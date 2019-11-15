Месседж елбасы:

Что хотел сказать Назарбаев Кремлю? «Следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда ли то, что собираешься сказать». Самурайский Кодекс «Бусидо» («Путь воина») НЕОЖИДАННОЕ предложение национального лидера Казахстана устроить переговоры тет-а-тет между президентами России и Украины содержит в себе еще менее ожидаемое заявление, касающееся присутствия российских силовых ведомств на украинской территории. И, несмотря на то, что пока обе стороны назарбаевского предложения решили официально не замечать этот момент в словах Нурсултана Назарбаева, завтра они могут быть использованы в самом неприятном для Кремля ключе. Этого не может не понимать и экс-глава нашего государства, которого нельзя заподозрить в том, что он мог сказать что-то, предварительно не взвесив это со всех сторон. А даже если и произошла оговорка или неправильно была опубликована цитата, то, как мы знаем, такие вещи обычно исправляются мгновенно - удаляются новостные заметки, пресс-секретари выступают с разъяснением и так далее. Но этого в данном случае нет. Можем ли мы тогда воспринимать это именно как месседж Назарбаева Кремлю? А если это так, то в чем заключается смысл этого послания? Скорее всего, прямых ответов на такие вопросы мы не сможем получить - не в правилах постсоветской политики раскрывать тонкости взаимоотношений между странами и их лидерами, но это определенно - пища для размышлений. Чем мы и попробуем заняться. Итак, чтобы исключить голословность и неправильную интерпретацию, в которой политики привычно обвиняют журналистов, когда приходится дезавуировать свои заявления, приведем цитату с новостного сайта Tengrinews.kz, известного своей лояльностью к властям страны: «Вопрос заключается в том, избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывода всех вооруженных формирований или сейчас это сделать. Лично в этом плане заинтересованно работаю и всем предлагаю не раздвигать решение вопроса России и Украины, а, наоборот, делать так, чтобы их сблизить. На первом шаге решить вопросы восточного Донбасса и Луганска. Процесс уже идет, освобождаются люди, которые были в плену», - отметил Назарбаев. По его словам, Зеленский уже согласился на личную встречу. «Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - заявил елбасы. Что в этих словах такого неожиданного? А то, что, говоря о двух областях Украины, где возникли сепаратистские образования, Назарбаев говорит, что «не эти территории России нужны, а совсем другие вещи», а также что «по другим причинам там оказались российские силовые структуры». Иными словами, елбасы говорит, что на территории Украины, за пределами аннексированного Крыма (ввод куда российских войск до проведения референдума о присоединении к России российский президент Путин признал официально), в восточной ее части, «оказались российские силовые структуры». Именно об этом много раз говорили в Киеве, обвиняя Москву в поддержке сепаратистского мятежа 2014 года и ведении ее войсками боевых действий на украинской территории под прикрытием «ополчения народных республик». Российский президент Владимир Путин это последовательно отрицает, говоря, что «Россия не является участником конфликта» в Украине. Лишь однажды, отвечая на вопрос журналиста о пленении двух вооруженных граждан РФ, назвавшихся бойцами спецназа ГРУ, он заявил, что «мы никогда не говорили, что там (на Украине)нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере», но «это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска, почувствуйте разницу». Двусмысленное заявление российского президента оставляет как бы пространство для интерпретаций, и на этом фоне слова казахстанского лидера выглядят довольно прямо и прозрачно, свидетельствуя о наличии российских «силовиков» в Украине. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что такое заявление вызовет в Кремле вполне ожидаемые отрицательные эмоции. Как мы понимаем, оно довольно очевидно противоречит официальной позиции руководства РФ, но это всего лишь полбеды для него. Вторая половина - в том, что высказывание такого авторитетного в международной политике человека уже завтра может быть использовано как довод в тяжбе между Москвой и Киевом в Гааге. Как это ни странно, но именно на этой же неделе заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Международный суд ООН в Гааге должен начать рассмотрение украинского иска к России по существу в 2020-м году и его решение ожидается не ранее 2022-23 годов. Согласно открытой информации, «Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымско-татарской общин в оккупированном Крыму». Украинцы передали суду все имеющиеся у них довольно многочисленные свидетельства и улики, однако заявление национального лидера Казахстана - это дополнительный аргумент куда более высокого уровня, чем выводы наблюдателей ОБСЕ или заявления генералов НАТО. И хотя они пока молчат по этому поводу, можно быть уверенным, что завтра оно может стать весомым аргументом в их копилке доказательств вины соседей в войне на украинской территории. Ведь исходит оно от недавнего руководителя (по-прежнему остающегося важной фигурой системы государственной власти) союзного с Россией государства, а не от чиновника враждебной ей державы. Естественно, все это прекрасно понимают и в Кремле. Там довольно холодно восприняли инициативу Назарбаева. «(Путин) считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам «нормандского формата». Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Если перевести с дипломатического языка на простой, то это в лучшем случае: «Спасибо, не надо». Но чем же был вызван такой «укол»? Буквально за несколько дней до этого президенты России и Казахстана встретились в приграничном Омске, и, как подчеркивали в Нур-Султане, закончились их переговоры на самой мажорной ноте, после чего Путин даже продемонстрировал Токаеву «знак особого внимания», проводив его чуть ли не до самого самолета в аэропорту. Кто-то может увидеть в таком диссонансе между омской встречей президентов и «холодным душем» от елбасы знак некоей «ревности» бывшего лидера к его преемнику. Но такие разговоры провоцируют, прежде всего, анонимные Telegram-каналы, прямо ссылающиеся на «аналитиков администрации президента России», и пишущие откровенные слухи и «сливы» о борьбе в казахстанских элитах, ничем не подтверждая свои скандальные выводы. Если же говорить о реальных, а не основанных на слухах конфликтах, то первым на память приходит спор между Нур-Султаном и Москвой по поводу поставок казахстанского угля в Украину. С 1 июня экспорт угля и некоторых других товаров из России в Незалежную начал производиться только по разрешению Министерства экономики РФ, что неожиданно начало распространяться и на транзитные грузы из Казахстана. Как сообщает российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана, «с июля по октябрь Минэкономики РФ согласовало транзит на Украину 320 тыс. тонн казахского угля при заявке 716 тыс. тонн», в результате чего «власти Казахстана оценивают ежемесячные потери предприятий страны в $11 млн». В результате, как отмечает издание, «Евразийская экономическая комиссия уже признала действия Москвы созданием барьеров на рынке», но в середине октября на переговорах с россиянами нашим чиновникам вроде бы как удалось увеличить квоту провоза угля с 90 тысяч тонн до 140 тысяч. Возможно, этот конфликт уже разрешен в математическом смысле, но Нур-Султану может быть неприятен сам принцип необходимости испрашивать разрешение на транзит казахстанского угля. Мог ли обсуждаемый «месседж» (если это все же он, а не оговорка пожилого человека и не ошибка в цитировании) Назарбаева быть связан с этим экономическим спором или даже в целом с неким разочарованием в экономической интеграции в рамках ЕАЭС? Опять же - большой вопрос. Как мы видим, попытка разобраться во всем этом рождает больше вопросов, чем ответов. Вернее, ответов у нас нет вообще, если не принимать во внимание слухи из Telegram, доверять которым очень сложно. Но иногда даже просто заданные вопросы - это уже половина ответов. Сейчас мы можем ничего не узнать, но завтра они смогут стать неким паззлом, который встанет на свое «место» после других событий, давая нашим читателям более полную картину происходящего вокруг и внутри нашей страны. Нам всем остается только следить за развитием событий. И всегда перепроверять информацию из разных источников…