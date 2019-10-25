Алматинская область отмечает 125-летний юбилей Жансугурова

Жетысу помнит Ильяса ОКТЯБРЬ месяц в Алматинской области отмечен широким празднованием юбилея классика казахской литературы Ильяса Жансугурова, уроженца Жетысу. 13 октября ему открыли памятник на малой родине поэта - поселке, ныне носящем его имя. Во времена его детства он назывался просто «аул №4». Спустя три дня в Талдыкоргане презентовали 20-томный сборник сочинений Жансугурова - поэта, драматурга, прозаика, фельетониста, сатирика, журналиста и переводчика. Жетысу отмечает 125-летний юбилей своего великого сына с особым размахом. Вообще жизнь Ильяса Жансугурова - это настоящая трагедия степного модерна. Он был искренним сторонником идеи коммунистического общества, которая обернулась национальной трагедией для казахского народа. В этом плане символично вдвойне, что его собственная горькая участь стала отчасти одним из символов этой трагедии, ведь и он сложил голову на плахе Кровавого сталинского Молоха. Трагедия человека, всеми силами верившего в преобразование степи, стала отражением трагедии всей степи; обезлюдевшей - после Голодомора, онемевшей - после выкашивания национальной интеллигенции, почерневшей - в сетях колючей проволоки Карлага. Еще один парадокс - вершина творчества Жансугурова - поэма «Кулагер» - это не прославление «новых времен» степной модернизации, как у того же Сейфуллина, это отражение жизни казахов в «классическом» степном укладе, пускай и в форме трагедии. Родился будущий литератор, как уже говорилось, в ауле № 4 Аксуйской волости Копальского уезда Семиреченской области, а произошло это 1 мая 1894 года. Первые 26 лет жизни Жансугурова прошли на малой родине - не получив начального образования, он, как пишут биографы, «жил и рос в ауле, пас скот и занимался земледелием». Впрочем, он никогда не стал бы классиком литературы, если бы в это время не занимался самостоятельно и упорно самообразованием. Его мать рано ушла из этого мира, и отец - Жансугур Берсугуров - воспитывал его сам. Будучи местным кузнецом, мастеровым, смог привить сыну любовь к устному народному творчеству. Отец учил мальчика работе руками, трудолюбию, грамоте, а также домбре и пению. Вместе с родителем Ильяс часто посещал словесные турниры - айтысы, которые полюбил всей душой, запоминая строчки импровизации степных сказителей. «Я с детства приникал к словесным родникам, Стараясь видеть дно, где самоцветов грани. Вникал я в тайны слов и отдал дань строкам. Внимая старины легендам и преданьям», - писал сам Жансугуров много позднее. Уже в 16 лет, в 1910 году, молодой человек поступает в Карагашскую казахскую неполную среднюю школу, где с перерывами он проучился до 1917 года. После нее он также обучался в школе «Мамания». «Жансугуров начал писать с 1912 г. Свои первые стихи он не писал, а импровизировал под звуки домбры, с которой не расставался. В 1912 году он вынужденно (по традиции оставлять вдову в своем роду) женился на Жамиле, вдове своего дяди. Детей у них не было. Первые рукописи молодого Жансугурова датированы 1915 и 1920 годами. В этих ранних стихах Ильяса в полной мере сказались истоки его творчества: фольклор, песенное богатство родного народа и поэзия Абая. Первые стихотворения «Сарыарка» («Сарыарка»), «Тiлек» («Пожелание») были напечатаны в журнале «Сарыарка» в 1917. Летом 1920 года Жансугуров по совету своего друга и наставника Биляла Сулеева едет в Ташкент, чтобы восполнить пробелы своего образования. Там он поступает на курсы по подготовке учителей и успешно их оканчивает. Одновременно он работает корректором в казахской газете «Ак жол», создает стихи и печатает их в молодежной газете, редактируемой Гани Муратбаевым. В 1921 году Жансугуров возвращается в свой уезд и учительствует в Белтоганской аульной школе. В 1922 году он женится на Аманше Берентаевой», - рассказывает об этом периоде его жизни сайт, посвященный казахскому литератору. В 1922-24 годы Жансугуров активно участвует в общественной жизни, являясь искренним последователем коммунистической идеологии. Активное заигрывание большевиков с «национальными кадрами» позволили Ильясу осенью 1922 года стать журналистом газеты «Тiлшi» («Корреспондент»), а спустя несколько месяцев - в феврале 1923 года - директором Казахского института народного образования. Параллельно с общественной и политической работой Жансугуров продолжает писать стихи: «За этот период он написал около семидесяти стихотворений. Молодой поэт сумел преодолеть известную ограниченность мировоззрения, идейно вырос, расширил и углубил тематику творчества, овладел литературным мастерством». Еще через год, в 1924 году, Жансугуров едет в Москву и учится в институте журналистики. «В этот период он был уже известным поэтом, но, несмотря на это,ее все силы Ильяс отдавал учебе, чтению и работе над собой. Казахский поэт встречается с В. Маяковским, Д. Бедным, Э. Багрицким, М. Светловым, В. Луговским и другими русскими поэтами. Институт журналистики он окончил в 1928 году», - рассказывает сайт jansugurov.kz. «Стихи, написанные им в годы московской учебы, свидетельствовали о дальнейшем совершенствовании мастерства, радовали поэтической зрелостью, широтой тематики, глубиной изображения действительности». Будучи искренним последователем господствующей в СССР идеологии, Жансугуров приветствовал промышленные «гудки в степи», «растущие заводы и фабрики», появление казахского пролетариата. Жансугуров воспевает модернизацию в стихах. Но по возвращении домой Ильяс сталкивается с личным горем: поэта больно ранит смерть второй жены Аманши, беременной их ребенком. Утешение приходит лишь с новым браком - на Фатиме Торебаевой, которую он встречает в новой столице Казахской ССР - Кызылорде. Там же Жансугуров активно работает в редакции газеты «Енбекшi казак» (ныне «Егемен Казакстан») и издает первый сборник своих произведений. Он пишет новые произведения - поэмы, пьесы. Кипит и личная жизнь - он расстается с Фатимой Торебаевой, переезжает в Алма-Ату, а затем женится на Фатиме Габитовой. Творческая и общественная работа приносит богатые плоды - Жансугуров становится первым председателем Союза писателей Казахской ССР, входит в ЦИК КазССР, работает редактором «КазПолитИздата». «Через все творчество Жансугурова лейтмотивом проходит тема служения искусству. В стихотворении «Певец» поэт тонко и точно передает значение песни в духовной культуре народа, ее самобытность и эмоциональную наполненность. По мотивам народных песен и легенд Жансугуров создает поэмы «Кюй» и «Кюйши». В них поэт раскрыл неограниченные возможности, заложенные в языке, поэзии и музыке казахского народа. Одной из граней таланта поэта является юмор, переходящий в сатиру большого таланта. Лучшими в этом жанре являются «Слово Камысбаеву», «Услуга за услугу», «За пиво-медок» и другие. Они были изданы отдельным сборником под названием «Кук». Много сил, таланта и вдохновенного труда отдал Жансугуров переводческому делу. Им переведены произведения А.Пушкина, М.Лермонтова, Н.Некрасова, В. Маяковского, М.Горького, Г.Гейне, В.Гюго, Г.Тукая, А.Лахути. К 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина поэт перевел «Евгения Онегина», что явилось небывалым событием в казахской переводной литературе. Возглавляя Союз писателей Казахстана, Жансугуров много сил и энергии отдавал воспитанию молодых писателей. Его фельетоны и сатирические рассказы «Соз Камысбаевка!» («Слово Камысбаеву!»), «Iзет» («Честь»), «Шалгыбай» («Шалгыбай») и другие были напечатаны в сборнике «Iзет». Жансугуров участвовал в составлении учебников для школ и первого казахского календаря; занимался литературной критикой, подготовкой к печати произведений казахского фольклора» - так описывает некоторые аспекты творчества Жансугурова посвященный ему сайт. Вершина творчества литератора - поэма «Кулагер» видит свет в 1937 году. Черном году начала массовых политических репрессий. «Привлекательные образы героев, тонкий лиризм, превосходные образцы 11-сложного казахского стиха позволяют назвать «Кулагер» жемчужиной казахской поэзии» - так описывают этот труд, вошедший в золотой фонд классики казахской литературы, современники. Но вначале поэма едва ли не считалась утраченной - записи ее были изъяты и долгое время были скрыты. Отдельные копии поэмы хранили в укромных местах с риском для жизни родственники и знакомые Жансугурова. Причина проста - в августе 1937 года Ильяс был арестован. В заключении он будет вплоть до конца февраля 1938 года, когда по приговору «тройки» не будет расстрелян. Там, в тюрьме, его взгляды сильно изменились. Глубину этих изменений иллюстрируют его слова в адрес родившегося уже после ареста сына Булата: «Будет лучше, если он станет сапожником. Пусть учится шить обувь — это лучше, нежели он станет поэтом и будет невинно осужден». Реабилитировали Ильяса посмертно лишь в 1958 году, в хрущевскую оттепель. Место захоронения Жансугурова неизвестно, однако в прошлом году в селе Жаналык Алматинской области, где в то страшное время существовали полигоны для захоронений расстрелянных, нашли новые останки вместе с очками, очень похожими на принадлежавшие Ильясу. Шанс на то, что это и есть тело литератора, достаточно велик, но пока ничего неизвестно о результатах каких-либо научных экспертиз, которые могли бы поставить точку в этом вопросе. По этой причине 5-метровый памятник из белого гранита и был поставлен не на могиле, а в центре поселка Жансугуров. Открывая его, аким Алматинской области Амандык Баталов сказал: «Имя этого уникального поэта, драматурга, переводчика, видного общественного деятеля и журналиста золотыми буквами вписано в историю. Сегодня в свете программы «Рухани жангыру» по всей стране ведется масштабная работа по изучению и возрождению интереса к личностному и творческому пути одного из самых ярких литературных деятелей. Отрадно, что недавно стихи поэта впервые зазвучали на языке Шекспира. При поддержке фонда Ильяса Жансугурова в честь юбилейной даты в этом году в свет вышла знаменитая поэма «Кулагер», переведенная популярным английским поэтом Белиндой Кук, известной своими переводами произведений классиков русской литературы, - Пастернака, Мандельштама, Цветаевой». Амандык Габбасович подчеркнул, что установка памятника поэту на родной земле - это дань уважения его таланту, стремление сохранить его имя для будущих поколений. «Наш великий земляк внес значительный вклад во все жанры казахской литературы. Был первым председателем Союза писателей Казахстана. Его творчество бесценно, мы должны его бережно сохранить и передать потомкам. В этой связи программа елбасы «Рухани жангыру» играет важную роль. В ее реализации активное участие принимают меценаты региона, и сегодняшнее мероприятие - наглядный результат. Благодарю всех тех, кто внес свой вклад в это большое и нужное дело. Слова особой благодарности выражаю автору памятника, известному скульптору, члену Союза скульпторов Казахстана, отличнику культуры Казбеку Дулатову. Еще раз поздравляю всех с праздником, желаю крепкого здоровья и благополучия. И пусть имя поэта, его звучные строки продолжают гордо звучать в веках», - сказал Амандык Баталов. Кроме памятника область отмечает юбилей своего великого сына и другими общественными мероприятиями. Новую книгу о жизни Жансугурова презентовали Муратбек Имангазинов и Камила Кокымова, а бессмертного «Кулагера» поставили на импровизированном театрализованном представлении. В честь произведения и покойного поэта провели кокпар, байгу и другие спортивные мероприятия. В Талдыкоргане представили 20-томник Жансугурова. Торжественная часть мероприятия прошла в драматическом театре имени Бикен Римовой, куда были приглашены известные казахстанские поэты, родственники Жансугурова и те, кто был с ним знаком. Среди них председатель правления Союза писателей Казахстана Есдаулет Улыкбек, заместитель председателя правления Союза писателей, доктор филологических наук Жакып Бауыржан, научный сотрудник Института литературы и искусств имени Ауэзова, доктор филологических наук Акыш Нурдаулет, писатель, главный редактор республиканской газеты "Казак эдебиетi", лауреат премии литературы Тюркского мира Куат Даурен, профессор, ильясовед ЖГУ имени Жансугурова Муратбек Имангазинов и другие. «24 сентября Жетысуским государственным университетом имени И. Жансугурова была проведена республиканская научно-практическая конференция «Жансугiров тагылымы». В Талдыкоргане прошел республиканский конкурс акынов, посвященный юбилейной дате, также в июле в рамках празднования был организован республиканский пленэр среди профессиональных художников «Жетiсу суретi», в котором приняли участие 16 профессиональных художников. «На этом юбилейные мероприятия не заканчиваются. Уже завтра в драматическом театре имени Б.Римовой будет проведена расширенная республиканская научно-практическая конференция «Оз елi оз ерлерiн ескермесе, ел тегi алсын кайдан кеменгердi», в которой примут участие видные ученые, писатели, филологи и ильясоведы. В рамках конференции будут презентованы 20-томное собрание сочинений И.Жансугурова, сборник «Уш арыс», вышедший при поддержке международной организации тюркской культуры «ТЮРКСОЙ», и книга журналиста областной газеты «Жетысу» Кажета Андаса «Казак журналистикасынын жампозы». Также состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса поэтов «Жазба акындар». Празднование продолжится на ипподроме «Талдыкорган», где в честь 125-летия поэта будут организованы национальные конные игры» - так в акимате области рассказывают об остальных мероприятиях юбилея Жансугурова.