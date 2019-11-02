Черновик Истории

и его доступность «Нация, которая ведет беседу сама с собой, ­ вот что такое хорошая газета». Артур Миллер, американский писатель НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Алматы и сделал несколько громких заявлений. Он осудил давно случившийся снос исторических зданий, ликвидацию трамвая, запретил строительство на Кокжайляу окончательно, а также поругал чиновников (и даже влепил один выговор) за брошенные саженцы. Пролитый на души алматинцев сироп дал обильные всходы в социальных сетях, породив ощущение, что правильные в целом слова главы государства направлены именно на это - завоевание очков в глазах активной аудитории. Аудитории, которая довольно критично восприняла неуклюжие попытки чиновников объяснить, кто же в системе государственной власти главный - президент или пожизненный председатель Совета Безопасности. Ну а раз тут такое дело, то нам, как алматинцам и журналистам, захотелось бы внести свои «пять копеек» в список того, на чем второй президент может еще укрепить свой авторитет в глазах граждан. Но вначале отметим, что было бы, наверное, неправильным считать высказанную критику просто отражением внутренней политической борьбы, в которой президент мог поддержать одну сторону - против другой, обильной «отметившейся» в архитектурном облике Алматы. Сейчас довольно много говорится о том, что двое «ключевых» персонажей делят между собой влияние на фракцию известно какой партии в мажилисе и вроде как благодаря заявлениям Токаева одна из сторон теперь получила моральную поддержку. Думаем, что вряд ли дела могут обстоять именно так. Особенно в связи с тем, что все в этом мажилисе - это утиная хромота и бороться за нее сейчас, когда все только и ожидают, когда объявят самороспуск, занятие бессмысленное. Теперь про главное. То, что касается изменений во внешнем облике Алматы. Он менялся довольно долго, хотя, надо сказать, именно предпоследний аким Бауыржан Байбек внес в это полотно абстрактного жанра (задумывавшееся создателями как соцреализм и немного ампир) несколько ярких мазков. Были ли они удачными - большой вопрос. Особенно в том смысле, который касается удобства жителей, так и не понявших, зачем велосипедистам столько места на и так узких дорогах мегаполиса, где его не хватает для парковок, автомобилей и общественного транспорта? Да, и странно это было - делать велодорожки вдоль пробок, из-за чего желающие вести здоровый образ жизни приобретали «легкие курильщика» в сжатые сроки. Про односторонние улицы тоже сказано много - закрывшиеся магазинчики, кафе и ресторанчики расскажут об этом лучше слов. Кому-то нравятся пешеходные преобразования по Панфилова и плиточная революция в мощении тротуаров центра города, но это уже дело вкуса. Но к прошлому акиму у нас, журналистов, есть вполне определенная претензия: в огне «европеизации» алматинских улиц исчезли газетные киоски. Большая часть из нескольких сотен мест продажи печатной прессы так и не вернулась после реконструкций. Видимо, не вписывалась в эстетические чувства акима, хотя в той же Европе, которую он хотел скопировать у подножия Алатау, киоски, развалы и другие способы продажи газет и журналов можно встретить на каждом шагу. Почему-то они не «уродуют» облик Парижа, Лондона или Берлина. Мы и наши коллеги поднимали эту проблему не раз. В профильном министерстве нам даже пообещали создать некие газетно-сигаретные киоски, повесив решение этого вопроса на плечи табачников. Но то ли они - плечи - оказались слишком крутыми и покатыми для такой ноши, то ли никто всерьез и не думал над тем, что лишение населения доступа к печатной прессе - это так уж плохо. Порой нам кажется, что вот это - увод населения в Интернет, ориентация на «цифровизацию» СМИ - была такая политика, которая в какой-то момент возобладала в небесных сферах. В ее рамках газетные киоски действительно были анахронизмом, а модные Telegram-каналы - новым «откровением». Сейчас, когда «раскрученность» каналов уже разоблачена, а сама идея потребления информации только через сеть подорвана постоянными блокировками соцсетей, мы видим, что многие наши печатные коллеги просто не пережили «опалу». Нет, есть и такие читатели, кто за свежим номером готов приходить пешком прямо в редакцию, но в основном мы видим лишь следы снижения интереса к чтению. Дети последнего поколения «самой читающей нации в мире» пишут в том же Интернете с такими ошибками и, простите, такую дичь, что порой не хватает никаких нервов, чтобы спокойно листать ленту соцсети. Корректоры верят, что в аду есть специальный чан, куда попадают люди, пишущие такие перлы, как «удоли», «извенись», «темболие», «по казахский», «вообщем», «ложат» и прочие. Так вот в последние годы в этом секторе ада явно идут работы по расширению котлов. Грамотность населения все время падает. Вопрос уже даже не в отсутствии критического сознания, а в том, что люди утратили возможность грамотно излагать свои мысли. Казалось бы, можно было бы читать и в Интернете, но проблема в том, что во Всемирной сети сейчас уже это довольно сложно делать. Всем известна проблема прокрастинации - болезненная привычка откладывать дела, чтение, работу и все остальные дела - которая выросла из «интернет-серфинга». Самые популярные способы потребления информации в Сети - это видеоролики, короткие сообщения, картинки с подписями, которые не предполагают ни анализа, ни вдумчивости, ни всестороннего подхода к исследованию. И мы еще не говорим про фейки, фейковые новости и прочие «прелести» «непрофессиональной журналистики», обрушивающейся на разум пользователей. Чтобы отличать правду и ложь в Интернете, человек должен фактически обучаться фактчекингу, проверке правдивости, иначе рискует жить в плену чужой лжи, пропаганды, стереотипов и безответственности. Чтение, любовь к нему, а также следующее на этой почве развитие мозга и интеллекта развиваются благодаря печатным, а не «электронным» носителям. Книги, газеты, журналы - все это основа для грамотности нации. Но если книги еще можно довольно успешно приобретать в считанных магазинах, направляясь туда специально для этих покупок раз или два в месяц, то газеты лишены такой «длительности жизни». Не купленные в несколько дней, они теряют актуальность. И если человеку негде купить их по дороге на работу, домой, на прогулке, то он, скорее всего, не купит их вообще. Ситуацию не меняет даже подписка - слишком медленна и неповоротлива система доставки, которая также доставляет газету с таким опозданием, что читать ее можно разве что лишь для общего развития, но для получения информации. Как справедливо в свое время сказал один из отцов-основателей США Томас Джефферсон: «Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без газет или газеты без правительства, - я бы, не раздумывая, выбрал второе». Как давно мы видели прогуливающихся по городу с газетой под мышкой или сидящих в парке горожан, читающих прессу? Пора-зительно давно. Зато все сегодня не только стоят, сидят, но и ходят, уткнувшись в смартфоны. Есть даже люди, умудряющиеся водить автомобили, кося одним глазом в экран телефона. И такое население - оно тоже лицо города, такое же, как и безвкусные улья бизнес-центров из бетона и стекла вместо исторических зданий. Более того, оно еще и разум с душой нашего города. Снижение когнитивных способностей, отсутствие критического подхода, привычки к анализу - это еще одна причина плачевного состояния науки, образования, культуры, искусства и просто развития общества. Так может господин Токаев своим волевым решением взять и направить деньги, выделяемые на «государственный информационный заказ» в Интернете, на воссоздание сети киосков в Алматы и других крупных городах страны? В отличие от прямой и малоэффективной оплаты пропаганды, которая отрицательно влияет на конкуренцию и качество СМИ, поддержка мест продажи только подстегнет борьбу за качество контента, судьей чему будет не чиновник, а рынок. Если тяжело с киосками, то можно разрешить размещать в центре города вендинговые автоматы по продаже газет и журналов, они не требуют ни отопления, ни лишних затрат на зарплату продавцам, а работать будут круглосуточно и в любую погоду. Ставят же сейчас повсеместно киоски для полиции, из подполья начали выходить цветочники, значит «эстетической» аллергии на них уже нет. Один из американских издателей, Филип Грэм, как-то совершенно справедливо сказал: «Газеты - первый черновик истории». Если в ближайшее время президент сможет добиться своего, то, как и в случае с прекращением частых блокировок Интернета, он сможет получить не сиюминутную дешевую популярность, а реальное признание и уважение от граждан. Ну, и хотя бы одним этим уже войти в Историю…