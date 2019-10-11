Шпионское дело

Ученый приговорен к 10 годам тюрьмы ДН ВЧЕРА Комитет национальной безопасности РК распространил информацию о приговоре Константину Сыроежкину, известному китаеведу и политологу, научному сотруднику Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК. Без каких-либо подробностей в спецслужбе сообщили, что 7 октября «Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматы Константин Сыроежкин был признан виновным в государственной измене (часть 1 статьи 175 УК РК)» и приговорен к 10 годам лишения свободы. Общественность так и не поняла, в чем конкретно обвиняется известный казахстанский ученый и почему он получил столь жесткое наказание… Дело Сыроежкина чрезвычайно засекречено. Даже о его аресте, который, по данным КНБ, произошел 19 февраля, стало известно лишь 4 мая (!), когда коллеги пропавшего ученого забили тревогу по поводу его отсутствия на конференциях. Комментарий спецслужб был краток и малоинформативен: «15 января 2019 года КНБ РК в отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина Львовича, 1956 года рождения, возбуждено уголовное дело по ст. 175 ч.1 УК РК «Государственная измена». 19 февраля по решению Следственного суда Алматы избрана мера пресечения «Арест». В настоящее время проводятся следственные действия… КНБ РК, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 18-1 Закона РК «О средствах массовой информации», оставляет за собой право не разглашать сведения досудебного расследования». В итоге экспертное сообщество осталось гадать о причинах преследования своего коллеги. Ничего не было известно даже о стране, в работе на которую КНБ обвиняли Сыроежкина. Тайна возникла даже с фактом гражданства политолога. Часть источников указывали на то, что паспорт у него не казахстанский, а российский. В частности, речь идет о сайте «Центразия» и о правозащитнике Евгении Жовтисе, который даже сообщил, что дипломатическое представительство РФ оказывает Сыроежкину «консульскую помощь». Коллеги научного сотрудника КИСИ написали на имя президентов РК открытое письмо, в котором вступались за Сыроежкина. Размещенное в аккаунте Андрея Чеботарева, директора Центра актуальных исследований «Альтернатива», письмо раскрывало обеспокоенность ученых по поводу того, что его нахождение в заключении представляет угрозу для здоровья. «Профессор Сыроежкин пользуется известностью и авторитетом не только в Казахстане, но и среди зарубежных дипломатических, научных и медийных кругов. В связи с этим рассматриваемая критическая ситуация вокруг него может нанести серьезный ущерб внешнеполитическому имиджу Казахстана», - указывают авторы письма. По их мнению, «задержание известного ученого и аналитика отечественными спецслужбами создает нездоровую атмосферу в научно-экспертном сообществе страны», а также нагнетает «атмосферу шпиономании и имеет признаки разжигания межэтнической розни». Ученые попросили главу государства «поручить госорганам публично разъяснить ситуацию по задержанию Сыроежкина с указанием характера предъявленного ему обвинения; в случае подтверждения информации взять расследование дела в отношении К.Л. Сыроежкина под личный контроль и принять необходимые меры для его проведения на объективной и, по возможности, открытой основе». Нам ничего не известно о каком-либо ответе на это письмо, однако секретность дела показывает, что, скорее всего, наверху авторов письма решили не радовать, даже несмотря на то, что именно Сыроежкин был главным научным консультантом докторской диссертации президента Касым-Жомарта Токаева «Внешняя политика Казахстана в период становления нового мирового порядка». Зато в иностранной печати, а точнее, в газете The Wall Street Journal появилась информация о том, что Сыроежкина обвиняют в связях с Китаем. «Арест Константина Сыроежкина - бывшего советского агента КГБ, обвиняемого в передаче секретных документов китайским агентам, по словам людей, осведомленных о расследовании, произошел на фоне того, как казахстанские лидеры пытаются сбалансировать жажду китайских инвестиций со страхами перед посягательствами со стороны своего гигантского восточного соседа», - написал автор публикации Томас Гроув. «…Арест Сыроежкина, одного из ведущих экспертов бывшего Советского Союза по Китаю по обвинениям в шпионаже, свидетельствует о растущем беспокойстве Казахстана по поводу влияния Китая и о его обостряющемся ощущении уязвимости в связи с тем, что он находится на перекрестке азиатских путей (...)», - говорилось в статье. Об итогах суда вначале тоже стало известно из неофициальных источников. В аккаунте правозащитника Галыма Агелеуова появилась следующая информация: «В феврале 2019 года был арестован известный синолог, специалист по современной политике Китая Константин Сыроежкин. Его обвинили в государственной измене. Судебный процесс был закрытым. Стало известно, что Константину Львовичу дали 10 лет колонии особого режима с последующим лишением гражданства. К.Л. Сыроежкин не признал своей вины и заявил, что это останется на совести властей и отказался подавать апелляционную жалобу…». О том, насколько информативно официальное сообщение КНБ РК, мы уже писали выше. Вышеупомянутый Андрей Чеботарев в своем аккаунте отметил, что «вокруг дела Константина Сыроежкина в силу его полной закрытости, естественно, возникло много вопросов, а отсутствие ответов на них породило ряд сомнений, домыслов и т.п». Он также предположил, что «возможно, что в процессе своих исследований по различным направлениям взаимоотношений Казахстана и Китая ученый влез в сферу интересов каких-либо из отечественных групп влияния», а именно «мог выяснить какие-то тайные и даже выходящие за рамки законности дела этих групп и поделиться с кем-нибудь данной информацией». Также не исключает он и «фактор скрытых от широкой общественности трений и конфликтов внутри казахстанских спецслужб». «Судя по биографии, Сыроежкин работал в свое время в КГБ СССР и в силу этого мог иметь определенный статус и в КНБ РК. А в рамках этого органа, как и многих других, могут иметь место всевозможные разногласия, в том числе обусловленные сменой руководства и прихода новых кадров. Допустим, что ученый в рамках своей деятельности тесно взаимодействовал с кем-либо из сотрудников спецслужб и каким-то образом поддержал их в вероятном конфликте с коллегами. Вообще, истории спецслужб разных стран мира знают немало фактов, когда они в силу определенных обстоятельств «сливали» своих же действующих и бывших сотрудников. Кстати, определенная причастность Сыроежкина к спецслужбам, видимо, стала ключевой причиной засекреченности следствия и суда по его делу. Другая причина, возможно, заключается в стране, в связях с физическими и/или юридическими лицами которой его в итоге и обвинили. Поскольку обвинение касается совершения акта государственной измены в пользу данной страны, то тогда приходится признать, что далеко не все ладно в отношениях Казахстана с ней», - резюмировал свои предположения директор Центра актуальных исследований «Альтернатива».