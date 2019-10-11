победила дружба Владимир ИВАНОВ БЛАГОДАТНЫЙ край семи рек увидел картину, которую не видел уже много веков: в долине реки Каркара, знаменитой в прошлом одноименной ярмаркой, прошли запряженные средневековые упряжки - арбы, чьи экипажи соревновались между собой в скорости и умелости возничих. Международное студенческое соревнование «JETISÝ ARBA BÁIGESI 2019» было организовано акиматом Алматинской области для приобщения современной молодежи к истории, культурному наследию и духу Великой степи и Великого шелкового пути. В многодневном соревновании приняли участие команды четырех стран древнего торгового маршрута - Казахстана, Узбекистана, Индии и Китая, которые соревновались сразу в двух дисциплинах: «Гонка Караванов» (на скорость и точность прохождения заданных маршрутов) и «Кубок командного духа» (сопутствующие этнографические спортивные и творческие соревнования). Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, «студенческие команды из Казахстана, Индии, Китая и Узбекистана соревновались в многодневных гонках на старинном военном, а впоследствии ставшим главным транспортом Великого шелкового пути - двухколесных арбах, запряженных лошадьми. Автор идеи соревнования и изготовитель арб Даурен Валиев взял за образец конструкции древние казахские петроглифы (4 000 лет), обнаруженные возле села Копа Жамбылского района Алматинской области». Благодаря соревнованиям казахстанцы, а также иностранные гости страны смогут познать удивительные примеры кочевых технологий и компетенций нашего народа. «Студенты из стран, где живут более 2,5 миллиардов человек, на несколько дней полностью погрузились в казахскую кочевую культуру и были потрясены ее глубиной и самобытностью. Выступавшие на соревновании в качестве арбакешей местные жигиты-кокпарши из Кегенского района завоевали искреннее восхищение иностранных студентов не только великолепным искусством обращения с конем, управления арбой и стрельбы из национального лука, но и поразительным исполнением казахских песен, виртуозной игрой на домбре и декламированием прекрасных стихотворений Мукагали Макатаева и собственного сочинения», - рассказали организаторы соревнований. Между этапами многодневной гонки участники ставили лагеря в конечной точке каждого этапа, где самостоятельно организовывали быт кочевников - ставили шатры, добывали воду, готовили в казанах свои национальные блюда, участвовали в этнокультурных и спортивных конкурсах. «За победу в гонке, завоеванной в острой борьбе с командой Казахстана, Кубок «Алтын Керуен» завоевала команда студентов из Узбекистана. За лучшие результаты в этнокультурных и спортивных соревнованиях Кубок Командного Духа « Жетыген-Шокжулдыз» получила дружная команда студентов из Индии. Главный приз соревнования Кубок «Жетысу Арба Байгесы» по лучшей сумме мест во всех соревнованиях заслуженно получили студенты Талдыкорганского высшего политехнического колледжа», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области. Власти области и организаторы «Жетысу Арба Байгесы» постарались создать совершенно новый в мире приключенческий вид экологического и этнографического туризма -путешествия по дикой природе Алматинской области с использованием древних кочевых технологий казахов по маршрутам Великого шелкового пути. Теперь акимат области уверен, что «Жетысу Арба Байгесы», по аналогии с известнейшими соревнованиями «Кэмел Трофи» и «Париж-Дакар», станет ежегодным ярким международным спортивно-культурным событием и привлечет к древней культуре Казахстана дополнительное внимание многочисленных казахстанских и иностранных туристов. «Развитие проекта в будущем не только обеспечит новые рабочие места для молодежи сельских регионов области, но и востребует глубокое изучение, прочное унаследование и постоянное применение огромного наследия уникальной казахской кочевой культуры казахской молодежью», - отметили организаторы соревнований. То, что именно в Казахстане возникают такие соревнования, совершенно справедливо с исторической точки зрения. Ведь наша страна считается родиной одомашнивания лошадей, что, по данным археологии, произошло примерно 5-5700 лет назад в рамках Ботайской культуры. Именно в ее культурном слое были обнаружены многочисленные кости лошадей, у которых на зубах появились отметины от удил, были найдены предметы керамики с остатками кумыса и загоны с лошадиным навозом. Организаторы соревнований говорят, что ориентировались на известную статью елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи», где, в частности, говорится: «Наша земля, без преувеличения, стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры. Многое из того, без чего просто немыслима жизнь современного общества, было в свое время изобретено в наших краях. В своем развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. Летописи хранят немало известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных пространствах Евразии... Всем известно, что Великая степь подарила миру коневодство и всадническую культуру. Впервые одомашнивание лошади человеком произошло на территории современного Казахстана, о чем свидетельствуют раскопки поселения «Ботай» на севере страны. Одомашнивание лошади дало нашим предкам немыслимое на тот период превосходство, а в планетарном масштабе произвело крупнейшую революцию в хозяйстве и военном деле. Вместе с тем одомашнивание лошади положило начало культуре всадничества. Всадник на коне, вооруженный луком, пикой либо саблей, стал своеобразным символом эпохи, когда на авансцену истории выходят могущественные империи, созданные кочевыми народами». Организаторы соревнований подчеркнули, что идея данного соревнования абсолютно уникальна, а потому была специально «защищена авторским правом и соответствующим Законом РК». «Мы хотим от наших участников демонстрации лучших интеллектуальных, морально-волевых, лидерских и командных качеств современной молодежи, - заявил «ДН» представитель оргкомитета накануне стартов. - Также уверены, что молодые люди будут рады новым знакомствам со своими сверстниками из других стран, что должно улучшить культурный обмен стран Шелкового пути. Ну, и для нас это еще и пропаганда богатства природных и культурных ресурсов Алматинской области для экологического и этнографического туризма, а также экономическое развитие - через создание рабочих мест в туризме опять для молодежи удаленных сельских территорий». Для Алматинской области гонки на арбах стали ярким событием, через которое современные казахстанцы и гости нашей страны будут приобщаться к богатейшей истории Казахстана. Для области обращение к истории передвижения на конном транспорте - это дань взаимодействию кочевой цивилизации с Великим шелковым путем. В упоминавшейся выше статье елбасы этому взаимодействию придается особая роль: «Уникальное географическое расположение Казахстана - в самом центре Евразийского материка - с древнейших времен способствовало возникновению транзитных «коридоров» между различными странами и цивилизациями. Начиная с рубежа нашей эры, эти сухопутные маршруты трансформировались в систему Великого шелкового пути - трансконтинентальную сеть торговых и культурных связей между Востоком и Западом, Севером и Югом Большой Евразии. Он стал устойчивой платформой для становления и развития глобального взаимообмена товарами и интеллектуального сотрудничества между народами. Ключевыми посредниками важнейшей торговой магистрали древности и средневековья, обеспечивающими безупречную организацию и безопасность транспортных артерий, стали насельники Великой степи. Степной пояс соединил китайскую, индийскую, персидскую, средиземноморскую, ближневосточную и славянскую цивилизации. С момента своего возникновения карта Великого шелкового пути в большей степени располагалась в пределах тюркских империй. Именно во времена господства тюрков в Центральной Евразии Великий шелковый путь достиг наивысшего расцвета и способствовал экономическому процветанию и культурному подъему в международном масштабе».