В ожидании результатов оценки качества активов

Нигмат РАМАЗАНОВ Масштабная поддержка правительства и Национального банка, похоже, способствовала стабилизации ситуации в банковской системе Казахстана. Однако, по оценкам международных рейтинговых агентств, отечественным банкам может потребоваться еще порядка 1 трлн. тенге для полного покрытия потенциальных убытков по проблемным активам. Судя по банковской статистике, в третьем квартале текущего года качественные показатели кредитных организаций стабилизировались, а некоторые даже несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, наблюдался рост количественных показателей. Согласно информации регулятора, совокупные активы банковской системы за январь-сентябрь увеличились более чем на 870 млрд. (на 3,5%), составили около 26,12 трлн. тенге (см. таблицу на стр. ¹3). Прирост активов продемонстрировали 6 крупных банков первой десятки, в то время как активы 4 банков снизились по сравнению с началом года. Сохранился высокий уровень концентрации банковского сектора. Доля 5 наиболее крупных банков в совокупных активах превышает 62%, 10 банков - 85%. Собственный капитал банковского сектора увеличился почти на 280 млрд. (на 9,2%) по сравнению с началом года, превысил 3,29 трлн. тенге. В результате опережающего роста собственных средств соотношение капитала к совокупным активам банковской системы повысилось с начала года с уровня порядка 12,0 до 12,6%. Уровень капитализации активов, значительно выше среднего по банковской системе, сложился у Жилстройсбербанка и Ситибанка. Несколько выше среднего уровня показатель у Народного банка. У остальных 7 банков первой десятки отношение собственного капитала к активам сложилось в пределах от 11,7% у Kaspi банка до 8,1% у банка ЦентрКредит. В отчетном периоде несколько ухудшился результат финансовой деятельности кредитных организаций. Прибыль банковской системы составила около 432 млрд. тенге, в то время как в январе-сентябре прошлого года кредитные организации отразили в своих отчетах превышение доходов над расходами в размере более 506 млрд. тенге. Негативное влияние на показатель финансовой деятельности оказали убытки бывшего Цеснабанка в размере более 161 млрд. тенге. Среди крупных банков первой десятки наиболее высокий показатель рентабельности активов традиционно продемонстрировал Kaspi банк. Выше среднего по банковской системе сложился также показатель рентабельности Ситибанка, Народного банка, «дочки» Сбербанка России, Жилстройсбербанка. У остальных 4 банков этой группы рентабельность активов оказалась ниже среднего значения по банковской системе в целом. Результат финансовой деятельности кредитных организаций на протяжении длительного времени определялся в первую очередь качеством активов. Объем кредитов с просрочкой платежей в банковской системе за 9 месяцев уменьшился более чем на 60 млрд., составил около 1,94 трлн. тенге. При этом объем кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за январь-сентябрь увеличился на 315 млрд., превысил 1,33 трлн. тенге. Доля таких кредитов в ссудном портфеле банков за 9 месяцев выросла с уровня 7,38 до 9,34%. Основной «вклад» в повышение объема таких кредитов внесли показатели Jysan банка (бывшего Цеснабанка). Объем резервов, сформированных в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на возможные потери по ссудам, увеличился за январь-сентябрь на 480 млрд. до уровня около 2,26 трлн. тенге. При этом объем резервов Jysan банка вырос в отчетном периоде более чем на 490 млрд. тенге, в то время как у остальных банков этой группы объем провизий увеличился или уменьшился на незначительную сумму. Основной вклад в сложившийся объем просроченных кредитов и провизий по ним по-прежнему вносят крупные банки первой десятки. На 8 наиболее крупных банков приходится более 90% всех кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней и более 93% провизий по ссудному портфелю. Доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней у 7 банков первой десятки варьируется в коридоре от 6,7 до 8,6%. Банковская система Казахстана оказалась в сложном положении более десяти лет назад, когда стало невозможно скрывать накопившиеся проблемы. В начале 2009 года избежать системного банковского кризиса удалось лишь благодаря масштабной государственной поддержке. Последовавшая вслед за этим реструктуризация финансовой задолженности трех крупных банков отразилась на улучшении основных показателей не только этих банков, но и всей банковской системы. Ожидалось, что после этого начнется восстановление банковской системы, но этого не произошло. Принятые меры в совокупности позволили удержать крупные банки на плаву, урегулировать проблему их внешнего долга, но качество активов банков не только не улучшилось, а продолжало ухудшаться. На балансах банков мертвым грузом лежали активы, превышающие более чем в два раза суммарный капитал банков. Банки были связаны по рукам и ногам проблемными кредитами, которые не приносят доходов, и среднесрочные перспективы развития зависели в первую очередь от того, как быстро удастся расчистить балансы банков от «плохих» долгов. Предполагалось, что на это потребуется пару лет. Регулятором были приняты стимулирующие меры по очистке балансов, но все оставалось на прежнем месте. Ситуация в банковском секторе усугубилась после ухудшения внешних условий, резкого падения мировых цен на нефть и другие полезные ископаемые в 2014-2015 годах. Проблема стала настолько актуальной, что потребовала вмешательства главы государства. Он поручил Национальному банку и правительству внести предложения по выкупу у банков проблемных кредитов. Перед регулятором была поставлена задача сократить долю неработающих кредитов в банках второго уровня до 15% в срок до 1 января 2015 года и до 10% - до 1 января 2016 года. Указания главы государства были выполнены, но только на бумаге. Ключевым недостатком отечественной банковской системы оставался чрезвычайно высокий уровень кредитного риска. Приведенные в официальной статистике показатели проблемных кредитов не отражали реальное качество кредитного портфеля банков, на что неоднократно указывали рейтинговые агентства. Эту ненормальную ситуацию пришлось признать и регулятору. По его оценкам, уровень проблемных займов по состоянию на 1 июля 2017 года составлял порядка 25% от общего объема ссудного портфеля банков. Стало понятно, что самостоятельно банки не способны справиться со своими проблемами, и вытащить из ямы крупные банки можно только с помощью государства. Программа оздоровления банковского сектора, начатая в позапрошлом году с Казкома, предусматривала поддержку системообразующих банков с капиталом более 45 млрд. тенге. Предполагалось, что принимаемые правительством и регулятором меры по поддержке банковской системы приведут к сокращению неработающих активов банковского сектора, активизации кредитования реального сектора экономики. Масштабная поддержка крупных кредитных организаций позволила частично расчистить балансы банков от плохих активов. Однако положение дел в банковской системе по-прежнему остается сложным. Как сказано в аналитической статье международного рейтингового агентства S&P, выполнение государственной программы по оздоровлению банковского сектора «и выкуп проблемных кредитов способствовали поддержанию стабильности банковской системы, однако не смогли полностью предотвратить накопление новых проблемных кредитов». Резервы, сформированные многими банками, по-прежнему не полностью покрывают проблемные кредиты, отмечают эксперты агентства. Средний показатель покрытия кредитов у казахстанских банков существенно ниже показателей стран с аналогичным уровнем экономического риска, говорится в статье. По оценкам агентства, «казахстанским банкам потребуется приблизительно 1 трлн. тенге для полного покрытия потенциальных убытков по проблемным активам». Для сокращения разрыва между резервами и проблемными кредитами банкам понадобится либо нарастить резервы, либо осуществить работу с проблемной задолженностью и продать проблемные активы с баланса, как это было сделано в случае с Цеснабанком. Эксперты указывают, что фактические показатели качества активов по-прежнему недостаточно полно отражены в отчетности, поскольку банки продолжают использовать различные механизмы для сокрытия реального объема накопленных проблемных кредитов. В частности, практикуется выдача кредитов с единовременным погашением в конце срока, производится рефинансирование кредитов, которые в противном случае станут просроченными. В отчетности отражаются начисленные проценты, объем которых превышает объем процентных платежей, полученных в денежной форме. Одним из доказательств неполного отражения показателей в отчетности также называется большое число аудиторских заключений с оговорками либо с отказом в выражении мнения. Ожидается, что оценка качества активов 14 крупнейших банков страны, стартовавшая в августе текущего года, выявит реальное состояние ссудного портфеля банковской системы. Перспективы и сроки оздоровления и развития будут определяться во многом в зависимости от результатов оценки. Но пока неясно, какие меры будут приняты в дальнейшем. Очевидно, действия властей будут определяться объемом потребности банков в формировании дополнительных резервов. Можно предполагать, что правительство не будет больше поддерживать банки после того, как на оздоровление частных банков уже использованы деньги налогоплательщиков, исчисляемые триллионами тенге. Меры по исправлению ситуации будут осуществляться, скорее всего, с участием Национального банка. Как отмечают рейтинговые агентства, органы регулирования банковского сектора в Казахстане недостаточно независимы, и допускается возможность политического вмешательства в их деятельность. В целом банковский надзор ориентируется в большей степени на выполнение нормативных требований, чем на управление рисками. Качество управления и уровень прозрачности банков рейтинговыми агентствами оцениваются как «низкие», несмотря на определенный прогресс после кризиса. В частности, указывается, что, несмотря на финансовую отчетность по международным стандартам, информация о конечных собственниках некоторых казахстанских банков не раскрывается. Понятно, что говорить об уровне устойчивости и доверия в условиях, когда банки длительное время представляли отчеты, не отражающие реальной ситуации, а регулятор закрывал на это глаза, не приходится. Ситуация в банковском секторе не нормализуется до тех пор, пока банки не расчистят свои балансы от токсичных активов. Для решения этой задачи уже выделены огромные средства, но, судя по всему, крупным банкам потребуется дополнительная поддержка. Станет ли программа докапитализации банков спасательным кругом для них, покажет время. Отечественная банковская система пребывает в сложном положении на протяжении более 10 последних лет, но чтобы подобное не повторялось впредь, необходимо решить не только проблему активов банков, но и низкого качества регулирования, надзора и управления банками.