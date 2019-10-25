Справка и переход

Режим перехода границы с РФ может усложниться вдвойне В ЕВАНГЕЛИИ от Матфея сказано: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (гл. 6, ст. 2-4). К сожалению, довольно часто правая рука не знает, что делает левая далеко не в милостыне и далеко не у частных лиц, но у государства, от которого его граждане справедливо ждут большей отдачи хотя бы в том, чем оно уже занимается. Несколько эпизодов, связанных с такой достаточно простой процедурой, как переход границы между двумя соседними странами, Казахстаном и Россией, показывают, что - как нам кажется со стороны - взаимодействия не хватает не только между двумя бюрократическими системами, но даже внутри одной. Нашей. И вот почему… Пару недель назад в информационных лентах проскочила новость о том, что второй президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон с длинным названием: «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года». Дежурная и скучная новость, такие ставят на сайтах государственных организаций, но информационщики обычно не рискуют ставить в ленты и эфиры, чтобы не рисковать бегством читателей и зрителей. В общем, прошла «информашка» незаметно. Однако в ближайшее время она может «выстрелить» во многих наших сограждан - как минимум тех, кто живет в приграничных с Россией казахстанских областях. Причина - в том, что, согласно ратифицированным поправкам, теперь при пересечении казахстанско-российской государственной границы граждане Республики Казахстан в дополнение к удостоверению личности или паспорту будут прилагать сведения о регистрации. «Внесение изменений в соглашение упорядочит процесс пересечения гражданами Республики Казахстан, проживающими на приграничных территориях с Российской Федерацией казахстанско-российской государственной границы, в связи с изменениями в некоторых нормативно-правовых актах Республики Казахстан», - сообщается в комментарии к этой информации. А что такое у нас «сведения о регистрации»? С тех пор как наша страна автоматизировала государственную услугу о регистрации граждан по месту жительства и отменила «домовые книги», единственным документом, подтверждающим регистрацию граждан, является адресная справка. Вот только последние месяцы говорилось, что ее у нас… отменяют. Еще в конце января этого года министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев предложил совсем отказаться от них. Порассуждал он об этом на странице своего аккаунта в Facebook: «На днях поинтересовался у руководителей кадровых служб нескольких компаний, с какой целью они запрашивают у людей адресные справки. Говорят, на всякий случай, чтобы потом можно было найти человека, если вдруг он переедет и информация в личном листке устареет. А как в этом случае поможет адресная справка, которую вам принесли одновременно с заполненным личным листком? Она ведь также устареет... Тем более что в Трудовом кодексе нет требований по предоставлению данного документа. Получается, что из-за этого «всякого случая» человек должен тратить свое время на получение справки. И хоть ее сегодня можно быстро получить онлайн и через Telegram, это все же временные затраты… В прошлом году мы добились, чтобы государственные органы перестали требовать разные справки, если эту информацию они могут получить в базе данных. В их числе и адресная справка. Для банков и других третьих лиц есть сервис на портале eGov, который им также дает возможность при согласии клиента получить сведения о прописке гражданина. Зачем тогда эта бюрократия?.. Сегодня поручил коллегам из министерств и госкорпорации «Правительство для граждан» проанализировать необходимость существования адресной справки и вопрос ее исключения из реестра госуслуг». К коллеге из МОАП присоединились и в МВД. В конце октября это ведомство отрапортовало, что выдачу данных о регистрации граждан переведут в «электронный формат». «МВД интегрировало свои базы данных с другими государственными органами, что упростило механизм оказания государственных услуг населению. В частности, полностью отменяется выдача адресных справок, так как эти данные есть уже в базах всех госорганов. В целях исключения бумажной волокиты и сокращения времени получения государственных услуг адресная справка теперь запрашиваться не будет… При этом сами граждане сведения об адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале «электронного правительства». Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное приложение «электронного правительства» сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу. Отмена выдачи адресных справок сократит излишний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в ЦОНы за справками. Кроме того, МВД упрощен и оптимизирован ряд других государственных услуг, связанных с регистрацией граждан». В общем, полиция целиком «за» цифровизацию. Но как теперь третьим лицам проверять регистрацию, если все-таки понадобится? Вот что об этом рассказал сам Жумагалиев: «Все, кому нужна от гражданина адресная справка, вы сможете ее получить. Но теперь самостоятельно, не отправляя людей в ЦОН. Мы планируем запустить пилотный проект, который предполагает исключение адресной справки из доступных услуг для физических лиц. Сотрудник кадровой службы или еще кто-то, кому нужна адресная справка на гражданина, может зайти на egov и загрузить ее, получив по SMS согласие от гражданина». В итоге в начале октября председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева заявила об отмене адресных справок уже с 1 ноября этого года. «Самая популярная услуга, которую каждый из нас получал в ЦОНе, это адресная справка. И с 1 ноября мы эту адресную справку убираем. Ее просто не будет. 10 миллионов раз к нам приходили родные и близкие, чтобы получить эту справку. Теперь все системы интегрированы, теперь нет необходимости получать эту справку. Адресная справка - это только начало. Таких справок на очереди уже сейчас 28», - сообщила Балташева. «Сами граждане сведения об адресе регистрации могут проверять у себя в личном кабинете на портале «электронного правительства». Собственники жилья также могут проверить через портал или мобильное приложение «электронного правительства» сведения о лицах, зарегистрированных у них по адресу. Отмена выдачи адресных справок сократит излишний бумажный документооборот и необходимость гражданам обращаться в ЦОНы за справками», - резюмировали в ее ведомстве. Отвечая на вопросы граждан по отмене адресных справок, управляющий директор «Правительства для граждан» Мурат Жуманбай в своем аккаунте в Facebook написал примерно то же самое: «Отменяется адресная справка, но требование по регистрации по месту жительства остается. Проверить место своей прописки казахстанцы смогут в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz. Госорганы и госорганизации могут получить необходимые сведения в автоматическом режиме из базы данных МВД. Другие организации, в том числе частные компании, не имеющие доступа к базе данных МВД, смогут воспользоваться новым сервисом по получению сведений о месте регистрации гражданина. Заинтересованная сторона направит электронный запрос на получение необходимой информации, гражданину остается дать смс-согласие на одноразовое получение сведений на него. Сейчас данный сервис разрабатывают МВД совместно с АО НИТ… Отмена адресной справки - это не лишение права. Это устранение обязанности предоставлять документ, который до этого нужно еще получить. Большинство делали это через ЦОНы. Другими словами, убираем обязанность - жизнь становится легче». Но как же быть гражданам, которые при пересечении казахстанско-российской государственной границы «в дополнение к удостоверению личности или паспорту» теперь обязаны будут прилагать сведения о регистрации? Показывать им со смартфона свой «личный кабинет» на eGov? А у кого нет смартфонов? Или предлагать пограничнику сопредельной страны отправлять «электронный запрос на получение необходимой информации», смотря через окошко своей будки на нашего гражданина, которому нужно будет «дать смс-согласие на одноразовое получение сведений на него»? Или Пограничная служба России будет подключена к базе данных МВД РК?! В любом случае, сам факт усложнения перехода границы двух стран для наших граждан - это идет вразрез с громогласно заявленной политикой интеграции в ЕАЭС. Ранее пограничный контроль между нашими странами осуществлялся на основании «Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан» от 30 ноября 2000 года. В этом соглашении говорится, что граждане государств, его подписавших, «независимо от места проживания, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории государств Сторон без виз по одному из действительных документов, указанных в приложениях ¹¹1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Соглашению». В этом списке: 1. Паспорт гражданина Республики Казахстан; 2. Служебный паспорт; 3. Дипломатический паспорт; 4. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее); 5. Свидетельство на возвращение в Республику Казахстан. По любому из этих документов гражданин Казахстана имел право въезжать в Россию. Это 2000-й год. В 2016 году, уже после подписания соглашений по ЕАЭС, было сообщено, что «Евразийская экономическая комиссия инициировала разработку международного соглашения, предусматривающего пересечение гражданами стран ЕАЭС границ стран – участниц, в том числе по внутренним документам». У нас - это удостоверение личности гражданина РК. В прошлом году в Петропавловске Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев 9 ноября в ходе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске подписали Протокол о внесении изменений в порядок пересечения казахстано-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК и РФ от 2 октября 2006 года. Это сопровождалось словами Назарбаева: «Необходимо создать все условия для максимально комфортного прохождения туристами пограничного контроля на наших границах. Инфраструктура пунктов пропуска и их техническое оснащение на казахстанско-российской границе не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительствам наших стран важно сообща решить эти вопросы...» То есть, казалось бы, речь идет об облегчении перехода. Но посмотрим сам договор. В Приложении ¹3 к нему указывается перечень документов, действительных для пересечения границы, а в нем: «1. Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан и заверенная органами юстиции либо акимами сельских приграничных округов выписка из книги регистрации граждан (книги учета жильцов), удостоверяющая его проживание в населенном пункте приграничной территории»; 2. Паспорт гражданина Республики Казахстан и заверенная органами юстиции либо акимами сельских приграничных округов выписка из книги регистрации граждан (книги учета жильцов), удостоверяющая его проживание в населенном пункте приграничной территории». Что же получается: итогом десятилетий (с 2000 года!) работы наших дипломатов и лидеров процедура пропуска граждан РК через границу лишь усложнилась - несмотря на все интеграционные объединения и заявления о необходимости ее упрощения. Но это - пол-беды. Возможно, вина тут целиком на соседях, чьему давлению наши чиновники просто поддались. Но вторая половина проблемы-то полностью доморощенная! Утверждая ратификацию соглашения 2006 года о переходе границы с РФ одновременно с отменой адресных справок, наши власти фактически оказывают медвежью услугу собственному населению. После первого ноября казахстанцы будут просто застревать на российских КПП, поскольку не смогут выполнять требования пограничников - предоставлять «сведения о регистрации». Те, у кого удостоверения старого образца - крупные, не из пластика, с цветным фото - еще могут выкрутиться: там какое-то время существовала графа «Юридический адрес», который подтверждает регистрацию гражданина. Но на современных удостоверениях и в загранпаспортах такой информации просто нет, а иной документ о регистрации физическому лицу будет просто недоступен… Ну, и вишенкой на торте - визит председателя верхней палаты казахстанского парламента в Москву на этой неделе, одной из тем которого стал - вы будете смеяться - вопрос упрощения процедур перехода границы РК и РФ для граждан. «Надо максимально упростить процедуры перехода границы в интересах людей, особенно проживающих в приграничных зонах», - сказала Дарига Назарбаева на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко… Хочется, конечно, сказать: «А зачем мы только что их усложнили?». Хочется спросить: «А зачем, усложнив переход границы необходимостью предоставления адресной справки, мы одновременно ее отменяем?». И не сказать, чтобы никто совсем не подумал о том, как это может взаимодействовать с иностранными державами. В начале октября Аскар Жумагалиев заявил: «У госорганов есть месяц, чтобы еще раз предупредить все свои подразделения о том, что с 1 ноября адресной справки не будет. В ближайшее время МИД, к примеру, также напишет соответствующие письма в иностранные посольства, и там ее также перестанут требовать. Я думаю, адресная справка войдет в историю не только как самая популярная (электронная услуга), но и станет примером для отмены других справок». Но напишет ли наш МИД еще и российской пограничной службе? Согласится ли она с этим, если у нас в договоре, только что ратифицированном президентом, черным по белому говорится, что граждане обязаны «прилагать сведения о регистрации»? Послушают ли российские пограничники Асемгуль Балташеву, предлагающую всем, «кому потребуются адресные сведения гражданина, получить их самостоятельно через новый сервис, разработанный АО "НИТ" совместно с МВД РК, который будет запущен к 1 ноября»? А если этой проблемы нет и мы ничего не понимаем и все это просто придумали, то не стоит ли нашим властям сделать специальное разъяснение для жителей приграничных с Россией регионов, чтобы успокоить их и снять опасения? Со своей стороны «ДН» готова предоставить свои страницы для любого заявления по этому поводу от правительства или иного ведомства РК и просит считать данный материал официальным запросом к ответственным за эти вопросы органам.