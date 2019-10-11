Нефть дешевеет,

показатели монетарной политики ухудшаются Нигмат РАМАЗАНОВ Минувший месяц на сырьевых рынках ознаменовался повышением котировок нефти по сравнению с августом. Однако в среднем за третий квартал стоимость нефти сложилась на самом низком в текущем году уровне. Это оказало дополнительное давление на показатели монетарной политики, которые и до этого демонстрировали отрицательную динамику.Ухудшение ценовой конъюнктуры в августе сменилось в сентябре восстановительным ростом котировок нефти. Торги на Лондонской товарной бирже начались с уровня порядка 58 долларов за баррель, но уже к концу первой декады повысились примерно на 5 долларов. Во второй декаде котировки нефти вновь пошли вниз, снизились за три дня до уровня несколько выше 60 долларов за бочку. Очередному снижению цен способствовали опасения участников рынка касательно замедления мировой экономики и снижения спроса на энергоносители. Ситуация на рынке нефти изменилась в пользу экспортеров в результате атаки беспилотников на энергетические объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Атака была совершена в субботу, поэтому реакция на события пришла в понедельник, 16 числа, когда цены в моменте взлетели почти до 72 долларов за бочку. Но удержаться на этой отметке не удалось, уже в этот день нефть сорта Brent торговалась на Лондонской товарной бирже в районе 67-66 долларов за баррель. После этого котировки нефти указанной марки на короткое время повышались до отметки 69 долларов, а затем вновь возобновилось движение вниз. Снижение котировок продолжалось до конца месяца, в последний день сентября они опустились почти до 60 долларов за баррель. Влияние этих факторов сказалось на том, что в сентябре котировки нефти сложились заметно выше, чем в августе. Вместе с тем третий квартал сложился для экспортеров нефти самым неудачным в текущем году с точки зрения ценовой конъюнктуры. В результате падения цен, начавшегося в конце первого полугодия, котировки нефти в минувшем квартале сложились на низком уровне по сравнению с первой половиной года. На фоне снижения мировых цен на нефть и курса рубля по отношению к американской валюте торги на внутреннем рынке в сентябре открылись на отметке выше 388 тенге за 1 доллар. Поддержку национальной валюте оказало восстановление котировок нефти, что отразилось на падении биржевого курса доллара ниже 386 тенге в конце первой декады месяца. После этого стоимость доллара вновь повысилась, а затем на фоне дальнейшего роста котировок нефти и повышения курса рубля к доллару стоимость доллара на внутреннем рынке 16 сентября опускалась ниже 385 тенге. В начале второй половины сентября котировки нефти оставались высокими, но, несмотря на это, тенге начал терять позиции к доллару. В дальнейшем этому способствовало постепенное снижение котировок нефти и курса рубля к доллару. В последний день сентября котировки нефти на Лондонской бирже упали почти до уровня 60 долларов за баррель, биржевой курс российской валюты - 65 рублей за 1 доллар. На этом фоне средневзвешенный биржевой курс доллара США на последний день месяца вырос до 387,99 тенге. Темпы девальвации тенге к доллару по результатам 9 месяцев повысились до уровня около 0,99% против порядка 0,84% в августе. В среднем за сентябрь официальный курс доллара повысился на 32 тиына до 386,99 тенге. В среднем за третий квартал этот показатель вырос до 385,77 против 380,55 и 377,73 тенге соответственно во втором и третьем квартале текущего года. Эти цифры показывают, что на внутреннем рынке сохраняется устойчивая тенденция ослабления позиции тенге, начавшаяся в марте. Вместе с тем следует отметить, что темпы девальвации тенге к доллару остаются пока существенно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, несмотря на менее благоприятную ценовую конъюнктуру на наш основной экспортный товар - нефть. По сравнению с августом ухудшилась в сентябре позиция тенге и по отношению к российскому рублю. Официальный курс рубля повысился с уровня порядка 5,80 тенге в начале сентября до 5,90 тенге в конце первой декады. В начале второй половины сентября курс рубля превысил рубеж в 6 тенге, а 25 числа вырос до 6,07 тенге. Официальный курс рубля, установленный регулятором по состоянию на 30 сентября, составил 6,02 тенге. Скорость девальвации тенге к рублю возросла по сравнению с августом, составила около 9,9%. В среднем за третий квартал официальный курс рубля вырос до 5,98 тенге против 5,72 в первом квартале и 5,48 на начало текущего года. И только по отношению к единой европейской валюте позиция тенге в сентябре улучшилась, что было обусловлено исключительно ослаблением евро к доллару США на мировых валютных рынках. Биржевой курс евро в течение месяца несколько раз опускался ниже 1,10 доллара, и только в отдельные моменты поднимался выше 1,11 доллара. На этом фоне стоимость евро на внутреннем рынке менялась от уровня выше 429 тенге до 423,49 в последний день сентября. В результате тенге по отношению к евро по результатам девяти месяцев укрепился на 2,7%. В среднем за сентябрь курс евро снизился до 426,33 тенге, за третий квартал - сложился чуть выше, чем за первые три месяца (429,13 тенге). Если верить данным официальной статистики, ослабление тенге по отношению к валютам основных торговых партнеров не оказывает существенного влияния на динамику потребительских цен. В сентябре темпы инфляции повысились, но с учетом падения курса тенге и влияния сезонного фактора остались на сравнительно низком уровне. По информации Комитета по статистике, инфляция в минувшем месяце составила 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем повысились всего на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, тарифы и цены на платные услуги населению выросли на 0,3%. Накопленный уровень инфляции за девять месяцев составил 3,3%, как и в январе-сентябре 2018 года. Наиболее значительно в отчетном периоде повысились цены на продовольственные товары (на 6,2%), рост цен на непродовольственные товары составил 3,3%, а цены и тарифы на услуги населению снизились на 0,3%. Наиболее высокие темпы роста цен в группе продовольственных товаров отмечены на основные продукты питания. Двузначным числом измерялся рост цен на пшено, рис, картофель, муку, рыбу, мясо. Снижение цен зафиксировано на свежие овощи, сахар, молоко, яйца. Рост цен на потребительские товары и услуги в годовом выражении составил 5,3%, как и в декабре прошлого года. За последние 12 месяцев цены на продовольственные товары выросли на 9,1%, непродовольственные - 5,4%, платные услуги населению - на 0,7%. Основное влияние на инфляцию по-прежнему оказывает опережающий рост цен на продовольственные товары. И это при том, что, согласно данным статистики, на протяжении многих лет отмечается рост поголовья скота и птицы, повышение производства основных продуктов питания - мяса, молока, яиц. Согласно последним оценкам Национального банка, динамика инфляции в последние месяцы складывается несколько выше прогнозов. Это обстоятельство связывается регулятором с дополнительными социальными расходами бюджета, повышением мировых цен на продовольствие, проинфляционным давлением со стороны деловой активности в стране. Одним из основных рисков для роста инфляции называется валютный канал, в том числе в результате ожидаемого ухудшения состояния текущего счета платежного баланса, влияющего на динамику обменного курса и потребительские цены. Сдерживающими факторами называются снижение стоимости бензина, стабилизация в последние месяцы инфляционных ожиданий, смягчение внешних монетарных условий. С учетом этих и других факторов регулятор принимает упреждающие меры для предотвращения рисков инфляции. Впрочем, в случае если возникнут проблемы с удержанием инфляции в целевом коридоре, то статистики, скорее всего, получат команду остановить рост цен. Поэтому вряд ли стоит сомневаться в том, что инфляция на бумаге до конца года выйдет за пределы целевого коридора 4- 6%. Но при этом показатель инфляции может оказаться ближе к верхнему значению запланированного коридора. Ухудшение ценовой конъюнктуры на сырьевые товары, сокращение притока экспортной выручки оказало давление не только на курс тенге, но и на динамику других показателей денежно-кредитной политики. Чистые международные резервы Национального банка сократились за январь - август на 8,8% (почти на 2,7 млрд.), составили около 27,8 млрд. долларов. При этом активы в золоте в результате проведенных операций по покупке драгоценного металла на внутреннем рынке и повышения стоимости выросли на 14,4%, составили более 18,6 млрд. долларов. А активы в СКВ сократились за восемь месяцев более чем на 6,9 млрд. (на 42%), составили около 9,6 млрд. долларов США. Активы Национального фонда выросли за этот период на 2,7% (без малого на 1,6 млрд.), по предварительным данным, составили около 59,56 млрд. долларов. По результатам восьми месяцев денежная база сжалась на 0,7% до уровня немногим более 6,6 трлн. тенге. Денежная база в узком выражении, то есть без учета депозитов банков второго уровня в Национальном банке, сократилась на 1,8%, составила около 5,89 трлн. тенге. Денежная масса за этот период сократилась на 5% до уровня порядка 19,78 трлн. тенге. Денежные агрегаты снизились не только в реальном, но и номинальном измерении по сравнению с началом года. Все идет к тому, что и так низкий уровень монетизации экономики в текущем году продолжит движение вниз. Не лучшим образом складывается обстановка также на депозитном и кредитном рынках. Объем депозитов в банках второго уровня сократился за январь-август на 5,5% (более чем на 1трлн. тенге) до уровня 17,53 трлн. тенге. Депозиты юридических лиц снизились за 8 месяцев немногим более чем на 1 трлн., а физических лиц - на 16 млрд. до уровня порядка 8,89 и 8,64 трлн. тенге соответственно. Объем депозитов в национальной валюте увеличился примерно на 285 млрд., превысил 9,85 трлн. тенге, а в иностранной валюте, напротив, сократился, на 1,3 трлн. до 7,68 трлн. тенге. Уровень долларизации в мае снизился до 39,1% против 48,4% в декабре прошлого года. Но, начиная с июня, процесс долларизации возобновился и на конец августа вырос до 43,8%. Сокращение депозитной базы банков сопровождалось умеренным ростом объемов кредитования экономики. Объем кредитов банков начал повышаться, только начиная с августа, в результате за восемь месяцев объемы кредитования экономики выросли немногим более чем на 1% (на 132 млрд. тенге), составили 13,22 трлн. тенге. Объемы кредитования юридических лиц за указанный период снизились почти на 720 млрд., составили порядка 7,07 трлн. тенге. Кредиты физическим лицам выросли почти на 850 млрд. до уровня более 6,15 трлн. тенге. Валютная структура ссудного портфеля банков изменилась в сторону повышения доли кредитов в национальной валюте. Ключевое влияние на показатели денежно-кредитной политики по-прежнему оказывают мировые цены на нефть. Биржевые котировки нефти Brent на Лондонской товарной бирже в начале октября опустились ниже уровня в 60 долларов за баррель. На этом фоне на прошлой неделе средневзвешенный биржевой курс доллара обновил исторические максимумы, поднимался выше отметки 389 тенге, а затем опустился чуть ниже. Если цена нефти будет оставаться ниже 60 долларов за бочку, то биржевой курс американской валюты в скором времени превысит отметку в 390 тенге и продолжит движение вверх.