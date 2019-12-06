Брошенные очаги

и загребущие руки «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, ­ только бы ее не обманывать». Петр Яковлевич Чаадаев, русский философ ЗАЯВЛЕНИЕ министра финансов РК Алихана Смаилова о масштабах обнаружившейся бесхозной недвижимости ставит под вопрос качество государственной статистики не только в такой неоднозначной теме, как масштабы выезда населения из страны, но и в целом - мы справедливо сомневаемся уже не в точности, но и в адекватности цифр, которыми оперирует государство. Если же сузить вопрос до тематики заброшенного жилья и земли, то вполне вероятно, что именно по ним сегодня можно более или менее точно оценить, насколько много людей уехало из страны в последние годы. И если это заключение справедливо, то можно будет говорить уже не о некоей проблеме «утечки мозгов и рабочих рук», а о масштабном эмиграционном кризисе, который скрывается государственной статистикой, в то время как бюрократическая машина не только не способна его разрешить, но безуспешно борется даже с его некоторыми последствиями. Итак, министр финансов Смаилов, который является по совместительству еще и первым вице-премьером, заявил на этой неделе, что в ходе работы по актуализации баз данных «за умершими лицами или выехавшими за пределы республики зарегистрированы 843 тысячи объектов недвижимости». «Мы видим, что имущество некоторых граждан, умерших или выехавших за рубеж, остается без определения владельца, - сообщил Алихан Смаилов. - Но земля и имущество должны иметь своего владельца. Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежащего умершим или выехавшим за пределы Казахстана». По словам министра, было обработано более 25 млн. сведений и актуализировано свыше 3,6 млн. ошибочных сведений. Это значит, что 14,4% данных о недвижимости были неправильными. И это - при том, что цифровизация в этом секторе государственных услуг, кадастров и статистики запущена уже давно. У нас уже даже есть космический мониторинг сельскохозяйственных территорий, а почти каждый седьмой объект недвижимости был или «невидим» для государства, или «видим», но неправильно. Если, конечно, эти оглашенные 25 миллионов - это все данные по системе, что словами министра как бы подразумевается. Теперь, что касается имущества выехавших и умерших. 843 тысячи объектов недвижимости - это много или мало? Очевидно, что много. Если предположить, что часть из них - нежилая, то нужно вспомнить, что в жилых явно проживал не один человек, а значит, «бросалось» такое семье не одним, а 3-4 людьми. И это - не говоря уже о том, что в сельской местности мелкие придомовые постройки, вроде гаражей или сараев, отдельно не регистрируются. Это, конечно, весьма вольное допущение, но логичное - предположить, что количество брошенной недвижимости означает примерно такое же количество «выбывшего» населения. Тогда встает вопрос о том, какую долю в нем составляют умершие. Согласно статистике, в год умирает 70-80 тысяч казахстанцев. Однако абсолютное большинство из них имеет наследников, и уж никак не должно ускользать от низовых подразделений статистики при местных властях. А, согласно казахстанскому законодательству, если у умершего остается какое-то имущество - денежное, движимое или недвижимое, на которое никто не заявляет своих прав, то может быть признано выморочным. Существует легальная процедура, по которой это происходит с подачи местных властей, в чем также участвует суд. Заявление о признании наследства выморочным подается в суд местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства. В заявлении должны быть приведены сведения о времени и месте открытия наследства, об имуществе, составляющем наследство, а также доказательства, которые свидетельствуют о принадлежности этого имущества наследодателю, об отсутствии наследников по завещанию и по закону или об устранении их от наследования, или об отказе от наследства. Иными словами, имущество умерших не должно «задерживаться» в «ничейном» статусе более 1-1,5 лет. А даже если таковое возникает из-за «актуализации» баз данных, то уже есть работающий правовой механизм процедуры его огосударствления, и в этом отношении предложение министра «проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежащего умершим», выглядит довольно странно с точки зрения логики. Таким образом, будет справедливо просто исключить покойников из числа владельцев упомянутого числа объектов недвижимости. Зачем протаскивать это имущество через ненужную стадию признания брошенным, если можно его прямо передавать государству через взаимодействие местных органов и районных судов? Конечно, нельзя сомневаться в способности бюрократии плодить бессмысленные процедуры, но не до такой же степени! Если мы в адекватность чиновников все же верим, то в итоге мы получаем 843 тысячи объектов недвижимости, оставленных уехавшими гражданами. Тут действительно есть правовая коллизия - чтобы считать брошенным, к примеру, жилье, требуется признать, что в его отношении «собственником не совершены действия, свидетельствующие о намерении сохранить право собственности», то есть оно пустует, оставлено без присмотра или без исполнения обязанностей по его содержанию. Но даже тут требуется проявление очевидной добровольности в отказе, отсутствие которой позволяет владельцам претендовать даже на заброшенный объект недвижимости. Тут, видимо, и зарыта собака, о которой идет речь. Чиновники действительно были бы не прочь обойти нормы Гражданского кодекса и Конституции (по которым для отчуждения имущества нужно правомерное судебное решение), и «зачесть» в госсобственность «заброшки» оптом. Но и тут не все ясно - тогда надо было бы апеллировать к парламенту, который единственный может «править» законодательство, а не как в словах министра - «Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежащего умершим или выехавшим за пределы Казахстана». Такой подход слегка противоречит принципам нашего законодательства, и это беспокоит даже больше, чем неточность статистики. И уж совсем странно выглядит попытка лишить имущества уехавших. Если они покинули страну официально, отказавшись от гражданства, то тут опять же нет никакой необходимости изобретать пятое колесо. У нас и так любой человек, отказавшийся от гражданства, должен в течение года продать или переписать свое имущество на граждан Казахстана (например, родственников). Если он этого не сделает, то, согласно статье 252 Гражданского кодекса РК, «это имущество… по решению суда подлежит принудительному отчуждению с возмещением собственнику стоимости имущества за вычетом затрат по его отчуждению». Чтобы продолжать законно владеть имуществом, новоиспеченный иностранец должен иметь в Казахстане вид на жительство. Тут, наконец, становится понятным фокус с «бесхозностью» - забирать имущество сменивших гражданство по текущей процедуре будет сложно и накладно, ведь его стоимость еще нужно возмещать бывшему собственнику. И хотя с моральной стороны (как и по Конституции) выглядит крайне неприглядно, в нем хотя бы есть логика. Но в том, чтобы лишать имущества просто уехавших, о смене гражданства которыми нет никаких уведомлений, этичности еще меньше. Это выглядит просто как наказание «беглецам», причем неизбирательное, негуманное - без соблюдения процедур уже прописанных в законодательстве! И это - не говоря уже о том, что масштабы этого «штрафа с беглых» граждан затрагивают оценочно 800-850 тысяч человек. Списочно, это примерно 4,4-4,6% населения страны! Возможно, это наиболее реальные данные выезда (хотя тут уже применимо слово «бегство») из страны. Предоставляемая государством официальная статистика по выезду на ПМЖ, которая дает нам цифры всего 30-40 тысяч человек в год. Очевидно также, что большинство выезжающих реально процедуру выезда ПМЖ не оформляет, оставаясь за пределами учета и внимания. Если за последние неполные пять лет общая цифра выезда «навсегда», по официальным данным, составила около 170 тысяч человек, то вот эти 800 тысяч - это, возможно, некая приблизительная цифра уехавших без оформления. Кстати, как минимум 2-кратное расхождение по статистике миграции между РК и той же Россией отмечалось еще в прошлом. В итоге же мы можем осторожно предполагать, что реально наша страна лишилась примерно миллиона человек. Мы суммируем данные официального выезда с оценочным количеством владельцев брошенного жилья, так как «официальные ПМЖисты» явно не оставляли за собой «брошенки» - в крайнем случае, они их передавали родным с целью дождаться продажи в лучшие времена. В сухом остатке - вероятность того, что за последние годы Казахстан потерял примерно 5% своего населения, большая часть которого еще фигурирует в статистике, отчетах и планах, но физически уже не присутствует (поскольку забросило свою недвижимость). Вряд ли из страны уехали люди, на которых было зарегистрировано более одного объекта недвижимости, а если и уехали - то с семьями. Почему они могли бросить имущество? Очень просто - потому что его нельзя продать, а цепляться за него не имело смысла. И вряд ли из-за страха по поводу политики или недовольства языковым вопросом, а по самым простым причинам - потому что в их селе или городе просто не было работы, не видно было вариантов заниматься бизнесом, сельским хозяйством или организацией услуг. И, прежде всего, потому что они не верили в будущее нашей страны. Оставленная недвижимость могла бы стать невидимой нитью, которая бы связывала ищущих лучшей доли с бывшей родиной или с родиной их родни, чтобы они могли вернуться, если захотят, или отправлять деньги своим семьям, да просто рассматривали Казахстан как свой тыл. Мы уже писали об этом в прошлом номере - о том, как полезно было бы отбросить высокомерие «экономической державы» и организовать инфраструктуру для семей трудовой миграции. Но нет, видимо, государство хочет идти иным путем - волевым усилием обрубая любые связи уехавших с бывшей родиной. Таким образом, оно может в краткой перспективе пополнить коммунальный жилой фонд, получить немного земельных участков и гаражей, но в более длительном отрезке времени неизбежно проиграет, предоставив колеблющимся лишний повод для размышлений о защите прав собственности, а уехавшим - для нежелания поддерживать связи с Казахстаном. Конечно, у такого недальновидного крохоборства могут быть и вполне практические причины - уехавшие это не просто вероятная убыль 5% населения, но и куда больший «минус» от числа процент рабочих рук и работающего бизнеса. Эти «дыры» приходится закрывать - отчего будут расти цены на бензин, а коридоры районных комитетов - полниться людьми, у которых налоговики требуют оплаты налогов со сделок от продажи с недвижимостью несколько лет назад. От этого же государство будет стремиться «наложить лапу» на переводы между карточками и на прочие крайне непопулярные меры. Но все вместе - это попытки натянуть колготки на кастрюлю, когда затягивание одной дыры вызовет на свет лишь появление новых двух-трех. Кстати, в случае с недвижимостью уехавших еще не поздно, наконец, начать разумный поиск связей с уехавшими, чье имущество государство уже потрудилось посчитать и приготовилось экспроприировать, чтобы завтра кто-то из них мог бы вернутся к брошенным очагам и вновь зажечь в них огонь.