Партия ­ «их» рулевой?

Почему политические партии всех мыслимых расцветок и по всему миру теряют популярность и престиж у рядовых граждан? Юрий Сигов, вашингтон Чуть меньше, чем через год, в Соединенных Штатах пройдут очередные президентские выборы. Могут, в принципе, теоретически пройти и раньше, если, к примеру, нынешнего президента страны Д.Трампа демократам удастся каким-то невероятным образом свалить и как «предателя американского народа», а также «российско-украинского агента» выкинуть из Белого дома. Но поскольку сие маловероятно, то через очень даже короткое время американцам придется вновь идти на избирательные участки. И как в старые и добрые времена, голосовать либо за одних, либо за других. Когда Советский Союз еще только собирались разваливать, то «гении политических советов» при ЦК КПСС тщательно изучали американский опыт партийного строительства. И чуть ли не с придыханием обсуждали, как же здорово будет иметь в стране две партии (зачем больше, если и этих достаточно?), которые будут периодически сменять друг друга, а народу вокруг будет от того полное счастье и процветание. Именно на этой базе напридумывали параллельно с правящими партиями (причем не только в РФ, но и других постсоветских странах) каких-то «еще» партий. Куда можно было и народ завлечь, и основной партии обеспечивать фактически несменяемость во власти. Те же американцы давно уже смирились с тем, что поменять двухпартийную политическую систему в стране - это похлеще, чем внедрить в развитом капиталистическом обществе элементы социализма, пусть даже и скандинавского. Время от времени на горизонте в США появляются некие третьи, то есть несистемные, вне политических партий, кандидаты. Вот только система так построена, что именно имеющиеся в наличии две политтусовки, именующие себя партиями, никому к власти в стране прийти гарантированно не дадут. Если, естественно, в Соединенных Штатах не случится некая социальная революция с совершенно непредсказуемыми последствиями. И все же… Как же так получается, что по всему свету люди все больше не просто разочаровываются в существующих политических партиях, но и считают (вполне возможно, что справедливо) главными виновными во всех бедах и напастях, преследующих рядовых граждан что в Америке с Россией, что в старушке Европе с Кыргызстаном, где под личиной «повальной демократии» политических партий накопилось такое количество, что уже даже сами их генеральные секретари не знают, кого и зачем они на деле представляют. Родина слышит, родина дышит Прошедшие недавно выборы в целом ряде европейских государств, а также в Азии и Латинской Америке вызвали самые противоречивые оценки и мнения. А все потому, что дискуссии идут вокруг да около какой-то мистики с «политическим лицом», которая на самом деле свидетельствует вовсе не о том, кто и у кого выборы выиграл, а о том, что хотя выборы - это все же самый мирный из способов смены власти в стране, толку голосовать и уж тем более в парламентских демократиях - не за личности, а за политические партии, люди не видят никакого. Сегодня принято считать, что именно парламентская демократия чуть ли не самый надежный и верный способ поменять или сохранить власть правящих кругов, чтобы, не дай Бог, не началась всенародная смута, погромы, поджоги и столкновения. А армии с полицией не пришлось бы применять силу, чтобы недовольных результатами тех или иных выборов разгонять то резиновыми пулями, то водометами с дубинками. В той же Канаде прошли выборы недавно так, что о них даже никто в самой стране слыхом не слыхивал. Потому что те, кто наверху, давно уже все поделили, а те, кто пониже, знают, что «верхние» и о них, и о тех, кто еще ниже, непременно позаботятся. И поэтому кто там, какая именно партия, с каким количеством мест в нижней или верхней палате парламента окажется - ну кому какое дело, если ты только не прямой родст-венник депутата или не работаешь в его команде? А в Боливии вот не пойми кто, из какой партии, кто с кем на кого изливает свое неудовольствие (да и кем конкретно? И только ли засидевшиеся во власти теперь уже бывшим президентом?) Или Аргентина - там вроде бы правоцентриста сменил некий левоцентрист. Вы что-нибудь в этом можете разобрать? Какие такие партии вправо-влево, если каждый из рвущихся во власть - вор, каких поискать еще надо! Что показательно: все аргентинцы об этом прекрасно осведомлены, инфляция в стране сумасшедшая, во власть возвращается дама, против которой до сих пор открыто 13 уголовных дел (и еще семь- против ее сына и дочери) - но ведь вернулись же во власть, и что тут поделаешь? Спросите сегодня любого жителя Киева или Бишкека, за какие конкретно партии граждане Украины и Кыргызстана хотели бы проголосовать на предстоящих выборах? Да ни за какие. Лучше, народ так и говорит открыто, чтобы всех этих политических партий вовсе не было. Чтобы их распустили, перестали там распределять между собой кормушечные места поближе к «источникам безбедного существования», именуемым государственным бюджетом. А ведь еще по всему миру создаются все новые и новые политические партии, движения, зачастую с теми же самыми нелепыми названиями по типу «всех вокруг объединим» или «вперед, заре навстречу». Верят ли таким партиям люди? Да кто их разберет. Просто когда приходит пора выборов, то голосовать люди идут даже не за партии с каким-то конкретным названием, а чтобы лишь бы не было хуже. Все понимают, что им что-то в очередной раз «втюривают», навязывают явно какую-то политическую халтуру. Но как от этого избавиться? Ничего другого-то никто из избирающихся не предлагает! Вот уже четвертый раз в этом году прошли всеобщие парламентские выборы в Испании. Опять одни и те же партии, которые испанцам известны со времен окончания диктатуры Франко в 1975 году. И которые все никак не могут между собой договориться (именно руководство партий, а не те, кто за них голосует), чтобы, наконец покончить с политическим кризисом в стране. И чтобы в ней начало нормально функционировать дееспособное правительство (а его в Испании нет с начала нынешнего года). И вот выборы в очередной раз состоялись. Опять у кого-то на пять мест больше, а у кого-то - на десять меньше. Опять лидер одной партии на дух не переносит лидера другой партии, а лидеры партий под номерами от трех до шести ходят гордыми и важными павлинами, потому как первые две партии без их поддержки не смогут сформировать правительство страны. И до сих пор не могут - потому что все вокруг только и думают о своих партийных (и конечно, личных) интересах. А избирателям, то есть рядовым гражданам, предлагается не особо расстраиваться. Потому как если правительства в ближайшее время сформировать в коалиции не удастся, то через пару-тройку месяцев будут объявлены новые выборы. И опять народ пойдет к избирательным урнам, и опять будет в бюллетенях находить все те же имена и те же названия политических партий, которые всем вокруг, грубо говоря, осточертели. А ведь есть еще партии националистические, которые выступают за всякие независимости от всех и всего. Та же Каталония в Испании сколько головной боли приносит центральному правительству в Мадриде (которого, правда, давно уже нет). И это - только в Испании. А в Соединенных Штатах избиратели уже откровенно жалуются: что демократы, что республиканцы - это, по сути дела, одно и то же. Так, может быть, создать какую-то другую, совсем с другими интересами и задачами партию? Или, может быть, вообще без партий как-то научиться жить? Ведь от них - только беды да проблемы? Кто в Европе правый, а кто - левый, никто уже толком понять не может Уже не первый год ведущие европейские страны, а точнее - их классические партийные вожаки, бьют тревогу. Прежде вроде бы «правильно понимавшие ситуацию» граждане стали довольно активно голосовать на выборах за какие-то правые и вроде бы очень даже националистические партии. А соответственно (вроде бы) ставить под сомнение демократические ценности Европы и угрожать тем самым чуть ли не ее стабильности и безопасности. При этом как-то не совсем понятно, какими нынче и за какие «достижения» партии считать левыми, а какие - с другой стороны дороги. Поскольку вчерашние правые оказываются по своим ценностным воззрениям самыми настоящими «леваками». А те, кто был резко против всех форм демократии и уж тем более - социализма, теперь представляются как самые главные этих течений защитниками. Причем подобное происходит не в какой-то одной стране Старого континента, а практически повсеместно - от Финляндии до Португалии. Здесь, правда, стоит отметить очень важный и почему-то частенько упускаемый из виду факт. При всей якобы склонности все большего числа европейцев голосовать либо за чисто националистические партии или создавать с подобной повесткой дня широкие национальные движения вся эта публика пока явно не может рассчитывать на главное - а именно на власть в своих государствах. С учетом же того, что повсеместно в Европе правит бал именно парламентская демократия, то набирающие максимально по 20-25 процентов голосов «вчерашние левые» - «сегодняшние правые» могут только вмешиваться напрямую в распределение мест в парламентах и получать в награду пару постов министров в коалиционных правительствах - но не более того. В той же Германии, Испании, Франции ощущается явный кризис доверия к старым политическим партиям, а со стороны молодежи (прежде всего) заметен крен в сторону чего-то нового, незамыленного, лишенного какой-то партийной бюрократии, чванства руководства и более свободное поведение самих партийцев в ходе выборов. Но что это, в принципе, в этих странах меняет? Да практически ничего. Европейцы привыкли жить комфортно, стабильно и надежно. И старые политические партии, какими бы они «неумехами» со стороны ни казались, по-прежнему получают на выборах свои проценты голосов, которые помогают им оставаться неизменно у власти. Интересна и ситуация в России, где нынешнюю правящую партию (совершенно при этом не важно, как она в данный момент конкретно именуется) попросту ненавидит подавляющее большинство граждан страны. Точнее, никакого даже минимального позитивного отношения к ней не испытывает, но при этом и ощущает свое полное бессилие. Потому как ничего взамен нет и не предвидится. Да, есть вроде бы еще с десяток каких-то не пойми кем возглавляемых и на какие средства существующих пародий на политические партии. Но они больше играют, как в театре марионеток, роли «присутствующих при происходящем» и создают видимость якобы политической конкуренции, нежели реально на что-то в стране влияют. Попытки же заставить население голосовать по партийным спискам (особенно в регионах) возможно только на уровне сотрудников бюджетных госслужб (военные, врачи, учителя, чиновники). Которым что скажут, то они и будут делать, если захотят и дальше получать пусть и небольшую, но гарантированную зарплату из государственного кармана. Если же они будут искать себе приключения или, тем паче, начнут формировать какие-то альтернативные и иные партийные группы и движения, то «сверху» подобную активность быстренько пресекут. А мыслителей и зачинщиков подобного примерно накажут. А еще есть пример недавних выборов в Шри-Ланке. Так там вообще никого практически не интересовала партийная принадлежность основных кандидатов в президенты. Борьба за власть фактически велась между двумя правящими кланами, где, куда ни плюнь,- то попадешь то в брата, то в свата, то в двоюродную тетю (все они либо министры, либо в парламенте на первых ролях, либо послами устроены в уютных и комфортных для жизни простых шри-ланкийцев странах). И без партий вроде как нельзя, и с партиями - полная беда. И что тогда делать? Когда в каком-то госу-дарстве приближаются те ли иные выборы, то начинается подковерная политическая возня вокруг так называемого «электората». За него и за его голоса партийные машины начинают настоящие сражения, придумывают разного рода девизы-лозунги, шьют шапочки-платочки то с красным, то с синим, то с бело-голубым орнаментом. А потом оставшуюся часть ткани расходуют на флаги самых разных размеров и с самыми разными текстами наискосок. А как выборы проходят - так до этих самых партий, кроме при них кормящихся, никому и дела нет. Но для какой цели политические партии вообще существуют? Ведь совершенно очевидно, что только для одной (и это отнюдь не улучшение жизни населения, то есть электората) - получения власти. Те же большевики в конце XIX века в Российской империи четко и ясно давали понять, что собираются они в партию для именно этого самого - свержения самодержавия и управления страной самостоятельно. А что для этого требовалось? Правильно - увлечь за собой народные массы. Вот только чем? Это в те времена подавляющее большинство населения Российской империи составляли безземельные крестьяне да эксплуатируемые нещадно капиталистами рабочие. То ли дело сейчас. Чем можно увлечь жителя Парижа, Женевы, Москвы или Алматы? Сами подумайте - ведь у каждого есть, что в случае бардака и хаоса терять. И это не просто какие-то рваные ботинки или перекошенный от ветхости сарайчик для временного проживания. И квартиры с домами личными имеются, и свой автомобиль - а иногда и не один, и работа какая-никакая, за которую зарплату выплачивают. Так чего, спрашивается, слушать каких-то партийных пустозвонов, которые тебе в случае их (не твоего) прихода к власти наобещают в три короба? Сегодня в той же Европе главным «партийным увлечением» потенциального электората являются темы неконтролируемой миграции и сохранения (там, где это еще возможно) неких консервативных, а точнее -ценностей, исповедуемых нормальным человеком, не одурманенным пропагандой вседозволенности, терпимости к тому, чтобы не возмущался, когда кто-то сядет тебе на голову, и прочему, от чего те же европейцы (да и потихоньку американцы) уже не первый год стонут. Показательно, что именно партии или парт-группировки, умело использующие именно подобные темы, набирают, по крайней мере на местном уровне, все больше и больше голосов избирателей. При этом к классическим постулатам, которые их партии или движения когда-то пропагандировали, нынешние призывы закрыть страну для пресечения проникновения незаконных мигрантов и отмены социальных пособий для тех, кто откровенно паразитирует (особенно в отношении иностранцев), не имеют уже никакой связи. Важно и то, что принадлежность к какой-то партии становится уже не идеологической целью выразить свою позицию по тому или иному вопросу, а инструментом, облегчающим приход к власти. Тот же Д. Трамп без поддержки Республиканской партии и без регистрации в ее рядах вряд ли смог бы стать президентом США. И выступи он как исключительно независимый кандидат (еще одну партию в Америке ему никто бы не позволил создавать, да он и сам бы подобным делом не стал заниматься), он не смог бы пропагандировать на всю страну свои политические взгляды во время первичных партийных выборов. И участвуя только в президентских выборах напрямую, скорее всего, не набрал бы и десяти процентов голосов. Можно, конечно, поступать так, как сделали в Италии, где лидером своего рода «широкого народного движения» объявил себя натуральный клоун-паяц. И. представьте себе, умудрился собрать более 25 процентов голосов на парламентских выборах по всей стране! Но это было, скорее, голосованием против всей существующей партийной системы, нежели какой-то формой доверия именно к этому персонажу. В конце концов он ведь не ведает, как управлять страной, не имеет никакой команды для руководства министерствами и ведомствами. И даже если такое чудо и случится и он станет премьер-министром, то что он в этой самой власти будет делать? Кривляться и гримасничать? А ведь такое уже в некоторых странах происходит- и никакой радости их жителям подобное явно не приносит. Здесь, наверное, впору думать о том, что та классическая форма создания партий в мире политики (а слово это, напомню, происходит от латинского «партиа», то есть «часть») явно нынче нефункциональна. Она не обеспечивает не только удовлетворение основных требований рядовых граждан, но и не дает возможности надежно держать власть тем, кто к ней каким-то образом уже прислонился, и никак не желает ею с другими поделиться. Можно, естественно, все организовать, как в Саудовской Аравии или Катаре, где нет никаких политических партий, а народ (его подавляющая часть) живет припеваючи. Можно сделать и как на Кубе, КНР или КНДР, где партия - одна, а всех остальных с «партийными претензиями на власть» просят не беспокоиться. А можно каждый день регистрировать по партии с самыми разнообразными интересами и причудами (вспомните, как сразу после распада СССР в России были созданы партии любителей пива и защиты прав автолюбителей), потом выставлять их на выборы - и убеждать всех вокруг в невероятной демократичности собственного государства. Так какой из этих вариантов, на ваш взгляд, будет предпочтительнее?