К Стати или нет?

Отзыв иска в Нью-Йорке, видимо, ничего не меняет ДН ЗАПУТАННОЕ, идущее параллельно в нескольких юрисдикциях судебное дело компаний молдавского бизнесмена Анатола Стати против правительства Республики Казахстан, вновь дало новостной повод на этой неделе. Министерство Юстиции РК распространило на своем сайте информацию о том, что сторона Стати отозвала свой иск к нашей стране в Нью-Йорке. То, что ведомство господина Бекетаева подает, как некий успех, возможно, лишь второстепенный эпизод в войне, которую оно по большей части уже проиграло. В тексте, размещенном на сайте Министерства юстиции РК, говорится, что «12 ноября 2019 года Анатол Стати, Габриэль Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. («Стати») подали уведомление о добровольном отказе от их иска против Республики Казахстан в Окружном суде США по Южному Округу Нью-Йорка («Нью-Йоркский суд»)». Объясняя, что это за судебное производство, сообщается, что «Стати подал этот иск в июне 2017 года» и просил «нью-йоркский суд об исполнении решения Апелляционного суда Швеции от декабря 2016 года», который присудил ему около $500 миллионов и $3,5 млн - за судебные издержки. «В ответ в сентябре 2017 года Республика Казахстан подала ходатайство, в котором просила нью-йоркский суд отклонить дело как юридически несостоятельное или в качестве альтернативы приостановить дело. В сентябре 2018 года нью-йоркский суд приостановил рассмотрение дела до окончания апелляционного производства Республики Казахстан в Вашингтоне, Округ Колумбия. В октябре 2019 года нью-йоркский суд обязал стороны подать совместное письмо о статусе дела до 15 ноября 2019 года, с разъяснением, намерены ли стороны продолжить рассмотрение дела с учетом завершения апелляционного производства в Вашингтоне, Округ Колумбия», - сообщает Минюст, ничего не сообщая о самих итогах апелляции. А о них сообщалось около месяца назад. В комментарии Министерства юстиции РК за 15 октября это было описано так: «Верховный суд США своим постановлением от 15 октября текущего года отклонил все 222 ходатайства о пересмотре решений за текущий период, в том числе ходатайство Республики Казахстан о пересмотре решения апелляционного суда США по Округу Колумбия в отношении принудительного исполнения решения против Республики Казахстан». Иными словами, основная площадка, где вели баталии стороны, была в Вашингтоне, а в Нью-Йорке было дополнительное дело, приостановленное до момента, когда все закончится в столице США. Решение же об обращении во взыскание активов Казахстана в Вашингтоне было вынесено еще год назад - в ноябре 2018 года. Как можно было понять из процитированного октябрьского сообщения Минюста, оспорить его в апелляции не удалось. В сообщении Минюста на этой неделе приводится неофициальный перевод письма Джеймса Бергера, представляющего компанию King & Spalding, защищающую интересы семьи и компаний Стати в судах. В нем несколько сложно для нашего глаза, но все же разъясняется ситуация со второстепенностью рассмотрения дела в Нью-Йорке: «Истцы пишут в ответ на постановление Суда от 31 октября 2019 (ECF 35), которое предписывало сторонам подать совместный отчет о статусе, объясняющий влияние постановления от апреля 2019 года и мандата Апелляционного суда США по Округу Колумбия, которое подтвердило решение, вынесенное Окружным судом США по Округу Колумбия (DDC). Как известно Суду, в решении DDC признавалось шведское арбитражное решение, вынесенное в пользу истцов, и было вынесено денежное решение по нему на всю сумму вознаграждения. Кроме того, истцы отмечают, что 15 октября 2019 года Верховный суд США отклонил ходатайство ответчика о пересмотре дела вышестоящим судом. Принимая во внимание подтверждение решения Окружного суда США по Округу Колумбия и отказ Верховного суда в пересмотре дела вышестоящим судом, истцы не считают необходимым продолжать эти действия в настоящее время. Соответственно, истцы подают одновременно с этим уведомление о добровольном отзыве иска в соответствии с Федеральным гражданским процессуальным кодексом 41 (а) (1). Мы верим, что эта подача и, как следствие, прекращение этого процесса без ущерба устранит необходимость представления совместного отчета о статусе. В случае несогласия суда мы будем работать с адвокатом ответчиков, чтобы подготовить и предоставить его». Таким образом, мы видим, что Апелляционный суд США по Округу Колумбия подтвердил «решение, вынесенное Окружным судом США по Округу Колумбия (DDC)», в котором «признавалось шведское арбитражное решение, вынесенное в пользу истцов, и было вынесено денежное решение по нему на всю сумму вознаграждения». Точку поставил 15 октября 2019 года Верховный суд США, который отклонил ходатайство ответчика о пересмотре дела вышестоящим судом. Таким образом, решение Стати прекратить рассмотрение дела в Окружном суде Южного Округа Нью-Йорка больше походит на отказ от действий на второстепенном участке фронта, в то время как он уже добился своего на главном направлении. Об этом, естественно, в пресс-релизе Минюста ничего нет, зато перечисляются аргументы казахстанской стороны, сделавшей ставку на обвинение своих визави в мошенничестве. «Одним из фактических аргументов в защиту Республики в Нью-Йорке является то, что решение в Швеции было получено мошенническим путем. В совместном письме о статусе дела Республика ходатайствовала бы перед судом о рассмотрении ранее поданного заявления Казахстана об отклонении дела. Если бы это ходатайство было отклонено, Республика планировала включить в свою защиту факты получения решения в Швеции путем мошенничества. В результате Республика Казахстан получила бы право на раскрытие информации от Стати. Стати, в свою очередь, вместо того, чтобы подать в суд совместное письмо о статусе дела, в одностороннем порядке отказался от своего иска. Таким образом, Стати избежал рассмотрения ходатайства Республики Казахстан об отклонении дела судом Нью-Йорка, а также судебных разбирательств по вопросам мошенничества Стати, поднимаемыми Республикой Казахстан», - указывается в комментарии Минюста. Там говорится, что эта стратегия сработала на территории Англии, где Стати тоже отозвал свой собственный иск об исполнении арбитражного решения в Англии. «В настоящее время Республика ведет судебный процесс по делу о мошенничестве Стати в нескольких юрисдикциях, включая Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Республика представила доказательства мошенничества Стати, в том числе показания под присягой бывшего финансового директора Стати, г-на Артура Лунгу. Показания Артура Лунгу свидетельствуют, что Стати сделал ряд существенных ложных заявлений КПМГ Аудит («KPMG») в связи с аудитом финансовой отчетности компаний Стати, и что данная финансовая отчетность была существенно искажена. После представления этих доказательств и проведения независимой проверки KPMG 21 августа 2019 года опубликовала письменное уведомление о признании недействительными всех их аудиторских отчетов по финансовой отчетности компаний Стати - восемнадцать (18) аудиторских отчетов, охватывающих три (3) года - заявив, что «не следует полагаться на аудиторские отчеты, выпущенные КПМГ Аудит», - сообщает Минюст РК. Однако все это, видимо, не повлияло на выводы американского правосудия, которое ждет предъявления списка активов и счетов правительства РК за пределами нашей страны, чтобы Стати могли произвести взыскание сумм, присужденных в Швеции и подтвержденных в Вашингтоне. Возможно, по этой причине в Интернете появилась информация о попытках Казахстана договориться с молдавским бизнесменом вне судов, чтобы прекратить это противостояние, и так уже обошедшееся нашей стране слишком дорого. Министерство юстиции на прошлой неделе даже решило прямо опровергнуть этих слухи. Вице-министр юстиции Казахстана Наталья Пан заявила, что информация о возможной сделке со Стати «не соответствует действительности». Зато ей соответствует в целом весьма тяжелое положение нашей страны по итогам противостояния с молдаванами - под арест попали миллиарды долларов активов Нацфонда и ФНБ «Самрук-Казына», и возможностей отстоять свою правоту остается все меньше, и «позитив» про отзыв второстепенного иска, судя по всему, это вряд ли исправит…