казахстанцы, уроженцы СУАР. Жалобы о ситуации с родными и начали собирать волонтеры «Атажурт ерiктiлерi», которые помогали в составлении документов, а также добивались того, чтобы чиновники рассматривали эти просьбы. В результате их деятельности какое-то количество казахстанцев было возвращено домой, кроме того, китайские власти пообещали Казахстану отпустить по домам примерно две тысячи заключенных. Впрочем, куда большего волонтеры достигли путем привлечения международного внимания к репрессивной политике Пекина в СУАР. Благодаря работе «Атажурта» десятки международных СМИ и политиков обратили внимание на судьбу мусульман Восточного Туркестана и ныне продолжают оказывать на КНР давление, с тем чтобы он отказался от этой практики. Естественно, сам Китай отрицает какое-либо нарушение гражданских прав своих граждан, хотя и признал, что «лагеря перевоспитания» действительно существуют. Отрицает он и масштабы системы промывания мозгов: по подсчетам международных правозащитников, в системе лагерей могут содержаться до миллиона человек. «Китай, который сначала отрицал существование «лагерей», позже признал их наличие, но назвал эти учреждения «центрами профессиональной подготовки», созданными для противодействия экстремизму и терроризму. США и страны Запада считают, что проводимая Пекином в регионе Синьцзян на северо-западе страны кампания, вопреки заявлениям Китая, не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом и является попыткой «стереть» культуры и религии меньшинств. Недавно госсекретарь Майк Помпео на встрече с главами МИД пяти стран Центральной Азии призвал их отклонять требования Пекина о репатриации этнических уйгуров в Китай, поскольку там им грозят репрессии», - сообщил по этому поводу сайт «Радио «Азаттык». Самый известный прецедент в этом смысле - дело Сайрагуль Сауытбай, которую казахстанские власти, в итоге, хотя и не выдали Китаю, но вынудили искать политическое убежище в Швеции. В нашей стране деятельность «Атажурт ерiктiлерi» в итоге вылилась в арест и уголовное дело против ее лидера - Серикжана Биляша. Его подозревали в возбуждении розни (статья 174 УК РУ) против китайцев. В этом году он был отпущен из зала суда, заключив сделку о признании вины в обмен на свободу. В рамках этого соглашения он также отказался от общественной деятельности. В интервью сайту «Радио «Азаттык» он прокомментировал будущее возглавляемого им объединения таким образом: «Теперь на протяжении семи лет я не могу заниматься проблемами казахов Китая. Однако в Алматы, Нур-Султане и Усть-Каменогорске есть офисы организации «Атажурт ерiктiлерi», они и будут заниматься этим вопросом. Люди, работающие там, показывают, что могут действовать лучше меня. Во-вторых, власти закрыли мне рот, но они не смогут закрыть рты всем казахам, родственники которых терпят притеснения по ту сторону (границы). Не смогут положить конец их заявлениям». Однако они, видимо, могут постараться снизить накал критики соседней страны, ставшей крупнейшим кредитором Нур-Султана в последние годы. И их согласие на регистрацию «Атажурта» в итоге стало не уступкой, а формой «организации лояльной работы». После четырех отказов в регистрации представители «Атажурт ерiктiлерi» получили официальный статус вовсе не просто так. О регистрации объединения и отзыве иска против департамента юстиции Алматы журналистам сообщил Ербол Даулетбекулы, представляющийся как «новый руководитель «Атажурт ерiктiлерi». Его слова были также подтверждены в департаменте юстиции акимата Алматы. Эту новость специальным твитом поприветствовала Элис Уэллс, исполняющая обязанности помощника по делам Южной и Центральной Азии государственного секретаря США. По ее словам, теперь члены этой организации «могут продолжить свою миссию по освещению проблемы в Синьцзяне». «Такие сильные международные голоса, как "Атажурт", необходимы, чтобы остановить этот глобальный кризис», - написала она. Однако затем в аккаунте «Atajurt Kazakh Human Rights» в Facebook на английском языке появилось заявление о том, что в рядах волонтеров произошел конфликт: «После освобождения Серикжана Биляша новым лидером «Атажурта» был избран Бекзат Максутхан. Однако два члена «Атажурта» выступили против этих выборов, и, к сожалению, произошел раскол. Эти два члена «Атажурта» оставили за собой офис организации и все остальные ее члены под руководством Бекзата Максутхана переехали в другой офис. Наш новый офис находится на автостанции Сайран. После этого раскола власти неожиданно зарегистрировали ту часть «Атажурта», которая отделилась от основной группы. Мы годами очень упорно боролись за регистрацию «Атажурта», но власти никогда не соглашались на это. Это действительно очень подозрительно, что как только два члена отделились от нас, власти зарегистрировали «Атажурт» по их требованию, хотя они сопротивлялись нашей регистрации на протяжении столь длительного времени». Далее авторы обращения предупреждают журналистов и тех, кто ищет их поддержки, что все остальные волонтеры «Атажурт» продолжают свою работу - прием заявлений и выпуск роликов с информацией о каждом деле - в новом офисе. Под их контролем - аккаунт в Facebook, канал на YouTube, в то время как в старом офисе «почти никакой активности нет». Они предупреждают свою аудиторию от радости по поводу регистрации организации, так как «легитимная группа «Атажурт» по-прежнему не зарегистрирована». «Атажурт» сделал так много для документирования одной из величайших трагедий 21 века. И ввиду того, что наша работа настолько важна, подобные проблемы неизбежны. Мы надеемся, что проблема будет скоро решена. Пока же мы продолжаем свою работу в новом офисе», - сообщают активисты. Впрочем, активность обеих частей расколотой организации, без сомнения, ниже, чем она была до ареста Серикжана Биляша. В интервью «Азаттыку» лидер «зарегистрированных», Ербол Даулетбек, сказал, что его деятельность ограничивается приемом видеообращений от родственников узников лагерей и размещение их в YouTube. Впрочем, у «незарегистрированных» активность заметно выше - они устраивали переводы каждой истории о репрессированном на разные языки и продолжают находиться на контакте с иностранными СМИ. Об изменении масштабов деятельности организации можно судить по оценке блогера Евгения Бунина, гражданина США и России, который второй год работает в рядах «Атажурт ерiктiлерi» и помогает людям переводить их заявления на английский язык. В интервью «Азаттыку» он сообщил, что сейчас «Атажурт ерiктiлерi» выполняет лишь около 5-10% объема работы, которая проводилась при Серикжане Билаше. «Они работают, люди могут приходить, люди могут говорить о своих родственниках (в Синьцзяне). Но, кажется, люди боятся приходить. И с деньгами, похоже, стало труднее. До этого Серикжан собирал деньги от разных людей. Он выступал очень ярко, и это очень помогало. Они (сотрудники «Атажурт ерiктiлерi» - «Азаттык») собирали деньги и могли вести масштабную работу, они могли многим помочь. Кто хотел из сел приехать в Алматы, чтобы дать интервью, они могли оплатить им дорогу. Сейчас это стало труднее, потому что денег мало, - говорит блогер, отмечая, что работа организации стала «гораздо слабее». Теперь, после раскола, насколько можно понять, «зарегистрированные» выступают за более мягкое освещение проблемы, а большинство, ориентирующееся на Серикжана Биляша, продолжает настаивает на активном продвижении проблемы репрессий в СУАР. Лидер «незарегистрированных», Бекзат Максутханулы, заявил радио «Азаттык»: «Различные мнения о преступлениях Китая нужно открыто доводить (до общественности). Мы никогда не должны этого скрывать. Даже если мы будем скрывать, мир (уже) знает об этом. Мы должны своевременно рассказывать о происходящем, а отделившиеся хотят придерживаться «мягкого направления» по отношению к Китаю». Их соперники - «зарегистрированные» - сейчас через суд рассчитывают получить контроль за сайтом и информационными ресурсами «Атажурта». Ербол Даулетбек обвиняет Серикжана Биляша в том, что он навязал волонтерам лидерство Бекзата Максутханулы. Сам Биляш заявил «Радио «Азаттык», что Максутханулы «поддерживает 99% членов «Атажурта», кроме двух человек». Без сомнения, раскол в рядах волонтеров, защищающих интересы китайских казахов, это довольно сильный удар по их борьбе. Однако основная миссия - донесение трагедии мусульман СУАР до мировой общественности - уже выполнена, и сейчас активистам остается работать адресно - по каждому известному имени. И здесь важную роль будет играть позиция властей страны. Если действительно за изменением терминологии в отношении репатриантов, предложенной президентом Токаевым, стоит не просто желание менять слова, а новое отношение к соотечественникам, мы увидим это уже в ближайшее время. Если же нет, то можно предполагать, что к реке мигрантов из страны добавится еще один ручеек - из тех, кто хотел обрести историческую родину, но не может рассчитывать на ее защиту…