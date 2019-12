Комикс­-фестиваль в Жетысу

Площадки «Retro Gaming» и «IQ Game» порадовали гостей фестиваля чемпионатом по настольной стратегической игре «Казахское ханство» и «Hobby Game». К сожалению, культура «настолок» в Казахстане развита весьма слабо, даже в сравнении с Россией. Для нашего гражданина такие названия, как Dungeon and Dragons или Magic the Gathering, почти ничего не говорят. Казахстанец более привычен к онлайн вариантам подобных игр как классических «стратегий», так и коллекционных карточных игр. В этом плане появление несколько лет назад настоящей казахстанской «настолки» - «Казахского ханства» - это своего рода прорыв. «О Казаxском xанстве мы знаем только по историческим данным. А в игре его участники понимают всю сложность на его пути. Настольная игра «Казахское ханство» дает игрокам возможность погрузиться в атмосферу увлекательного процесса. К тому же в игре предусмотрены казахские традиции и обычаи. К примеру, если открыть карты «корiмдiк», «калын мал», «тойбастар», можно собрать баллы и победить соперника. Цель каждого игрока - объединить казахские роды под своим знаменем быстрее, чем соперники. В игру может вступить от 2 до 4 соперников. Победителем становится тот, кто первым получит поддержку от определенного количества родов, поместив свой Жетон Власти или Юрту на Ячейке рода», - так кратко описал цели и механизм своего творения автор игры Кобыданды Жанабекулы.

