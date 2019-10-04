Экономика будет расти, бюджет останется дефицитным

Нигмат РАМАЗАНОВ Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу и основных показателей бюджета на трехлетний период. Документ ориентирован на рост экономики на уровне выше 4% и достаточно низкие цены на нефть. При этом, несмотря на высокую сырьевую зависимость, власти рассчитывают на сокращение дефицита бюджета в среднесрочной перспективе. Прогноз бюджетных параметров на трехлетний период сформирован правительством на основе макроэкономических показателей на среднесрочную перспективу, исходя из роста отечественной экономики темпами выше 4%. Базовый сценарий предполагает постепенное увеличение темпов роста ВВП с 4,1% в 2020 году до 4,4% в 2022 году. Планируется увеличение объема добычи нефти за три года с 90 млн. до 91 млн. тонн, при этом ожидается, что мировые цены на нефть в течение этого периода останутся на уровне 55 долларов за баррель. Учитывая степень воздействия на отечественную экономику, ключевым критерием при разработке прогнозов развития и параметров бюджета по-прежнему остаются объемы добычи полезных ископаемых и мировые цены на сырьевые товары. Правительство постоянно занижает прогнозы по цене нефти, чтобы в бюджет вошел пессимистичный вариант. Тогда «излишки» можно направить в Национальный фонд и не беспокоиться об инфляции. Кроме того, с помощью низкой цены легко перевыполнить план по доходам, в то же время не допустить резкого роста расходов и, следовательно, ограничить дефицит бюджета. Заниженная оценка цены нефти, помимо прочего, позволяет чиновникам без напряжения выполнять и перевыполнять планы, что должно свидетельствовать о якобы успешной работе по выполнению поставленных задач. Власти традиционно обещают процветание через несколько лет, а когда выясняется, что эти планы нереалистичны, прогнозы пересматриваются в сторону ухудшения. Теперь чиновники стали более осторожными. Цены на нефть прогнозируются на низком уровне на среднесрочную перспективу, соответственно, планируются весьма умеренные темпы роста расходов бюджета. Так, рост расходов республиканского бюджета на 2021-2022 годы прогнозируются в размере немногим более чем на 3%. Это означает, что в этот период ожидается сокращение расходов в реальном измерении. Но поскольку параметры бюджета на 2020 – 2022 годы будут еще неоднократно меняться, ограничимся лишь данными на будущий год. Поступления республиканского бюджета прогнозируются в сумме около 11,21 трлн. тенге, что соответствует росту на 6% к уточненному бюджету этого года. Из них доходы (без учета трансфертов) планируются в сумме около 7,96 трлн. тенге, что выше ожидаемого уровня 2019 года на 13,9%. Прогнозируется, что при этом налоговые поступления будут расти опережающими темпами, превысят 7,83 трлн. тенге. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда в тенге планируется оставить на уровне текущего года в сумме 2,7 трлн. тенге. Размер трансферта на 2021 год предполагается сохранить на том же уровне, а в следующем году снизить до 2,6 трлн. тенге. При соблюдении указанных показателей доля трансфертов из Национального фонда в поступлениях республиканского бюджета может снизиться до уровня 24,1% в следующем году и 20,5% - в 2022 году. Расходы республиканского бюджета на следующий год запланированы в сумме 12,74 трлн. тенге, что больше ожидаемого уровня текущего года на 6,8%. Следовательно, в реальном измерении, то есть с учетом инфляции, доходная и расходная части бюджета вырастут весьма умеренно. При этом дефицит бюджета на следующий год определен в сумме более 1,53 трлн. тенге или 2,1% к ВВП. Таким образом, планируется увеличение дефицита по сравнению с текущим годом на 170 млрд. тенге в абсолютных цифрах при сохранении трансферта из Национального фонда в прежнем объеме. С учетом планируемого привлечения трансфертов из Национального фонда и поступлений, в следующем году ожидается увеличение активов фонда. Согласно прогнозу, поступления всего ожидаются в размере около 3,32 трлн. против порядка 3,39 трлн. тенге в текущем году, а использование средств фонда может снизиться с уровня около 3,08 трлн. до 2,7 трлн. тенге в следующем году. В результате средства Нацфонда в 2020 году могут превысить 26,7 трлн. против ожидаемых в текущем году 25,4 трлн. тенге. В условных единицах активы фонда могут вырасти до 60,5 млрд. долларов, против ожидаемых на конец текущего года 58,8 млрд. долларов. Основными задачами бюджетной политики названы стимулирование и поддержание роста экономики, обеспечение сбалансированности и укрепления устойчивости государственных финансов, создание условий для повышения качества человеческого капитала. Исходя из этих целей, приоритетами бюджетной политики провозглашаются консолидация бюджета и снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов, выполнение социальных обязательств в полном объеме. В число приоритетов республиканского бюджета отнесены также модернизация социальной инфраструктуры, обеспечение доступа к качественному здравоохранению, повышение эффективности АПК, развитие транзитного потенциала, повышение доступности жилья, в том числе для граждан с низкими доходами. Приоритеты властей часто меняются, но большинство основных задач из года в год остаются неизменными. К примеру, правительство постоянно заявляет о необходимости снижения ненефтяного дефицита бюджета. Так, ранее планировалось снизить этот показатель ниже уровня 5% к ВВП еще в 2017 году. Но все осталось на бумаге. В этом году ненефтяной дефицит республиканского бюджета ожидается на уровне 8,5% (против 6,9%, заложенного в прогнозе в конце прошлого года), а достижение цели в 5,1% переносится на 2022 год. Понятно, что низкие цены на нефть, сравнительно умеренный рост ВВП и расходов республиканского бюджета, запланированные правительством, не позволяют рассчитывать на повышение уровня жизни населения в следующем году. Чиновники планируют постепенное повышение размера номинальной заработной платы, но в реальном измерении, согласно прогнозу, она будет повышаться в ближайшие три года только на 1-2%. Поэтому в долларовом измерении, более объективно отражающем динамику, заработная плата еще долго будет оставаться ниже исторического максимума. Размер минимальный заработной платы планируется оставить без изменения вплоть до 2025 года на уровне 42500 тенге. Для сравнения, в России этот показатель на следующий год закладывается в размере 12130 рублей. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2020 год планируется в сумме 16839 тенге, минимальный размер пенсии – 38636 тенге, с ростом на 5 и 7% соответственно к показателю предыдущего года. Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей планируется в сумме 2651тенге, что на 5% выше показателя текущего года. Индикаторы, характеризующие рост благосостояния наших соотечественников, будут повышены практически лишь на ожидаемый уровень инфляции, что должно компенсировать потери от роста цен на потребительские товары и услуги. По такому принципу формировался бюджет в течение всех последних лет. Следовательно, все эти годы уровень жизни социально-уязвимых слоев населения в реальном измерении не повышался, а с учетом девальвации тенге демонстрировал снижение. Так, размер минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума в стране по курсу в 380 тенге за доллар, заложенному в бюджете, в следующем году оставит порядка 112 и 82 долларов в месяц соответственно. Таким образом, величина прожиточного минимума по-прежнему останется ниже черты бедности в 3 доллара в день. Поэтому, несмотря даже на такой низкий показатель, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, согласно оценкам правительства, снизится за год на полпроцента до 10,5%. И, судя по этим показателям, прорыва в социальной сфере в следующем году ожидать вообще не стоит. Впрочем, добиться заметного повышения уровня жизни населения невозможно только за счет наращивания расходов бюджета, изменения приоритетов бюджетной политики. Пока работодатель не почувствует себя уверенно, пока он не будет готов конкурировать за рабочую силу и повышать размер оплаты труда, роста доходов населения ожидать не стоит. Бюджетные меры позволяют лишь сглаживать возникающие диспропорции. Чтобы люди больше зарабатывали, нужно изменить структуру экономики, перестать «душить» бизнес. К сожалению, у нас все происходит ровно наоборот. Бюджетные показатели в агрегированном виде не улучшаются на протяжении многих лет. Тенденция сокращения поступлений и расходов республиканского бюджета по отношению к ВВП планируется и в следующем году. Несмотря на ожидаемый рост ВВП, объемы поступлений и расходов республиканского бюджета на следующий год снижены до 15 и 17,1% ВВП, в то время как в этом году ожидаются на уровне 16,4 и 18,5% соответственно. Поэтому не произойдет, скорее всего, увеличения финансирования в реальном измерении, как по программам развития, так и на улучшение уровня жизни населения. Состояние очередного проекта бюджета демонстрирует, что построенная модель развития в Казахстане не позволяет адекватно реагировать ни на внутренние запросы общества, ни на внешние вызовы. Главная проблема – внутренняя. Это беззащитность отечественной экономики перед технологическими сдвигами в мировой экономике, в первую очередь - на углеводородном рынке. Бюджет же фиксирует итоги технологического процесса, качество которого определяет система управления в целом. Экспортно-сырьевая модель экономического развития страны сохраняется. Бюджет балансируется во многом за счет «заначки», использования накопленных в тучные годы резервов. Повторяемые как мантра заклинания о выполнении социальных обязательств в полном объеме являются не более чем желанием выдать желаемое за действительное. Инфляция съедает номинально увеличивающиеся выплаты из бюджета. Реальные доходы населения в последние годы не растут, а в долларовом измерении значительно сократились по сравнению с так называемыми «тучными» годами. Что касается дальнейшей судьбы предлагаемого правительством проекта бюджета, то можно не сомневаться, что документ будет принят. Проект Закона «О республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы» депутаты мажилиса парламента и сената рассмотрят на заседаниях, как водится, покритикуют чиновников за ошибки в планировании, а затем также дружно проголосуют за принятие представленного правительством законопроекта с небольшими косметическими поправками.