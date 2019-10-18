Новые беженцы

Еще два китайских казаха попросили убежище в Казахстане ДН 14 октября на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека (КМБПЧ) выступили два казаха, гражданина Китая, бежавших на территорию Казахстана с целью получения политического убежища. Это второй такой громкий случай, когда китайские казахи пытаются найти защиту у своего национального государства от репрессий против национальных и религиозных меньшинств, которые массово проводятся в соседнем регионе Китайской народной республики - Синьцзян Уйгурском автономном районе (СУАР). 30-летний Кастер Мусаканулы и 25-летний Мурагер Алимулы нелегально перешли границу в районе Восточно-Казахстанской области (ВКО), где исторически существуют тропы, по которым наши предки еще в начале века не раз спасались бегством от произвола и насилия в отношении казахов. После пресс-конференции они добровольно сдались миграционной полиции, после чего их забрали на допрос в ВКО представители Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК (ПС КНБ РК), которая начала досудебное расследование против казахских беженцев по факту незаконного пересечения границы. Общественность внимательно следит за развитием ситуации. Однако большинство заинтересованных лиц гадают не о том, предоставит ли Нур-Султан убежище своим кандасам («соотечественникам» - как недавно предложил называть иностранных казахов президент Токаев»), а про другое - выдадут ли их Китаю или дадут (как недавно еще одной беженке - Сайрагуль Сауытбай) им выехать в другие страны, которые согласятся приютить китайских казахов? На пресс-конференции в офисе КМБПЧ беглецы из Китая рассказали, что в течение пяти дней шли через нейтральную зону между китайской и казахстанской границами в районе Восточного Казахстана. Границу Казахстана они пересекли 1 октября в районе населенного пункта Зайсан, после чего еще пять дней пешком шли до Алматы, где целенаправленно искали офис правозащитной ассоциации «Атажурт ерiктiлерi». Ее представители, в свою очередь, вышли на Казахстанское международное бюро по правам человека. По словам правозащитников, организованная ими пресс-конференция - это своего рода «страховка», призванная предотвратить тихую выдачу беглецов Китаю. «У них не было ни денег, ни паспортов. Где-то автостопом, где-то пешком они добрались до Алма-Аты 10 октября. Нашли родственников, через них связались с активистами, которые занимаются этой темой. Активисты вышли на нас, и мы помогли организовать пресс-конференцию», - заявила сотрудница КМБПЧ Инга Иманбай. «Я и Кастер Мусаканулы были вынуждены перейти границу. И мы пришли сюда, чтобы рассказать о том, что в действительности происходит на территории Китая. Все находящиеся там казахи очень страдают. Только в нашем городе Дурбульджин, это малонаселенное место, находится девять лагерей-колоний. Стариков заставляют сбривать бороды. Нельзя показывать, что ты - мусульманин. Могут посадить как минимум на 5 лет в лагерь политического перевоспитания. Я сам там был три раза. Они могут посадить вас в тюрьму только за то, что вы носите тюбетейку. <….> В последний раз меня арестовали в сентябре. Они заковали мне руки и ноги, посадили на железный стул и пытали в течение 24 часов», - заявил один из беженцев - Мурагер Алимулы. Его товарищ - Кастер Мусаканулы - также рассказывает, что побывал в заключении: «Как только меня привезли в лагерь, всю первую неделю меня держали закованным по рукам и ногам. Меня постоянно избивали и заставляли признаться в нескольких преступлениях, которые я не совершал. Я не выдержал побоев и взял на себя вину за то, чего не совершал. Пока меня пытали, то не давали ни еды, ни воды. В итоге я отсидел 4 года и 8 месяцев… Я не могу найти слов, чтобы описать то, что я там видел. Казахи испытывают давление в Китае. Они в тюрьмах». Впрочем, на этом испытания беглецов не закончились. По информации их юридического защитника - известного адвоката Бауыржана Азанова, они также систематически подвергались огромным штрафам в Китае. «И непонятно за что. В пересчете на тенге это порядка 16 млн. Их постоянно преследовали, житья не давали. По их словам, это связано с их происхождением и вероисповеданием», - рассказал он на пресс-конференции. Оба беженца были вынуждены оставить свои семьи в КНР. По мнению авторов публикации об этих беженцах на сайте Eurasianet.org, которые ссылаются на слова другого выходца из СУАР КНР казахской национальности, в этот раз Пекин будет давить на Нур-Султан намного сильнее с целью добиться их выдачи себе, так как успешность их бегства может открыть «врата Пандоры» и попытки незаконного перехода границы казахами могут стать массовыми. После пресс-конференции оба беженца отправились «сдаваться» - в управление миграционной полиции по Алматы в сопровождении адвоката Азанова. После того как они покинули присутственное место и пообедали, их забрали представители ПС КНБ РК - на «допрос». Об этом сообщили представители «Атажурт ерiктiлерi». Лидер волонтерской ассоциации Бекзат Максутханулы говорит, что представители спецслужб были очень рассержены тем, что беженцы вышли на пресс-конференцию. «По пути они спрашивали, почему сразу не пришли в пограничную службу? Я сказал, что если бы они пришли сразу, вы бы их выдворили в Китай. А в Китае (казахи), оказывается, знают об «Атажурт ерiктiлерi», поэтому они приехали именно к нам за помощью», - заявил он. Поначалу адвоката Азанова не пропускали к его клиентам, но затем он прошел в здание и сопровождает их дальше - их отправили в Зайсан (ВКО). «10 октября пограничной службой КНБ начато досудебное расследование по части 1 статьи 392 (умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) УК РК в отношении граждан Китая Мурагера Элiмулы и Кастера Мусаханулы», - говорится в сообщении ПС КНБ РК. По тексту заявления выходит, что «14 октября они были приглашены в региональное управление (РУ) «Шыгыс» ПС в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы». По словам представителей «Атажурт ерiктiлерi», их скорее задержали, поскольку не дали сразу же связаться с адвокатом. Вот как описывают происшедшее в статье на сайте «Радио «Азаттык»: «Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы увели трое, представившиеся сотрудниками пограничной службы. Сказали, что надо подписать какие-то документы, — сообщила Гульжан Токтасынкызы, представитель объединения «Атажурт ерiктiлерi», поднимающего проблемы притеснения этнических меньшинств в Синьцзяне, в том числе казахов. По ее словам, Мусаханулы и Алимулы задержали, когда они обедали после сегодняшнего похода в управление миграционной службы департамента Алматинской области. Активистка сказала, что им не предоставили возможности связаться с адвокатом, несмотря на их просьбы». Однако официальный пресс-релиз говорит о другом. «В процессуальном порядке не задерживались, мера пресечения им не избиралась. Элiмулы и Мусаханулы добровольно остались в расположении РУ «Шыгыс», где им были предоставлены питание и ночлег. Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу РК с КНР 1 октября. В связи с этим 15 октября планируется их доставка в г. Зайсан Восточно-Казахстанской области для выяснения обстоятельств пересечения границы, а также проведения процессуальных и иных следственных действий на месте предполагаемого совершения правонарушения», - гласит официальное сообщение ПС КНБ РК. Также пограничники сообщили, что «21 июня 2006 года Мусаханулы уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство» и «после разбирательства был выдворен в КНР». «Досудебное расследование в отношении граждан КНР Элiмулы и Мусаханулы ведется при полном соблюдении их прав, а также в строгом соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством Республики Казахстан», - настаивают в ПС КНБ РК. Видимо, Кастер Мусаханулы говорил именно про этот случай, рассказывая о том, что был лишен свободы на почти 5 лет в Китае. Еще на пресс-конференции оба беженца заявили, что готовы принять любое наказание в Казахстане, но умоляют не выдавать их Китаю. Такую же позицию занимала и предшественница Мусаханулы и Алимулы - Сайрагуль Сауытбай, которая была готова отсидеть в казахстанской колонии, но не возвращаться в КНР. Как известно, казахстанское правосудие дало ей условный срок, но власти страны отказали в предоставлении убежища, после чего казашка покинула Казахстан и отправилась в Швецию, которая имеет специальную программу для приема беженцев из СУАР КНР. После этого случая лидер ассоциации волонтеров «Атажурт ерiктiлерi» Серикжан Биляш был арестован и осужден (на штраф - в связи со сделкой с прокуратурой), после чего был вынужден отойти от активной деятельности. Сама ассоциация «Атажурт» раскололась, и только меньшая ее часть была зарегистрирована официально. Кстати, Кастер Мусаханулы и Мурагер Алимулы обратились именно к незарегистрированной части «Атажурта». Тот факт, что новые беженцы провели пресс-конференцию, перед тем как вверить свою судьбу казахстанским властям, конечно, сыграет свою роль. Однако большинство комментаторов в социальных сетях даже не обсуждают возможность предоставления им убежища в нашей стране. По заявлениям официального Нур-Султана, казахов в китайских лагерях политического перевоспитания больше нет, хотя данные родственников, проживающих в Казахстане, говорят, что ничего не изменилось. Для властей Казахстана эта ситуация в целом крайне неудобна - злить своего крупного кредитора и могущественного соседа совсем не хочется. Тем не менее терять лицо и перед собственным народом - довольно рискованная практика. В этих условиях для Казахстана действительно будет лучше, если казахские беженцы поедут дальше - в Швецию…