Запахло весной

Выборы в мажилис могут пройти в апреле 2020 года ДН ПАРТИЯ «Нур Отан» на этой неделе получила ценные указания от своего лидера – экс-президента Нурсултана Назарбаева – по поводу подготовки к будущим парламентским выборам. Вероятность того, что они, как обычно в Казахстане, тоже будут досрочными, весьма высока. Если ориентироваться на время будущего съезда партии власти и законодательство РК, то они могут пройти уже в апреле-мае 2020 года. За это время руководители партии рассчитывают произвести ее «перезагрузку», за которой скрывается поиск новых способов привлечения избирателей, основательно уставших от политической монополии, не сумевшей обеспечить ожидавшийся ими уровень жизни в стране. Подобная определенность со сроками также означает, что до окончания этого периода государство, скорее всего, будет стараться максимально избегать «плохих новостей», предпочитая жечь резервы там, где тонко и рвется. Оно и понятно – новые «минусы» партии власти совсем не нужны, особенно когда она ищет, как можно было бы компенсировать старые негативные тренды. Однако, затягивая с непопулярными мерами, власти могут оказаться в ловушке необходимости принимать их одномоментно (о, а мы знаем, что это такое!) или в крайне краткий отрезок времени, опять же рискуя вызывать резкое социальное недовольство. В понедельник стало известно о том, что национальный лидер Нурсултан Назарбаев проводит совещание с участием представителей региональных филиалов своей партии. На встрече он призвал партийцев объединиться вокруг своего сменщика на посту президента Касым-Жомарта Токаева и продолжать преемственность своего курса. Также он поручил премьер-министру Аскару Мамину возглавить работу по подготовке предвыборной программы партии «Нур Отан». «В следующем году завершается реализация пятилетних программ развития территорий. Необходимость принятия новых программ совпала с новым электоральным циклом. Поэтому новые программы должны стать основой предвыборных программ партии на выборы в маслихаты по каждому региону. Что касается предвыборной программы партии NurOtan на выборы в мажилис, то премьер-министру, как члену бюро политсовета, надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы», - заявил Нурсултан Назарбаев. Также он начал давать четкие рекомендации по формированию партийных списков на выборы в маслихаты и, видимо, мажилис: «Предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30 процентов женщин и 20 процентов молодых людей до 35 лет. Также в списки должны войти представители разных слоев населения, соотечественники, возвратившиеся на Родину, люди с особыми потребностями, предприниматели и представители СМИ». Елбасы постарался мотивировать своих последователей на победу. «Мы должны сосредоточить все ресурсы для достижения победы. В феврале будет проведен Съезд партии. На нем мы подведем предварительные итоги перезагрузки и подробно обсудим будущие электоральные задачи. Сейчас JasOtan совместно с госорганами готовит новую программу «Жастар - Отанга» до 2025 года. В ней будут отражены ответы на все запросы современной молодежи. В апреле новую программу нужно вынести на съезд JasOtan», - заявил он. Если в феврале будут обсуждаться «электоральные задачи» на съезде президентской партии, то вполне вероятно, что после этого о выборах и будет объявлено открыто. Согласно казахстанскому закону о выборах, регистрация партийных списков для выборов в мажилис «начинается за два месяца и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за один месяц до выборов, если иное не установлено при назначении выборов». Съезд партии, как правило, и есть самое удобное время и место для утверждения списков и предвыборной программы. Значит, между ним - в феврале - и днем выборов должно быть, как минимум, 2 месяца. Есть, правда, процитированная оговорка - «если иное не установлено при назначении выборов», но вряд ли власти захотят серьезно сокращать конституционные сроки на кампанию. Как говорил экс-президент, в 2020-м году будут избираться также маслихаты, однако их роль и политический вес не позволяет предполагать, что на них будут терять время. Если, конечно, не возобладает суперосторожный подход и в партии власти решат использовать их для тестирования предпочтений избирателей, но это на наши элиты уже совсем не похоже. Все это возвращает нас к августовскому заявлению Нурсултана Назарбаева о том, что выборы пройдут в конституционные сроки. В начале этого года он точно так же говорил и про президентские выборы, но мы все видели, как в итоге была разыграна токаевская партия. Еще одним маркером подготовки к триумфу парламентаризма может стать поведение потенциальных конкурентов «Нур Отана». Сразу две инициативные группы общественников в эти дни пытаются зарегистрировать свои политические партии - Демократическую и (наверное) партию «Хак». С представителями второй организации автору этих строк даже удалось переговорить в конце прошлой недели, когда они устраивали мероприятие в Алматы. Активисты не скрывают, что последовательно готовятся к регистрации именно политической партии, осознавая все препоны на этом пути. Активность на днях продемонстрировали и другие непарламентские объединения, вроде партии «Ауыл». Вероятность того, что указанные силы смогут повлиять на финальный расклад в новом мажилисе (если вообще будут зарегистрированы), невелика, как и расчет на более успешное выступление «Нур Отана», чем продемонстрировал этим летом президент Касым-Жомарт Токаев. А значит, волей-неволей перемены в парламенте все же произойдут. Усилится ли либеральная часть за счет «Ак жола»? Или возрастет влияние «красных», которых будут рады видеть более многочисленной группой, прежде всего, наши северные и восточные соседи? Пустят ли в мажилис какие-нибудь еще силы из токаевского НСОД? Ответ на эти вопросы, видимо, будет уже в конце мая 2020 года. Однако будущей политической весной запахло уже сейчас…