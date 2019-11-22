Мажилису ­ от НСОД

член токаевского совета критикует спикера нижней палаты ДН ГРОМКИМ заявлением отметилось в остальном малозаметное событие - II Форум стратегических инициатив в Нур-Султане. Известный медиа-менеджер, занимавший «руководящие посты в крупнейших медиа-структурах Казахстана» (КТК и «Хабар»), политсовете партии «Нур Отан» и Национальном совете общественного доверия при президенте Токаеве, Арман Шураев выступил с жесткой критикой спикера нижней палаты казахстанского парламента Нурлана Нигматуллина. На фоне «перетягиваний» канатов между разными силовыми структурами (Генпрокуратура, антикоррупционная служба, МВД) выступление Шураева, несмотря на очевидность доводов, выглядит как продолжение противостояния элит в усложнившейся вертикали казахстанской власти. Оценку прошедшему форуму в своем аккаунте в Facebook дал известный казахстанский бегун Марат Жыланбаев, также посетивший его на этой неделе. «Сегодня в Астане в Rixos President Astana состоялся форум стратегических инициатив - дискуссионная площадка для откровенного обсуждения проблем развития страны, поиска практических решений и новых «точек роста», - написал он в среду. - Участники - эксперты CSI, руководители государственных органов, национальных компаний, общественные и политические деятели, экономисты, предприниматели... Очень много интересных спикеров, многие говорили открыто, мне понравилась речь Маргулана Сейсембай и Армана Шураева [-] честно и жестко. Девиз форума «от решений к действиям». Но, думаю, будет как всегда. Народ хочет перемен, а верха не сдадут свои позиции». Итак, что же именно сказал г-н Шураев? «В последние годы особенно, я могу сказать, в бытность, когда был руководителем администрации президента господин Нигматуллин, который сейчас заявляет разные демократические вещи в парламенте, якобы борется с коррупцией. На самом деле это человек, который задушил СМИ напрочь. Поэтому нет никакого доверия к традиционным СМИ», - отметил он. Также, по его мнению, в стране просто не осталось независимых СМИ, и виноваты в этом те, кто сегодня у власти. «Я думаю, что государство само себе очень большую головную боль нажило этим самым. Потому что государство говорит: «Давайте бороться с коррупцией». На самом деле, чтобы бороться с ней, первое условие - это независимые СМИ, независимые журналистские расследования. У нас все это запретили просто напрочь», - цитирует его слова агентство КазТАГ. В его информации также сообщается: Шураев «уверен, что если ситуация не поменяется, то недоверие к СМИ в Казахстане будет только увеличиваться», а также что «в стране вообще не должно быть государственных СМИ». «У нас должны быть все частные СМИ. И никакого госзаказа не должно быть. Это такой наркотик для СМИ, игла, с которой они не могут соскочить, к сожалению», - заключил Шураев. Бывший глава КТК не первый, кто связывает имя председателя мажилиса с давлением на СМИ. В прошлом глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев называл его имя в качестве «заказчика» своего уголовного преследования. Сам спикер тогда заявил, что «эти заявления, высказанные в мой адрес - чистейшая выдумка и не соответствуют действительности». Впрочем, ситуация с обоими высказываниями сильно разнится: Арман Шураев не подвергается уголовному преследованию, а сам решил высказаться в подобном ключе. И, соответственно, общественность ожидает, как среагирует на эту критику Нигматуллин, который в последнее время привык сам ставить жесткие вопросы отчитывающимся в мажилисе чиновникам, а не оказываться в ее прицеле. Высказанные претензии достаточно обоснованы, а обвинения - тяжки, чтобы просто игнорировать их, а фигура Шураева не позволяет отмахнуться от них, как от обычных «оппозиционных» критических стрел. Вместе с тем тот факт, что подобные вещи озвучиваются на фоне довольно странных игр вокруг Олеси Кексель и Багдада Манзорова, когда одни силовики говорят одно, а другие - другое, наводит на мысль о том, что в стране ширится межклановое противостояние. Напомним, заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова задержали и поместили в ИВС сотрудники антикоррупционной службы в сентябре, затем ему была переквалифицирована статья, а в конце октября он и вовсе был освобожден от уголовного преследования. Тем не менее глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев заявил, что агентство остается на своей позиции в деле Манзорова, но Генпрокуратура отказала его ведомству в удовлетворении жалобы на закрытие дела. Нечто похожее имело место в отношении Олеси Кексель, возглавлявшей в прошлом Службу специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК. Недавно стало известно, что она подозревается в уголовном правонарушении и даже была допрошена. На этой неделе ее бывший шеф, а ныне сенатор Кайрат Кожамжаров заявил, что дело против нее прекращено, однако не прошло и нескольких десятков минут, а журналисты уже получили опровержение этим словам в МВД. Все это заставляет думать о том, что между различными ведомствами или персоналиями в силовой среде имеет место некий конфликт, который отражает политические противоречия между разными группировками или кланами в системе власти. Кстати, не так давно и второй президент Касым-Жомарт Токаев в каком-то смысле сыграл в этой внутриэлитной войне, опосредованно покритиковав решения бывшего акима Алматы, а ныне первого зама по партии «Нур Отан» Бауыржана Байбека. Источники же говорили о конкуренции между Нигматуллиным и Байбеком за влияние на парламентскую фракцию «Нур Отана» в мажилисе. Теперь же, выходит, что созданный под эгидой Токаева альтернативный парламент (вернее, его заметный член) начинает открыто и очень жестко критиковать руководство представительной ветви власти, прописанной в Конституции. Это, конечно, не обязательно отражает позицию окружения Токаева, который, наоборот, известен довольно ровными и рабочими отношениями с Нигматуллиным. Однако все вместе вносит изрядную долю нервозности в ожидаемые скоро парламентские выборы.