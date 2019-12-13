Смена вывесок

Вместо политики защиты соплеменников «Счастлив тот, кто умело берет под свою защиту то, что любит». Публий Овидий Назон, древнеримский поэт КАК ЧАСТО в последнее время бывает так, что слова расходятся с делами, декларируемые принципы - с высокими заявлениями, а дела одной «руки» государственного аппарата - с планами другой. На этой неделе мы опять вынуждены видеть, как это происходит. Правда, в отличие от уже ставших нам привычных примеров такой практики, в этот раз на кону не бюрократические препоны, сложности для простых людей или издержки для экономики. В этот раз жертвой того, что принципы государства не соответствуют его пока еще словам, могут стать наши кандасы - кровные родственники - бежавшие из Китая в поисках защиты у национального государства. Высокопоставленные чиновники говорят о планах выдворить их и других беглецов из пределов Поднебесной обратно - на тяжкое наказание, если вообще не на расправу и смерть… Еще в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать представителей казахской национальности, желающих поселиться в Казахстане, с «оралманов» (вернувшихся) на «кандасов» (единокровцы, соплеменники, сородичи). В своем аккаунте в Twitter он написал: «Как я говорил ранее, надо отказаться от слова «оралман» в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина «кандас». Жетi атасын бiлетiн халыкка «кандас» деген угым жарасады». Тогда мы предположили, что «видимо, таким образом глава государства постарался выразить свою поддержку данной социальной группе, ожидавшей, что во время своего недавнего визита в Китайскую Народную Республику он все же замолвит словечко за тысячи казахов, подвергающихся в настоящее время репрессиям в СУАР КНР». Однако ни во время своего визита в КНР, а также в публичных выступлениях президент Казахстана не говорил ничего о жертвах преследований в СУАР. Наоборот, на вопрос во время недавнего интервью DeutscheWelle по поводу того, верит ли Токаев вообще в информацию правозащитных организаций и активистов о лагерях в Китае, он сказал: «Я думаю, что в целом эти материалы не соответствуют действительности. Возможно, какие-то единичные случаи попадания лиц казахской национальности в эти школы по перевоспитанию имеются. Но как тенденция, как преподносят некоторые международные институты или организации, что чуть ли не всех казахов загоняют в эти лагеря, конечно же, это не соответствует действительности». И хотя он сказал, что в целом данные о сотнях тысячах заключенных, подвергаемых насильственному удержанию в так называемых «лагерях политического перевоспитания», «требуют проверки», итоговое высказывание второго президента страны вышло предельно лояльным по отношению к Китаю: «Во-первых, в Синьцзяне проживают граждане Китайской Народной Республики. Что касается сообщений правозащитных организаций в отношении лиц казахской национальности, которые якобы содержатся в этих лагерях перевоспитания, концентрационных, как они утверждают, лагерях, эти факты требуют проверки. Во всяком случае, в отношении этнических казахов идет какое-то намеренное нагнетание вокруг этой темы». Токаев выразил мнение, что все это - «часть геополитики». «Как закончатся переговоры, будут ли сняты санкции против Китая, покажет время. Но Казахстан не должен стать территорией, так называемого глобального антикитайского фронта», - резюмировал президент. Естественно, что после таких заявлений человека, который, по Конституции, является главой государства, нижестоящие чиновники довольно быстро «считывают» сигнал. Так, к примеру, на этой неделе пресс-служба КНБ РК выложила в сеть интервью заместителя председателя КНБ РК - директора пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархана Дильманова, в котором он комментирует ситуацию с двумя этническими казахами, бежавшими из Китая в поисках политубежища в Казахстане. «А по имеющемуся соглашению, которое имеет статус ратифицированного документа, по окончании судебных, а также всех уголовных ответственностей мы будем указанных граждан, независимо Китайской Народной Республики или других государств, передавать в страну исхода. То есть в данной ситуации мы будем передавать в Китайскую Народную Республику по линии погранпредставительской деятельности. И там уже в дальнейшем, соответственно, будет реагирование со стороны уже государства-соседа. Поэтому шансов у них здесь находиться нет, даже если они здесь находятся», - заявил чиновник в погонах. Речь идет о судьбе 30-летнего Кастера Мусаканулы и 25-летнего Мурагера Алимулы, которые в октябре нелегально перешли границу в районе Восточно-Казахстанской области (ВКО), а затем при посредничестве правозащитников сдались властям нашей страны. Их перевезли в ВКО, где ожидается, что суд вынесет решение по судьбе казахских беженцев, при этом они также получили статус людей, чье прошение о предоставлении политического убежища рассматривается казахстанскими властями. Однако слова руководителя погранслужбы свидетельствуют, что в этот раз власти страны настроены жестко. Ранее в похожем случае с беженкой из Китая Сайрагуль Сауытбай суд вынес ей условное наказание, а затем власти Казахстана, хоть и не дали убежище ей в национальном государстве казахов, но и не препятствовали отъезду в Швецию, где ее приняли и взяли под защиту согласно законодательству этой европейской страны. Теперь Нур-Султан, видимо, посылает казахским беженцам из Китая другой знак. «Нет, однозначно этого (легализации бежавших из Китая казахов здесь - примечание агентства КазТАГ) не будет. Мы будем реагировать и реагировать очень жестко», - заявил зампред КНБ. «Что касается данных граждан, которые у нас находятся, это двое граждан КНР, они находятся под следствием, в СИЗО департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области. Завершены все мероприятия процессуального характера. Я думаю, в ближайшее время, наверное, в декабре месяце уже состоится суд. Суд по статье «незаконное нарушение государственной границы». Эта статья имеется в Уголовном кодексе Республики Казахстан. За нее соответствующее наказание тоже последует», - отметил Дильманов. Складывается впечатление, что чиновник уже знает, какое решение будет принято судом, а также миграционными органами, поскольку про статус ищущих убежище в отношении подсудимых даже не вспоминает, говоря «мы будем указанных граждан… будем передавать в страну исхода». Не вспоминает он и просто про гуманизм, ведь согласно информации адвокатов казахских беженцев, их в Китае может ждать самое суровое наказание за бегство от лагерей и разглашение информации о них, вплоть до смертной казни. Самое тяжелое впечатление оставляют угрозы сотрудника нацбезопасности всем остальным казахам, которые, возможно, также нелегально сбежали из Китая (легально этого сделать просто нельзя - все документы у простых граждан отобраны властями, говорят правозащитники) или хотели бы сделать это. «Но мне хотелось бы сказать всем тем, кто думает и надеется, что, незаконно нарушив, они могут затем находиться также в состоянии инкогнито на территории Республики Казахстан. Во-первых, у них будут проблемы с трудоустройством. Во-вторых, это будут проблемы другого характера, с которыми они все равно столкнутся. Это медицинское обеспечение, получение какого-то образования, каких-то льгот, какого-то другого направления. Все равно рано или поздно мы выясним, кто, где, когда нарушил, и почему он здесь находится незаконно. Мы смело заявляем, что рано или поздно они будут найдены. Они будут, соответственно, привлечены к уголовной ответственности», - сказал Дильманов. То есть обязательства нашей страны в рамках Конвенции ООН о статусе беженцев, наше собственное законодательство в рамках защиты находящихся в опасной жизненной ситуации - все это в словах чиновника от разведки не упоминается даже близко, он мыслит одним уголовным кодексом. Но неужели казахстанский чиновник реально думает, что беженцы во всем мире переходят границы только легально? Каково на фоне такого посыла читать, что в мажилисе рассматриваются поправки в законодательство о репатриантах, которых не только предлагается переименовать в кандасов из оралманов, но и вроде бы облегчить им натурализацию. «Глава государства высказал свою позицию и дал поручение термин «оралман» поменять на «кандас» (соплеменник). Поэтому в данном законопроекте эта норма оговаривается, и, если закон будет принят, в будущем понятие «оралман» будет заменено на слово «кандас», - объяснил в мажилисе министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов. - В целом поправками предполагается создать благоприятные условия для этнических репатриантов, прибывающих в Казахстан и переселенцев». Кого слушать? Дильманова, который говорит про выдачу беженцев в Китай, или Нурымбетова, который уверяет, что казахам теперь будет легче получить гражданство и заботу Казахстана? Как ни печально, веры больше циничной и антигуманной позиции силовиков, которые точнее придерживаются генеральной линии, обозначенной Токаевым - никаких репрессий в СУАР нет, следовательно, и беженцев быть не может, только преступные нарушители государственной границы. То, что это наши кандасы, Нур-Султан, как видно, уже не беспокоит. Законы про кандасов - не про них, видимо. «Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о статусе беженцев и принял на себя все обязательства, которые регламентированы и установлены Конвенцией, и Казахстан не может отказаться в одностороннем порядке от исполнения этой конвенции. Если он это сделает, то тем самым нарушит нормы международного права, и в отношении Казахстана могут быть приняты соответствующие меры воздействия для того, чтобы Казахстан как государство начал отвечать за действия должностных лиц, которые принимают решения о выдаче или невыдаче», - считает один из адвокатов подсудимых беженцев Бауыржан Азанов. Он тоже возмущен тем, как чиновник трактует законы: «Я, как юрист и адвокат, не могу себе представить, что можно допускать такие грубейшие нарушения, выдать - это невозможно. Не знаю, читал ли этот человек, знает ли он о существовании этой Конвенции о статусе беженцев и о национальном законе, который касается статуса беженцев (закон полностью написан под эту конвенцию). Учитывая это, как можно передать, я не представляю». Его коллега Ляззат Ахатова также видит противоречия в словах Дильманова с законодательством нашей страны, но настроена пессимистично: «Сразу после суда не смогут передать. Сначала они должны отбыть наказание. (…) Особо мы не надеемся на казахстанский суд и на казахстанское государство. Если до истечения наказания срока они не получат убежище у другой страны, то выдворяются в Китай обратно… Мы знаем, что Казахстан не даст политического убежища, потому что у нас же было аналогичное дело Сайрагуль Сауытбай и ей тоже не дали». Теперь главная надежда для наших сородичей - это пытаться получить политубежище для них в других странах, чем и собирается заниматься их защита, «дабы не допустить передачи парней в Китай, так как там им грозит смертная казнь». И если Нур-Султан так уж сильно не беспокоит реакция казахстанского общества на политику выдачи казахских беженцев Китаю, то им хотя бы стоит знать, что за такие вещи можно попасть под санкции Запада. Как стало известно из информации того же DeutscheWelle, единая Европа собирается предпринять санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру. «Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились о начале работы по подготовке особого режима санкций ЕС, накладываемых на физических лиц и организации, ответственных за нарушения прав человека в мире», - сообщает «Немецкая волна». Сообщается, что требование разработать европейский список санкций за нарушение прав человека, аналогичный действующему в США «акту Магнитского», исходило сразу от нескольких стран ЕС. «Евросоюз должен ясно дать понять, что мы серьезно настроены в отношении нарушений прав человека. Поэтому нам нужен механизм санкций, который дает понять, что там, где нарушаются права человека, Евросоюз не будет стоять, пожимая плечами, а будет готов действовать», - прокомментировал планы ЕС министр иностранных дел Германии Хайко Мас. Кстати, санкционные меры против ответственных за репрессии против мусульманского населения СУАР КНР рассматриваются и в США, где законопроект на эту тему уже получил название «Уйгурский Акт». Сообщается, что за лишение свободы без суда, пытки и преследования мусульман «американские законодатели предлагают, в частности, применить акт Магнитского о нарушителях прав человека к главе партийного комитета Китайской коммунистической партии в Синьцзяне Чэню Цюаньго», которого считают архитектором системы лагерей, в которой уже более миллиона заключенных. Может, перспектива заморозки личных денег и отказ в визах более отрезвляюще подействуют на наших чиновников?