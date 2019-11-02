Многообразное однообразие

Чем больше возникает региональных структур с участием постсоветских стран,тем меньше от каждой из них толку. Почему? Юрий Сигов, вашингтон Как только президентом Америки стал Д. Трамп, то одним из первых его внешнеполитических посылов был курс на резкое сокращение участия его страны в каких бы то ни было международных структурах. И тех, что существуют давным-давно. И тех, которые Америка деньгами вроде бы кормит, а «партнеры-союзники» только на американской кормушке живут-поживают да себе добра наживают. А уж про какие-то новые организации - даже вроде бы создающиеся с весьма благими намерениями - он и слышать не желал. В итоге там, где Америку собирались слушать, а главное - покрывать часть ее прежних финансовых расходов уже из своих «союзнических» карманов, там Вашингтон благосклонно обещал остаться. А там, где денег просили, но подчиняться США не желали, Д. Трамп послал всех куда подальше (то же Парижское соглашение по климату, ЮНЕСКО и целый ряд других клиентов). Главное же тут вот что. Он подверг - причем впервые - ревизии сам факт существования неких международных структур в зависимости от эффективности и смысла их деятельности (а соответственно - и нахождение там собственной страны). Понятно, что Америка может все еще много чего себе позволить в мире. Может куда-то войти, откуда-то выйти, какие-то структуры, финансируемые практически ею единолично, либо вообще прикрыть, либо переформатировать под свой вкус и цвет. Но в нынешних международных делах есть и еще как минимум с десяток стран, которые на те, международные структуры, которые созданы что после окончания Второй мировой войны, что сравнительно недавно, могут оказать вполне реальное влияние. Вплоть до их либо роспуска, либо полнейшей перестройки их деятельности. Если таковая вообще намечается на будущее. Особенно зримо это все проявляется на существовании так называемых постсоветских организаций. Не буду сейчас напоминать в очередной раз, что такое таинственное СНГ, для чего его искусственно родили и до сих пор поддерживают на плаву. Как и нет смысла особо детально останавливаться на таких не менее мифических структурах (именно как международных организациях и нечто им подобное), как ОДКБ, ЕврАзЭС и других. Предлагаю же посмотреть на то, что нынче представляет из себя такая организация, как ШОС, тем более что туда уже вступили страны, к изначальным целям ее не имеющие никакого отношения. А в предбаннике ШОС толпятся еще более странные и, мягко говоря, неоднозначные кандидаты на вступление туда в том или ином формате. Дело не в самой ШОС. Дело в том, для чего ее создали и что с ней дальше делать Когда в 2014 году резко обострились отношения России и коллективного Запада, возник некий миф о том, что в условиях подобной конфронтации Москве нужно непременно переориентироваться на Азию. И в целом на те страны, которые с Россией вроде как просто обречены на вечную дружбу и сотрудничество. Среди таковых сразу же назывались страны Центральной Азии, тем более что в плане обеспечения их безопасности и обороны никаких альтернатив кроме российской «военной крыши» у них вроде бы не было. Что касаетcя конкретики всех этих «поворотов-разворотов», то, как показала практика последних лет, по большей части все это - почти пустая риторика высших должностных лиц да миф, который поддерживается стараниями государственной прессы. На самом деле по-прежнему в Азии каждый сам за себя. И если и будет где-то возникать некая напряженность, то к помощи каких-то объединительных структур и будут отдельные страны прибегать, но лишь на короткое время. И в очень ограниченном масштабе. Исключение из этого перечня гарантов безопасности (прежде всего) в Центральной Азии было создание Шанхайской организации по сотрудничеству. На начальном этапе ШОС, напомню, включала в качестве полноправных членов Китай, Россию, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, а созданная в 1996 году как уже «Шанхайская пятерка» имела цель урегулирование пограничных вопросов между Китаем, с одной стороны, и республиками бывшего СССР - с другой. В то же время Узбекистан, не имеющий общей границы с КНР, присоединился к ШОС позднее, а нынешние два очень «любящих и уважающих друг друга» члена - Индия и Пакистан - и вовсе не имеют никакого отношения ни к первоначальным целям организации, ни тем более к разграничению территорий бывших советских центрально-азиатских республик. Тут вот что примечательно. Когда главная цель- расчертить по новой межгосударственные границы между КНР и новыми независимыми странами - была достигнута, «Шанхайский клуб» не распустили, а официально преобразовали в 2001 году в нынешний ШОС - Шанхайскую организацию сотрудничества. А когда чиновники из МИДов этих стран получили для себя новые бюрократические должности и расселись в удобные для бесед-чаепития кресла, так начались дискуссии о самом смысле дальнейшего существования этой организации. Ведь что получается: организация по-прежнему есть, а цели у нее не то чтобы никакой, но все как-то непонятно, неясно и неконкретно. Причем по большей части именно в этот период желание превратить ШОС в что-то именно «под себя» высказывали каждый по-своему и Китай, и Россия. Москва лет 15 назад попыталась превратить ШОС в некую антинатовскую структуру, что-то типа организации военного характера, связанную обязательствами по взаимной обороне и бросавшей вызов и НАТО, и конкретно США. Однако ни одна страна, входившая в ШОС, включая и Китай на тот момент, не выразила желания превратить ШОС в антизападную организацию, в то время как именно с Западом (коллективным) все члены ШОС на самом деле только и стремились по всем направлениям наладить сотрудничество. Но раз ничего не получилось военного и тем более антизападного в сфере политики, то оставалась экономика. Которая вообще при создании этой структуры не рассматривалась как какой-то ключевой аспект будущей деятельности ШОС и ее структур. Но в экономике Россия ничего дельного членам этой организации предложить не могла. Не было не только денег под серьезные инвестиции (что, тем не менее, было в наличии у Китая), но не было и никакой стратегии (а ее нет до сих пор), что и как делать Москве на постсоветском пространстве. Потому как если эти страны реально независимы, то нечего лезть в их внутренние дела. Если же есть желание там как-то свои позиции восстановить, то туда надо приходить по-серьезному с деньгами и реальными проектами. А денег нет- соответственно, нет и никаких масштабных проектов. В результате российское руководство сначала утратило интерес к идее как-то переформатировать ШОС «под себя», а затем стало активно продвигать на практике еще более бесцельный проект с деятельностью ОДКБ (что на самом деле является по прежнему российской армией, только с теоретической якобы поддержкой «союзников», работающих одновременно в военной сфере с самыми заклятыми врагами Москвы). Что же касается Китая, то в Пекине также весьма скептически смотрели на сохранение существования ШОС, поскольку все то, что китайцы хотели получить при решении пограничных вопросов, они получили - и даже больше того. Но при пассивности России именно китайская сторона решила все же развернуть ШОС в том направлении, которое ей было удобно. А именно Шанхайская организация стала вроде как заниматься борьбой с международным терроризмом и экстремизмом, что подразумевало, прежде всего усмирение сепаратистских настроений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и частично - в Тибете. И это не говоря о реальных экономических результатах прихода Китая в ту же Центральную Азию. Что, в принципе, происходило и без наличия механизмов ШОС, но под их «крышей» проникновение это стало еще более активным. Пекин стал миллиардами долларов и юаней кредитовать страны региона и довольно быстро вытеснил из Центральной Азии Россию, по крайней мере, в сфере экономики (а это заметно во всей центрально-азиатской «пятерке» государств). Состоять в ШОС почему-то хотят многие. Вот только зачем? Пока Россия и Китай думали-гадали, как им, не распуская ШОС, заставить организацию работать исключительно на себя, Пекин и без всякой привязки к ней сумел довольно жестко подчинить себе соседние страны Центральной Азии (да и в перспективе Россию) к своим энергетическим планам. И прежде всего - снабжению западных районов страны нефтью и газом. Так, китайцам удалось именно в энергетической сфере капитально завязать на себя Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. То есть, по большому счету, именно эти республики сегодня снабжают Китай тем, чем планировала снабжать его Россия. Вот только повлиять на этот процесс она уже не в состоянии. Дело здесь даже не в том, что Центральная Азия для Китая и его энергоснабжения - некий конкурент России. Просто у региона нет никаких других альтернатив продавать газ и нефть по каким-то иным маршрутам. При этом, что немаловажно, Китай тому же Туркменистану, да и Казахстану выставляет удобные и выгодные для себя цены за энергоресурсы. И страны Центральной Азии на них вынуждены соглашаться, потому как зависят именно от Пекина не только по энергетике, но и во многом другом. И без всякого ШОС КНР тесно привязывает к себе этот регион (про Кыргызстан - отдельный разговор, потому как там нет энергоресурсов, но есть много чего другого) прежде всего экономически. Россия пытается именно в рамках ШОС как-то китайскую экспансию в Центральной Азии остановить, но безуспешно. Аналогичная ситуация складывается и с так называемым Банком развития ШОС и Фондом развития. В свое время Россия предлагала Китаю войти в состав еще более мифической структуры - Евразийского банка развития, а в будущем расширить состав его участников и создать некий аналог Банка ШОС. Но Китаю это показалось неинтересным, и он предлагал сформировать подобный банк на равных условиях, но с нуля. И, естественно, Пекин там сразу подмял бы все под себя, и командовал всеми финансами и инвестициями в проекты под эгидой ШОС единолично. А ведь есть еще знаменитый проект «Один пояс-один путь», в котором Китай планирует превратить ШОС в некий в инструмент, обеспечивающий экономическое и военно-политическое доминирование Пекина в Центральной Азии. И тогда весь этот регион будет для китайцев и надежным источником энергоресурсов, и транспортным коридором в южные края к границам, как Индийского океана, так и с выходом на берега Средиземноморья. Именно тогда появилась в Москве идея по привлечению в ШОС новых членов, чтобы как-то уравновесить мощный китайский напор (даром, что это вроде как твой нынче верный и чуть ли не единственный стратегический партнер-союзник). По этой причине пять лет назад состоялось принятие типового меморандума о получении статуса члена ШОС и порядков предоставления такого статуса. Позднее началось расширение ШОС, в него вступили Индия и Пакистан (по разным причинам и с поддержкой разных стран), а в так называемых наблюдателях числятся столь экзотические государства, как Монголия, Иран, Афганистан, Белоруссия, ранее имевшая статус партнера по диалогу плюс Шри-Ланка и Турция. А ведь есть еще Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал, а заявки на статус наблюдателя подали целых 10 государств - Украина, Израиль, Египет, Сирия, Ирак, Бахрейн, Катар, Мальдивы, Бангладеш и Вьетнам. Вопрос только один: зачем все это и для каких конечных целей? Все серьезные вопросы ШОС будут решать Москва и Пекин в двустороннем формате. А всем остальным - лишний шанс поприсутствовать на большой международной тусовке Как видно из перечисленного списка, что членов ШОС, что наблюдателей (интересно, за чем конкретно?) и партнеров по диалогу, создается впечатление, что вся эта ШОС-компания - чистой воды пустая и никому неинтересная затея (опять-таки кроме тех, кто к этой организации прикомандирован от чиновничьих аппаратов своих стран). Ведь ни одного мало-мальски важного вопроса там не решить, страны, входящие в эту структуру, имеют настолько разные взгляды и позиции, что они скорее все между собой переругаются, чем единогласно за какой-то важный документ проголосуют. Одно принятие в состав ШОС Индии и Пакистана гарантированно рано или поздно приведет к тому, что они в любой момент могут заблокировать работу этой организации, где все решения, согласно Уставу, принимаются консенсусом. К тому же Индия - единственная страна в ШОС, которая выступает против китайского проекта "Один пояс - один путь". А как быть с тем, что в организации намерены совместно работать Израиль и Сирия, или туда рвется Украина при ее нынешних отношениях с РФ? Во что тем самым ШОС уже в самое ближайшее будущее превратится? А самое главное - ради чего? Ведь совершенно очевидно, что чем больше в ШОС будет стран-членов (смотрите, сколько у нас народа и какой экономический потенциал! - об этом очень любят сообщать государственные СМИ), тем, естественно, выше шанс на возникновение внутри этой структуры соперничающих группировок стран, которые просто будут, как в ООН, блокировать даже самые минимальные и выгодные инициативы отдельных государств. Маленькие страны станут разыгрывать свои «политические карты» с большими, большие начнут платить (в той или иной форме) маленьким за услуги при голосовании - и лавочку под названием ШОС в таком виде можно будет смело закрывать за ненадобностью. Важно и то, что от ШОС реально, а не на уровне докладов дипломатов, нет никакого практического толка. Все, что надо странам, в эту структуру входящим, они решают либо в двустороннем формате, либо через «больших и сильных», но никак не благодаря неким механизмам ШОС, просто не предназначенным для решения каких бы то ни было важных как политических, так и экономических задач. Но, как и во многих других международных организациях, о подобном сценарии (а он неизбежен) никто даже заикаться не желает. Это все равно, что согласиться на то, что организация, которую ты создавал, финансировал, назначал туда специальных послов и представителей, никому не нужна. Тогда, получается, что виноват будешь ты как глава государства, как руководитель МИДа, как некий абстрактный советник, который всю эту структуру первым лицам своих государств предлагал не просто сохранять, но и по мере возможности развивать (только непонятно, для чего?) Безусловно, в сохранении ШОС прежде всего заинтересованы «большие политики», поскольку якобы именно эта структура - некая альтернатива тому, «единому Западному миру», который всем все вокруг вроде как навязывает и не учитывает мнения «незападных» государств. Сам факт наличия секретариата организации, различных программ и схем, якобы осуществляемых именно в рамках ШОС входящих в нее государств, дает возможность в случае необходимости как минимум лишний раз в году совместно встречаться, пообщаться с глазу на глаз, и кое-что подкорректировать уже для проведения двусторонней политики с отдельно взятыми «ШОС -партнерами». Не стоит недооценивать и силу мощнейшей чиновничьей бюрократии, которая на таких структурах, как ШОС и ей подобных, неслабо кормится. Аппараты как правило МИДов и спецслужб с самого начала рассматривали ШОС как удобное во всех отношениях место трудоустройства. И если их сейчас даже не разогнать окончательно, а минимально попытаться сократить, то найдется миллион причин, по которым это просто не удастся сделать - что в России, что в Индии с Узбекистаном. Для того же Казахстана членство в ШОС - это сохраняющийся элемент собственного престижа, непыльная работа для пары десятков чиновников и возможность время от времени отдельные мероприятия этой организации проводить у себя дома. Реально же именно поэтому от самого факта существования ШОС для Казахстана ни жарко ни холодно. Все, что надо важного сделать, страна решает на двустороннем уровне как со своими ближайшими соседями, так и напрямую с Пекином и Москвой. Да и в отношениях с Дели и Исламабадом (а ведь в этот список может уже в ближайшее время попасть и Тегеран) все проще осуществлять в двустороннем формате, чем под эгидой организации, которая на данный момент непонятно для чего существует и еще более туманно функционирует. Для России же нынешнее членство в ШОС ставит еще больше вопросов, причем не столько по этой конкретной организации, сколько по насыщению смыслом таких структур, как ОДКБ и ЕврАзЭС. Ведь все время пытаясь что-то с чем-то сопрягать (то с китайским проектом нового Шелкового пути, то с ШОС), пытаясь включить во все проекты еще и постсоветские объединения - задача не просто неблагодарная, но и во многом бессмысленная. По крайней мере, никакой реальной пользы гражданам стран, входящим в эти структуры, точно не будет. И те, кто их по-прежнему поддерживает на плаву, прекрасно это понимают.