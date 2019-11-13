объявление

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Казахстан готов впустить на свой рынок банки с капиталом не менее $20 млрд
Казахстанские банки с общей долей рынка более 15% имеют серьезные проблемы
Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
«Репортеры без границ» вновь призвали Токаева прекратить преследования журналистов
Акции «Казахтелекома» рухнули втрое
«Прошу перевести с должности водителя» – олигарх Огай сменил главу офиса «Казахмыса» в Москве
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№: 40(1351)
13.11.2019 11:58
EDITORIALS
ОБЩЕСТВО
БАНКИ и ФИНАНСЫ
КОМПАНИИ и РЫНКИ
МИР и ПОЛИТИКА
WEEKEND
О РЕДАКЦИИ
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Собственник и издатель
ТОО "Газета "Деловая Неделя"
Директор
Талгат Оспанов
Главный редактор
Махамбет Ауезов
Адрес редакции:
050002, г.Алматы, пр.Жибек-Жолы, 64, 2-этаж,
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