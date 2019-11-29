Казахский хан в Русском государстве

М.Ж. Абдиров, доктор исторических наук, профессор университета международного бизнеса 13-15 ноября 2019 г. по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в РФ И.Н.Тасмагамбетова в Москве состоялась международная конференция на тему: «Роль Ораз-Мухаммеда Ондан-улы в современной истории», в которой приняли участие российские и отечественные ученые, в том числе и автор этих строк. В городе Касимове Рязанской области на территории старинного мусульманского кладбища был открыт величественный памятник из красного гранита в честь Ораз-Мухаммед-султана, лежащего в далекой от казахской степи русской земле, ставшей для него второй Родиной. Сегодня, когда происходит переосмысление исторических связей разных народов некогда единого евразийского пространства, особенно велик интерес ученых к конкретным личностям, в судьбах которых эти связи проявились особенно ярко и своеобразно. Об одном из таких исторических деятелей - Касимовском царе на Руси, по происхождению казахском султане Ораз-Мухаммеде Ондан-улы, который оказался в России в сложный для нее период «Смутного времени», - предлагаемый материал. Казахская степь в прошлом выдвинула из своей среды немало известных деятелей, которые прославились далеко за ее пределами. Это, например, выдающийся ученый и просветитель Аль-Фараби, султан Бейбарс, Жалантос-бахадур и многие другие, Особенно ценились при иностранных дворах тюркские воины и полководцы: в Арабском халифате, Персии, Индии, Египте и других странах. Не случайно в древности говорили: «Персы превосходят другие народы в управлении государством, китайцы - в ремеслах, греки - в науках, а тюрки - в военном деле». Например, тюркские воины-мамлюки спасли мусульманский мир Средневековья от монгольского порабощения в XIII в. При них столица Египта Каир превратился в блестящий город из «Тысячи и одной ночи». Немало выходцев из кыпчакской Великой степи осели в свое время и в Древней Руси. Известно, что среди ее старинных княжеских и дворянских фамилий 159 являлись выходцами из тюрко-кыпчакской знати (казанской, астраханской, крымско-татарской, сибирской, ногайской и др.). Такие ее представители, как князья и бояре Годуновы, Кучумовы, Урусовы, Юсуповы, Мансуровы и другие, оставили свой след в тысячелетней истории России. Был среди них и казахский султан Ораз-Мухаммед, хан в Касимовском царстве на Руси в 1600-1610 гг. История его жизни и царствования таковы. Родился он в знаменитой во всей степи семье, которая уже 300 лет правила Ак-Ордою - одним из государственных образований в Казахстане в послемонгольскую эпоху. Среди его предков были Орыс-хан, современник и соперник в борьбе за власть эмира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша, Барак - хан Золотой Орды в 1423-1428 гг., хан Жаныбек и его сын Жадик - основатели Казахского ханства. Отец его, прославленный во всей степи Ондан-султан, старший сын Шигай-хана (1580-1582 гг.), отличался чрезвычайной храбростью и мужеством, должен был сменить престарелого отца. Таким образом, Ораз-Мухаммед являлся чистокровным чингизидом и имел все права на ханский трон. Но суровая жизнь внезапно спутала все планы, и перспективы занять в будущем престол неожиданно померкли. В одной из битв с ойратами Ондан-султан погиб, вскоре умер и Шигай-хан. Правителем Казахского ханства стал его второй сын Тауекель-хан (1582-1598 гг.). Малолетний Ораз-Мухаммед оказался сиротой и его судьба зависела от него. Новый хан был дальновидным стратегом и дипломатом, прилагал все усилия для укрепления и расширения территории Казахского ханства, в частности, ему удалось на 150 лет присоединить Ташкент к своему государству. Не упускал он из поля зрения и другие направления своей внешней политики, развивал отношения с Ногайской Ордой и Русским государством. Так, при нем в 1594 г. было направлено в Москву первое казахское посольство во главе с Кул-Мухаммедом, а в 1595 г. прибыло ответное посольство Вельямина Степанова. В 1582 г. атаман Ермак совершил внезапный набег в Сибирь, разгромил войско хана Кучума и на короткое время захватил столицу Сибирского ханства город Искер в месте слияния Тобола и Иртыша. После гибели атамана в край стали прибывать царские воеводы и возводить новые укрепления, чтобы укрепиться в крае. Тауекель, воспользовавшись поражением своего старого врага сибирского хана Кучума, решил прибрать к рукам сказочно богатый край и отправил в Сибирь своего племянника Ораз-Мухаммеда с небольшим отрядом, чтобы присоединить часть территории Сибирского ханства к Казахстану. Так, в 1586 г. юный султан Ораз-Мухаммед впервые оказался в Сибири, среди сопровождавших его был и знаменитый историк Кадыргали-би Жалаири, который в своем сочинении «Жами ат-таварих» («Сборник летописей») подробно описал последующую судьбу Ораз-Мухаммеда. В один из летних дней 1588 г. Ораз-Мухаммед со свитой охотился с ястребами и соколами у Иртыша в местности Княжий луг, недалеко от нового русского городка Тобольска. Воевода Данила Чулков, увидев у реки знатных всадников, решил хитростью заманить их в крепость и захватить в плен. Он направил к ним своих представителей и пригласил в гости якобы для переговоров о мире и дружбе. Ораз-Мухаммед и его спутники решили принять приглашение. Степняки превыше всего ценили честь и верность слову и не подозревали о вероломстве воеводы, который приготовил для них западню. Оставив за стенами укрепления своих воинов, Ораз-Мухаммед с небольшим числом людей, среди которых был и Кадыргали-би, вошел в городок. Во время пира воевода предложил гостям выпить по большой чаше вина за здоровье царя Федора Ивановича. Не привыкшие к такому напитку степняки не смогли осушить до дна полные чаши. Этого только и надо было хитрому воеводе. Он обвинил их в неуважении к русскому государю и злых намерениях и подал знак стрельцам, которые тут же схватили их. Так в результате коварства тобольского воеводы Ораз-Мухаммед очутился в русском плену и вскоре был отправлен в Москву. В самом конце 1588 г. молодой и неискушенный казахский юноша оказался в столице русского государства. Впрочем, некоторые летописцы указывали, что он якобы выехал в Россию сам при государе Федоре Ивановиче, чему трудно поверить. Сын Ивана Грозного, царь Федор Иванович (1584-1598 гг.) устроил молодому султану торжественную встречу в Грановитой палате Кремля, поскольку в его лице видел представителя правящей династии сильного Казахского ханства. Оценив по достоинству знатное происхождение и военные способности юного царевича, Федор Иванович принял Ораз-Мухаммеда в российское подданство и зачислил на воинскую службу. С этого времени началась почти 20-летняя служба казахского султана царям Федору Ивановичу, Борису Годунову и Василию Шуйскому. Так, уже в начале 1590 года Ораз-Мухаммед-султан в составе сторожевого полка русской армии вместе с царем Федором Ивановичем ходил в поход против шведов, участвовал в штурме крепостей Ям и Иван-город. Сведения о его воинской службе отрывочны и неполны, но и они дают представление о том, что он был приближен к царям, пользовался их доверием и покровительством, осыпан царскими милостями. В 1597 году Ораз-Мухаммед присутствовал при торжественном приеме посла римского императора в Грановитой палате Кремля, причем он сидел первым слева от царя и назывался «царевичем Казацкой Орды». Весной 1598 года участвовал вместе с новым царем Борисом Годуновым в походе против крымских татар в составе полка правого фланга. Ораз-Мухаммед-султан принимал активное участие во многих войнах и сражениях, умножал славу российского оружия и, несмотря на молодость, быстро вырос до звания полкового воеводы, т.е. говоря по-современному, был «полковником». За верную службу Руси и преданность царскому престолу, воинскую доблесть и мужество царь Борис Годунов в 1600 г. пожаловал казахскому султану Ораз-Мухаммеду город Касимов с «волостями и со всеми доходами» и даровал его титул «царя Касимовского». Касимовское ханство (русские называли его царством) - это небольшое удельное княжество, было создано московскими великими князьями для тюрко-кыпчакской знати, перешедшей в разное время на службу Руси. Занимало территорию по реке Оке, в северо-восточной части Рязанского княжества. Впервые было пожаловано великим князем московским Василием II по прозвищу «Темный» примерно в 1450 г. казанскому царевичу Касыму, сыну золотоордынского хана Улуг-Мухаммеда. По имени первого хана главный город царства Городок Мещерский стал называться Хан-Кырманом или Касимовым (по имени первого хана Касима). Царство просуществовало свыше 200 лет, и за это время на ханском троне сменилось 14 «царей». Один из них, Симеон Бекбулатович (Саин-Булат), был даже провозглашен Иваном Грозным, «царем и великим князем всея Руси». Касимовские цари назначались по усмотрению московского правительства, и первое время русские цари относились к ним как к равным государям. Конечно, это была тонкая и дальновидная политика, направленная на привлечение степной знати к службе России и повышение авторитета Москвы в глазах Запада и Востока. Когда в нем отпала нужда, в 1681 году Касимовское ханство было упразднено. Избрание Ораза-Мухаммеда касимовским царем состоялось в четверг, 12 июня, 1600 г. в главной мечети Хан-Кырмана. Все жители городка присутствовали при этом торжестве, церемония возведения Ораз-Мухаммеда на престол происходила в каменной мечети, построенной его предшественником Шейх-Али-ханом. С правой стороны трона стояли Исбай Мангыт, Саманай бек и Кадыргали-бек Жалаири. С левой стороны находились Аргын Чеш-бек и Кыпчак Тукай-бек. По древней степной традиции приближенные подняли Ораз-Мухаммеда на золотой кошме, присутствовавшие при инаугурации огласили мечеть радостными криками, карачаи, аталыки, беки и сеиды осыпали хана золотыми и серебряными монетами, а собравшийся народ принес ему поздравления. Затем по новой русской традиции все гости в изобилии пили мед и водку, которые «лились без меры». Мулл и хафизов, вдов и сирот, бедных и несчастных хан осыпал милостями, отпустил на волю многих рабов, ознаменовал себя другими добрыми и богоугодными делами. Торжества по случаю избрания нового хана продолжались целый месяц. Кадыргали-би Жалаири писал, что царствование его длилось ровно десять лет. Ораз-Мухаммед был государем справедливым и милосердным, Касимовское ханство при нем было самым спокойным регионом во всем Русском государстве. Он часто бывал в Москве, и каждый раз его принимали с царскими почестями. В марте 1601 года, например, был на приеме у Бориса Годунова, присутствовал в Грановитой палате при проводах польского посла, а в мае уже находился на южной границе во главе Большого полка русской армии, стоявшего против крымского хана. Осенью 1602 года Ораз-Мухаммед снова был приглашен в Москву для участия в приеме датского принца Иоганна. На торжественном царском обеде его обслуживал боярин Иван Морозов, а царя Бориса - молодой ногайский князь Петр Урусов, потомок знаменитого бия Едыге. Его дед князь Большой Ногайской орды Урус в 1587 г. признал подданство русского царя Федора Ивановича, заявив: «Чья будет Астрахань и Волга, и Еик, того будет вся ногайская орда». Орда Больших ногаев не представляла собой единого государственного организма, ее раздирали острые противоречия между различными группами мурз из-за старшинства. Князь Иштерек с горьким остроумием говорил, что примирить их равносильно тому, что «велеть случити овцы с волком и поити их из одной проруби». Урус погиб в 1590 г. во время междоусобиц ногайских правителей, его сменил старший сын Жан-Арслан. Его сыновья Орак и Зорбек были отданы в заложники в Москву, позже поступили на русскую воинскую службу, при крещении Орак получил имя Петр, а Зорбек - Александр. Петра женили на вдове князя А.И.Шуйского, впрочем, этот брак по расчету оказался неудачным. Казахский султан Ораз-Мухаммед и ногайский князь Петр Урусов были близкими друзьями и боевыми соратниками, поддерживали друг друга в трудную минуту, верно служили России, ставшей для них новой родиной. В 1605 г. умирает царь Борис Годунов, на Руси наступает «смутное время», появились различные самозванцы, претенденты на русский трон. Правящая боярская верхушка изменила России и толпами повалила на службу «истинным царям» Лжедмитрию I и Лжедмитрию II. В такой сложной внутриполитической обстановке касимовский хан Ораз-Мухаммед также был вынужден подчиниться самозванцам и польскому королю Сигизмунду. В конце марта 1610 г. он прибыл в польский лагерь под Смоленском. Король Сигизмунд с почетом принял его и удостоил первого места среди своих сенаторов. Гетман Жолкевский в своих записках позже отмечал его верность королю и солидность его поведения. Но интервенты, видимо, не доверяли «татарскому хану» и с подозрением относились к нему, хотя внешне выказывали ему свое уважение. Беда пришла совершенно с неожиданной стороны. Один из приближенных Ораз-Мухаммеда, неизвестно по какой причине и с чьей подсказки, донес Лжедмитрию, что Ораз-Мухаммед якобы замыслил изменить ему. Тот поверил и пригласил ничего не подозревавшего хана на охоту, во время которой предательски убил его, а труп бросил в реку Оку. Произошло это событие 22 ноября 1610 г. Чтобы скрыть гнусное преступление убийства мусульманского хана, было объявлено, что касимовский царь Ораз-Мухаммед погиб при попытке совершить покушение на «царя». Все сделали вид, что удовлетворились этим объяснением, кроме князя Петра Урусова. Он тайно побывал на месте гибели своего друга, нашел в проруби тело Ораз-Мухаммеда, убитого в спину и убедился в его насильственной смерти от рук самозванца. Петр Урусов решил отомстить ему и 11 декабря 1610 г. во время очередной охоты, сказав «Я научу тебя топить ханов», застрелил Лжедмитрия, а затем отрубил ему голову. Таким образом, ногайский князь Петр Урусов спас Россию от последнего самозванца. Затем бежал в Астрахань, оттуда перебрался в Крым и поступил на службу к крымским ханам, став при них авторитетным консультантом по московским делам. Ораз-Мухаммед был со всеми почестями захоронен в ханском склепе в городе Касимове. Могила Ораз-Мухаммеда была найдена на Старопосадском кладбище в 1860 г. Надгробный памятник лежал на земле, разбитый на две части. На нем арабской вязью было написано: «Сказал Господь преславный и всевышний: всякая душа должна вкусить смерти; затем вы к нам возвратитесь. Сказал Господь преславный и всевышний: не ведает никто, в какой стране он умрет; всеведущ и всезнающ - Бог. Сказал пророк, да будет над ним мир: жизнь человеческая скоропреходяща: употребляй ее на дела угодные Богу. Сказал пророк: да будет над ним мир: мир сей есть поле, на котором сеются семена для будущей жизни. Сказал пророк: да будет над ним мир: мир сей падаль, а ищущие его - собаки. Истину сказал пророк Божий. В 1019 году, месяца рамазана в 16 день (22 ноября 1610 г.) скончался сын Ондан-султана, Ураз-Мухаммед-хан. Господь всевышний да помилует его». С левого края памятника изречения из Корана и хадисы: «Мир земной должен рушиться. Оставаться вечным он не может. Мы чувствуем, что весь мир погибнет. Всегда не будет длиться; прочности в нем нет». В книге дореволюционного историка В.В.Вельяминова-Зернова «Исследование о касимовских царях и царевичах» (часть I) приведен фотолитографический снимок надгробия Ораз-Мухаммеда, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. Такова история короткой и яркой жизни казахского султана Ораза-Мухаммеда Ондан-улы - Касимовского царя в Русском государстве. В некоторых источниках того бурного времени излагается очень интересная версия об избрании на Руси после окончания в 1612 г. Смутного времени новой царской династии вместо варяжского поколения Рюриковичей. Боярская дума не могла решить этот вопрос с учетом интересов всех правящих группировок, народ же каждый день собирался у Кремля и требовал назвать имя нового монарха. Люди в ужасе говорили: «Скоро крымский хан опять будет под Москвою, а мы без царя и защитника». Некоторые бояре по примеру своих далеких предков, призвавших варягов на Русь в 862 г., предлагали снова позвать на царство кого-либо из потомков европейских монархов. Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как понимали, что они попытаются заставить русский народ отказаться от православия и перейти в католичество. Кто-то из бояр в такой ситуации предложил пригласить на царствование в Москву кого-либо из потомков золотоордынских ханов. Объяснялось это тем, что Русь три века была в составе Золотой Орды, совместное проживание в составе фактически единого государства сблизило их народы и правящие элиты. Орда никогда не предпринимала попыток ввести на Руси ислам, наоборот, ханы обеспечили на государственном уровне полную свободу всех вероисповеданий, защищали служителей любой из религий. В 1261 г. в столице Золотой Орды городе Сарай-Берке была открыта православная епархия, а при хане Узбеке (1312-1342 гг.) и его преемниках за оскорбление религиозных чувств полагалась смертная казнь. В едином государстве мирно сосуществовали христианство и мусульманство. Не случайно Н.М.Карамзин писал, что Москва «обязана своим величием ханам». Сторонники этого мнения надеялись, что, как и касимовские ханы, новые правители Руси со временем примут крещение и станут православными царями христианского Русского государства. Эта вполне по тем временам здравая мысль нашла поддержку в обществе, и бояре принялись искать достойных претендентов на русский престол. Однако к тому времени Астраханское, Казанское и Сибирское ханства были уже завоеваны, к тому же их правители были в свое время ярыми врагами Москвы. О Крымском ханстве не могло быть и речи, так как крымские ханы из династии Гиреев были самыми заклятыми противниками Руси. О Ногайской Орде также не могло быть и речи, поскольку мурзы не были потомками Чингиз-хана и не могли претендовать на ханский (в данном случае царский) престол. Оставались только далекие казахские ханы, которые никогда не нападали на Русь и не воевали с ней. К тому же уже в 1594-1595 гг. Московские царство и Казахское ханство уже установили дипломатические отношения, обменялись посольствами и договорились совместно бороться с Сибирским и Бухарским ханствами. А хан Тауекель (1582-1598 гг.) уже тогда был готов принять подданство Русского государства. И я думаю, что если бы к этому времени касимовский хан Ораз-Мухаммед был жив, его вполне вероятно могли бы позвать занять царский трон в Кремле и он стал бы основателем новой правящей династии в Московском царстве. Однако история не знает сослагательного наклонения и история Руси пошла по другому пути. В 1613 г. был созван Земский собор, и новым русским царем стал 16-летний Михаил Романов, основавший новую династию, которая правила Россией 300 лет. В 1731 г. начался процесс принятия казахами российского подданства, а через 260 лет в 1991 г. после распада СССР (фактически Российской империи) казахский народ снова обрел государственную независимость.