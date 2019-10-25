объявление

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В Казахстане одобрили введение наказания родителей за «вовлечение» детей в акции протеста
Подравшимся с китайцами казахстанцам вменяют применение оружия
Заявившие о побеге из Китая два этнических казаха водворены в СИЗО
Кабмин Казахстана утвердил соглашение с властями США по защите секретной информации
«Репортеры без границ» призвали освободить Батырбекова и прекратить преследовать СМИ в РК
Президент Казахстана будет согласовывать назначение министров с Назарбаевым
NCOC отказался от освоения месторождения Каламкас-море, кроме того, Shell уходит с Хазара
Крупные непогашенные долги по налогам нашли у Божко и ряда других мажилисменов
Внук экс-президента Казахстана Назарбаева получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне
Аудиторы не подтверждают правдивость отчетности по 10% активов банковской системы РК – S&P
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№: 37(1348)
25.10.2019 11:54
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МИР и ПОЛИТИКА
WEEKEND
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Собственник и издатель
ТОО "Газета "Деловая Неделя"
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Талгат Оспанов
Главный редактор
Махамбет Ауезов
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