Несогласованность в принципах

внешней политики Нур-Султана ДН ЗАЯВЛЕНИЕ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на этой неделе о том, что он не считает присоединение Крыма к России «аннексией», не только закономерно вызвало крайне жесткий комментарий со стороны Украины, но также вновь поставило ребром вопрос: какого же принципа придерживается наша страна в политике - «территориальной целостности» или «прав народов на самоопределение»? Крым и так стал серьезным испытанием для казахстанской «многовекторности», а тут одновременно второстепенные военные чиновники неожиданно втравили нашу страну в события 11-летней давности в Грузии, также окончившиеся нарушением территориальной целостности этой страны. Не по чину активизировавшихся чиновников довольно быстро одернули в министерствах обороны и иностранных дел. Однако теперь возникает вопрос: будет ли корректировать позицию главы государства исторический лидер страны, который всегда старательно дистанцировался от определенности в крымском вопросе? Оставить это без внимания для елбасы также не совсем удобно, коль скоро он активно участвует в международной политике, заменив своего сменщика на президентском посту на ташкентском саммите глав государств Центральной Азии 28-29 ноября. Буквально несколько недель назад Нурсултан Назарбаев предложил свои услуги в налаживании диалога между Путиным и Зеленским, параллельно указав, что на украинской территории действовали российские силовики, после чего Кремль сухо отказался от его посредничества. В прошлом же, на исходе своего президентского срока, первый президент проявлял крайнюю щепетильность в этом вопросе, избегая даже фотографироваться на фоне туристического стенда, связанного с Крымом. Впрочем, неожиданная неопределенность с Крымом может также иметь не внутренние причины, порожденные тем фактом, что на внешней арене Казахстан представляет не один, а два человека, но также геополитическими факторами. Не секрет, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп довольно неоднозначно относится к вопросу аннексии Крыма, объясняя, что население полуострова было изначально настроено на присоединение к России. В условиях, когда он предлагает вернуть Россию в G7, а с лидерами остальных ведущих стран НАТО у него перманентные конфликты, не говоря уже о том, что украинский вопрос стал основанием для начала процедуры импичмента американского президента в Конгрессе США, довольно резкий поворот в казахстанской внешней политике может оказаться не «заплывом против течения», а попыткой предугадать смену направления «политических ветров». Вопрос только в том, насколько удачна сделанная Нур-Султаном ставка в геополитическом казино. Заявление по поводу Крыма Касым-Жомарт Токаев, как это водится в казахстанской политике, сделал в интервью иностранному СМИ. Накануне визита в Германию он согласился на развернутый разговор с Deutsche Welle, в котором, в частности, сказал следующее: «Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых, никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства. Хотел бы напомнить, что минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева. Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске». Естественно, что в этой ситуации немедленно последовала реакция Министерства иностранных дел Украины. «Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева относительно отрицания аннексии украинского Крыма Россией. Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств. Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», - заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. По словам Зеленко, в основе взаимоотношений между Казахстаном и Украиной лежат «принципы уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ». «Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году в Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалось. Слова президента Республики Казахстан не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно - признанной позиции», - резюмировала пресс-секретарь МИД . Было бы странным считать, что новый президент Казахстана, будучи человеком с обширным дипломатическим багажом, а также опытом работы в Организации Объединенных Наций, не предполагал такую реакцию Киева. Еще страннее выглядит то, что он добровольно пошел на возникновение этой ситуации, когда столь жесткая реакция высказывается в его адрес. Как-то иначе мы себе представляли дипломата во главе государства. Тем более что его предшественник, Нурсултан Назарбаев, уже под занавес своего президентства был готов идти даже на ухудшение личных взаимоотношений с Владимиром Путиным, чтобы дистанцироваться от проблемы Крыма. Около года назад, в ноябре 2018 года, во время туристической выставки в Петропавловске, посещение которой было частью программы рандеву Назарбаева и Путина, казахстанская служба протокола отказалась от маршрута президентов около стенда с изображением моста, построенного между Крымом и Краснодарским краем. В дальнейшем это подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Это было предпочтением наших казахстанских коллег, чтобы маршрут прохода глав государств миновал этот стенд, такое действительно (было)». Довольно быстро реагировала тогда еще Астана на другие инциденты, связанные с этим вопросом. В 2015 году наша страна даже отзывала учебники географии, в которых Крым был отнесен к России, после ноты протеста посольства Украины. В 2017 году украинцы возмутились географическими картами на шарах инсталляции в центре Астаны, где полуостров также был отмечен как российский, после чего изображение было заменено и с него были удалены географические очертания стран. А когда несколько недель назад Назарбаев говорил о своем желании стать посредником между Путиным и Зеленским, он упомянул, что на украинской территории действуют «российские силовики», что противоречит официальной позиции Москвы, «не считающей себя стороной конфликта». «Не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не эти территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - заявил тогда елбасы. Ответом из Кремля был довольно холодный отказ от посреднических услуг казахского лидера. И вот на этом фоне сменщик Назарбаева неожиданно решает играть совсем другую политическую мелодию. Проблема тут, правда, в том, что это не просто какие-то тактические «трели», но и фактически отход от принципов международной политики, которых Казахстан обычно придерживается. В Нур-Султане было принято считать, что принцип «территориальной целостности» и нерушимости суверенитета государства превалирует над «правом народов на самоопределение». Согласно этому принципу, Казахстан никогда не признавал отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии, например. Хотя и тут мы понимаем, что Москва была бы, как минимум, благодарна за легитимизацию этих сепаратистских образований, все граждане которых имеют российские паспорта и защищены расквартированными там контингентами войск РФ. По странному стечению обстоятельств на этой же неделе кто-то в региональном командовании «Запад» Министерства обороны РК посчитал возможным втравить Казахстан в эту давнюю историю, выпустив пресс-релиз под заголовком «Солдат с фотографии, облетевшей все мировые СМИ, оказался уроженцем Атырауской области». Об этом факте подробно рассказало агентство КазТАГ: «Несколько лет назад Интернет облетели фотографии отважного российского солдата, в одиночку перегородившего путь колонне грузинских военных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. На днях депутат Государственной думы России Алдар Дамдинов опубликовал в Facebook пост, в котором назвал возможное имя героя - Тасболат Ибрашев», - говорилось в сообщении казахстанских военных. В пресс-релизе была описана хронология событий, при том речь идет о российском военнослужащем». Видимо, военные Западного Казахстана таким образом пытались продемонстрировать высокие военные качества бывшего земляка, однако вышло это так, что наше государство будто бы одобрило действия российской армии в ходе войны 2008 года, которые в Грузии официально называют иностранной агрессией. Благо в кабинетах выше уровня регионального командования «Запад» это довольно быстро осознали и ответили на запросы КазТАГ, фактически дезавуировав заявления подчиненных. «Ну, если мы будем об этом так говорить, то он (международный скандал. - «ДН») обязательно случится. Во-первых, начнем с того, что тот, о котором вы говорите, достоверно, стопроцентно неизвестно еще, является ли этот человек (…) именно тем военнослужащим, который совершил подвиг именно в этот период событий, происходящих на Кавказе. Во-вторых, это военнослужащий другого государства - России, он гражданин Российской Федерации. И каким-то образом комментировать данный факт, наверное, с нашей стороны будет неэтично», - сказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев в четверг в кулуарах сената, отвечая на вопрос корреспондента агентства КазТАГ о возможном международном скандале, который может случиться после распространения пресс-релиза командования «Запад» МО РК об этническом казахе, который в составе российских войск остановил грузинскую военную колонну в зоне абхазско-юго-осетинского конфликта». «Военнослужащего РК там не было… Поэтому это точно не наш военнослужащий и не наш гражданин. Другой информацией мы не располагаем», - резюмировал Дандыбаев. Надо отдать должное нашим коллегам, которые успели обратиться и в МИД РК с вопросом, не признал ли случайно Казахстан независимость и государственность Южной Осетии и Абхазии. Прояснить этот вопрос было важно вдвойне на фоне пресс-релиза «Запада» и теперь уже слов Токаева. «Нет, конечно», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в среду, отвечая на вопрос корреспондента о том, признал ли Казахстан независимость Абхазии и Южной Осетии», - сообщил КазТАГ. «Сам пресс-релиз регионального командования «Запад» в МИД комментировать не стали, рекомендовав обратиться за комментариями в Министерство обороны. Однако пресс-секретарь Минобороны Казахстана заявил, что находится в отпуске, запросив официальный запрос с пресс-релизом и отметив, что «не в теме этого случая». Редакция МИА КазТАГ намерена в ближайшее время получить разъяснение официальной позиции Министерства обороны Казахстана по отношению к конфликту между Россией и Грузией в регионе Абхазии и Южной Осетии. Напомним, в результате военного конфликта в 2008 году Абхазия и Южная Осетия при активной военной поддержке России объявили о своей независимости от Грузии, но подавляющее число стран, в том числе Казахстан, отказались признавать указанные регионы в качестве независимых государств. Августовская война 2008 года привела к резкому росту геополитической напряженности в регионе, а также выходу Грузии из СНГ», - передало агентство. Ситуация с возможным пересмотром внешнеполитических принципов Нур-Султаном, возникшая на этой неделе, весьма необычна и совершенно неожиданна. Оба «инцидента», которые вызвали ее, не были спровоцированы и возникли буквально на пустом месте, инициированные самими же казахстанскими чиновниками. У нас нет сомнений, что Касым-Жомарт Токаев не мог осторожно и крайне дипломатично выйти из вопроса о статусе Крыма, не вызывая ничьего протеста. И уж тем более ясно, что военных Западного Казахстана никто «не тянул за» пресс-релиз, заставляя ассоциировать действия российского военного с нашим регионом. Так что же кроется за такими эскападами? Простое желание смягчить отношения с северным соседом, которые могли охладиться после отказа Назарбаеву в посредничестве с Зеленским? Или Нур-Султан пытается встроиться в, возможно, новую модель политики Дональда Трампа, который теперь, вероятно, приобрел стойкую аллергию к Украине, из-за отношений с которой его теперь пытаются официально лишить власти, что, несомненно, влияет и на его планы по переизбранию на пост президента США. В прошлом он уже говорил про Крым в интервью ABC: «Насколько я знаю, народ Крыма хотел бы быть с Россией, а не там, где они были (прежде). И это тоже надо рассмотреть». Теперь же, когда демократы вцепились в обвинение против Трампа в том, что он тормозил оказание помощи Украине, чтобы увязать его с расследованием в Киеве против сына своего политического оппонента, американский лидер может окончательно охладеть к желанию Киева восстановить свою территориальную целостность. Мы уже могли видеть, что Трамп старается вернуть России членство в G7, что пока натыкается на отказ остальных членов «семерки». Также заметен и разлад в рядах НАТО, внутри которого европейцы и канадцы откровенно оппонируют многим инициативам Вашингтона (среди которых, надо признать, есть и откровенно странные - вроде желания заполучить Гренландию). Большинство европейских лидеров раздражены и той ролью, которую американский лидер пытается играть в ходе британского брексита, открыто поддерживая дезинтеграцию ЕС. Однако, если Трамп сумеет переизбраться на посту президента США, он может быть более успешен в достижении своих геополитических целей, и тогда резкий крен в нур-султанской внешней политике может оказаться не непоследовательностью, а прозорливым «колебанием вместе с генеральной линией партии». Вот только вначале Трамп должен переизбраться, а Путин по-прежнему оставаться в Кремле. В этом случае токаевский маневр действительно могут оценить и в Москве, и в Вашингтоне. Тогда в Нур-Султане смогут сказать, что успешно прошли «Крым и рым». Правда, многие не знают истинного значения этих слов. «Рым» - это вовсе не искаженное для рифмы Рим, а, как свидетельствуют словари морской терминологии, «металлическое кольцо для закрепления тросов, блоков, стопоров, швартовных концов и т. п. Рымы устанавливаются на палубе и на фальшборте судов, в носовой и кормовой оконечностях шлюпок, а также на причалах и набережных. Сквозь рымы продергивались в свое время также цепи гребцов-каторжников. Таким образом, рым является символом крайней неволи гребца на галерах (от турецкого названия которых в русском и возникло слово «каторга»). Кстати, Крым в этой присказке также упоминается в том смысле, что там процветала торговля невольниками, которых угоняли в России, Польше, Литве и Украине, соответственно, «пройти Крым и рым» означает - пережить рабство и каторгу… Впрочем, не зря же и Владимир Путин сравнивал свое пребывание на посту президента с «паханием на галерах», от которого он почему-то никак не может или не хочет отказываться на пороге третьего десятка лет во главе России.