Углекисловодородное помешательство

Интернет хотят запретить. Сначала в США, а затем... Юрий Сигов, вашингтон Недавно мне довелось беседовать со студентами одного из американских университетов, которые оканчивают магистратуру и через год уже выйдут, как они сами говорили, на «свободный рынок труда». Так вот каких-то особых планов по специальности, месту работы (если об этом не позаботились их родители) и даже размерах зарплаты они пока ничего толком не знают. То есть «как получится - так и будет неплохо» . А что дальше - так дальше и видно будет.Когда же я им сказал о том, что сегодня более 90 процентов выпускников вузов по всему миру понятия не имеют, что будут дальше по жизни делать, а ведь раньше и без всякого Интернета молодые люди, читая книги, журналы, встречаясь с опытными как преподавателями, так и практиками по той или иной профессии, то первой реакцией молодежи было очень даже непосредственное восклицание: «Как, у вас раньше не было Интернета? А как же вы на свете этом бренном поживали? Как вообще слышали, что-то планировали, проводили досуг, в конце концов - как и где парковали машину без подсоединения App из Калифорнии, которое дает возможность мгновенно найти парковочное место в любой точке США? Да, тут следует признать, что можно сегодня лишить какую-то часть населения нашей планеты телевизора, какую-то (для обычного контингента людей) - доступа к радио, но вот если обрубить Интернет - вы сами-то задумывались, а что в этом случае может произойти? Даже не с точки зрения доступа к какому-то приложению, а с чисто психологической колокольни? Ведь это будет полный умственный, моральный, даже, если хотите, поведенческий коллапс! Почти конец света или что-то на него похожее. Поэтому первым делом сегодня любой - что молодой, что постарше - человек, оказывающийся где угодно - от холла отеля до борта самолета или даже где-нибудь в сельве Амазонки или африканской саванне достает свой мобильник - и подайте ему или ей выход в Интернет! Без которого и жизнь не мила, да и просто существовать цивилизованному человеку (даже мало-мальски) попросту невозможно. И вот теперь… В головах правящих миром персонажей что-то на самом деле заклинило. Или так и было задумано изначально? Ни для кого не секрет, что в нынешнем, явно движущемся в какую-то «не ту» сторону мире постоянно возникают какие-то кампании, движения, даже целые организации, которые непрерывно за что-то борются. То за сохранение популяции дельфинов, то против вырубки лесов в Амазонии и африканских тропиках, то спасать предлагается пингвинов Антарктиды или птичек колибри в Гайане. В борьбе этой, как правило, участвует по большей части активная молодежь, а взрослые дяди и тети, которые, опять-таки, по традиции подобные кампании «мутят», не только выделяют на подобное деньги, но и направляют «правильным курсом» всю такую деятельность. Сравнительно недавно (лет пять назад, не больше) начались активные дискуссии насчет того, что все, что ни делает современный человек в этом мире, каким-то образом вредит окружающей среде. То есть и пьешь воду- что-то не то делаешь, и на машине на работу ездишь ежедневно - тоже плохо. И самолетом летаешь, и телевизор включаешь, и даже бреешься по утрам - все равно вредишь матушке Земле со всеми вытекающими для нее отрицательными последствиями. Постепенно к этой кампании за спасение (якобы) планеты стали присоединяться разные неправительственные организации (которые, тем не менее, регулярно получали средства на свое безбедное существование от именно правительств «обеспокоенных государств»). Позднее по данному вопросу стали проводить какие-то массовые митинги, собрания, наконец, все завершилось всеобщим климатическим сходом глав государств чуть ли не всех стран мира в городе Париже. Где было решено подписать некий документ, обязующий (не больше и не меньше) всех участников сокращать выбросы вроде как вредной для атмосферы углекислоты. Показательно, что все эти ограничения носили столь приказной характер, что в тех же США при приходе к власти Д.Трампа немедленный выход из соглашения стал чуть ли не первоочередной задачей для Вашингтона (кстати, соглашение в Париже не подписала еще и Сирия). Так вот с той поры к борьбе и с Америкой, и с Сирией, и всеми другими, кто еще не верит в изменение климата как чисто рукотворной деятельностью человека разумного (то есть нас с вами), подключились все, кто для подобной борьбы был пригоден. От девочки-аутиста из Швеции до тысяч якобы ученых, искренне верящих в то, что если перестать летать на самолетах и ездить на машинах, то планете Земля станет лучше и свободнее дышать. Еще более символичен тот факт, что в мире с новой силой стала набирать обороты кампания по запрещению использования электричества. Да, да - то, что считалось испокон веков чуть ли не главным достижением разумного человечества теперь объявлялось «вредительством в отношении климатической стабильности планеты». Невероятно, но факт: раздаются все сильнее призывы не включать свет по вечерам, не хранить продукты в холодильниках (а то на это уходит слишком много электрической энергии) и даже пересесть всем дружно на велосипеды и самокаты. Потому как даже на заправке (не говоря уже о самом вредном бензине) обязательно надо зажигать лампочку, чтобы видеть, сколько надо за него заплатить. Если вы думаете, что все это - бред сивой кобылы, то очень сильно ошибаетесь. За подобной кампанией стоят очень серьезные люди, и сейчас их следующий «виновный» в массовом использовании электричества на планете - как вы уже, наверное, догадались - Интернет. А точнее - его если не полное отключение, то сокращение пользование им до минимальных величин во всех цивилизованных странах мира. Причем контролировать это предлагается США как стране, откуда у всего мирового Интернета растут «электронные ноги». Пока в России ломают голову над тем, как защититься от коварных янки и не дать им возможности контролировать Интернет на российской территории, в Соединенных Штатах на самом деле меньше всего беспокоятся и о России, и Китае (там американский Интернет и многие сайты, рожденные в США, попросту заблокированы). Зато в Калифорнии (прежде всего) уже прошли дебаты по поводу того, что Интернет «негативно влияет на сохранение окружающей среды». А соответственно, его надо либо вообще вырубить (зато на деревьях останутся зеленые листочки), либо сделать для большинства жителей нашей планеты попросту недоступным. Ладно бы просто шли какие-то пустопорожние дискуссии по поводу якобы разрушающего воздействия Интернета на окружающую среду. Активистов, видите ли, очень беспокоит, что чем больше в мире компьютеров, тем больше они потребляют электроэнергии. А чем больше смартфонов на руках у продвинутой молодежи, тем дольше она там «засиживается» и не просто потребляет электроэнергию на своем счету, но и тем самым якобы медленно, но верно убивает матушку-природу. Соответственно, каждый пользователь Интернета - прямой пособник усиления парникового эффекта и глобального потепления. То есть всего того, за что отчаянно (якобы) борется та самая шведская девочка, вокруг которой хороводы водят не только какие-то сочувствующие ей школьники и студенты, а президенты и премьеры вполне вменяемых, с точки зрения здравого смысла, стран. Это ж сколько тонн нефти и кубометров природного газа можно сэкономить! Вот только зачем? Меня во всей этой истории, честно говоря, поражает какая-то инфантильность всей той группы товарищей, которая изо дня в день якобы печется о сохранении нетронутой окружающей среды. То есть, по сути дела, эти люди объявляют все абсолютно достижения техники и науки, которые продвигало последние лет 50-60 так называемое «прогрессивное человечество», каким-то вражеским заговором и прямой угрозой нашей дальнейшей жизни. То, что подобное - дичайший абсурд, никто, похоже, вообще в расчет не принимает. Ведь автомашины сокращают путь на работу, полеты самолетами к местам отдыха позволяют человеку делать огромное количество важнейших вещей, которые в противном случае он просто не мог бы делать. Так что, все это отменить и запретить? Или та самая девочка из Швеции прямо-таки брызжет слюной, призывая запретить все самолеты как главные источники выброса углекислоты в атмосферу. И что, начать ходить теперь всем пешком (особенно между континентами) или пересесть на самокаты с лодочками, оснащенными ветряными пропеллерами? Здесь одна неправительственная организация, базирующаяся в Калифорнии, подсчитала, что один запрос пользователя Интернета в Coogle якобы равен выбросу в атмосферу семи граммов углекислого газа. А просмотры фильмов и роликов в Youtube порождает в год выброс (опять-таки якобы: ведь кто и как подобное, интересно, считал?) 11 млн. тонн углекислоты. Подсчитано, что сегодня более 7 процентов всех выбросов в атмосферу происходит от использования именно Интернета. А еще через десять лет эта цифра может достигнуть 20 процентов, чего защитники мировой экосистемы допустить просто вроде как не имеют права. А ведь если трезво посмотреть на происходящее, то абсурдность подобных не просто заявлений каких-то сумасшедших, а весьма уверенных в своей правоте персонажей, то отказаться сегодня от Интернета - это просто привести всю нашу планету к полному параличу. Нет даже никакого смысла подсчитывать, что и в каком формате в результате подобного может произойти. Важно то, что все вроде бы безумие таких идей понимают, а продолжают тему будировать. И в конечном итоге недалек тот день и час, когда, подобно парижской тусовке, где-нибудь в «цивилизованной точке света» соберутся ответственные с виду чиновники и, может быть, - даже главы государств, чтобы подписать нечто запрещающее или резко ограничивающее пользование Интернетом на нашей планете. Ведь тот же Coogle бесконечной болтовней о якобы угрозе увеличения пользования Интернетом так запугал сам себя, что там решили увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве. Более того - натурально одурманенные сотрудники Coogle направили своему руководству просьбу «активнее включаться в священную борьбу против глобального потепления». А для этого, по их мнению, надо сокращать повсеместно потребление энергии, чтобы сохранить тем самым нашу планету цветущей, зеленой (как сама тоска) и свободной от углекислоты и прочих «газовых выбросов». Всем, кто не верит девочке из Швеции и пользуется интернетом - бойкот! Есть во всей этой истории и еще один очень даже любопытный аспект. То, что всемирная кампания по защите планеты от якобы губительного парникового эффекта и глобального потепления сама по себе приобретает прямо-таки гигантские масштабы, тревожно само по себе. Но еще символичнее то, что всем тем, кто с подобным «приближающимся концом света» по каким-то причинам не согласен, предлагается вынести не просто некое общественное порицание, а примерно и публично наказывать. И речь идет о весьма серьезных последствиях для любого, кто попытается оспорить даже полслова, которые были где-нибудь с трибуны ООН в Нью-Йорке или Женеве произнесены девочкой из Швеции. Или если вам вдруг покажется, что без Интернета жизнь ваша закончится, так и не начавшись. Но зато похоронив Интернет и пользование им как источника электроэнергии, вы тем самым, оказывается, спасете климат и «зеленые легкие» нашей с вами планеты. Ведь сейчас в той же Калифорнии серьезно обсуждается вариант, при котором компании, которые по тем или иным причинам добывающие нефть, газ и другие невозобновляемые источники энергии, могут быть серьезно наказаны. А их продукция может быть бойкотирована. К тому же предлагается жестко наказывать любого ученого, который отрицает парниковый эффект, а также не избирать политиков, которые вместе с Д. Трампом «не согласны, что нашей планете грозит экологическая катастрофа». Так вот к подобной «компании защитников природы» сотнями уже присоединяются сотрудники ведущих калифорнийских компаний Силиконовой долины (но пока не их руководство). Больше всего «активничают» работники компаний Coogle, Microsoft и Amazon. Причем они сами берут на себя «повышенные капиталистические обязательства» меньше пользоваться Интернетом, не ездить обычным общественным транспортом, а либо ходить пешком, либо кататься на велосипедах и самокатах. Сокращены резко различные командировки в другие города, чтобы не пользоваться сотрудникам самолетами. И соответственно - не «выбрасывать» углекислый газ при своем авиаперемещении. Само же руководство компаний приветствует, если их сотрудники ограничивают доступ к определенным серверам, чтобы не тратить лишнюю, по их мнению, электроэнергию и, соответственно - сокращать выбросы углекислоты в атмосферу. К чему это все может уже в самом ближайшем будущем привести? Прежде всего - к развалу самого Интернета на «местные квартиры». Если еще сравнительно недавно было всего чуть больше 20 доменов, то сейчас их - почти 1600. При этом такие страны, как Россия и Китай, вплотную ведут не просто разработку, но и установку собственных интернет-систем, которые будут работать только на территории этих государств и вообще никак не будут зависеть от Соединенных Штатов. Аналогичные работы ведет сейчас Индия, а это все означает только одно: международный и вседоступный Интернет будет дальше все активнее и быстрее «разбредаться» по национальным квартирам. А это приведет к тому, что сами местные правительства будут определять, что в сети для своего народа «хорошо», а что - крайне нежелательно. И тогда американские власти уже вряд ли смогут обвинить какое-то иностранное государство в том, что оно электронным путем вмешивается во внутреннюю жизнь США. Но при этом и само ни во что через свой Интернет вмешиваться не сможет. И тут возникает вполне конкретный и прагматичный вопрос: а что делать всем тем, кто ни к Америке, ни к Китаю с Россией по интернет-делам не имеет никакого отношения? Ведь, к примеру, Китай с помощью «своего» Интернета и при наличии собственных поисковиков, браузера и доменной зоны обеспечит всех этнических китайцев и говорящих по-китайски единой интернет-зоной. То же самое предлагается сделать и России - то есть через российский Интернет объединить всех, кто читает и общается исключительно на русском языке (а это, по самым скромным подсчетам, - более 340 миллионов человек). Разумеется, никто ни в Китае, ни в России не собирается ограничивать пока доступ в Интернет по причине якобы излишнего расходования электроэнергии. Да и вредить друг другу, «забивая» Интернет партнера-соседа ни Пекин, ни Москва не станут (что касается Соединенных Штатов, то тут возможны варианты, хотя разрушить Интернет, находящийся на чужой территории, все же очень проблематично). Пока же остается дождаться, чем же «климатическое безумие» завершится именно в отношении интернета. Ведь одно дело - когда в каком-то Париже кто-то и зачем-то собирается и что-то пытается всем навязать исключительно словами да благими пожеланиями. И совсем другое - если Соединенные Штаты (а точнее те, кто с помощью Интернета хотел бы «сократить выбросы углекислоты» в атмосферу) перекроют интернет-кислород всему остальному миру. Ведь к хорошему и удобному очень просто и быстро привыкнуть. А вот попасть под ограничения или еще хуже - стать в очередь на раздачу интернет-талонов, выдаваемых строго по спискам в Вашингтоне, дело крайне неприятное и унизительное.