За вами смотрит Младший брат

Восточного соседа «1. Персональные данные подлежат защите, которая гарантируется государством. 2. Сбор и обработка персональных данных осуществляются только в случаях обеспечения их защиты». Закон РК «О персональных данных и их защите». Статья 20, «Гарантия защиты персональных данных» СТРЕМЛЕНИЕ «оцифровать» все и вся, похоже, сыграло с руководством Казахстана злую шутку: приведенная вторым президентом Казахстана в качестве примера успешно реализованной цифровизации китайская компания прямо перед этим попала в санкционный список США за соучастие в репрессивной кампании против уйгуров и казахов в Восточном Туркестане. В то время как в случае с аннексированным Россией Крымом Нур-Султан всегда старался максимально дистанцироваться от «подсанкционной» темы, однако тут - внезапно - сам прыгнул в эпицентр китайско-американской свары. Как-то совсем не этого ожидаешь от профессионального дипломата с опытом работы в ООН. Впрочем, опасения чего-то подобного - тотального контроля за населением при «техподдержке» с Востока - общественность выражала довольно давно. Особенно эти настроения усилились после недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Китай, где, кстати, он и ознакомился с так понравившимися ему технологиями слежения за населением теперь уже подсанкционной компании, упомянутой в Нур-Султане. Кстати, после той памятной поездки в КНР и «ДН» тоже выражала свои опасения по поводу того, что едва ли не единственная реальная составляющая визита - передача Казахстану Пекином суперкомпьютера - может означать именно усиление контроля за Интернетом и слежки за гражданами страны посредством телекоммуникационных технологий. Тогда мы обратили внимание, что казахстанским системам контроля и учета как раз не хватало мощности. Например, в этом году ожидаемое всеобщее декларирование имущества и доходов было отменено именно из-за того, что государственные базы данных неактуальны и слабо взаимосвязаны, на основании чего можно предполагать недостаточную «вооруженность» системы «электронной власти» именно вычислительными мощностями. Не забываем мы и про обновление правил работы для провайдеров и мобильных операторов, с критикой которых за прямой доступ спецслужб к системам телекоммуникации выступил скандинавский холдинг TeliaSonera, имевший долю в KCell. А недавние «учения» с казахстанским сертификатом безопасности, который был раскритикован ведущими мировыми IT-компаниями, которые прямо назвали его инструментом слежения за пользователями соцсетей? Тот факт, что он не был введен официально, возможно, также связан с необходимостью в вычислительном комплексе, который бы и управлял контролем за доступом казахстанцев к Всемирной сети. «Осознавая все это, вряд ли будет совсем уж безосновательным предполагать, что получаемый суперкомпьютер будет привлекаться государством для решения подобных задач, что и таит в себе столь большие «троянские» риски. Никто же не может гарантировать, что не брезгующий использовать хакеров для слежения за своими потенциальными визави гигант не оставил в операционной системе «дареного коня», зубы которому обычно «не смотрят», каких-нибудь незаметных приложений, которые будут слать зашифрованные пакеты с информацией для «материнской организации», - писали мы тогда. Производитель обсуждаемого суперкомпьютера - компания INSPUR - совместно с китайским Оборонным научно-техническим университетом Народно-освободительной армии Китая построила самый мощный суперкомпьютер на сегодняшний день, используемый «для моделирования и анализа правительственных систем безопасности». Речь, скорее всего, идет о проекте «Система социального кредита», критики которой называют ее системой «цифровой диктатуры» или «цифрового тоталитаризма». Смысл ее заключается в использовании современных вычислительных систем и искусственного интеллекта в соединении с тотальным сбором информации для оценки благонадежности всех (вообще всех!) граждан КНР. «ДН» уже не раз писала о планах по ее внедрению в Китае в 2020-м году, а также о том, что де-факто она уже работает в тестовом режиме, как один из механизмов политики подавления национально-религиозных меньшинств в СУАР КНР и на Тибете (наряду с системой «лагерей политического перевоспитания»). И вот о той ее части, которая работает с тотальным видеоконтролем внутри городов, на этой неделе неожиданно заговорил и второй президент Казахстана, рассказавший, что во время своего визита ознакомился с работой компании Hikvision. «У них техника далеко ушла вперед. Они оцифровали все основные города. Причем оцифровали очень глубоко. Не буду объяснять, насколько глубоко. Нажимаешь на экран, выходят данные на человека, включая буквально все. Когда окончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее…», - заявил Касым-Жомарт Токаев. «Нам нужно идти в этом направлении. Это мировая тенденция. Я ставлю такую задачу именно перед руководством нашей столицы. И, конечно же, перед правительством и соответствующими министерствами», - отметил он. Надо ли описывать те сомнения, которые охватили казахстанцев после этих слов? Благодаря доступности соцсетей мы буквально перед этим могли ознакомиться с информацией о том, что еще накануне - в понедельник - Соединенные Штаты внесли в санкционный список 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств (главным образом уйгуров и казахов) Восточного Туркестана. Кроме Управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая и 19 подчиненных ему организаций, в списке - еще восемь компаний, самая известная из которых - Hikvision, самый крупный в мире производитель систем видеонаблюдения, которым восторгается Токаев. В заявлении министерства торговли США утверждается, что все эти организации «были уличены в нарушениях прав человека и злоупотреблениях в ходе кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманских меньшинств». И хотя внесение в специальный список министерства торговли США влечет пока лишь запрет на передачу им американских технологий без специального разрешения американских властей, Hikvision уже заявила протест по поводу этого решения министерства торговли США. В китайской компании сообщили, что «несколько месяцев назад она наняла специального советника, американского специалиста в области прав человека, чтобы убедиться, что она действует в рамках международных норм». Впрочем, даже слова казахстанского президента - про тотальный доступ технологий компании к очевидно персональной и личной информации людей, попавших в объективы камер Hikvision - говорят, что с правами человека ее деятельность как-то слабо соотносится. «Правительство США и министерство торговли не потерпят жестокого подавления этнических меньшинств в Китае. Эта мера гарантирует, что наши технологии, созданные в условиях индивидуальной свободы и частного предпринимательства, не будут использоваться для подавления беззащитного меньшинства», - приводятся в сообщении слова министра торговли Уилбура Росса. «То, что делает Китай, - это не борьба с терроризмом. Это кошмарные репрессии в массовом масштабе, обеспечиваемые современными технологиями», - прямо указывает в статье в TheWashingtonPost посол государственного департамента США по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Нейтан Сейлс. О тщетности надежд Hikvision можно также судить по тому факту, что в среду Вашингтон расширил китайский санкционный список уже персоналиями. «Китай принудительно и жестоко содержит более миллиона мусульман в лагерях, уничтожая религию и культуру в Синьцзяне. Китай должен освободить всех задержанных и прекратить свой драконовский надзор и репрессии, а также принуждение в отношении китайских мусульман за границей. Сегодня я объявляю о визовых ограничениях для китайского правительства и должностных лиц Коммунистической партии, которые, как считается, несут ответственность за соучастие в притеснении уйгуров, казахов и других групп мусульманских меньшинств в Синьцзяне», - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Обоснованные сомнения доступ системы видеоконтроля к персональным данным вызывает и с точки зрения казахстанского законодательства. Когда любой оператор может в режиме реального времени, по словам Токаева, отслеживать «данные на человека, включая буквально все. Когда окончил институт, куда ходит в свободное время, какие кредиты имеет и так далее…», это заставляет нас вспомнить о законе «О персональных данных» РК, где в статье 9 «Сбор, обработка персональных данных без согласия субъекта» устанавливается список случаев, когда это законно. В их числе - деятельность правоохранительных органов, судов, статистических ведомств (с обязательным условием обезличивания такой информации!), с целью реализации международных договоров, в рамках работы журналистов, для обнародования данных кандидатов на выборах и другие. В этом списке есть только один более или менее подходящий такому тотальному контролю пункт - когда такой сбор производится с целью «защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, если получение согласия субъекта или его законного представителя невозможно», но и он сомнителен. Разве только если нас всех по списку не заставят подписать согласие на такое наблюдение и сбор информации. Но это, извините, будет пахнуть затхлым духом романа «1984», жить в котором мало кто согласится по собственной воле.