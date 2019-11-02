Нигмат РАМАЗАНОВ На рынке финансовых услуг Казахстана в последние годы сохраняется неоднозначная ситуация. Секторы страхования и пенсионных услуг демонстрируют устойчивую тенденцию роста основных параметров, а банковская система не может справиться с проблемой токсичных активов, несмотря на масштабную поддержку со стороны государства. Согласно информации Национального банка, совокупные активы кредитных организаций за январь-август выросли менее чем на 100 млрд. (на 0,36%), составили более 25,33 трлн. тенге. Сокращение активов отмечено у четырех банков, входящих в группу 10 наиболее крупных кредитных организаций. Более существенно в отчетном периоде изменился собственный капитал банковской системы. Объем капитала по балансу увеличился более чем на 220 млрд. (на 7,4%), составил более 3,24 трлн. тенге. В результате опережающего роста капитала отношение собственных средств к совокупным активам банковской системы повысилось в отчетном периоде с уровня порядка12,0 до 12,8%. По сравнению с прошлым годом ухудшился результат финансовой деятельности. Прибыль банковской системы по результатам восьми месяцев превысила 365 млрд. тенге против 418 млрд. тенге в январе-августе прошлого года. Основное влияние на результат финансовой деятельности кредитных организаций оказала прибыль крупных банков. Размер прибыли Народного банка превысил 215 млрд., KaspiBanka - 107 млрд., «дочки» Сбербанка - 48 млрд., Ситибанка и Жилстройсбербанка - 22 и 19 млрд. тенге соответственно. При этом Jysan Bank отчитался об убытке в размере более 161 млрд. тенге. Снижение результата финансовой деятельности было обусловлено убытками указанного банка, ухудшением качества кредитного портфеля банков и, соответственно, увеличением объема провизий, сформированных на возможные потери по ссудам. По состоянию на 1 сентября объем кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней увеличился почти на треть до уровня более 1,32 трлн., объем провизий, сформированных на возможные потери по проблемным ссудам, - более чем на четверть, составил около 2,26 трлн. тенге. Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней в ссудном портфеле банков выросла до 9,5% против порядка 7,4%, декларируемых на начало года. Таким образом, отчетный период ознаменовался скромным ростом совокупных активов, более заметным - собственного капитала банковской системы, повышением уровня капитализации. При этом, согласно отчету кредитных организаций, ухудшился результат финансовой деятельности, увеличился объем проблемных кредитов и провизий, сформированных на возможные потери по таким ссудам. Увеличение объема и доли неработающих займов может свидетельствовать о том, что начало оздоровления отечественных банков в очередной раз переносится на более поздний срок. Если, конечно, уровень проблемных кредитов не занижен, соответствует реальному качеству кредитного портфеля банков. В противном случае банкам может потребоваться дополнительная поддержка со стороны правительства или Национального банка. В отличие от банковского сектора на рынке страхования и пенсионных услуг в последние годы наблюдается тенденция устойчивого роста основных показателей. По информации регулятора, совокупный объем активов страховых организаций за январь-август увеличился на 7,9%, превысил 1,13 трлн. тенге, собственный капитал вырос на 10,7% до уровня 583 млрд. тенге. Сумма страховых резервов, сформированных для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, возросла с начала года на 10,6% до 574,5 млрд. тенге. Объем страховых премий за январь-август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 29%, составил около 339,9 млрд., из них объем премий, принятых по договорам прямого страхования, - 308,6 млрд. тенге. Рост объемов был обусловлен увеличением премий по всем классам страхования. Премии по обязательному страхованию выросли на 7,5 % до 81,5 млрд., добровольному личному страхованию - на 64,1% до 132,2 млрд. и добровольному имущественному страхованию - на 17,8% до 126,2 млрд. тенге. Общий объем страховых выплат, произведенных за восемь месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 94,1%, составил около 91,8 млрд. тенге. Выплаты по добровольному имущественному страхованию заняли 46,1% общего объема страховых выплат, по добровольному личному страхованию - 29,5%, по обязательному страхованию - 24,4%. В результате почти двукратного роста отношение выплат к страховым премиям повысилось до 27% против 18% в аналогичном периоде прошлого года. Сумма страховых премий, переданных на перестрахование, составила около 55,2 млрд. тенге, сократилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом размер премий, переданных на перестрахование нерезидентам, снизился на 8,1%, составил почти 49 млрд. тенге. На перестрахование нерезидентам было передано 88,8% от страховых премий, переданных на перестрахование. Сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов, увеличилась на 52,9% до уровня более 24,8 млрд. тенге. Доходы от страховой деятельности по сравнению с январем- августом прошлого года увеличились более чем в полтора раза, составили около 249,8 млрд. тенге, от инвестиционной деятельности - сократились на 15,7% до уровня порядка 48,4 млрд. тенге. Общая сумма доходов выросла более чем на треть, при этом расходы по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличились более чем в полтора раза. В результате чистая прибыль страхового сектора после уплаты налогов снизилась на 21,9%, составила немногим более 53 млрд. тенге. Высокие показатели роста в последние годы демонстрирует и накопительная пенсионная система. Количество счетов вкладчиков увеличилось в январе-августе более чем на 225 тысяч, превысило 10 миллионов. Наибольший прирост числа вкладчиков, более чем на 205 тысяч, отмечен по обязательным пенсионным взносам. При этом количество вкладчиков по обязательным профессиональным взносам превысило 482 тысячи, по добровольным взносам составило около 38 тысяч. Поступление пенсионных взносов за восемь месяцев возросло на 631,9 млрд. (против 547,5 млрд. в аналогичном периоде прошлого года), составило 7160,5 млрд. тенге. При этом прирост суммы «чистого» инвестиционного дохода (за минусом комиссионных вознаграждений) от инвестирования пенсионных активов и зачисленной на пенсионные счета вкладчиков составил 428,8 млрд. тенге, сложился существенно ниже показателя аналогичного периода прошлого года (584,9 млрд. тенге). Сумма «чистого» дохода по состоянию на 1 сентября составила 4120,8 млрд. тенге. Доля «чистого» дохода в сумме пенсионных накоплений повысилась до 40%. Возрастающее влияние на динамику накоплений оказывают выплаты и переводы сбережений вкладчиков в страховые организации. Пенсионные выплаты состоявшимся пенсионерам увеличились за отчетный период на 11,4% (139,5 млрд. тенге), составили 1359,6 млрд. тенге. Переводы накоплений получателей в страховые организации в соответствии с договорами пенсионного аннуитета были осуществлены в сумме 40,2 млрд. тенге. Общая сумма переводов возросла до 236,3 млрд. тенге. Прирост пенсионных накоплений вкладчиков за январь-август составил 922,2 млрд. против 1012,3 млрд. тенге в аналогичном периоде прошлого года. Пенсионные накопления увеличились за восемь месяцев на 9,8%, составили без малого 10,3 трлн. тенге. Отметим, что ситуация с доходностью пенсионных активов в последние годы изменилась в лучшую сторону. Коэффициент номинального дохода по инвестиционному портфелю в отчетном периоде и за последние 12 месяцев сложился выше накопленного уровня инфляции. Доходность активов за 8 месяцев оценивается регулятором в 4,4%, за последние 12 месяцев - в 8,3%, что соответствует доходности в реальном измерении в 2,8%. Что касается снижения дохода по сравнению с предыдущим годом, то это обусловлено, скорее всего, более низкими темпами девальвации тенге к основным мировым валютам. Что касается структуры инвестиционного портфеля фонда, то в последнее время наметилась тенденция увеличения доли активов в иностранной валюте, что положительно влияет на показатель доходности в результате курсовой переоценки активов. В то же время в настоящее время порядка 76% инвестиционного портфеля ЕНПФ занимают вложения в государственные и корпоративные облигации и акции эмитентов Казахстана, вклады в банках второго уровня, что в условиях высоких процентных ставок на внутреннем денежном рынке способствует поддержанию достаточно высокой доходности пенсионных активов. Можно прогнозировать, что ситуация на рынке финансовых услуг до конца года не претерпит заметных изменений. Основное влияние на положение дел в банковском секторе будет по-прежнему оказывать качество кредитного портфеля. По оценке рейтинговых агентств, для покрытия убытков по проблемным активам может потребоваться еще около 1 трлн. тенге. Судя по этим прогнозам, рассчитывать на рост качественных и количественных параметров банковской системы не приходится. Банковский сектор Казахстана остается слабым, сохраняется вероятность того, что ключевые макроэкономические показатели банков по отношению к ВВП продолжат движение вниз. Как было отмечено, положительная динамика роста основных показателей сохраняется на рынке страхования и пенсионных услуг. Тем не менее, динамика роста остается недостаточно высокой с учетом необходимости повышения роли финансового сектора в экономике страны. Дело в том, что данные роста приводятся в номинальном измерении, не учитывают уровень инфляции и девальвации национальной валюты. Кроме того, достаточно высокими темпами растет объем ВВП в номинальном выражении, в результате чего показатели рынка финансовых услуг в агрегированном виде показывают слабую динамику. Поэтому доля страхового сектора в экономике страны, несмотря на положительную динамику роста в течение последних лет, остается крайне низкой. Учитывая фактические темпы роста основных параметров, сложившиеся в отчетном периоде, в этом году, похоже, так же не стоит ожидать заметного роста показателей к ВВП, в том числе страховых премий на душу населения. Этот показатель в условных единицах не дотянет и до 100 долларов США, что намного меньше значения не только развитых, но и ряда развивающихся стран. Хорошей новостью последних лет стало повышение доходности пенсионных активов, которая несколько лет подряд складывается выше уровня инфляции. Скорее всего, и в целом по текущему году удастся удержать показатель доходности на этом уровне, если, конечно, не обнаружатся новые «скелеты в шкафу» с качеством инвестиционного портфеля. Вместе с тем остаются нерешенными другие проблемы накопительной пенсионной системы. В частности, связанные с поступлением пенсионных взносов, размер которых все эти годы остается в разы ниже, чем это должно бы быть в соответствии с декларируемой заработной платой и количеством работающих.