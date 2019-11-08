Тесные объятия кредитора

Кыргызскую общественность беспокоит зависимость от Китая Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек Похоже, что находящийся за решеткой экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев оставил стране действительно тяжелое наследие. Оппоненты бывшего лидера страны говорят, что именно он подсадил республику на кредитную иглу Китая. Теперь они боятся, что это станет «камнем», который может утащить Кыргызстан на самое экономическое и политическое «дно». На днях сайтом Eurasianet был опубликован доклад Национального бюро экономических исследований «Кредитование Китаем зарубежных стран». Так вот, выяснилось, что по развивающимся странам среди лидеров по объемам национального долга официальному Пекину числятся Бишкек и Душанбе. При этом Кыргызстан и Таджикистан в первой пятерке, а рядом еще Узбекистан и Туркменистан. Но это не повод для радости. «Около половины всех китайских кредитов скрыты от общественности из-за непрозрачных систем учета в КНР. Во всем мире в течение 10 лет (до 2016 года) объем теневого финансирования Китаем составил около $200 миллиардов»,- отмечается в докладе NBER. Его эксперты подчеркивают, что документы об экспорте капитала из Китая в лучшем случае непрозрачны. КНР не сообщает о правительственных кредитах, и нет исчерпывающих стандартизированных данных по объему кредитов и потокам зарубежных займов, предоставленных Китаем. И главное, все это приводит к тому, что сами страны-должники имеют неполную картину того, сколько они взяли в долг у Китая и на каких условиях. В исследовании приводится список стран, имеющих наибольшие долги перед Китаем, в котором Кыргызстан занимает 5-е место в мире (30% ВВП страны), Таджикистан - 20%, Туркменистан - 23%, а Узбекистан - 40%. «Оценки объемов задолженности занижены вследствие непрозрачности, что создает определенные риски»,- подчеркнули эксперты Национального бюро. В NBER отметили, что стране-получателю, не имеющей точных данных о размере долга, трудно планировать обслуживание своих долгов. Непредсказуемость усугубляется тем фактом, что Китай часто кредитует по коммерческим ставкам (более половины кредитов в 2000-2017 годах) и в долларах (85% кредитов). Странам с ослабляющейся валютой будет очень трудно погашать долларовый кредит, принимая во внимание тот факт, что за этот период таджикский сомони уже потерял более 76% своей стоимости, a кыргызский сом - 32%. Что касается Кыргызстана, то одновременно проседает и доходная часть бюджета, которую, как заявляют представители гражданского сектора, продолжают растаскивать коррупционеры всех мастей и уровней. Только официально признанный внутренний долг далеко превысил 20 миллиардов сомов или $300 миллионов. Это притом, что годовой бюджет страны едва достигает $2 миллиардов. Да и страна в эти годы выходит на пик обслуживания своего внешнего долга. За последние годы правления Атамбаева он вырос чуть ли не вдвое, потому как экс-президент не боялся брать кредиты у иностранцев и призывал так поступать всем. Правящие группировки заняты борьбой за все, что может давать какую-то прибыль, критикуют элиту в соцсетях, обвиняя ее в том, что она «никак не заинтересована в экономическом развитии страны». Может, поэтому из Кыргызстана за последний год только официальным путем вывели почти $300 миллионов. Ко всему прочему, кредит могут попросить вернуть досрочно. Во всяком случае, так считают некоторые эксперты. В Китае надувается кредитный пузырь, к такому выводу пришли по итогам исследований РЭУ имени Плеханова, опубликованных в российских «Известиях». Объем накопленной задолженности этой страны составил 160% ВВП. Банковские аналитики оценивают его размер еще больше - в 253−300% от валового продукта КНР. Эксперты указывают, что если кредитный пузырь Поднебесной лопнет, и Россия пострадает довольно сильно, и с других должников КНР будет нешуточный спрос. По данным международных исследователей, на похожем уровне - 160% - находилась закредитованность в странах PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания) в 2009 году. От китайского ЦБ потребуются решительные меры по купированию вопроса проблемных долгов, считают экономисты. По их мнению, чтобы его разрешить, нужно уменьшить ключевую ставку. Впрочем, 20 октября Народный банк Китая оставил ее неизменной на уровне 4,2% против ожидаемого аналитиками снижения на 0,5 процентного пункта. Как мы видим, уже россияне в надувании пузыря в КНР видят для себя угрозу и стараются перейти в золото. На 11 октября объем всех золотовалютных резервов Банка России равнялся $535,4 млрд.По данным МВФ от 15 октября 2019 года, номинальный ВВП Китая равен $14,140 трлн. Это значит, что долг Поднебесной больше на $1,181 трлн, чем валовый продукт США или более $20 трлн. При этом в торговой войне Поднебесной и Америки сохраняется неопределенность. В Бишкеке ходят слухи, что Китай уже начал морально «готовить» Кыргызстан к возможности жестких требований по скорейшему возврату долгов. При том, что местная общественность далеко не в курсе всех нюансов уже подписанных кредитных соглашений. Периодически будоражат население разговоры, о том, что в Пекине намерены жестко следовать правилу «ресурсы и земли в обмен на кредиты». К тому же перед глазами пример соседнего Таджикистана, который уже уступил одно золоторудное месторождение для добычи драгметалла и передал права на доразведку еще трех перспективных проявлений золотой руды перед глазами. В Бишкеке ходят слухи, что китайцы даже уже ввели своих наемников в некие частные военные компании - для охраны интересов Пекина. Возможно, поэтому, в силу своих больших долгов, Бишкек вынужден максимально лояльно относиться к интересам Пекина в центрально-азиатском пространстве. На последнем саммите стран ШОС в Ташкенте премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что республика приложит все усилия для строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Внутри страны Китай продолжает активно осваивать рынок. К примеру, недавно китайская компания выиграла второй тур проекта «Безопасный город», и теперь ей предстоит оснастить более двухсот перекрестков самых крупных городов Кыргызстана системами фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Конкуренты утверждают в частных беседах о целенаправленном демпинге бизнесменами из Поднебесной и жесткой подковерной борьбе. По их словам, выходит, что китайцам не особо интересен коммерческий элемент данного проекта, как политическая составляющая. Примерно месяца полтора назад Министерство внутренних дел КР скромно сообщило, что в Бишкеке еще с марта месяца устанавливается система распознавания лиц. И что эти технологии им предоставляют китайские компании. Якобы, для борьбы с террористами и сохранения общественной безопасности. Но где гарантии, что все сведения остаются на серверах МВД Кыргызстана? - спрашивают в социальных сетях. И вот на днях Комитет гражданского контроля (КГК) выступил за введение моратория на массовое внедрение китайских технологий массовой слежки и использование технологий распознавания лиц в системе городских камер видеонаблюдения. В КГК отметили, что китайская компания CEIEC внедряет систему распознавания лиц. Она включает в себя аналитику видеопотока по лицам и по внешнему виду. Первые 60 видеокамер с системой распознавания лиц приобрели и уже устанавливают. При этом кыргызская сторона бесплатно использует (неисключительное право) программное обеспечение по распознаванию лиц. Исключительные права на интеллектуальную собственность, связанные с программным обеспечением, принадлежат китайской стороне. «Фактически речь идет о массовом внедрении и незаконном применении китайской технологии двойного назначения, которая, без сомнений, несет огромные риски для неизбирательной слежки и ее несанкционированного применения в отношении граждан. Это чрезмерное и очень опасное вмешательство в права и жизнь человека», - отмечают активисты. Комитет гражданского контроля выражает протест и выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц до тех пор, пока не обеспечат полную прозрачность и безопасность их использования для граждан. Государство должно гарантировать законную и инфраструктурную техническую защиту от злоупотребления и использования полученных данных против человека и личности. В общественной организации считают, что перед массовым внедрением подобных технологий их должны обсудить с юридической общественностью, экспертным, гражданским сообществом. «Надо законодательно решить проблему необходимости получения согласия гражданина на использование его изображения при осуществлении видеонаблюдения, удаления изображения гражданина по его требованию. Стоит учесть и потенциальные случаи неправомерного использования изображения гражданина при осуществлении видеонаблюдения и возможную ответственность оператора (ГУВД/МВД) и пользователей этой системы», - заявили общественники. В Комитете напомнили, что сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используют для установления личности, отнесены к биометрическим персональным данным. Их можно обрабатывать только при наличии согласия самого человека в письменной форме. «Обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает законы Кыргызстана об информации персонального характера, биометрической регистрации и право на частную жизнь. Мы требуем создания прозрачных общественных механизмов контроля за порядком доступа к данным и введение (и ужесточение) наказания за злоупотребление доступом к данным и их утечку», - подчеркнули в организации. Все это дает кыргызской общественности подозревать официальный Бишкек в излишней лояльности к Пекину, «ведь подобного рода проекты руководство страны не спешит реализовывать со своими партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств». Похожие проекты с китайским участием реализуются и в других странах Центральной Азии.