Печальный Кош

Кажется, кочевое прошлое настигает нас в будущем «Новая жизнь начинается именно в тот момент, когда для старой внутри больше нет места». Автор неизвестен ОДИН из главных инфоповодов недели: в ШриЛанке нашелся пропавший в Казахстане актер и вайнер Ануар Нурпеисов. Выпустивший несколько критических видео накануне выборов президента, он неожиданно надолго пропал. Общественность долгое время гадала, что случилось с молодым человеком, и оценки соцсетей колебались от тревоги за его жизнь до разочарования «назвавшегося груздем», но не полезшего в политический «кузов». И вот г-н Нурпеисов выпустил видеоролик, в котором не только объяснил свое исчезновение (друзья из «органов» сказали ему, что ему угрожает опасность), но и умело прорекламировал свой хостел на острове Шри-Ланка (бывший Цейлон), который он на три года взял в аренду, чтобы сдавать номера путешественникам и туристам. Общественность снова разделилась: кто-то поддержал человека, который предпочел «выбрать другую страну», если ему на дают «выбрать президента», кто-то обрушился с новой уничтожающей критикой на артиста за «хайпожорство» и неприкрытую коммерческую составляющую в остальном довольно печального видео. Никак не оценивая мотивы и действия Ануара, хочется сказать, что он довольно точно попал в нерв общества, который сегодня для многих крутится вокруг вопроса: «Уезжать или нет?». Тема выезда сегодня обсуждается везде. Автор этих строк на этой неделе слышал, как об этом говорили пожилые женщины на скамейке в новом парчке в КазНУ, а совсем недавно узнал, что его близкая родственница уже в Нью-Йорке, устроилась на работу - естественно, не совсем легально (въехав по туристической визе). Родня говорит, что там это поставлено на поток - есть целые офисы, где сидят условные «бухарцы», когда-то первыми покинувшие солнечный Узбекистан, и устраивают на работу как своих соотечественников, так и «новичков» с голубыми паспортами. Впрочем, уже и не новичков. Известная журналистка на днях пишет, что в Нью-Йорке ее подвозил велорикша, оказавшийся казахом. Он рассказал, что у них - казахстанцев-велорикш Нью-Йорка - есть целое сообщество из пары сотен членов. Недавно уважаемая в стране женщина режиссер также уехала в Соединенные Штаты, причем по визе для выдающихся представителей спорта или культуры. Среди «френдов» автора этих строк есть не только российские или американские казахи, но и австралийские и даже один аргентинский (!). В лентах новостных агентств пишут про казахстанца, который на машине сбил ребенка в Южной Корее и сбежал, но теперь наши органы, видимо, уговорили его вернуться и сдаться корейским властям. Иначе «подставил» бы тысячи наших, кто хотел бы поехать туда или уже там. Процент бизнесменов и туристов в этом потоке примерно такой же, как по стране - исчезающе малый. Всем известно, что едут туда наши граждане опять же «по узбекской тропе», чтобы отработать 2-3 года, не выходя за заборы фабрик, а потом депортироваться домой. Россияне делятся статистикой - количество трудовых мигрантов из Казахстана у них уже около ста тысяч (!). А ведь еще недавно - в марте этого года - бывший президент Назарбаев говорил: «Слава богу, я всегда говорю, что за 27 лет независимости казахстанцы не батрачили нигде». Эта информация уже устарела. Рекорды просмотров бьют документалки про казахстанцев в Америке - полицейского, дальнобойщиков, музыкантов. Все больше молодых людей решает, что попытаться добиться успеха на родине - это зря потраченное время, а современные технологии вполне и довольно дешево заменяют живое общение с родней. И тут весьма симптоматично, что целые рубрики «наши, неплохо устроившиеся за рубежом» заводят не оппозиционные, а самые что ни на есть лояльные сайты и порталы. Причем, не только в Казахстане, но и в России. И, что интересно, там уже сформировалось такое полуофициальное правило - отвечать на критику власти следующим образом: «Не нравится Путин - уезжай из России». И оттуда тоже едут, тоже тысячными потоками, как и от нас. Теперь что-то похожее сформулировал у нас Ануар Нурпеисов: не нравится в Казахстане - лучше не бороться за перемены (ибо это «отдаляет от счастья»), а уезжать. В каком-то смысле это становится одной из преобладающих мыслей уже не только для молодежи, но и для вполне состоявшихся, средневозрастных граждан. Как ни странно, это даже не зависит от политических убеждений. Вот жил в Алматы человек, откровенно ностальгировавший по СССР, и - хоп! - Фейсбук пишет, что он уже в Канаде. Или в Австралии. Или в самих что ни на есть Соединенных Штатах, а не в КНДР, Китае или, на худой конец, Беларуси. И порой кажется, что это действительно крайне выгодно властям стран, которые не слишком хотят менять «прибыльную (не для всех) стабильность» на опасные реформы. На этой неделе, к примеру, говоря о создании новой оппозиционной партии, ее основатели говорят, что она нужна и перемены в стране нужны, иначе «произойдет социальный взрыв». Не произойдет. Как говорил один знакомый из России, «Болотная (площадь, где были самые массовые демонстрации за время путинского правления) не повторится, Болотная - уже уехала». И ведь действительно - несмотря на снижающийся под санкциями уровень жизни наших соседей, масштабов тех выступлений сегодня нет. Протестный электорат проголосовал ногами. Похоже, эту тактику теперь (или уже несколько лет как) адаптируют и в нашей стране: нам практически открыто намекают, что «там» тоже можно жить, немного страшно поначалу, тяжело, но можно! Доходит до того, что лоялистские новостные агрегаторы напоминают казахстанцам - начался прием заявок на лотерею Green Card, не пропустите! И эти намеки ложатся на вполне благодатную почву. Не только политическая безысходность и экономическая безнадега, но и ангажированность судов, плохая инфраструктура, наука, образование и (привет началу отопительного сезона в Алматы!) экология - все они будто шепчут: уезжай, уезжай… Езжай в ауежай и уезжай… Этот тренд могли бы поломать молодые, которые собирались перед выборами, создавали свои новые продемократические движения. Но тут же - после первых отсидок - начались распады, разводы. Ну, и вот - исчезновение с появлением по-шриланкийски. И будто для контраста - предложения от чиновников «вставать на колени и благодарить» за те крохи, что пока еще есть, а еще - удивительные примеры гибкости казахстанской Фемиды, которая может приговорить министра за коррупцию на 10 лет и выпустить уже через полтора года. Мудрецы говорят, что куда бы мы ни уехали, мы берем на новое место с собой себя. В том смысле, что хорошо там, где нас нет. Проще говоря, очень легко спутать туристические представления с «никто вас тут не ждет». Однако уже практически весь наш регион - Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Украина - превратились в поставщиков эмигрантов в различные страны мира. Далеко не все они мечтают навсегда распрощаться со своей родиной. Большинство - просто вынуждены искать лучшей доли, поскольку власти их родных стран все хуже и хуже справляются со своим долгом - работать во благо своих граждан. Многие вероятно-будущие-американцы в разговорах с автором этих строк говорили, что это только ради денег, что на заработанное они хотят построить дом тут, жениться, нарожать детей. А потом - после второй-третьей «командировки по турвизе» - они просто молча пытались делать все, чтобы «зацепиться и остаться». И у меня нет ни одного слова, чтобы их осудить…