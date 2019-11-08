Статьи, как лакмус

Запад призывает Нур-Султан к либерализации ДН США рекомендовали Казахстану отменить статьи уголовного кодекса, которые чаще всего используются против журналистов и политических активистов. Это произошло в ходе обсуждения национального доклада Казахстана в рамках Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам человека ООН в Женеве в этот четверг. Речь идет о статьях УК РК ¹174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и ¹274 («Распространение заведомо ложной информации»), и если по первой Нур-Султан вроде бы готов идти навстречу обществу, то по второй допущенные на встречи с руководством страны общественные деятели почему-то предпочитают не упоминать. Также западные партнеры указывают нашей стране на необходимость привести в соответствие с международными обязательствами законодательство по политическим собраниям и митингам, за нарушение которого в этом году были осуждены многие участники несанкционированных выступлений. Ранее международная правозащитная организация Human Right Watch (HRW) призвала западные страны надавить на Казахстан, чтобы добиться либерализации в нашей стране, обещанной в предвыборных заявлениях второго президента страны, но пока так и не реализованных. Отчет Казахстана в Женеве, где с марта 2011 года по октябрь 2013 года в должности заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций проработал наш нынешний президент, проводится уже третий раз. «Проведению обзора по Казахстану содействует группа из трех докладчиков - представителей Китая, Чили и Исландии. Это третий по счету национальный доклад Казахстана в рамках Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам человека ООН. Первый и второй Универсальный периодический обзор Казахстан представил 12 февраля 2010 года и 30 октября 2014 года соответственно. В течение двух этих периодов правительству страны необходимо было выполнить рекомендации ООН, касающиеся предотвращения и расследования применения пыток, насилия против женщин, по защите свободы выражения и прессы, включая декриминализацию клеветы, по правам мигрантов, беженцев и этнических меньшинств, свободе мысли, совести и вероисповедания и многое другое», - сообщает сайт Службы новостей Центральной Азии .Возглавляет казахстанскую делегацию министр юстиции Марат Бекетаев, известный недавним ошибочным высказыванием о верховенстве власти в нашей стране, а также информационным сопровождением неудачно складывающегося для Нур-Султана дела против молдавских магнатов Стати. Теперь ему приходится защищать позицию бывшей Астаны на фоне достаточно жесткой критики международных правозащитных организаций. «Президент Токаев знает ООН, как мало кто другой, и все же, став президентом, он не смог приблизить Казахстан к нормам ООН в области прав человека. Странам, участвующим в обзоре в Совете, следует надавить на Токаева для осуществления столь необходимых реформ и уважения инакомыслия и публичных дискуссий», - заявил накануне Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии. По информации сайта «Радио «Азаттык», «первый и второй Универсальный периодический обзор Казахстан представил 12 февраля 2010 года и 30 октября 2014 года соответственно». «В течение двух этих периодов правительству страны необходимо было выполнить рекомендации ООН, касающиеся предотвращения и расследования применения пыток, насилия против женщин, по защите свободы выражения и прессы, включая декриминализацию клеветы, по правам мигрантов, беженцев и этнических меньшинств, свободе мысли, совести и вероисповедания и многое другое», - сообщают его журналисты. По данным агентства КазТАГ, по итогам предыдущего доклада «Казахстану было предложено 194 рекомендации от экспертов Рабочей группы ООН по УПО» (Универсального периодического обзора). В отношении исполнения этих предложений статистика, по данным агентства, такова: «в отношении 47 рекомендаций официальная делегация РК заверила участников, что они уже выполнены, 96 находятся на стадии выполнения и по 51 (в основном затрагивающих сферу политических и гражданских свобод) поступил отказ». Теперь же, судя по всему, западные страны продолжают настаивать на том, чтобы казахстанское законодательство было приведено в соответствие с демократическими принципами. «Мы рекомендуем Казахстану отменить статьи 174 и 274 УК, связанные с разжиганием розни и распространением ложной информации», - сказал представитель делегации США в ходе заседания в четверг. Также, по данным агентства КазТАГ, рекомендации США содержали такие пункты, как приведение законодательства по профсоюзам в полное соответствие с Конвенцией ¹87 Международной организации труда (МОТ), пересмотр законодательства в плане регистрации и ограничительных требований по отчетности неправительственных объединений. «Просим правительство РК продолжать активную работу с гражданским обществом и принимать дополнительные меры по мирным собраниям и выражению мнений, например, способности открыто выражать свое несогласие», - резюмировал представитель США. Представители других демократических стран также поддержали рекомендации Вашингтона. «Мы обеспокоены тем, что обвинения в клевете остаются в уголовном законодательстве РК и используются в отношении СМИ для ограничения выражения журналистами своих мыслей. Обеспокоены, что политические партии, общественные организации и религиозные объединения и другие силы гражданского общества сталкиваются с трудностями в регистрации и своей работе», - заявил глава британской делегации. Представитель Германии предложил Казахстану отменить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 402 (действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной) и статьей 403 (незаконное вмешательство членов общественных объединений в деятельность государственных органов) УК РК. Также практически все участники рекомендовали Казахстану ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Накануне заседания в Женеве представитель гражданского сектора Арман Шораев в своем аккаунте в Facebook рассказал некоторые детали своей встречи с президентом Токаевым. «У президента есть желание и мотивация на реформы и изменения. Говорили о многом. Будет существенно уменьшен количественный ценз для регистрации политпартий. Большая вероятность того , что будут декриминализованы статьи 130 и 174 , что существенно облегчит деятельность СМИ», - написал он. Ранее декриминализовать статью 130 УК РК («Клевета») и внести изменения в статью 174 УК РК призвала адвокат Айман Умарова, член Национального совета общественного доверия. По данным фонда защиты свободы слова «Адил соз», ссылающегося на КНБ РК, в период с 2014 по 2018 год было зарегистрировано 382 досудебных расследования по статье 174. При этом ранее национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде своей партии «Нур Отан» высказал диаметрально противоположную рекомендациям точку зрения, предложив, наоборот, ужесточить наказание за клевету. «Партия должна инициировать принятие закона по ужесточению наказания за клевету. Никто не давал права огульно охаивать и оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются», - заявил он 21 августа. В результате в Казахстане вновь возникает ситуация, в которой обязательства перед обществом и западными партнерами страны, взятые на себя вторым президентом Токаевым, вступают в противоречие с позицией первого президента Назарбаева. И на основании того, какую позицию в итоге примет официальный Нур-Султан, можно будет увидеть, что для руководства страны более важно. Ну, или кто именно принимает решения в Стране Великой степи…