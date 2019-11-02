Электоральная Пауза

Затягивается ДН Ожидающиеся по многим признакам выборы в нижнюю палату казахстанского парламента - мажилис - все никак не объявляют. Затянувшаяся пауза в процессе обновления внешнего фасада здания государственного аппарата нашей страны может быть связана с целым рядом объективных и субъективных причин, лежащих в плоскости не только внутренней политики, но и экономики страны, плотно сплетенной с градусом социального напряжения. И хотя признаки того, что мажилис пребывает в состоянии «хромой утки», лишь множатся, реальных подвижек к тому, что, вероятно, будет лишь косметическим ремонтом нижней палаты парламента, пока не видно. Сценаристы привычно ищут тот «идеальный момент», когда «звезды», соцопросы и данные экономики будут наиболее благоприятны. Проблема лишь в том, что, возможно, пространство для маневра во времени у них достаточно ограничено и сложившийся «цейтнот» опасен не только спешкой, но и промедлением... Недавние публикации налоговой задолженности мажилисменов и мажилисвумен, едва ли не посписочно включающая в себя весь состав нижней палаты, вновь возродили разговоры о том, что этот состав свое уже отработал. В последнее время Казахстан уже поменял правительство, даже святая святых - фигура первого президента - несмотря на все заверения в обратном, ушла по рокировке на заранее заготовленные позиции в Совете Безопасности. Также обновились немного местные власти, и только в парламенте царит неуместная (на фоне привычки наших партийных избранников не досиживать конституционные сроки) стабильность. Сказать, что в его работе есть какие-то заметные провалы, нельзя, все же работа в режиме нотариальной конторы не предполагает особой ответственности и стрессов, но социально-политическая обстановка в обществе, как показали события весны-лета, изменилась тектонически. Расширение вовлеченности в политические процессы молодежи, продолжение естественных демографических процессов, растущее разочарование в евразийской интеграции и обоснованная синофобия дали старт серьезному усилению правой, отчасти национально ориентированной риторики. На этом фоне зримо снижается этническая и возрастная «фокусная группа» формально левой ориентации. Таким образом, обновление представительной ветви власти вполне логично, ведь даже без прямого голосования она, по традиции, должна играть роль некоего отражения социально-этнической (политической - в куда меньшей степени) карты страны. Но тут мы и наталкиваемся на первый подводный камень на пути русла парламентского «ремонта». И имя ему - «Нур Отан».Партия двух президентов определенно переживает не лучшие времена, что заметно в цифрах открытых, но малоизвестных рейтингов соцопросов. И рокировка во власти методом вывода в дамки никак положительно на этих предпочтениях населения не сказалась, если не сказать наоборот. Скандальные президентские выборы отразили заметное сужение маневра по использованию адмресурса, параллельно истратив «заделы» теневых кардиналов (хотя точнее будет сказать, конечно, «координаторов») в сфере политических спарринг-партнеров. Несмотря на очевидно сделанные выводы по поводу независимых наблюдателей, сыгравших первый (и, видимо, последний в ближайшие годы) раз роль джокера в президентских выборах, на парламентском голосовании принципиальным моментом будет не расклад, а банальная явка. Отдавленные на площадях после выборов ноги избирателей могут просто остаться в тапочках, зримо девальвируя саму идею легитимности электорально-косметических процедур в нижней палате парламента. Возможно, именно этим и продиктовано возникновение квази-парламентских структур - НСОД, однако продолжительное его функционирование в условиях нашей бюрократической реальности обычно приводит к полному нивелированию эффекта, а также необходимости возврата к институтам формальной демократии. Кстати, о девальвации, возможно, она - как базовая величина уровня жизни - является основным триггером, который сокращает временные сроки на ремонт мажилиса. Достаточно большое количество экспертов ожидало девальвацию еще этим летом, но курс, вероятно, удержали по политическим причинам - проведение на таком фоне президентских выборов закончилось бы просто явным бунтом. Однако продолжающееся удержание курса - это прожигание резервов, которые не только не бесконечны, но и частично арестованы «благодаря» делу Стати, которое Казахстан, судя по всему, в итоге проиграет. Уже сейчас и сам президент бьет тревогу по поводу роста цен и того значения, которое он имеет для социально-политической обстановки. «Начиная с последнего времени, по состоянию на 22 октября рост цен на социально-значимые продукты питания составил по Казахстану 8,8%, а в Алматы он достиг 10%. Надо признать, что сам факт повышения цен на продукты питания является показателем уязвимости нашей экономики. Ссылки, например, на ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно неуместны», - заявил Токаев на этой неделе. Также вполне понятно, почему и на недавнем заседании по экономическим вопросам Касым-Жомарт Токаев просил Нацбанк и правительство «постепенно снижать трансферты из Нацфонда», куда нужно обращаться только в случае «крайней необходимости», а также призвал регулятора «улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику», чтобы «повысить доверие» и «снизить необоснованные девальвационные ожидания». Нехватка ресурсов - это довод за скорейшие выборы. Тем более что с каждым днем она становится все более очевидной. Свежий пример: довольно громкое предложение президента Токаева дать возможность казахстанцам пользоваться своими пенсионными сбережениями до наступления пенсионного возраста для важных трат, вроде покупки недвижимости или образования, судя по подсчетам Минтруда, может быть актуальным лишь для… не более 11 тысяч казахстанцев, то есть всего около 0,1% от числа вкладчиков ЕНПФ! Если это не пшик, то что-то очень близкое. Первоначально даже скептики предполагали, что число «счастливчиков» составит 2,5%. Кроме этого конец ноября и начало декабря должны пройти под знаком обнародования результатов Asset Quality Review, оценки качества активов 14 крупнейших оставшихся банков, чьи активы составляют 87% активов банковской системы. О том, каковы могут быть результаты этой процедуры, можно много спорить, но довольно очевидно, что результаты ее не будут слишком обнадеживающими. Если сравнивать финансы с кровеносной системой экономики, то наша имеет постоянное пониженное артериальное давление, отчего частенько не падает в обморок только из-за периодических «переливаний крови» от государства. А оно, как уже говорилось выше, тоже уже не в лучшей донорской форме. И тут возникает вопрос о том, будет ли диагноз банковской системе приближать или, наоборот, отдалять выборы? И хотя определенного ответа у нас нет, ввиду того, что мы не знаем, каким сверстают финальный отчет в финрегуляторе, довольно точно можно сказать, что это еще один триггер в ситуации с выборами. Определенные опасения проглядывают и в словах самого Токаева, который неожиданно потребовал от дипломированных экономистов в государственном секторе начать работать активнее: «И в правительстве, и в акиматах, и в квазигосударственном секторе работает очень много людей, которые позиционируют себя крупными специалистами в экономике. Он искусно оперируют лексикой Всемирного банка, Международного валютного фонда. Но теперь пришло время показать свой профессионализм: коль скоро вы являетесь известными выдающимися экономистами, сделайте что-нибудь хорошее для нашей экономики». Выступая в Алматы, он сказал, что правительство разработало дополнительные меры для создания новых точек роста экономики, которые необходимо в срочном порядке реализовать, иначе «мы столкнемся с серьезными проблемами». От себя добавим, что одна из основных проблем в этой перспективе - это проведение парламентских выборов по сценарию на сохранение власти в руках «Нур Отана». Недавно в русскоязычном Интернете оказался доступен прошлогодний корейский фильм «Дефолт», который, возможно, слишком красочно и драматично описывает экономический кризис 1997 года, который едва ли не случайно и вопреки всем настроениям элит буквально за неделю до его наступления спрогнозировала второстепенная чиновница. Естественно, ее не послушали, а когда все начало рушиться, в коридоре правительства тут как тут возникла долговязая фигура Венсана Касселя, играющего роль представителя Международного валютного фонда, который подписывает корейцев на крайне невыгодные условия помощи. Складывается ощущение, что в МВФ уже знали, что произойдет в Корее, и были готовы пользоваться моментом. И в этом смысле недавнее заявление МВФ о размещении регионального центра (RTAC) в Алматы в следующем году вызывает просто параноидальные опасения. У нас, конечно, речи о экономическом дефолте пока нет, но риски в политической сфере на фоне сложностей в социально-политической ситуации растут буквально на глазах. И продолжающаяся пауза с объявлением парламентских выборов - это только наиболее заметная сторона того цейтнота, в котором находится Казахстан.