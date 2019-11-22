Рост экономики складывается выше 4%

Нигмат РАМАЗАНОВ Судя по предварительным данным, темпы прироста отечественной экономики по результатам 9 месяцев составили 4,3% в реальном выражении, превысили показатели прошлого года и прогнозы на текущий год. В октябре наблюдалось восстановление объема добычи нефти, стабилизировались котировки на энергоносители, на этом фоне отмечено повышение темпов роста экономики. По оперативным данным Комитета по статистике, объем валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-сентябрь составил в текущих ценах около 44,14 трлн. тенге, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4,3% в реальном измерении. Темпы прироста ВВП повысились как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,1%), так и запланированного на текущий год показателя (3,8%). При этом объем произведенного ВВП в номинальном измерении увеличился на 11%, что было обусловлено преимущественно ростом физических объемов производства отдельных видов товаров и услуг. Сокращение объема добычи нефти наряду с ухудшением ценовой конъюнктуры на энергоносители сказалось на показателях основного сектора экономики. Выпуск продукции промышленности по итогам девяти месяцев составил 3,3% против 4,8% в январе-сентябре прошлого года. При этом производство продукции сельского хозяйства снизилось в отчетном периоде на 0,5%, объем строительно-монтажных работ вырос на 13,5%. Индекс физического объема производства товаров в целом вырос за 9 месяцев на 4,3% против 4,4% в январе-сентябре 2018 года. В сфере производства услуг, напротив, темпы прироста повысились до 4,4% против 3,9% в аналогичном периоде прошлого года. Повышение темпов роста в сфере производства услуг и снижение мировых цен на нефть мало отразилось на изменении структуры экономики. В структуре произведенного ВВП доля производства товаров осталась на уровне прошлого года (38,9%), а доля производства услуг снизилась с 53,6 до 53,0%. Указанное изменение структуры ВВП было обусловлено не столько темпами роста физических объемов в сфере производства товаров и услуг, сколько ценами на товары и услуги. Падение мировых цен на нефть сопровождалось ухудшением показателей внешнеэкономической деятельности. По информации Комитета по статистике, внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре составил около 70,37 млрд. долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на полтора процента. При этом стоимостные объемы экспорта сократились на 4,4% до уровня 42,73 млрд., импорта – увеличились на 12,3%, составили около 27,64 млрд. долларов США. В результате роста импорта и снижения экспорта положительное сальдо внешней торговли сократилось до уровня менее 15,1 млрд. против порядка 20,7 млрд. долларов по итогам девяти месяцев прошлого года. Основным фактором, оказавшим влияние на динамику внешнеторгового оборота Казахстана, стало снижение мировых цен на нефть и ряд других экспортных товаров, что не было полностью компенсировано за сет увеличения физических объемов экспорта отдельных товаров и ростом цен на другие виды продукции. При этом рост импорта обусловлен, скорее всего, увеличением физических объемов по товарам основной товарной номенклатуры и повышением цен на импортные товары. Эти изменения отразились на физических и стоимостных объемах экспорта, импорта и сальдо внешней торговли. Что касается результатов девяти месяцев в других сферах деятельности, по которым данные представляются на месяц позже, то они выглядят следующим образом. По информации Комитета по статистике, среднемесячная номинальная заработная плата в январе-сентябре составила около 181,9 тысячи тенге и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,9% в номинальном выражении. Среднемесячные денежные доходы населения оцениваются статистиками на уровне порядка 101,6 тысячи тенге в месяц, с ростом на 11,9% и 6,4% соответственно в номинальном и реальном измерении. Итоги отчетного периода свидетельствуют, что в условиях снижения мировых цен на нефть темпы роста экономики сложились выше, чем в прошлом году. Ускорение экономики было достигнуто за счет повышения темпов роста, как в сфере производства отдельных товаров, так и услуг. Если верить официальным данным, положительная динамика ВВП оказала позитивное влияние на показатели уровня жизни населения. Кроме того, несмотря на сокращение притока нефтедолларов в страну, наблюдалась умеренная девальвация тенге по отношению к доллару США. Правда, в отчетном периоде не удалось добиться улучшения основных показателей денежно-кредитной политики. Осенний расклад Судя по опубликованной на прошлой неделе информации, начало четвертого квартала ознаменовалось продолжением ускорения роста основного сектора отечественной экономики. Индекс физического объема производства промышленной продукции в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 5,4%. По итогам десяти месяцев темпы роста промышленности повысились до 3,5% против 2,6% в январе–июне этого года. Ускорение в основном секторе экономики было обусловлено в основном увеличением объема добычи полезных ископаемых, в том числе нефти. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство за отчетный период выросло на 3,7% против 3,1% месяцем ранее. Объемы добычи сырой нефти, включая газовый конденсат, увеличились на 0,3% до 74,8 млн. тонн. Добыча природного газа выросла на 1,5%, металлических руд – на 15,8%. При этом добыча угля и лигнита за январь-октябрь сократилась на 2,8%. Темпы прироста физических объемов обрабатывающей промышленности составили 3,3%. Увеличилось производство продуктов питания, нефте-переработки, фармацевтических продуктов, продукции машиностроения. Снизилось производство резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, продукции черной металлургии. Стоимостные объемы промышленной продукции в действующих ценах превысили в октябре 2,4 трлн. и за январь-октябрь составили более 23,8 трлн. тенге. Объем производства продукции в текущих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился всего на 5,2%. Замедление роста этого показателя связано со снижением мировых цен на ряд сырьевых товаров. Рост производства в реальном измерении в отчетном периоде наблюдался в 15 регионах республики. Темпы прироста в этих регионах составили от 16,3 до 0,4%. Снижение индекса физического объема промышленной продукции на 9,8 и 7,6%, соответственно, зафиксировано в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях в результате снижения добычи сырой нефти, газового конденсата. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства в январе-октябре составил в текущих ценах более 4,53 трлн. тенге. Объем продукции в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,9%, а в реальном измерении – сократился на 0,2%. Производство продукции растениеводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 3,2%, животноводства, напротив, выросло на 3,9%. Возросло поголовье скота и птицы, за исключением коз. Производство мяса выросло на 5,5%, молока - на 3,2%, яиц – снизилось на 0,5%. Согласно данным статистиков, производство основных продуктов питания растет уже много лет подряд, но цены на них не только не снижаются, а продолжают двигаться вверх. Темпы прироста в строительстве на протяжении последних месяцев измерялись двузначным числом, за январь-октябрь сложились на уровне 12,7%, объем строительно-монтажных работ за отчетный период превысил 3,32 трлн. тенге. Ввод жилья в эксплуатацию за 10 месяцев сложился на уровне аналогичного периода прошлого года, составил около 9,8 млн. квадратных метров. Наиболее высокие темпы роста ввода жилья зафиксированы в Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях и городе Шымкенте. Сократились объемы ввода в эксплуатацию в Жамбылской области и городе Нур-Султане. Объем инвестиций в основной капитал вырос за отчетный период на 8,2%, превысил 9,7 трлн. тенге. Из всего объема капитальных вложений 36% инвестиций пришлось на Атыраускую область. Доля городов Нур-Султана, Алматы, Карагандинской области составила от 7,3 до 6,1%. Основным источником финансирования капитальных вложений по-прежнему остаются собственные средства предприятий и организаций и средства государственного бюджета, доля которых в отчетном периоде равнялась 80,5 и 11,3% соответственно. Согласно данным статистики, в сфере услуг в октябре сохранилась достаточно высокая динамика роста. Так, объем розничной торговли за отчетный период составил почти 9 трлн. тенге, увеличился на 5,5% в реальном измерении. Темпы прироста услуг связи по итогам 10 месяцев ускорились до 4,5%. Объем грузооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,9%, пассажирооборота – на 5%. По отрасли «Транспорт» индекс физического объема составил 105,6%. Краткосрочный экономический индикатор в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и по итогам 10 месяцев рост составил 4,7%. Расчет индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП. Стабилизация роста индикатора была обусловлена повышением выпуска продукции промышленного производства, снижением динамики роста в строительстве, инвестиций, а также ряда других показателей. Темпы роста ВВП по итогам 10 месяцев оцениваются правительством в 4,4% в реальном выражении. По словам министра национальной экономики, ускорение роста отечественной экономики обусловлено положительной динамикой роста в сфере производства товаров и услуг. Основными факторами роста стали инвестиционная активность, увеличение доли МСБ в ВВП и внутреннего спроса, двузначный рост в подот-раслях промышленности, а также восстановление добычи нефти, отметил министр. Добавим, что достигнутые темпы роста обусловлены, помимо прочего, более благоприятной по сравнению с прогнозами правительства ценовой конъюнктуры на сырьевые товары, увеличением добычи полезных ископаемых. Мировые цены на нефть в истекшем периоде ноября держатся на уровне предыдущего месяца, превышают на 1-3 доллара отметку в 60 долларов за баррель. До конца года времени остается немного, и, судя по всему, в среднем за год ценовая конъюнктура сложится лучше, чем это прогнозировалось правительством. Это обстоятельство наряду с увеличением добычи нефти будет способствовать росту экономики запланированными темпами на уровне 3,8% и даже, возможно, выше. Особенностью истекшего периода года стал факт, что декларируемые темпы роста отечественной экономики достигнуты в условиях снижения мировых цен на нефть. В предыдущие годы экономический рост обеспечивался преимущественно за счет конъюнктурных факторов в результате роста цен или увеличения добычи полезных ископаемых. И если оценки правительства касательно темпов роста в отчетном периоде соответствуют действительности и такой процесс сохранится в следующем году, то можно будет с осторожным оптимизмом говорить о признаках снижения зависимости роста отечественной экономики от цен на нефть.