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Потерянный год для молодежи
№: 41a(1352)   
22.11.2019 09:49

«За кем молодежь, за тем и будущее».

Адольф Гитлер, немецкий диктатор и военный преступник

ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 2019 год был объявлен «Годом молодежи». Возможно, государство сможет что-то сообщить по цифрам поставленных по этому поводу скромных планов, однако реальная ситуация с будущим нашей страны выглядит почему-то особенно безрадостно. На этой неделе это прямо бросалось в глаза общественности - вначале изнасилование школьницы в школьном уличном (!) туалете, затем показательно наглое размещение рекламы наркотиков, ну, а под конец - полный пшик с вопросом обеспечения населения квартирами. Вполне естественно, что на таком фоне едва ли не каждый второй молодой казахстанец буквально мечтает уехать и попытать удачу за пределами своей родины. И остановить этот процесс «Год молодежи» явно не смог…

На днях автора этих строк подвозил в столице нашей родины таксист - молодой парень после 20, но еще долго до тридцати. Ввиду сильного мороза на улице в тепле очень хотелось поговорить - и ему, и мне. Уроженец Шымкента, он рассказал о своем знакомом, который прекрасно устроился в Южной Корее - поваром. Потом - про другого знакомого, кто также проработал в этой стране, но закончилось это трагически - вернувшись домой, он скончался через полгода. Оказывается, парень ходил без маски на вредном химическом производстве и в течение рабочего контракта получил смертельную дозу заражения. Но, он подчеркнул, в Казахстан приехал его работодатель и купил семье покойного квартиру и машину. В итоге таксист признался, что и сам ездил в Сеул на работу, но его «депортнули» прямо из аэропорта, а без языка он и сам не смог понять, за что. Теперь таксует в Нур-Султане, но не хотел бы задерживаться в этом деле. «Посмотрим, или найду тут работу, или буду искать варианты с работой за рубежом дальше», - рассказал он о своих планах. Будучи выходцем из приграничной с Узбекистаном области, он упомянул, что в США и Евросоюзе бывшие узбекистанцы неплохо наладили бизнес по трудоустройству нелегалов и он тоже хотел бы попробовать. «Да, я понимаю, что за рубежом можно зарабатывать только тяжелой работой, и там меня никто не ждет, я там никто. Но я там буду «никто» с деньгами, а здесь я - «никто» без денег», - сказал он. Спорить с этим молодым человеком не хотелось, разубеждать его - тем более, да и аргументов, если честно, было не ахти. 

Потом уже в поезде я связался по WhatsApp со своей родственницей, которая сейчас находится за рубежом, чтобы узнать, как там, от человека, которому доверяю и лично знаю всю жизнь. Она сказала, что поначалу было трудно, но сейчас уже все вошло в колею и хорошо бы остаться сверх установленного срока. Работа у нее тоже получилась «не по профилю», но это перекрывается уровнем дохода, который она дает. «Да, и у нас просто юристы-экономисты тоже уже особо никому не нужны. Так что я и не ждала ничего особенного. Но сейчас понимаю, что могу нормально зарабатывать», - рассказала женщина.

Там же, в Нур-Султане, вышел еще один интересный разговор, в котором собеседник поделился целой историей. Итак, Нью-Йорк, знаменитый Центральный парк. В нем свои нехитрые услуги предоставляли велосипедисты-рикши, катавшие местных и туристов кругами в этом живописном месте. Рикшами работали (естественно, без каких-либо официальных разрешений и бумаг) выходцы из Индии, примерно две сотни человек. И вот однажды они с удивлением обнаружили, что по парку катается один «чужой» экипаж, который возит молодой кыргыз. Ну, они решили, что им не убудет, и не стали заострять свое внимание на этом. Но через месяц-другой наших соседей в Центральном парке с колясками оказалось уже пара десятков. Индийцы решили, что такая конкуренция им не нужна и побили пришельцев. Но их это не спасло. Очень скоро кыргызы вернулись за сатисфакцией, но не одни, а с подкреплением из земляков и казахов, которые совершенно случайно оказались спортсменами. Участники событий говорят об эпической битве (воображение рисовало сцену из «300 спартанцев»), итогом которой стал полный передел рынка рикшевых перевозок в Центральном парке Нью-Йорка. Теперь доходы от него перестали отсылаться в Южную Азию, как вы понимаете, а приобрел он явные центрально-азиатские черты и разрез глаз. Самое интересное, что у этой истории были независимые источники подтверждения: один из пользователей казахстанского сегмента Facebook уже натыкался на казахов-рикшей в Нью-Йорке и их представитель сказал, что этим бизнесом занимаются именно наши и кыргызстанцы. Вот такая история успеха нескольких сотен наших граждан в забугорье.

А что им может предложить родная сторона? Итогом предложений по использованию пенсионных накоплений для покупки того же жилья или на образование стал «пшик» - количество тех, кому государство могло бы разрешить использовать свои накопления (условием была их «достаточность»), осталось в рамках статистической погрешности. А ведь недоступность жилья - это одна из главных причин того, почему молодых ничего не держит дома. Буквально вчера печальная ситуация была подтверждена вновь: в Стратегии «Алматы-2050» утверждается, что «более 80% алматинцев не могут себе позволить жилье в ипотеку». Кто эти люди? В их числе - большая часть молодежи крупнейшего в стране мегаполиса. Похожие цифры есть и в других городах страны.

Или взять ситуацию с экспансией иностранных наркоторговцев в нашу страну. Их наглость показывает, что полиция просто бессильна или не заинтересована в том, чтобы давать жесткий отпор торговцам смертью.

Несколько месяцев назад довольно тихо прошла информация о том, что рекламные плакаты с QR-кодами, ведущими на сайты и Telegram-каналы, торгующие «закладками» с наркотиками, были расклеены и официально оплачены, как реклама, в алматинском метро. Наши источники говорят, что никого полиция по этому делу найти не смогла - нить привела к выброшенной кыргызской сим-карте и оборвалась. Теперь, как выяснилось, наркоторговцы пошли дальше - они купили места на уличных биллбордах в крупнейших городах страны (!) и даже объявили конкурсы в Instagram, обещая призы тем, кто сфотографируется на их фоне и разместит в своем аккаунте. В этот раз полиция вроде бы арестовала некоего жителя Караганды, который заказал эту рекламу, детали говорят о том, что речь идет о заграничном бизнесе - скидки на первые покупки обещали не в тенге, а в российских рублях. То есть сегодня власти едва справляются с тем, чтобы пресекать скрытую легальную рекламу наркотиков, не говоря уже о нелегальных граффити на половине домов в том же Алматы, которые тоже ведут на сайты с зельем. В социальных сетях тоже постоянно всплывает оплаченная реклама наркоторговцев, настроенная на показ пользователям по возрасту - от подростков до людей среднего возраста. Как говорят общественники, они постоянно пишут жалобы на такие аккаунты, но вместо заблокированных мгновенно всплывают новые. Полиция тоже отчитывается о сотнях выявленных и закрытых для пользования сайтов, но это не слишком помогает - едва ли не каждый день можно увидеть картину, как какой-нибудь молодой человек роется в кустах, закоулках, проверяет щели строений - в поисках «закладки». У нас нет цифр статистики этого бедствия, но оно определенно ширится и захватывает, прежде всего ту же самую молодежь, защитить которую наши органы пока не могут. Это же не митинги и не оппозиционная деятельность, которую наши власти научились пресекать прямо у входных дверей активистов, тут силовики поразительно бессильны.

Зато у нас есть другая статистика: По данным Министерства образования и науки Казахстана, сегодня в стране имеются 7,014 школ, из них 2,514 школы имеют только надворные туалеты. В городах таких школ насчитывается 157, в селах - 2,357. То есть в двух с половиной тысячах школ нашей страны может произойти такой же дикий случай, как на днях в Таразе, где в таком размещенном на улице туалете педофил изнасиловал школьницу прямо во время занятий. В этих цифрах и есть реальная забота о молодежи в XXI веке. И даже без насилия - уличные туалеты это еще и страшная угроза здоровью нации, в наступившие морозы ходить туда просто вредно для почек, органов размножения, да и для всего остального здоровья детишек! А даже там, где есть туалеты внутри - при том, что многие школы просто переполнены детьми, которые не успевают на перемене ни поесть, ни справить нужду. У автора этих строк ребенок учился в «И» классе, а количество учеников в нем было более 30! И это не рекорд, параллели с 12-15 классами есть во многих общеобразовательных школах Казахстана. Стоит ли удивляться, что выпустившись из школ, абитуриенты ищут образование в вузах других стран?

Масштабы явления таковы, что о нем заговорили даже депутаты парламента, известные своей способностью молчать там, где хочется кричать. Буквально на этой же неделе депутат Тургун Сыздыков поставил перед коллегами такой вопрос: «Один из главных вопросов, на который мы должны найти честный ответ: «Почему за пять лет сократилась почти на 463 тысячи численность молодежи в республике?». Эксперты обращают внимание на то, что выезжают из страны не только представители тех этносов, которые тяготеют к исторической родине, что само по себе серьезная проблема, но и молодые люди коренной национальности. В целом, отрицательное сальдо между эмигрантами и прибывшими, только за три квартала текущего года составляет более 26 000 человек. Подавляющее большинство — квалифицированные специалисты трудоспособного возраста», - сказал он. «В официальных источниках есть информация, что каждый пятый выпускник становится студентом заграничных вузов, особенно российских. Многие из них не возвращаются. Только в 2018 году за пределы страны выехали 4158 выпускников, а уже в 2019 году на 3,5 тысячи больше… Немало проблем в том, что 40% молодых людей живут простым воспроизводством, то есть выживают, довольствуясь одеждой и питанием. Работа их настолько безрадостна, что их можно смело отнести к условно безработным. Почти 60% безработных молодых людей проживают в городах, создавая немалые проблемы. Высока вероятность того, что именно из этой среды выходят 25% юношей и девушек от общего числа суицидов», - рассказывает Сыздыков.

Трудно спорить с мажилисменом, особенно получая еженедельно такие факты, как на этой. «Год молодежи» кончается, а проблемы ее становятся только более острыми. Да, конечно, для властей в этом году было много куда более насущных тем, чем попытка их решения - произошла передача власти, проведены выборы второго президента, кадровая чехарда во власти продолжается до сих пор. Политическая стабильность - это, конечно, очень важно, особенно для тех, кто у власти, но сегодня у нас не решены самые простейшие вопросы - обеспечение населения туалетами, школами, жильем. И без их решения стабильность наша будет иметь весьма низкую цену - ибо не будет подкреплена перспективами, верой в будущее. Отчасти это можно объяснить и осознанной политикой - открытые врата для выезда молодежи снижают социальную напряженность; воюющие за бизнес рикш в Нью-Йорке наши граждане могли бы стоять в протестных митингах на площадях Алматы и Нур-Султана, вынуждая спецназ разгонять себя, но вместо этого аккуратно делают денежные переводы домой. Но ведь это все равно не решение проблемы, а всего лишь удобная «побочная реакция», позволяющая продолжать консервировать политическую систему. Отсутствие же решения завтра обернется самыми тяжелейшими последствиями для всей нации, постепенно теряющей свое будущее…

 
 

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