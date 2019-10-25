Бусидо Токаева

Второй президент расширил полномочия предшественника «Император: Вы восстали против меня, мой наставник». Кацумото: Нет, Величайший. Я восстал против Ваших врагов. Император: Они ­ мои советники, как и Вы. Кацумото: Они дают советы только в своих интересах. Из кинофильма «Последний самурай» НОВОСТЬ этой недели неожиданно вышла уже в понедельник - второй президент Токаев своим указом сделал для себя обязательным согласовывать ключевые назначения в стране с первым и экс-президентом Назарбаевым, ныне пожизненно занимающим пост председателя Совета Безопасности при президенте. Любопытно, что портал, разместивший эту информацию, через два часа после этого спешно удалил ее, в результате чего старая ссылка начала вести к новой заметке - про женщину, рожавшую в автомобиле дорожной полиции. Однако новость уже разошлась по другим сайтам, да и в разделе про законодательство упомянутого сайта указ, послуживший основой для информации, был по-прежнему доступен. После этой истории Интернет в Казахстане (во всяком случае, у многих пользователей) лихорадило весь день - иностранные сайты практически не открывались, а мессенджеры доставляли сообщения будто бы дозированно - группами, после долгих пауз. Самое необычное в этой новости - это то, что буквально две-три недели перед этим власти Казахстана делали все, чтобы убедить население в том, что никакого «двоевластия» (когда управление страной распределено между ушедшим в отставку и новым президентами) у нас нет. Если елбасы называл такие разговоры «мнением от лукавого», а чиновники рангом пониже старательно указывали на законодательную основу для распределения полномочий президента и лидера нации, то теперь Касым-Жомарт Токаев почему-то сделал ход конем и резко усилил законодательно позиции своего патрона. Из «добровольного советчика» главы государства он фактически становится его официальным куратором. В довольно известном голливудском кинофильме «Последний самурай» герой Тома Круза - отставной и многопьющий американский офицер - попадает в плен к мятежной группировке самураев под предводительством Морицугу Кацумото. Там он пленяется самурайским духом, культурой Японии и присоединяется к восстанию, цели которого самурай с трудом может донести до бледнолицего гайдзина: восставая против императора, Кацумото продолжает служить ему, поскольку считает, что его советники советуют ему не то. За то, чтобы наставить своего императора на путь истинный, Кацумото поднимает меч против него самого и готов умереть, считая это продолжением служения своему императору. Понять это у Круза со временем выходит, и он превращается в такого же самурая, что и Кацумото, но побледнее и очень похоже на все его остальные роли, где его никогда не убивают (кроме случаев, когда и после этого он выживает). Что-то похожее, судя по всему, происходит в Ак Орде. Иначе в этом как-то маловато логики. Итак, вернемся к недавнему большому интервью Нурсултана Назарбаева, вышедшему 10 октября на телеканале «Хабар». И вот что он сказал о слухах, о двоевластии: «Я слышу это все, читаю, смотрю. Это от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Это наши беглые воры, предатели Родины специально это запускают, чтобы спокойную жизнь народу нарушить. Это не имеет никакого основания под собой постольку, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Президент Токаев избран всенародно, является президентом». Обрисовывая свои полномочия и роль, Назарбаев дал разъяснение тому, что такое сегодня Совет безопасности при президенте: «Да, этот орган решает вопросы внутренней и внешней политики, согласовываются кадры, но это коллегиальный орган, я только председатель. А там членами являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок. Мой статус тоже определен Конституционным законом - елбасы, моя задача обеспечить работу Совета Безопасности, руководство партией NurOtan, Ассамблеей народа Казахстана». Единственное, что подчеркнул бывший президент, говоря об отношениях со своим преемником, это то, что когда тот просит совет, он его дает: «Президент Токаев советуется со мной. И когда обращается, я с высоты своего опыта и жизненного, и практического ради страны такие советы даю. Но советы советами, а решения принимает тот, кто берет эти советы. Сам наш президент объявил первым пунктом повестки дня преемственность. Я тоже хочу, чтобы преемственность была, курс на развитие, на стабильность страны сохранялся и дальше». Видимо, сам Токаев считает, что такого статуса его предшественнику будет мало и еще накануне выхода интервью Назарбаева (9-го октября) подписал указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Казахстан». Вот как сообщил об этом сайт Закон.кз, подчеркнув, что согласно новому документу действующий президент теперь «будет согласовывать ряд назначений с первым президентом РК - елбасы, председателем Совета Безопасности РК Нурсултаном Назарбаевым». «В частности, обновлен перечень должностей политических госслужащих, назначаемых елбасы, главой Совета Безопасности, президентом или по согласованию с ними, избираемых по представлению президента, а также назначаемых по согласованию с его администрацией. Теперь с первым президентом РК нынешний глава государства будет согласовывать большинство ключевых назначений. К таковым относятся: генеральный прокурор, председатель Нацбанка, глава КНБ, министры, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, будут назначаться главой государства по согласованию с председателем Совета Безопасности. Таким же образом будут происходить и назначения акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту», - сообщил сайт, удалив эту заметку буквально через пару часов. Закрепившись в репостах в социальных сетях, ссылка, где по-прежнему читалось «…krupnye-naznacheniya-tokaev-budet…», вела теперь к новости под заголовком «Женщина хотела на такси доехать до роддома и чуть не родила в патрульной машине». Немного веселее получилось на другом новостном агрегаторе, который по ссылке выдавал «ошибку 404», с пояснением: «К сожалению, такой страницы не существует на информационном портале… Возможно, ее здесь никогда не было». Но дело уже было сделано. И хотя иностранные сайты в течение понедельника со смартфона и ноутбука практически не открывались, поиск по цитатам показывал, что иностранные СМИ и другие новостные сайты новость подхватили и перепечатали. Итак, что мы имеем в итоге? Мы видим, что теперь спектр полномочий ушедшего в отставку лидера возрос настолько, что он практически полностью восстановил свой политический вес на законодательном уровне. «Согласование» с ним, с учетом его исторической роли, делает его позицию по кадровым назначениям ключевой. Предполагать, что второй президент может оспаривать мнение бывшего патрона, у нас не хватает воображения. А с учетом ориентации казахстанских назначенцев на исключительную лояльность к назначающим, мы в каком-то смысле получаем возврат государственной иерархической системы под административный контроль Назарбаева. Конечно, можно говорить о том, что основная роль все равно остается у президента Токаева, но зачем-то он сам поставил себя быть обязанным согласовывать свои шаги с предшественником, чего раньше не было. То есть до обнародования данного указа Токаева мы больше должны были ориентироваться на слова Назарбаева о том, что его преемник иногда (то есть не всегда!) обращается за советом, то теперь мы видим законодательный акт, согласно которому в основе реализации власти - в кадровой политике - он считает себя уже обязанным всегда получать ценные указания от председателя СБ. Это довольно принципиальная разница, которая расширяет реальные властные полномочия у более неизбираемого всенародно лица. Хотя, с другой стороны, этот указ тоже снимает вопрос с двоевластием. Просто несколько иначе.