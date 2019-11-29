родины трудовой эмиграции «Самое главное ­ семья. Что бы ни случилось, именно к ним ты всегда возвращаешься. В семью, где ты родился и вырос, или в семью, которую ты создала сама». Из сериала «Секс в большом городе». УЖЕ довольно много лет назад, году так в 2010-2009-м, автор этих строк разговаривал с весьма начитанным и интеллектуально развитым чиновником одного из ведомств, который высказал довольно неожиданную (тогда) мысль: «Нельзя ждать, что дальше, в следующем году, через год, будет лучше. Это неправильно. Новая нормальность - это умение жить в условиях кризиса, умея ценить то, что есть, и не иметь завышенных ожиданий». Сегодня понятно, что государство или какая-то его часть еще в те, еще пахнувшие «жирком» годы, понимали, что впереди нас ждет то, в чем мы по уши живем сегодня. Сложно сказать, пытались ли они предотвратить сползание в нынешнее положение или уже тогда приняли философию «новой нормальности» и просто тянули свою лямку так, чтобы не обидеть и свой карман. Этого человека я не видел уже давно. Если вдруг мы случайно встретимся, мне нечего будет сказать ему - разве что поблагодарить за откровенность, смысл которой мы видим сегодня. Другой вопрос: а что теперь делать нам с этой «новой нормальностью» в условиях продолжающегося «политического транзита», когда общество и государство настолько отдалились, что все мы столкнулись даже не с ростом миграции, а буквально исходом населения? Недавно мне на глаза попалась таблица под названием «Факторы успеха в карьере», в которой были отражены различные вещи, влияющие на успешность человека и степень этого влияния. Табличка эта - из книги «HorseSense» Эл Райс и Джека Траута, а самое интересное в ней то, что главным фактором они называют не ум, не образование, не креативность, не продукт, не любовь к профессии, а… родителей. Этот фактор отвечает почти за 70% успеха. Следующий важнейший фактор - удачный брак - отвечает за 50%. Таким образом, мы видим, что основные факторы успеха заключаются в семье. Думаю, будет справедливо перенести это мнение и на национальный уровень - успешность страны зависит от самочувствия семей, домохозяйств. Давайте посмотрим, как у нас с этим. На этой неделе в новостных лентах появились некоторые цифры и выводы из национального доклада «Казахстанские семьи- 2019», подготовленного общественным фондом «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана». Полная версия доклада пока, к сожалению, на сайте организации недоступна, поэтому мы вынуждены пользоваться цитатами и цифрами из новостей. Итак, что же опрос показал по поводу благосостояния казахстанских семей? «Так, опрос показал, что большинство семей - 25,5% имеют доходы от 42,5 тысячи до 85 тысяч тенге, 23,9% указали, что получают от 86 тысяч до 127,5 тысячи на семью, 16,5% имеют доход 128-170 тысяч тенге и всего лишь 4% показали на доход до 500 тысяч тенге». Давайте посчитаем, как оценивать эти цифры. По методике Всемирного банка, устанавливающего черту бедности в потребление на $5,5 долларов в день на одного человека. В месяц это $165. Тот, кто потребляет на эту сумму и ниже - либо бедный, либо совсем нищий. Но это на одного человека, а в семье, как правило, есть супруги, дети, пенсионеры. Предположим, что средняя казахстанская семья будет иметь всего двоих детей и не будет содержать пенсионеров, то есть состоит из 4 человек. Планка их потребления (которое должно быть обеспечено доходами) находится уже в районе $660, что (при курсе 386,5 за $1) дает нам сумму в 255,090 тенге. Все, кто получает ее или ниже, выходит, исходя из стандартов Всемирного банка, бедные или нищие. В таблице «Совокупный уровень доходов семей респондентов» такая планка действительно есть - 255,000 тенге. Ниже ее - ровно 84% семей из числа респондентов, опрошенных в данном исследовании. И тут хочется привести другое исследование, данные которого также были распространены через новостные ленты, но в середине сентября. Этот доклад исследует доходы домохозяйств (по сути - тех же семей) за второй квартал этого года. И там цифры просто фантастические - средняя цифра доходов домохозяйств по республике составила 579 тенге (!). А теперь вернемся к первому исследованию. Согласно его методике, 500 тысяч тенге были выставлены в качестве верхней рамки (!). Видимо, количество семей, получающих более высокие ежемесячные доходы, сравнимо со статистической погрешностью. Верхняя же страта по доходам - в коридоре между 426 и 500 тысяч тенге - составила всего лишь 4% от числа опрошенных общественным фондом «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана». О «средней зарплате» (как потом говорили, «на семью») в полмиллиона тенге говорил и бывший президент Казахстана, но, как мы видим, социологические данные на начало декабря его слова и гипероптимистичные данные сентябрьских исследований никак не подтверждают. Но вернемся к нашим семьям и успеху. Если экстраполировать данные исследования на всю страну, то выходит, что выходцы из 84% казахстанских семей лишены двух самых важных факторов, отвечающих за их личный карьерный или бизнес-успех. Бедные и нищие семьи чаще всего не способны обеспечить хорошее будущее или удачные браки своих детей. Стоит ли теперь удивляться тому, что молодежь буквально грезит выездом из страны, приобретающим масштабы исхода или бегства? Кстати, на этой неделе в соседней России тоже вышел казус с цифрами, как у нас с доходами семей между сентябрем и концом ноября. Там, правда, разночтения вышли именно в проценте желающих выехать за рубеж среди молодежи. «Левада-центр» дал информацию о том, что 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России, а спустя буквально один день Всероссийский центр изучения общественного мнения выдал аналогичное исследование, увеличив порог опрошенных до 35 лет (но тоже, видимо, от 18). У ВЦИОМ получилось, что покинуть страну хотят всего лишь 4,8% - на порядок меньше. Каким цифрам больше верится? Каждый ответит сам для себя, но будучи человеком, не имеющим «среднего дохода домохозяйств по Казахстану на второй квартал 2019 года», скажу, что веры у меня больше именно к пессимистическим цифрам. В обоих случаях. Итак, новая нормальность нашей страны заключается в том, что с точки зрения человеческого капитала, надежд, перспектив и социального оптимизма особенно среди молодежи мы практически failedstate. Несостоявшееся государство. И с этим не нужно спорить, а принять, как данность - это тоже новая нормальность. Вот сразу три наших соседа уже десятилетиями работают в таком же режиме - Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан - когда лучшие трудовые ресурсы самостоятельно обеспечивают себя работой за пределами страны. Более того, для экономик этих стран зарубежные работники являются настоящей палочкой-выручалочкой, поскольку они пересылают ежегодно сотни миллионов долларов обратно в свои «домашние» страны. И это в то время, как крупный бизнес и политическая элита заработанные внутри экономики деньги наоборот стремится выводить из страны. А деньги трудовых эмигрантов, как правило, тратятся в основном внутри экономик наших соседей, причем приносят они прибыль именно в социально важных секторах - МСБ, легкой, пищевой промышленности. Нам очень нужно ознакомиться с опытом этих стран, чтобы максимально эффективно использовать фактор выезда населения. Мы прекрасно понимаем, что официальные цифры эмиграции - 30-40 тысяч человек в год - это совсем не столько, сколько реально покидает страну. Различие там тоже - на порядок. Большинство из ищущих перспективы и доход, чтобы содержать себя и свои семьи, не оформляют выезд на ПМЖ и, следовательно, в статистику просто не попадает. Не рвут они и связи с родиной окончательно. Большинство женатых едут в одиночку, оставив дома родителей, жен и детей, которым они либо пересылают, либо позднее привозят заработанное. И вот в этом сегодня государство могло бы найти для себя пользу. Если оно сумеет создать на родине сносные условия для того, чтобы семьи продолжали жить и тратить заработанное в чужих экономиках, то это будет куда эффективнее для экономики, чем давать страшные деньги банкам, чтобы они кредитовали МСБ. Ведь не секрет, что многие БВУ этого не делают, а «крутят» государственные деньги с государственными же ценными бумагами. За счет тех, кто самостоятельно трудоустроился или строит бизнес за пределами страны государство может решить целый ряд проблем, от остросоциальных - до финансовых. Но - очень важно! - людям просто не надо мешать. Не надо вытряхивать последнюю копейку из карманов этих 84% семей, шарить туда налоговым пылесосом, запугивая налогами на переводы между пластиковыми карточками. Иначе вслед за рабочими руками и мозгами довольно быстро потянутся и их семьи. А тогда уже все - даже рисовать цифры бессмысленно. Не смогли мы сохранить лучшие трудовые ресурсы, так надо постараться хотя бы сохранить связь с ними, оставив дома их родных. Хорошо бы максимально снизить цену переводов внутрь страны, создать возможность круглосуточного получения таких средств, усилить благоприятную среду для детства, материнства, старости. Тогда в рамках «новой нормальности» Казахстан сможет использовать фактор своей открытости и собственную социальную неуспеваемость во благо! Только не облажайтесь хотя бы с этим, господа…