Комикс­-фестиваль в Жетысу

закрепляет новую традицию визуального искусства Владимир ИВАНОВ КОНЕЦ ноября в столице Жетысу - Талдыкоргане - прошел под знаком крупного молодежного «ивента» - в Выставочном комплексе прошел второй фестиваль комиксов «T-Con». «Целью фестиваля является реализация программы Лидера Нации «Рухани жангыру», сохранение национальной идентичности, открытость сознания, способность перенимать чужой опыт, учиться у других. Путем мультипликационных персонажей пропаганда, внедрение в сознание молодежи истории своего края, своих великих героев, батыров», - заявили организаторы «T-Con» из Проектного офиса «Рухани жангыру» по Алматинской области. И действительно, вопреки сложившемуся в бывшем советском пространстве стереотипу о комиксах, как о чем-то несерьезном, детском, сегодня эта традиция визуального искусства по всему миру давно вышла за рамки молодежной субкультуры, став основой для целой индустрии, плотно связанной с кино, литературой, изобразительными искусствами, музыкой, модой, видеоиграми, сувенирной индустрией и даже туризмом. Как в свое время сказал один из крупнейших деятелей комикс-индустрии Стэн Ли, «комиксы, на мой взгляд, - это сказки для взрослых». Будучи крупным и прибыльным бизнесом, комикс остается также и мощным средством формирования культурной идентичности, а также глобализации, отчего использование его возможностей может стать своего рода инновацией и в сфере регионального развития, которая может использовать не только творческий, но и, скажем, туристический потенциал этой индустрии. Тот же Стэн Ли, известный тем, что он является «отцом» такого всемирного известного героя комиксов, как Человек-Паук, как-то сказал: «Раньше мне было стыдно за то, что я обычный автор комиксов, в то время как другие строили мосты или делали карьеру в медицине. Но потом я начал понимать: развлечения - одна из важнейших вещей в жизни людей. Без них люди бы ушли в глубокую депрессию». И действительно, сегодня досуговое время, его содержание - это один из ключевых вопросов существования человеческого общества, от которого нельзя просто абстрагироваться не только родителям - в отношении своих детей, но и государствам - в отношении своих граждан. Особенно эта ситуация обострилась в век всеобщей доступности Всемирной сети, для подключения к которой уже не требуется даже стационарный компьютер или проводной Интернет. Вход в виртуальный мир сегодня находится в кармане любого человека, начиная едва ли не с младших классов школы. Это уже породило такие вещи, как прокрастинацию - болезненную пассивность, когда второстепенные отвлекающие факторы в Интернете буквально уничтожают эффективность, вынуждая человека откладывать важные дела, забывать про обязанности и размывать способность к сосредоточению. Новая напасть, поразившая мир, катастрофически сократила временные отрезки, которые человек готов потратить на то или иное действие. Вчера мы решали, покупать книгу или нет, прочитав первые ее несколько страниц в книжном магазине, спросив совета коллег, друзей, а теперь такие решения принимаются буквально после нескольких секунд взгляда на ее обложку. И в этом плане комикс остается одним из способов сохранить для людей чтение. Вот как об этом пишет Скотт МакКлауд в своей книге «Понимание комикса. Невидимое искусство»: «Слова и изображения вместе расценивались в лучшем случае, как развлечение для масс, в худшем - как продукт ПРИМИТИВНОЙ КОМММЕРИАЛИЗАЦИИ. Пока мы были детьми, наши книги были в ИЗОБИЛИИ наполнены картинками и всего несколькими СЛОВАМИ, потому что так было "ПРОЩЕ". Затем по мере взросления мы обучались по книгам, где ГОРАЗДО больше текста и лишь ИЗРЕДКА встречались иллюстрации - и наконец пришли к "НАСТОЯЩИМ" книгам - в которых вообще нет картинок. Или, как, к сожалению, часто бывает сейчас, вообще ни к каким книгам». О том, что организаторы фестиваля действительно понимают эти вещи, параллельно развивая общественное сознание, искусство и своеобразный вид туризма, мы видим по тому, что они приурочили этот «ивент» к реализации программы Лидера Нации «Рухани жангыру» и статьи «Семь граней Великой степи». «Комиксы представляют собой художественные произведения, объединяющие литературу и изобразительное искусство. В них иллюстрируется большое количество маленьких картин, которые развиваются в рамках одного повествования. Самый популярный вид рисованной истории - рассказы о супергероях, - рассказывают они о фестивале. - Фестиваль комиксов - это уникальный, авторский проект. Гости фестиваля получат редкую возможность совместить несколько взаимодействующих мероприятий, проходящих в одном месте и в одно время, что позволит всем желающим познакомиться с комикс-героями Казахского мира и эпоса. На мероприятии каждый сможет пройтись по площадкам, ощутив на себе всю многогранность поп-культуры. Все это, несомненно, даст возможность гостям мероприятия окунуться в атмосферу мира героев и сказочных персонажей. Также на фестивале пройдет мастер-класс «Создание казахстанских комиксов» и презентации комиксов «Еркетай», «Жетысу» и «Орда». Специальные гости фестиваля - Darkhan Juzz и ABDR». Сам фестиваль был поделен на 5 площадок: «Workshop», «Гик-shop», «Retro Gaming», «IQ Game» и «Сosplay». Из их названий ясно, что именно происходило на каждой. «Workshop» - это мастер-классы авторов и художников комиксов, которых организаторы пригласили в Талдыкорган. Среди них и вполне себе знаменитости в индустрии, вроде Евгения Яковлева, Игоря Баранько и Эмре Эрдура. Первый из них - Евгений Яковлев - не только один из самых актуальных художников-комиксистов в русскоязычном пространстве, но и наш бывший соотечественник - уроженец Караганды и даже коллега, ведь начинал он работая в местной газете. Сейчас Яковлев работает на крупнейшее издательство комиксов России «BUBBLE Comics» и сотрудничает с гигантами рынка комикс индустрии США, вроде BOOM! Studios. Яковлев рисовал такую популярную франшизу, как «Adventure Time», более известный в нашей стране благодаря одноименному мультсериалу. Игорь Баранько - легендарная персона в комикс-культуре бывшего СССР. Нашей аудитории он известен больше всего по своему дебюту, как автор и художник - комикса «Орда», захватывающей истории, в которой смешались Буддизм, Ислам, СССР, Тува, Украина и Чингисхан. Кроме этого из-под его пера вышел комикс про казака Максима Осу, а также номера франшизы «Симпсоны», бумажного продолжения суперпопулярного мультсериала. Путешественник Баранько пока проживает в Таиланде, сотрудничая с издательствами США, Франции, Бельгии и Украины. Эмре Эрдур известен в нашей стране меньше всех. Но, возможно, он станет куда более популярен, чем указанные выше авторы, ведь его комикс - «Эргенекон» - сегодня выходит в печати в казахстанском издательстве комиксов Khan Comics, уже зарекомендовавшем себя собственным стилем и ориентированными на казахстанскую аудиторию сюжетами. На «T-Con» издательство было одним из основных гостей. «Специально для T-CONа мы привезем 4-й выпуск журнала «Комикс превью», Комикс «Эргенекон» и комикс «Эпсилон». А также все наши уже изданные комиксы», - сообщали накануне фестиваля в социальных сетях представители редакции. Таким образом, в ближайшее время мы можем сами ознакомиться с историей «Эргенекона», чье название отсылает нас к древней легенде о происхождении монголов и тюрков. В «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина, составленном в XIV веке визирем государства Хулагуидов для хана Газана, приводится такое описание этого термина: «Имеется рассказ (передаваемый со слов) заслуживающих доверия почтенных лиц, что над монголами одержали верх другие племена и учинили такое избиение среди них, что (в живых) осталось не более двух мужчин и двух женщин. Эти две семьи в страхе перед врагом бежали в недоступную местность, кругом которой были лишь горы и леса и к которой ни с одной стороны не было дороги, кроме одной узкой и труднодоступной тропы, по которой можно было пройти туда с большим трудом и затруднением. Среди тех гор была обильная травой и здоровая (по климату) степь. Название этой местности Эргунэ-кун. Значение слова кун - косогор, а эргунэ - крутой, иначе говоря, «крутой хребет». А имена тех двух людей были: Нукуз и Киян. Они и их потомки долгие годы оставались в этом месте и размножились». Потомком этих людей стал и предок Чингисхана - Бортэ-чино. Для современных тюркских народов Эргенекон - это своего рода утраченный рай, колыбель. К примеру, именно это название выбрали для себя представители ультранационалистической организации, составленной из бывших и действовавших офицеров и генералов армии и спецслужб Турции. В 2007-2009 годы десятки военных, журналистов и политиков были обвинены в связи с этой тайной организацией, которой была приписана подготовка военного переворота, и осуждены. О чем рассказывает одноименный комикс, видно из его обложки и названий глав (смотрите, пожалуйста, фото к этому материалу). Кроме иностранных авторов и комиксов на «T-Con» приехали и наши деятели индустрии комиксов. Так, к примеру, в Талдыкоргане был презентован первый казахстанский комикс «Ермек батыр» Мадибека Мусабекова. Его работа стала победителем в номинации «Лучшее графическое издание» на международной книжной выставке «Казахстан 2017». Еще одним гостем фестиваля стал алматинский иллюстратор Оразхан Жакуп. Но перейдем к другим площадкам прошедшего фестиваля. «Гик-shop», как ясно из названия, это ярмарка-выставка казахстанских магазинов товаров для гиков. Английский термин geek происходит от немецкого слова geck - чудак. Так в конце Нового времени называли актеров шоу-уродов, выполнявших самые неоднозначные номера, вроде откусывания голов живым курам. К концу XX века, переселившись в английский язык, оно определяло людей-фанатов компьютеров и новых технологий, но затем, к XXI веку, расширилось по смыслу до определения любого человека, увлеченного популярной культурой фантастики, комиксов и новых технологий. Типичными гиками стали герои суперпопулярного сериала «Теория Большого взрыва», благодаря харизме которых термин избавился от отрицательных коннотаций (условной синонимичности термину «ботан») и пришел к тому, чтобы обозначать «умника, интеллектуала», ну, и, конечно, любителя комиксов, мульфильмов и кино. Гики - главные потребители сувенирной продукции индустрии комиксов, мультфильмов и кино. Площадки «Retro Gaming» и «IQ Game» порадовали гостей фестиваля чемпионатом по настольной стратегической игре «Казахское ханство» и «Hobby Game». К сожалению, культура «настолок» в Казахстане развита весьма слабо, даже в сравнении с Россией. Для нашего гражданина такие названия, как Dungeon and Dragons или Magic the Gathering, почти ничего не говорят. Казахстанец более привычен к онлайн вариантам подобных игр как классических «стратегий», так и коллекционных карточных игр. В этом плане появление несколько лет назад настоящей казахстанской «настолки» - «Казахского ханства» - это своего рода прорыв. «О Казаxском xанстве мы знаем только по историческим данным. А в игре его участники понимают всю сложность на его пути. Настольная игра «Казахское ханство» дает игрокам возможность погрузиться в атмосферу увлекательного процесса. К тому же в игре предусмотрены казахские традиции и обычаи. К примеру, если открыть карты «корiмдiк», «калын мал», «тойбастар», можно собрать баллы и победить соперника. Цель каждого игрока - объединить казахские роды под своим знаменем быстрее, чем соперники. В игру может вступить от 2 до 4 соперников. Победителем становится тот, кто первым получит поддержку от определенного количества родов, поместив свой Жетон Власти или Юрту на Ячейке рода», - так кратко описал цели и механизм своего творения автор игры Кобыданды Жанабекулы. К интеллектуальным соревнованиям «комик-конов» часто относят такие вещи, как собирание на время кубик-рубиков и похожие «челленджи», оценить которые могут именно глубоко «находящиеся в теме» гики. Наиболее зрелищная часть комик-конов - это, конечно, наряжение в наряды любимых героев, которое оценивается в рамках площадки «Сosplay», названной в честь самого культурного явления, уже породившего в русском языке новые слова, вроде глагола «косплеить» (изобразить, спародировать). Победительницей «Процесса перевоплощения» стала Любовь Тимошина, удивившая жюри в образе «Legion Commander из игры Dota 2». «С самого начала фестиваля можно было заметить большое количество гостей, вовлеченных в тематику мероприятия. К тому же косплейеры (люди, примеряющие на себя образы персонажей сказок, книг, игр, фильмов и т.п) позволяли пришедшим окунуться в атмосферу своих любимых произведений. Оказалось, что в нашем городке проживает немалое количество поклонников данного направления поп-культуры. Переходя к месту, где все проходило, сложно было узнать холл Палаты предпринимателей, ведь повсюду стояли тематические секции, такие как игровая зона, комикс-магазины. Также сцена для выступления и площадка, где каждый может беспрепятственно поговорить с иллюстраторами комиксов», - так описывает свои эмоции и впечатления от фестиваля корреспондент местного издания «Ile Info». И действительно, подобные мероприятия будто бы «выхватывают» своих гостей из плена серой обыденности, позволяя им перенестись в бесконечность иных миров, героев и приключений. Не зря в свое время гениальный Хаяо Миядзаки, рассказывая о своем учителе, к которому он ходил в годы смятения послевоенного поколения молодежи, цитировал его: «Жизнь - не развлечение, это сплошная скука. Вот почему я пишу картины, занимаюсь обманом. Настоящее - на холсте, там душа. Наверно, и с комиксами так же». Для всех участников же фестиваля происшедшее было настоящим пиром искусства, причем не только для самих художников, но и для тех, кто косплеил, спрашивал, читал, спорил и просто ходил, удивлялся, смотрел и думал. «Искусство, на мой взгляд, - это любая деятельность человека, не связанная напрямую с его двумя основными инстинктами: выживанием и размножением», - пишет по этому поводу уже упоминавшийся выше Скотт МакКлауд.-