Убийство в Стамбуле

растревожило Бишкек Жылдыз АЛИЕВА, Бишкек В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября, в Стамбуле был убит гражданин Китая и обладатель паспорта Украины, этнический уйгур Айеркен Саймаити. Однако больше всего эта новость взволновала не китайцев или украинцев, а жителей Кыргызстана, связи убитого с которым стали достоянием общественности некоторое время назад. В тот же день через несколько часов были задержаны трое подозреваемых. На связь с центрально-азиатской республикой указывает также то, что двое из задержанных заявили, что они - граждане Кыргызстана, лишь третий оказался сирийцем с фальшивым паспортом. Покушение состоялось вечером, когда Саймаити сидел за столиком небольшого кафе. К нему подошли двое, сделали несколько выстрелов и убежали. Однако киллеры попали в объективы видеокамер. Поэтому полиции удалось задержать их довольно быстро - при попытке перехода границы с Сирией. Айеркен Саймаити стал известен широкой публике после того, как было опубликовано расследование радио «Аззатык». Из публикации стало известно, что именно этот китайский бизнесмен уйгурского происхождения, возможно, помогал вывести одиозному таможеннику Кыргызстана Райымбеку Матраимову (Райыму - миллиону) $700 миллионов из страны. Также сообщалось, что недавно он сделал пожертвование в пользу Фонда братьев Матраимовых в размере более трех миллионов долларов. После публикации данного материала его автор вынужденно уехал из страны. Ранее Матраимовых связывали с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Между ними были мир и полное взаимопонимание до тех пор, пока сестра и невестка Райымбека Матраимова не избили старшую дочь Атамбаева на парковке - дамы не поделили место. Потом сообщалось, что участницы драки даже не знали, кто есть кто. Но закончилось все плохо именно для занимающей более низкие административные позиции семьи. Сам Матраимов как-то признавался, что после этого досадного случая у него начались «личные проблемы» с бывшим главой государства. Матраимова уволили с должности зампредседателя таможни. На этом посту он восстановился уже при Сооронбае Жээнбекове, чью лояльность Атамбаев, как оказалось, переоценил: вступив в должность президента, он перестал быть послушным бывшему патрону настолько, что тот сейчас сидит в СИЗО и его судят. Что касается Матраимовых, то они, как говорят, активно участвовали в избирательной кампании Жээнбекова, с которым совершенно случайно оказались земляками. Как писала кыргызская пресса, после прихода к власти Жээнбекова Райым-миллион уже восстановил все свое влияние на таможне Кыргызстана и «решает все вопросы» по завозу и вывозу товаров из Кыргызстана. А племянница Матраимова даже написала на своей странице, что вся действующая власть в стране «у нас на уровне дворовых собачек и нам никто ничего не скажет». Ее за это, конечно, заклевали так, что пришлось удалять аккаунт и найти подставного человека, который взял этот аккаунт и вину «за хайп» на себя. Но вернемся к Айеркену. После ухода из власти Атамбаева, уйгурского бизнесмена неожиданно обвинили в неуплате налогов на сумму в пять миллиардов сомов (почти $75 миллионов). К тому же, как выяснилось, он взял товар у другого китайского бизнесмена на более чем три миллиона долларов и пропал. Поэтому Саймаити в международный розыск объявили сразу две силовые структуры Кыргызстана - МВД и Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). Через день-два после смерти бизнесмена уже турецкие СМИ стали писать, что Саймаити задолжал еще какому-то бизнесмену немногим менее полутора миллиона долларов, за что, возможно, и был «заказан». По данным турецких журналистов, убийство взялись исполнить люди, связанные с сирийской Джабхат Фатх аш-Шамс (бывшей «Джебхат ан-Нусры»), ведущей бои в соседней с Турцией Сирии с правительственной армией и ее союзниками в провинции Идлиб. В соцсетях также появилась версия, что Саймаити могли убить сторонники независимости Восточного Туркестана, которые могли поставить его «на счетчик». Однако чаще всего высказывалась версия, что происшедшее - это, мол, «Матраимовы и Жээнбековы заметают следы», уничтожая свидетелей их не совсем чистых дел. На видеокадрах убийства уйгурского бизнесмена можно разглядеть внешность подозреваемых, которые не очень-то оказались похожи на кыргызов. То, что они сразу заявили, что являются гражданами Кыргызстана, вызвало еще больше обвинений в причастности Матраимовых к этому убийству. Но документально гражданство Кыргызстана пока не подтвердилось: Государственная регистрационная служба Кыргызской республики заявила, что такие граждане, как Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер, не числятся в базе данных жителей страны. Сами задержанные заявили полиции, что убили Саймаити на том основании, что он «не был мусульманином» и «за долги». Впрочем, этим связь между убийством и Кыргызстаном не закончилась. Как выяснилось, убитый Саймаити передвигался по Турции на автомобиле с дипломатическими номерами генерального консула КР в Стамбуле Эркина Сопокова. Получается, что Финпол Кыргызстана объявляет китайского гражданина в международный розыск, а кыргызский дипломат позволил ему передвигаться по территории третьей страны на своем служебном автомобиле. Сам Сопоков был немедленно уволен, но журналисты уже вцепились в его биографию. В ней обнаружилось, что он не был кадровым дипломатом, а… когда-то трудился водителем в компании «Кырыгавтомаш», которой по странному стечению обстоятельств… владеет семья Атамбаева. МИД КР совместно с Генпрокуратурой и Госкомитетом нацбезопасности срочно образовали специальную комиссию, которая проверит деятельность Сопокова и на днях вылетит в Стамбул. В МИДе уже обнародовали первые недостатки в работе бывшего водителя - не сдал декларацию о доходах. Имел многочисленные замечания. Но в министерстве на них доселе не реагировали. Возможно, он действительно был довольно близок к бывшему президенту, который и сам теперь находится под следствием, и питается тем, чем кормят в СИЗО. На условиях анонимности один из экспертов озвучил для «Деловой недели» свою трактовку событий. По его мнению, это убийство - «скорее всего, предвестник больших событий». Все произошедшее, говорит он, «замазывает не только Матраимовых, но и Жээнбековых». И цель его - сорвать намерение действующего президента, «законсервировать олигархов у власти». «Матраимовы должно были проплатить всю избирательную кампанию не только своей партии, но и партии Жээнбековых. Теперь же их «мочат», поэтому действующему президенту придется лавировать, а не только продавливать свои интересы»,- отметил аноним. По его словам, сегодняшнему президенту теперь придется быть очень аккуратным в переговорах с Турцией и представителями Запада, которые будут давить на него с целью отодвинуть от власти олигархов. «Запад будет требовать от Кыргызстана одно - чтобы республика продолжала оставаться островком демократии по их стандартам. Поэтому жертва для убийства была выбрана очень точно», - считает эксперт. Это он подтверждает тем, что подконтрольные США СМИ и неправительственные организации в Кыргызстане «продолжают раскачивать» тему убийства Саймаити. Эксперт, просивший не называть его имени, видит контуры участия спецслужб в этом деле. По его мнению, сирийские группировки, из рядов которых происходит как минимум один киллер из трех, курируются западными спецслужбами. Также расследование «Азаттыка», в котором приводились данные по платежам системы SWIFT, «могут организовать лишь спецслужбы Запада». «И все это элементы одного пазла. Наши чиновники до сих пор никак не поймут, что они являются элементами глобальных игр. Поэтому они просто не осознают и не соответствуют уровню этих процессов», - подчеркнул эксперт. «Да и сам наш глава государства Сооронбай Жээнбеков признался, что информационная война проиграна»,- добавил он. Похоже, игры с участием крупных геополитических игроков начались в преддверии парламентских выборов в Кыргызстане, которые пройдут следующей осенью.